HW выпустит на русском Baldur's Gate: Descent Into Avernus — «адское приключение» для D&D

Добро пожаловать в Баатор!
Издательство Hobby World готовит перевод ещё одного приключения для пятой редакции Dungeons & Dragons — на этот раз речь про Baldur’s Gate: Descent Into Avernus (предварительный перевод — «Врата Балдура: Нисхождение в Авернус»), в котором герои отправятся в Авернус, первый слой зловещего Баатора, обители дьяволов.
События сценария стартуют в легендарном городе Врата Балдура, где авантюристам предстоит разгадать некую тайну. А затем персонажи окажутся в Авернусе, где им предстоит выживать в адской пустоши, сражаться с демонами и дьяволами, заключать сделки и даже участвовать в смертоносной гонке на боевых машинах в духе «Безумного Макса».
Смогут ли герои благополучно вернуться домой или их соблазнят контрактом с дьяволом? Удастся ли им спасти падшего ангела или Авернус поглотит их?
Приключение рассчитано на персонажей с 1 по 13 уровень. «Нисхождение в Авернус» — это своего рода идейный приквел грядущей видеоигры Baldur’s Gate 3, где героев тоже занесёт в Авернус. Кроме того, события «Нисхождения» легли в основу большого дополнения для MMORPG Neverwinter. В дополнении сохранили основной сюжет, знаковых для этого приключения персонажей, локации и даже гонку на боевых машинах.
Выпустить книгу планируют до конца 2020-го.
Ранее издательство показало русскоязычную обложку приключения «Уотердип: Драконий куш» (Waterdeep: Dragon Heist), которое тоже должно поступить в продажу в этом году.
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