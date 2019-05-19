WotC объявили о выходе новой книги приключения для D&D — в ней герои отправятся в Ад Кот-редактор 19.05.2019 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение На конвенте Descent, посвящённом пятой редакции Dungeons & Dragons, компания Wizards of the Coast представила два новых продукта: новую большую книгу приключений и ещё один вариант стартового набора. Кампания Baldur’s Gate: Descent into Avernus рассказывает о том, как на Торил (мир Forgotten Realms) вторгается Зариель, новая правительница первого слоя Баатора, плана дьяволов/баатезу. Бывшая небожитель хочет стать архидьяволом, и для чего собирается отомстить целому городу — Вратам Балдура (да, тому самому, из видеоигр; одному из самых известных в Фейруне). Приключение проведёт персонажей с первого по тринадцатый уровень, оно начнётся с городка Врата Балдура, а завершится странствиями по Баатору (местной Преисподней). Среди прочего, в книгу приключения войдут правила, которые позволят создать собственный круг Ада на основе предложенных. Подробности В игре появится новая механика «Тёмные секреты», которая призвана сплотить группу искателей приключений; По стилю кампания будет похоже на «Безумного Макса, смешанного с «Адом Данте»; Персонажи примут участие в Кровавой Войне, а также побывают на Внешних Планах; В книжке будут новые опции для создания персонажа. Вероятно, что речь идет о новых предысториях, часть из которых будет «тёмными»; Правила по отдыху и cпасброскам от смерти будут изменены для этого приключения. Добавлены расширенные правила по кораблям из «Призраков Солтмарша». Игроки смогут стать Воителями Авернуса, могущественными существами, живущими в Авернусе и приносящими разрушение всему живому; Одна из причин, почему отдых и спасброски будут работать иначе, заключается в том, что механизмы в Аду питаются душами. Это также повлияет на добрых персонажей по мировоззрению, ибо нахождение в Авернусе будет для них тяжелым испытанием; Будут добавлены правила по заключению сделок с дьяволами; У персонажей (не только игроков) будет «свой личный ад»; «У паладинов и жрецов добрых божеств столкнуться с представителями своих врагов в масштабе всего космоса. Это может стать вдохновением для них, или же примером того, как плохие действия могут привести к чему-то хорошему на Материалом Плане». Перевод заметки со стрима — сообщество «Dungeons & Dragons для всех» [/su_div] Вот как выглядит обложка приключения. В продажу выходит 17 сентября. D&D Essentials Kit — ещё один стартовый набор, в который войдёт переработанная книга правил (проведёт персонажей с первого по шестой уровень). Всего пять классов: жрец, волшебник, воин, плут и бард. Кроме того, в наборе игроки найдут: 64-страничное приключение «Дракон Ледяного Пика», его действие развернётся в Фандалине, городе из первого стартового набора. Глава «Правила для игры один-на-один» — можно играть в формате соло-игры, для него будут использованы правила «Товарищей». Обновлённая Ширма мастера. Колода магических предметов, состояний, монстров и заданий из приключения. Набор игральных костей. В сети Target в США выйдет уже в июне, а по всему миру лишь с 3 сентября. Читайте также Все книги Dungeons & Dragons 5-й редакции: миры, приключения и дополнения 09.05.2019 Первая часть объёмного материала, посвящённого пятой редакции D&D. Рассказываем обо всех вышедших книгах, в том числе дополнениях и путеводителях по мирам. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: