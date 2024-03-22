Предотвращаем планетарный кризис в Final Fantasy VII в 118 выпуске «Фантастического подкаста»

В 118-м выпуске «Фантастического подкаста» Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик собрались в баре «Седьмое небо», чтобы обсудить главную японскую RPG всех времён — Final Fantasy VII, второй ремейк которой как раз недавно вышел на PS5.
В выпуске есть спойлеры к оригинальной Final Fantasy VII, хотя вы и так знаете, кто умрёт в конце первого диска.
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- Как пересказ сюжета из Великого дракона заставил нас полюбить эту игру.
- Зачем Сергей Цилюрик прошёл Final Fantasy VII тридцать раз и стоит ли в неё играть современному игроку?
- Где авторы FF7 подсмотрели противостояние парня с толстым мечом и парня с длинным мечом?
- Впечатления от FF7 Remake и свежайшей Rebirth.
- Сиквелы, приквелы и мультфильмы — что они привнесли в канон и нужны ли вообще?
- А также много пинков в адрес Final Fantasy XV.
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Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 15.03.2024 | 739
Вабба-лабба-даб-даб! Приключение на час двадцать — зашли и вышли!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.