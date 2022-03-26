Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в истории человечества

Зонд Solar Orbiter был запущен в 2020 году — его разработали инженеры Европейского космического агентства (ESA) вместе со специалистами NASA для изучения Солнца и его гелиосферы.

Наконец-то появились первые масштабные результаты его работы — благодаря космическому аппарату мы получили новые детализированные фотографии звезды по имени Солнце. 7 марта 2022 года зонд сделал 25 снимков, находясь на расстоянии 75 миллионов километров от Солнца. Кстати, на таком же расстоянии зонд был и от нашей планеты.

Из-за близкого расстояния до звезды зонду сделал 25 отдельных фотографий, чтобы запечатлеть всю площадь Солнца, что заняло четыре часа. Еще никто не делал фотографии Солнца со столь близкого расстояния, как Solar Orbiter.

Из этих кадров специалисты НАСА собирали итоговое изображение. Разрешение полученного снимка составило 83 миллионов пикселей. Фотографию в полном разрешении можно посмотреть на сайте Европейского космического агентства. Снимок можно приблизить и изучить солнечный диск в разных местах.