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    #Final Fantasy #подкаст

    Предотвращаем планетарный кризис в Final Fantasy VII в 118 выпуске «Фантастического подкаста»

    22 марта 2024
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    22.03.2024
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    #Final Fantasy #подкаст

    В 118-м выпуске «Фантастического подкаста» Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик собрались в баре «Седьмое небо», чтобы обсудить главную японскую RPG всех времён — Final Fantasy VII, второй ремейк которой как раз недавно вышел на PS5.

    В выпуске есть спойлеры к оригинальной Final Fantasy VII, хотя вы и так знаете, кто умрёт в конце первого диска.

      • Как пересказ сюжета из Великого дракона заставил нас полюбить эту игру.
      • Зачем Сергей Цилюрик прошёл Final Fantasy VII тридцать раз и стоит ли в неё играть современному игроку?
      • Где авторы FF7 подсмотрели противостояние парня с толстым мечом и парня с длинным мечом?
      • Впечатления от FF7 Remake и свежайшей Rebirth.
      • Сиквелы, приквелы и мультфильмы — что они привнесли в канон и нужны ли вообще?
      • А также много пинков в адрес Final Fantasy XV.

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    Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  15.03.2024 |  739

    Вабба-лабба-даб-даб! Приключение на час двадцать — зашли и вышли!

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