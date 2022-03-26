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    Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в истории человечества

    26 марта 2022
    26.03.2022
    333
    1 минута на чтение

    Зонд Solar Orbiter был запущен в 2020 году — его разработали инженеры Европейского космического агентства (ESA) вместе со специалистами NASA для изучения Солнца и его гелиосферы.

    Наконец-то появились первые масштабные результаты его работы — благодаря космическому аппарату мы получили новые детализированные фотографии звезды по имени Солнце. 7 марта 2022 года зонд сделал 25 снимков, находясь на расстоянии 75 миллионов километров от Солнца. Кстати, на таком же расстоянии зонд был и от нашей планеты.

    Из-за близкого расстояния до звезды зонду сделал 25 отдельных фотографий, чтобы запечатлеть всю площадь Солнца, что заняло четыре часа. Еще никто не делал фотографии Солнца со столь близкого расстояния, как Solar Orbiter.

    Из этих кадров специалисты НАСА собирали итоговое изображение. Разрешение полученного снимка составило 83 миллионов пикселей. Фотографию в полном разрешении можно посмотреть на сайте Европейского космического агентства. Снимок можно приблизить и изучить солнечный диск в разных местах.

    Зонд будет пробовать приблизиться к Солнцу еще ближе — на дистанцию в 42 миллиона километров.

    Полное изображение

    Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 1

    Солнце и Земля

    Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 3

    Отдельные части звезды

    Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 2 Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 4 Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 5 Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире 6
    Параллельно на зонде работал инструмент Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE), который составлял изображения Солнца в ультрафиолетовом спектре, излучаемом различными атомами. Это позволило заглянуть под корону Солнца и измерить температуру в его хромосфере.
    Зонд Solar Orbiter сделал самый детальный снимок Солнца в мире

    Эти сведения помогут ответить на вопрос, почему Солнце на поверхности холоднее, чем пространство вокруг него. Если температура видимой поверхности Солнца составляет около 5500° тысячи градусов, то температура в атмосферных слоях Солнца достигает миллионов градусов. На изображении фиолетовым цветом выделен газообразный водород при температуре 10 000°C, синий — это углерод при 32 000°C, зеленый отображает кислород при 320 000°C, а желтый — неон при 630 000°C.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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