Выход каждого нового приключения по Dungeons & Dragons — это событие. И силами Wizards of the Coast такие события становятся все более заметными. В первые годы после выхода пятой редакции нас ждали лишь скудные пресс-релизы дизайнеров да редкое общение команды авторов с поклонниками игры. Теперь же выход любого нового продукта — от книги приключений до стартового набора — сопровождается стримами, сериями статей и даже играми живого действия. Baldur’s Gate: Descent into Avernus вышла в середине сентября 2019 года. Для этого приключения WotC ещё весной организовали большое мероприятие D&D Live 2019, где представили иллюстрации и описание книги. Не обошлось и без американских знаменитостей вроде Джо Манганьелло и Сатин Феникс. Но чем больше шуму, тем выше ожидания. Обещали немало: в книгу объёмом 256 страниц поместили большую сюжетную кампанию, рассчитанную на развитие героев с 1-го по 13-й уровень, а также ряд новых правил, описание монстров и подробности о Вратах Балдура. Посмотрим, стоило ли оно того!

Что за Авернус? По ходу приключения персонажам предстоит спуститься в Ад — в буквальном смысле слова. Часть сюжета развернётся в Авернусе, первом слое Баатора (Девяти преисподних). Это одно из множества измерений Великого колеса, печально известное населяющими его дьяволами (или баатезу, как их раньше называли) — принципиально-злыми обитателями нижних планов, а также множеством опасностей, суровым жарким климатом и тому подобным. Вдохновлён Баатор, разумеется, адом Данте. Главными противниками баатезу выступают не только благородные и сияющие небожители, но и танар’ри (старое название), они же демоны, обитатели Бездны. Если дьяволы придерживаются принципиального мировоззрения, то демоны — хаотичного. Мифология Великого колеса подробно прописана в старых книгах правил по вселенной Planescape. Сам Баатор упоминается в «Руководстве мастера» по D&D. Подробнее о нём можно почитать в статье на RPG-Wikia. А ещё этот план посещает Безымянный в видеоигре Planescape: Torment!

Захватывающая история

На мой взгляд, при изучении масштабных кампаний прежде всего надо смотреть, что за история лежит в их основе. Без крепкого традиционного сюжета остается лишь набор опций и возможностей, из которого далеко не каждый мастер сумеет сделать приключение.

Я читал Descent into Avernus несколько дней, и за это время передо мной раскрылась если не сага или эпос, то весьма добротная повесть о добре и зле, дружбе и предательстве, горьком разочаровании и последствиях принятых ранее решений. Может показаться, что я преувеличиваю, но лишь самую малость. После достаточно пресного сборника Ghosts of Saltmarsh (он неплох как набор коротких историй или даже баек, но точно не как полноценное приключение с 1-го по 15-й уровень) сюжет новой книги не отпускает до самого финала.

Да, первая глава кажется неудачным ремейком прошлогодних городских приключений в Waterdeep: Dragon Heist, лишённым очарования и суматошности оригинала. Но после знакомства с Авернусом это ощущение пропадает без следа — и появляются совсем другие ассоциации. Представьте «Безумного Макса», полного отсылок к произведениям Майкла Муркока с их духом героического фэнтези и бесконечным противостоянием Порядка и Хаоса.

Знакомству с миром помогают не только прекрасные описания и иллюстрации, но и роскошные персонажи. Вот ведь ирония: в бездушных злодеев, рогатых и шипастых, вложили больше любви, чем в добрых помощников приключенцев. Вряд ли такое было бы возможно в восьмидесятые годы с тогдашней паникой по поводу демонов в ролевых играх! Безумная старуха с целой сворой разнообразных помощников и миньонов вызывает больше эмоций, нежели скучная и верная долгу служительница рыцарского ордена. И так обстоят дела со многими персонажами.

Прописанные сюжетные повороты, развилки и список возможных финалов — это уже «золотой стандарт» при создании больших кампаний для современных ролёвок. И с этим у Descent into Avernus все хорошо. Разумеется, только от игроков и мастера зависит, каким будет их путь, но даже если вы планируете строго опираться на приведённый текст, то найдёте где развернуться! Например, спасти целый город и его жителей от вечного служения дьяволам можно разными путями.

В приключении есть несколько развилок. Так, в начале героям предстоит сделать выбор между служителями хаоса и порядка (и никто не говорит, что одни лучше других). А в финале можно пойти как по героическому пути, принеся в жертву свои интересы или даже жизнь, так и по более простому — например, заключить договор с богиней всех цветных драконов Тиамат или Зариэль, эрцгерцогиней Авернуса. Более того, ничто не мешает персонажам, почувствовавшим вкус зла и поддавшимся на его уговоры, и вовсе плюнуть на спасение невинных и заняться своими делами. Например, отправить в Авернус ещё один город. Но это уже будет совершенно другая история…

А этот мир вокруг!

Одна из ключевых особенностей Descent into Avernus — связь с другими проектами по миру Забытых Королевств. Тут есть отсылки как к знаменитой серии видеоигр Baldur’s Gate, так и к книгам. Например, в первой части приключения можно увидеть последствия «Смутного времени», когда богов за проступки изгнали в мир смертных, — эти события описаны в цикле «Аватары». Одни боги погибли, другие вернули себе прежний статус, но главный итог — им больше не позволено напрямую влиять на жизнь Забытых Королевств. Однако трое богов (а именно вернувшиеся к жизни боги убийства, смерти и тирании Миркул, Бэйн и Баал, составляющие «Мрачную тройку») вновь строят козни, обходя запреты более чем столетней давности и посылая своих смертных последователей на улицы нести хаос и разрушение.

Но если вы не ориентируетесь в других произведениях, ничего страшного: в книге есть на что поглядеть и что почитать. Авторы посвятили целый раздел Вратам Балдура — жителям этого города, их взаимоотношениям, системе правопорядка и прочим деталям. Аналогичный подход Wizards of the Coast использовали в 2018-м в кампании Waterdeep: Dragon Heist, когда описывали «жемчужину Побережья Мечей» Вотердип.

При этом далеко не все факты, приведенные в книге, соответствуют ранее устоявшимся представлениям о мире Забытых Королевств. Намеренный ли это ход или попросту невнимательность — сказать сложно. Знатоки мифологии уже подметили неточности в иерархии отряда наёмников «Пылающие Кулаки», с которым мы знакомы по компьютерным играм и приключению Tomb of Annihilation. Ещё свой статус неожиданно поменяла уже упомянутая «Мрачная тройка». Ход странный и не очень понятный. Возможно, авторы готовят планарное приключение для эпических героев, где те смогут бросить вызов темным богам? Или нас ждут какие-то другие столкновения? Ответов пока нет.

Впрочем, доступного материала в книге масса — его хватит, чтобы разобраться с тем, как устроены Врата Балдура и Авернус. Первый круг Баатора, к слову, по сравнению со старыми материалами почти не изменился.

Ещё одна занимательная особенность книги — многочисленные контракты, которые жители Ада заключают с ничего не подозревающими смертными. Этот аспект жизни Забытых Королевств ранее почти не был отражен в официальных сценариях пятой редакции, но теперь настало время настоящей дьявольской бюрократии! Несколько табличек позволят мастеру создать соглашение, которое, с одной стороны, щедро вознаградит героев, а с другой — обязательно заставит их впоследствии пожалеть о содеянном. Золото? Есть. Магические предметы? Тоже есть. Вечная жизнь и слава? Конечно же, но без строк мелким текстом точно не обойдется.

И тут уже всё зависит от того, с кем вы связались. Мелкий бес вполне может попросить выполнить пару, на первый взгляд, невинных поручений, вроде передачи послания или небольшой посылки. А вот дьявол посильнее (и тем более сама правительница Зариэль) согласится на сделку, только если ваш персонаж совершит действительно что-то злодейское: принесёт в жертву невинных, найдет новых членов для культа или отдаст свою душу.

К сожалению, сам Авернус описан скупо, хотелось бы больше подробностей — посвященные ему страницы не идут ни в какое сравнение с полноценным справочником по Вратам Балдура. Авторы рисуют факты широкими мазками, а не выписывают в деталях. Впрочем, эта лаконичность позволяет как сосредоточиться на сюжете, так и сделать первый круг Ада по-настоящему своим, как и советуют разработчики D&D все последние годы.

Красота и описания

Хорошая история и увлекательные факты — ещё не всё, что предлагает Descent into Avernus. Ведь, какой бы развитой ни была фантазия у игроков и мастеров, ей всё же нужно от чего-то отталкиваться.

С визуальной частью у книги полный порядок. Художники постарались на славу, воссоздав образы и погрязших в преступлениях Врат Балдура, и пылающих жаром просторов Авернуса. Особое внимание иллюстраторы уделили обитателям нижнего плана и их творениям: разнообразные дьяволы, обезумевшие феи и гротескные машины войны предстают перед читателем во всей своей инфернальной красе.

В отличие от Ghosts of Saltmarsh, здесь не жалели красок. Всполохи пламени, сверкающие порталы, битвы между силами Хаоса и Порядка выглядят предельно реальными. Правда, особо чувствительным читателям стоит быть осторожнее: образы сшитых тел или жутких демонов, практически сошедших с полотен Босха, могут вызвать отторжение. Впрочем, обложка книги сразу даёт понять, чего ждать внутри.

Всё хорошо и с описаниями монстров и локаций, которые помогают воображению ничуть не меньше сочных картинок. Вниманием обделили лишь тех существ, которые ранее уже встречались в книгах по «пятёрке» вроде «Энциклопедии чудовищ», а вот новичков описали как надо. Например, служителям уже упомянутой «Мрачной тройки» посвятили несколько страниц, рассказав про их внешность, устремления и даже предпочитаемый образ действий. Подробно описаны и адские осы, разъедающие своих жертв изнутри, и холлифанты — забавные, но очень храбрые и верные своим друзьям божественные слоники.

Отдельно стоит упомянуть создание со сложнопроизносимым именем Крокек’тоек. Оно служит самым настоящим десантным кораблём для демонических сил, вторгающихся на план Авернуса. Именно оно более всего похоже на гостя из произведений Босха, а еще оно неимоверно сильно. Чем не достойный противник?

* * *

Мне всегда было сложно завершать обзор книги приключений, с которой я знаком исключительно в теории. Успей мы провести хотя бы несколько игр, мне бы удалось лучше прочувствовать мир приключения, его особенности, проблемы и преимущества.

Но сейчас я испытываю настоящий энтузиазм. Возможно, какая-то часть меня соскучилась по захватывающим и берущим за душу историям, неоднозначным с точки зрения морали. Мрачный тон и стиль Descent into Avernus — это и благословение, и проклятие для приключения. Те, кто не сможет выдержать нужный тон, скорее всего переведут происходящее в разряд гэгов и шуток. Их сценарий из истории о падении, искуплении и борьбе за души городских жителей превратится в веселое, безумное, но бессмысленное блуждание по адским равнинам. Лично мне было бы грустно видеть подобное.

И всё же перед нами ещё один удачный пример — наряду с Out of Abyss и Dragon Heist — создания «нового» приключения в рамках Dungeons & Dragons пятой редакции, а не использования старого материала и его адаптации к новым реалиям. Здесь есть увлекательный сюжет, яркие описания и достаточно свободы, чтобы проявить себя в рамках истории или свернуть с намеченных рельс.