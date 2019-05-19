WotC объявили о выходе новой книги приключения для D&D — в ней герои отправятся в Ад

На конвенте Descent, посвящённом пятой редакции Dungeons & Dragons, компания Wizards of the Coast представила два новых продукта: новую большую книгу приключений и ещё один вариант стартового набора.

Кампания Baldur’s Gate: Descent into Avernus рассказывает о том, как на Торил (мир Forgotten Realms) вторгается Зариель, новая правительница первого слоя Баатора, плана дьяволов/баатезу. Бывшая небожитель хочет стать архидьяволом, и для чего собирается отомстить целому городу — Вратам Балдура (да, тому самому, из видеоигр; одному из самых известных в Фейруне). Приключение проведёт персонажей с первого по тринадцатый уровень, оно начнётся с городка Врата Балдура, а завершится странствиями по Баатору (местной Преисподней). Среди прочего, в книгу приключения войдут правила, которые позволят создать собственный круг Ада на основе предложенных.

Подробности

В игре появится новая механика «Тёмные секреты», которая призвана сплотить группу искателей приключений;

По стилю кампания будет похоже на «Безумного Макса, смешанного с «Адом Данте»;

Персонажи примут участие в Кровавой Войне, а также побывают на Внешних Планах;

В книжке будут новые опции для создания персонажа. Вероятно, что речь идет о новых предысториях, часть из которых будет «тёмными»;

Правила по отдыху и cпасброскам от смерти будут изменены для этого приключения.

Добавлены расширенные правила по кораблям из «Призраков Солтмарша».

Игроки смогут стать Воителями Авернуса, могущественными существами, живущими в Авернусе и приносящими разрушение всему живому;

Одна из причин, почему отдых и спасброски будут работать иначе, заключается в том, что механизмы в Аду питаются душами. Это также повлияет на добрых персонажей по мировоззрению, ибо нахождение в Авернусе будет для них тяжелым испытанием;

Будут добавлены правила по заключению сделок с дьяволами;

У персонажей (не только игроков) будет «свой личный ад»;

«У паладинов и жрецов добрых божеств столкнуться с представителями своих врагов в масштабе всего космоса. Это может стать вдохновением для них, или же примером того, как плохие действия могут привести к чему-то хорошему на Материалом Плане».

Перевод заметки со стрима — сообщество «Dungeons & Dragons для всех»

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Вот как выглядит обложка приключения.

В продажу выходит 17 сентября.

D&D Essentials Kit — ещё один стартовый набор, в который войдёт переработанная книга правил (проведёт персонажей с первого по шестой уровень). Всего пять классов: жрец, волшебник, воин, плут и бард. Кроме того, в наборе игроки найдут:

64-страничное приключение «Дракон Ледяного Пика», его действие развернётся в Фандалине, городе из первого стартового набора.

Глава «Правила для игры один-на-один» — можно играть в формате соло-игры, для него будут использованы правила «Товарищей».

Обновлённая Ширма мастера.

Колода магических предметов, состояний, монстров и заданий из приключения.

Набор игральных костей.

В сети Target в США выйдет уже в июне, а по всему миру лишь с 3 сентября.