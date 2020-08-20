Жар-птица и Царь-девица в тизере «Конька-горбунка»

Кинокомпания «Наше кино» представила тизер киноадаптации сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова.
Постановкой картины занимается Олег Погодин, сценарист «Времени первых» и режиссер «Непобедимого».
А главные роли сыграли Антон Шагин («Одинокий мужчина»), Паулина Андреева («Оттепель»), Павел Деревянко («Кука») и Михаил Ефремов («Когда я стану великаном»).
Премьера «Конька-горбунка» состоится 22 октября. На производство картины выделили 600 миллионов рублей.
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