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    Новости

    Жар-птица и Царь-девица в тизере «Конька-горбунка»

    20 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    20.08.2020
    3416
    0 минут на чтение
    Жар-птица и Царь-девица в тизере «Конька-горбунка»

    Кинокомпания «Наше кино» представила тизер киноадаптации сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова.

    Постановкой картины занимается Олег Погодин, сценарист «Времени первых» и режиссер «Непобедимого».

    А главные роли сыграли Антон Шагин («Одинокий мужчина»), Паулина Андреева («Оттепель»), Павел Деревянко («Кука») и Михаил Ефремов («Когда я стану великаном»).

    Премьера «Конька-горбунка» состоится 22 октября. На производство картины выделили 600 миллионов рублей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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