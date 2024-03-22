Предотвращаем планетарный кризис в Final Fantasy VII в 118 выпуске «Фантастического подкаста»

В 118-м выпуске «Фантастического подкаста» Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик собрались в баре «Седьмое небо», чтобы обсудить главную японскую RPG всех времён — Final Fantasy VII, второй ремейк которой как раз недавно вышел на PS5.

В выпуске есть спойлеры к оригинальной Final Fantasy VII, хотя вы и так знаете, кто умрёт в конце первого диска.

Как пересказ сюжета из Великого дракона заставил нас полюбить эту игру. Зачем Сергей Цилюрик прошёл Final Fantasy VII тридцать раз и стоит ли в неё играть современному игроку? Где авторы FF7 подсмотрели противостояние парня с толстым мечом и парня с длинным мечом? Впечатления от FF7 Remake и свежайшей Rebirth. Сиквелы, приквелы и мультфильмы — что они привнесли в канон и нужны ли вообще? А также много пинков в адрес Final Fantasy XV.



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