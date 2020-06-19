Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden — новое большое приключение Dungeons & Dragons

18 июня в рамках онлайн-мероприятия D&D Live 2020: Roll w/Advantage компания Wizards of the Coast показала новую большую книгу приключений для пятой редакции. Слухи оказались верны — действие сценария развернётся в знакомой Долине ледяного ветра, где разворачивалось действие одноимённой серии видеоигр и части книг про тёмного эльфа от Сальваторе.

Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden («Долина ледяного ветра: Иней ледяной королевы») рассчитано на персонажей с 1 по 12 уровень. В книге будет 320 страниц — против прошлых 256-страничных книг.

Обложки (альтернативная и основная):

В числе особенностей:

основной жанр — хоррор;

структурой кампания напоминает второй стартовый набор Essentials Kit, общий сюжет разбит на части, которые можно провести как целиком, так и по частям;

части выйдут короткими, информация написана очень сжато, самое большое по объёму приключение для D&D 5ed;

всего сценарий охватит 26 локаций;

главным противником станет богиня ледяной зимы Аурил, она предстанет сразу во множестве обличий, их будет более 50;

другая важная опасность искателей приключений — погода;

во многих сценариях будет сделан упор на выживание, им нужно будет следить за теплом и едой;

в книге будут правила по снежным бурям и лавинам, а ещё в неё войдёт мини-бестиарий;

важную роль сыграет набор могущественных и опасных магических предметов, авантюристы их вполне смогут достать;

появятся новые заклинания.

Приключение выходит 15 сентября.

Кроме того, на стриме показали несколько иллюстраций. Первая демонстрирует местный спорт, по которому тоже будут свои правила.

У приключения будет «платиновая версия», в которую помимо книги правил войдут: особая ширма Мастера, полноразмерная карта для сражений, карточки сцен, раздаточный материал, оригинальные арты и многое другое. Такой набор обойдётся в 499$.

«Платиновое издание» поступит в продажу в октябре.

Вместе с книгой приключений выпустят также набор аксессуаров, куда войдут игральные кости (11 штук, полный комплект + дополнительный d20, d10 и ещё 3d6), карточки с описаниями персонажей и существ, складная карта Долины и коробочка. Такая обойдётся в 30 долларов.

Набор поступит в продажу 15 сентября, вместе с приключением.

Ещё издатель показал два комикса от IDW. Первый — «Хребет мира» — расскажет об искателях приключений в Долине ледяного ветра.

Первый выпуск стартует 21 октября.

Второй — новый кроссовер D&D и «Очень странных дел»:

Первый выпуск стартует 4 ноября.

Спасибо за наводку сообществу «Dungeon & Dragons для всех!».