Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в истории человечества

Зонд Solar Orbiter был запущен в 2020 году — его разработали инженеры Европейского космического агентства (ESA) вместе со специалистами NASA для изучения Солнца и его гелиосферы.
Наконец-то появились первые масштабные результаты его работы — благодаря космическому аппарату мы получили новые детализированные фотографии звезды по имени Солнце. 7 марта 2022 года зонд сделал 25 снимков, находясь на расстоянии 75 миллионов километров от Солнца. Кстати, на таком же расстоянии зонд был и от нашей планеты.
Из-за близкого расстояния до звезды зонду сделал 25 отдельных фотографий, чтобы запечатлеть всю площадь Солнца, что заняло четыре часа. Еще никто не делал фотографии Солнца со столь близкого расстояния, как Solar Orbiter.
Из этих кадров специалисты НАСА собирали итоговое изображение. Разрешение полученного снимка составило 83 миллионов пикселей. Фотографию в полном разрешении можно посмотреть на сайте Европейского космического агентства. Снимок можно приблизить и изучить солнечный диск в разных местах.
Зонд будет пробовать приблизиться к Солнцу еще ближе — на дистанцию в 42 миллиона километров.
Полное изображение
Солнце и Земля
Отдельные части звезды
Эти сведения помогут ответить на вопрос, почему Солнце на поверхности холоднее, чем пространство вокруг него. Если температура видимой поверхности Солнца составляет около 5500° тысячи градусов, то температура в атмосферных слоях Солнца достигает миллионов градусов. На изображении фиолетовым цветом выделен газообразный водород при температуре 10 000°C, синий — это углерод при 32 000°C, зеленый отображает кислород при 320 000°C, а желтый — неон при 630 000°C.
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