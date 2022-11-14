Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок осеннего сезона 2022 года. Он, конечно, получился субъективным, — но надеемся, что вам всё же пригодится.

В сравнении с летним сезоном осенний смотрится пока гораздо более интересным. Конечно, особое внимание привлекают многочисленные продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов — тут и новые эпизоды нашумевшего в нынешнем году аниме «Семья шпиона», и очередные сезоны уже устоявшихся хитов вроде «Моб Психо 100», «Золотое божество», «Моя геройская академия».

Однако наш обзор традиционно посвящён лишь совершенно новым аниме, которые не служат прямым продолжением ранее выходивших сериалов.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

1. Стоит посмотреть

Человек-бензопила (Chainsaw Man)

Первоисточник: манга Фудзимото Тацуки

Сюжет: в альтернативной Японии, которая подвергается нападениям демонов, в жуткой нищете живёт юноша Дэндзи, страдающий от огромных семейных долгов. Единственное близкое ему существо — добродушный демон Почита, гибрид собаки и бензопилы. Однажды Дэндзи предательски убивают. Но в прошлом он заключил контракт с Почитой, завещав ему свое тело. Потому Дэндзи возродился как Человек-бензопила с сердцем демона внутри. Парень становится охотником на демонов в составе правительственного спецотряда.

Впечатления: жестокая, динамичная и стильная манга получила достойное воплощение. По четырём начальным эпизодам сериал практически лишён слабых мест.

Конечно, он не блещет оригинальностью — общая сюжетная схема весьма шаблонна. Сначала мы узнаём предысторию героя, затем он получает сверхспособности, попадает в новое окружение, постепенно обзаводится близкими людьми, ну и, конечно, много и со вкусом сражается. Но сделано это просто отлично — герой и другие персонажи достойно проработаны, экшен на уровне, драма вполне уместна, есть комедийные моменты, графика приличная, саундтрек неплох. В общем, отменное зрелище.

Вердикт: тот случай, когда высокие ожидания вполне оправдываются — во всяком случае, пока. Да, не слишком оригинально, но те, кто хотел насладиться кровавым и в то же время проработанным сёнэном, могут быть довольны.

2. Можно и посмотреть

Война горничных Акибы (Akiba Maid Sensou)

Первоисточник: оригинальный сценарий Хики Ёсихиро

Сюжет: 1999 год, Токио, район Акихабара. Семнадцатилетняя Вахира Нагоми, восторженная девочка из провинции, приезжает в столицу с мечтой работать в мэйд-кафе. Ей удаётся получить место в маленькой кафешке Тонтокотон с очаровательными горничными-поросятами. Вот только в работе мэйд-кафе Акихабары есть своя специфика. Потому в живых останутся далеко не все.

Впечатления: на первый взгляд абсолютный трешак, где работницы столь популярных в Японии мэйд-кафе устраивают бандитские разборки с кучей трупов. Однако есть тут оригинальная изюминка: это аниме пародирует классические фильмы про якудза. Тут и юный герой из провинции, невольно ставший бандитом. И отрезанные косы вместо фаланги пальца в знак раскаяния. И матёрый гангстер с загадочным прошлым — 35-летняя горничная Ранко Маннен. И мотив мести за давние грехи. И подпольные бои. Даже эндинг выполнен в стиле энка — обычной музыки фильмов про якудза.

Есть и аллюзии на реальную историю: так, сериал начинается со случившегося в 1985 году убийства старшей горничной — это прямая отсылка к смерти Такэнаки Масахисы, босса крупнейшего клана якудза Ямагути-гуми, его как раз в то время застрелили конкуренты. И таких мелких моментов в сериале полно, что делает его просмотр своеобразной викториной для фанатов историй про японских гангстеров.

Вердикт: несколько бредово, но забавно. «Однажды в Америке» про работников общепита.

Ворона императорского гарема (Koukyuu no Karasu)

Первоисточник: ранобэ Сиракавы Коко

Сюжет: во дворце молодого императора Се Гао Дзюня есть небольшой флигель, где живёт Принцесса-Ворон — придворная колдунья, должность которой передаётся по наследству. Ныне её занимает шестнадцатилетняя Шоу Сюэ, о которой блуждает множество нелепых слухов. Однажды император приходит к ней, чтобы отыскать владельца нефритовой серьги, где, возможно, обитает мстительный дух. Шоу Сюэ помогает императору, и постепенно у них завязываются дружеские отношения. Или они выльются в нечто большее?

Впечатления: на удивление достойная вещь, хотя зайдёт далеко не всем. Главная приманка — проработанные персонажи, причём не только два центральных, но и несколько второстепенных. Кроме того, стоит отметить интересные сюжетные арки с упором на детектив и придворные интриги, а также мир, основанный на истории и обычаях Древнего Китая. Хороша музыка, да и графика приятная, хоть и несколько схематичная — но это просто такой стиль.

Формально это, конечно, сёдзё, но в начальных сериях романтика только намечается. Да и с учётом обычаев жестокого мира, который хоть и вымышлен, но опирается на реальность, вряд ли стоит ждать любовный хеппи-энд.

Вердикт: «тайны мадридского двора» в китайском антураже. Очаровательная ведьмочка и одинокий император, которые, возможно, обретут друга друга. Или умрут вместе.

Восхождение в тени (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!)

Первоисточник: ранобэ Айдзавы Дайсукэ

Сюжет: Сидо с детства мечтал стать супергероем, чтобы тайно бороться со злом. Но в обычном мире максимум, который ему оставался, это избивать хулиганов, скрываясь под маской. Зато, погибнув в аварии, парень переродился в мире фэнтези, где освоил магию. Наконец он может наиграться всласть, представляя себя героем, спасающим мир. Хотя постойте, вдруг это вовсе не игра?

Впечатления: симпатичная графика, занимательное действие, красочный технофэнтезийный сеттинг, любопытные персонажи, неплохой экшен и, наконец, ловкий, хитрый, проницательный герой. Что может пойти не так?

Увы, ключевой элемент, положенный автором в основу сюжета, его фактически торпедирует. Дело в том, что главный герой — неадекват. Сумасшедший. Шизофреник. Ещё в нашем мире он страдал от ярко выраженного «синдрома восьмиклассника» и воображал себя кем-то вроде Бэтмена. Но вот парень попал в мир магии и блестяще освоил её, обретя истинное могущество. Почему не попытаться вполне открыто стать героем, ведь вокруг полно реальных опасностей?

Нет, Сидо продолжает играть — создаёт тайное общество «Сад Теней» и выдумывает его антагониста в лице дьяволопоклонников, готовящихся захватить мир. И даже когда культ оказывается реальным, Сидо игнорирует очевидное, считая все события просто забавой, хотя кровь вокруг льётся рекой. И сопереживать сумасшедшему очень сложно.

Вердикт: аниме одной хохмы — во всяком случае, пока. Пожалуй, если бы это с самого начала была пародия в духе легендарных «Рубак», то история смотрелась бы иначе. Но комедийные моменты незначительны, а Сидо даже в игры играет на серьёзных щах.

3. Смотреть можно, но зачем?

Аркнайтс: Прелюдия к рассвету (Arknights: Reimei Zensou)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ватанабэ Юки на основе мобильной игры

Сюжет: в городе Чернобог в империи Урсус бушует эпидемия орипатии — болезни, постепенно кристаллизирующей тело человека, пока он не умрёт. Правда, некоторые из заразившихся обретают магические способности. Тем не менее поражённых орипатией всячески преследуют. Наиболее радикальные из них создали террористическую организацию Реюньон. Им противостоит организация Родос, члены которой пытаются найти лекарство от орипатии. Ключевая фигура в этих поисках — загадочный Доктор, страдающий от амнезии после криосна.

Впечатления: сложно судить, что получится из этого проекта, — вышли всего две серии (их должно быть восемь). Первое впечатление — красивый постапокалипсис с элементами фэнтези, слишком сильно привязанный к оригиналу. Особенно настораживают пафосные дубовые диалоги, из-за которых аниме напоминает интро игры. Да и графика со второго эпизода сильно подпортилась.

Вердикт: похоже на дежурное приложение к оригинальной игре. По первой серии казалось, что может получиться любопытное технофэнтези, но увы, похоже, просто казалось.

Все мы немножко врём / Четыре человека и ложь каждого (4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku)

Первоисточник: манга Касихары Мадоки

Сюжет: в престижной частной школе для девочек учатся четыре подруги — Рикка, Тиё, Сакинэ и Цубаса. На первый взгляд они обычные школьницы с обычными проблемами и радостями. Но вся их «обычность» обманчива, потому что у каждой из них есть секрет. Инопланетянка в звании полковника звёздного десанта, сбежавшая из своего клана ниндзя-убийца, читающий мысли экстрасенс и мальчик в женской одежде. Им приходится таиться от всех, но в первую очередь от своих лучших друзей. Потому что только ложь позволит им быть вместе…

Впечатления: внешне — типичный сюжет в духе «милые девочки мило страдают всякой милой фигнёй», столь популярный со времен «Кей-Он». Но это всё обман, потому что «милая фигня» постоянно балансирует на грани краха. Наверное, при более серьёзном подходе могла получиться даже трагическая история. Но «Все мы…» прежде всего комедия с изрядной долей абсурда. Временами выглядит действительно забавно, но всё же основная идея довольно быстро себя исчерпывает.

Вердикт: вероятно, далее станет поинтереснее, но пока так себе. Героини то и дело оказываются на пороге разоблачения, но продолжают свою странную дружбу, по уши утопающую во лжи. Возможно, в этих абсурдных моментах есть какой-то скрытый смысл?

Несносные пришельцы (Urusei Yatsura)

Первоисточник: манга Такахаси Румико

Сюжет: Земля под угрозой захвата могущественными инопланетянами. Но людям дают шанс: случайно выбранный человек должен сыграть в салки с дочерью короля захватчиков, очаровательной Лам. Избранным оказывается японский старшеклассник

Моробоси Атару, которому сенсационно удается победить, после чего Лам решает стать его женой. Из-за этого Атару предстоит многое вынести…

Впечатления: классическое произведение одной из самых знаменитых мангак уже было экранизировано: сериал из почти двух сотен эпизодов выходил в начале 1980-х. В новой версии серий поменьше, но по современным меркам тоже немало — около полусотни.

И, честно говоря, пока совершенно непонятно, зачем эта новая экранизация вообще нужна. Стиль оригинала сохранён, но чуть осовременен. Шутки тоже есть, но чуть менее похабные. В остальном это всё та же эксцентричная комедия, в которой отображались переживания и проблемы японцев конца прошлого века.

Вердикт: ремейк аниме 1980-х в стиле ретро. Шутки и содержание выглядят устаревшими, хотя визуал выигрывает по сравнению с тем, что было в оригинале. Но и только. Так что желающим понастальгировать или тем, кто хотел бы впервые познакомиться с классикой, вполне можно глянуть и старую экранизацию. Ну, разве что в новой серий поменьше, хоть какой-то плюс.

О моём перерождении в меч (Tensei Shitara Ken Deshita)

Первоисточник: ранобэ Танаки Ю

Сюжет: герой-попаданец переродился в фэнтезийном мире — причём в магический меч! Отойдя от потрясения, он начал повышать свой уровень, постепенно превратившись в уберсуперпупероружие. И хотя герой-меч научился летать, ему всё равно захотелось найти себе хозяина. Таковой стала кошкодевочка-рабыня Фран, которая, сбежав от своих хозяев, мечтает обрести настоящую силу. Общаясь телепатически, боевой тандем сражается с монстрами и разбойниками, всё увеличивая свои возможности.

Впечатления: на первый взгляд довольно необычный исекай, впрочем, стремительно превращающийся в типовую штамповку. Проблема в сюжете, большая часть которого посвящена сражениям и увеличению показателей героев. Естественно, с упором на всякие таблички и оповещения — как в видеоигре. Похоже, на фанатов такого времяпровождения сериал и рассчитан. Правда, в будущем намечается поход на великое зло, но основной процесс вряд ли изменится.

Вердикт: мочим монстров, фармим лут, набиваем статы, зарабатываем ачивки. Поговорили, пошопились, покушали, поспали. И всё.

Принцесса-библиофил (Mushikaburi Hime)

Первоисточник: ранобэ Юй

Сюжет: дочь барона Элианна Бернштейн с детства обожала читать и совсем не интересовалась светской жизнью. Потому предложение о помолвке с наследным принцем Кристофером было для неё как гром среди ясного неба. Но когда Кристофер пообещал девушке доступ в королевскую библиотеку, Элианна согласилась играть роль невесты принца, который таким образом оказался свободен от притязаний других леди. Однако, когда Элианне исполнилось 18 лет, а принц явно увлёкся дочерью герцога Айрин, упёртая библиофилка вдруг поняла, что влюбилась в Кристофера.

Впечатления: на первый взгляд махровое сёдзё, причём с совершенно никчёмной героиней. Девушка-амёба, которая живёт в мире книг, полностью лишена социальных навыков и даже намёков на какой-либо характер. Эдакая безжизненная кукла, которой почему-то нужно сопереживать. Именно такое впечатление создаётся после первой серии, которую нужно перетерпеть. Потому что уже во втором эпизоде сюжет переворачивается и события оказываются далеки от тривиальности. Правда, несмотря на любопытные сюжетные выкрутасы, сериал всё же остается сёдзё. Хотя кто знает, куда сюжет повернёт дальше?

Вердикт: довольно оригинальная история, которой пока отчётливо не хватает динамики. Да, вторая серия хороша, но обрамляющие её два эпизода уж очень вялые.

Развращённая гильдия (Futoku no Guild)

Первоисточник: манга Кавадзоэ Таити

Сюжет: молодой, но сильный охотник на монстров Кикуру ищет себе замену, решив познать, наконец, прелести обычной жизни. Однако все новички, которых ему предлагают в гильдии маленького городка, обладают двумя качествами. Во-первых, они девушки; во-вторых, с серьёзным прибабахом.

Впечатления: у японцев проблема с рождаемостью, а молодёжь не хочет обзаводиться потомством. Видимо, поэтому даже в рассчитанном на школьников аниме появляется всё больше историй, нацеленных на пробуждение либидо. Вот и «Развращённая гильдия» — комедия с упором на эротику. Отчасти, конечно, это пародия на фэнтезийное RPG про неумелых авантюристов, от которых одни проблемы. Но большинство шуточек всё же про «это», например, когда спутницы Кикуру то и дело оказываются в объятиях разнообразных монстров, которые хентаят их по-всякому.

Вердикт: комедийный полухентай, причём планируется несколько его версий — с цензурой для ТВ, без цензуры и с дополнительными сценами для видео. Надо полагать, полная версия будет уже стопроцентным хентаем со всеми подробностями, так что своего поклонника сериал наверняка отыщет.

У моего мастера нет хвоста (Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai)

Первоисточник: манга TNSK

Сюжет: Япония эпохи Тайсё (1912–1926). Девочка-тануки Мамеда приезжает в Осаку, надеясь поживиться за счёт глупых людишек. Но времена изменились, и люди больше не боятся ёкаев. И так выходит, что Мамеда становится ученицей знаменитой ракугоки Дайкокутей Бунко, которая тоже ёкай, но давно уже живёт среди людей.

Впечатления: аниме про фольклорных существ, которые пытаются обрести место в человеческом обществе, немало. Были и сюжеты, связанные с ракуго — традиционным японским искусством устного рассказа (нечто вроде средневекового стендапа). Аниме «У моего мастера» объединяет эти темы, и всё это на историческом фоне Японии 1920-х. Мог получиться роскошный подарок для истинных фанатов японской культуры. Но… Слишком размеренно, слишком бессюжетно, слишком вяло. А ещё очень бюджетно по визуалу.

Вердикт: нишевый проект, который нацелен лишь на горячих поклонников традиций и фольклора земли Ямато — как на самих японцев, так и на гайдзинов. Остальным смотреть просто нет смысла.

Я стала злодейкой, поэтому мне нужно заарканить последнего босса (Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita)

Первоисточник: ранобэ Нагасэ Сарасы

Сюжет: умершая от болезни современная девушка переродилась в любимой фэнтезийной отомэ-игре как злодейка Айлин д`Отриш. Её жених, наследный имперский принц Седрик Эльмир, расторгает помолвку, и по сюжету игры, Айлин ждёт смерть. Но переродившаяся девица вовсе не желает умирать, а потому решает завоевать сердце другого принца — Клода Эльмира, по совместительству Повелителя демонов и финального босса игры.

Впечатления: перерождение в игре-книге-комиксе в роли незначительного или отрицательного персонажа — фактически уже отдельный жанр азиатской фантастики. Таких сюжетов море, потому выделиться сложно. «Я стала злодейкой», по сути, как раз штамповка, но у этого аниме есть весомый плюс: главная героиня — неглупая, рассудительная, очаровательная, немного нахальная, но всё равно очень милая. Айлин упорно завоевывает любовь Клода и симпатии его подопечных, противостоит козням якобы положительных героев, заботится об интересах государства и о собственных интересах — в общем, ведёт насыщенную жизнь, делая это энергично и с выдумкой.

Вердикт: милый пустячок без претензий — просто для отдыха. Правда, очень похожая по сюжету «Моя реинкарнация в отомэ-игре» хоть и завоевала немалую популярность, но в итоге выродилась в совсем уж паточный сироп. Может, Айлин пойдёт другим путём?

4. Лучше не смотреть

Время ниндзя (Shinobi no Ittoki)

Первоисточник: оригинальный сценарий Такано Минато

Сюжет: Сакураба Иттоки вёл безоблачную жизнь. Красивый, неглупый, спортивный, общительный и очень популярный — настоящий школьный король маленького городка. Однако внезапно парень узнает, что он — наследник древнего клана ниндзя Ига, и его хотят убить давние враги. Потому Иттоки придётся отправиться в специальную школу ниндзя, чтобы обучиться искусству сражаться и выживать.

Впечатления: автор сериала ранее сочинял только сценарии для игрового кино и телевидения, а «Время ниндзя» — его дебют в аниме. И такое впечатление, что он решил использовать все возможные шаблоны, потому сериал удручающе вторичен в мелких подробностях.

Главная проблема в какой-то феерической глупости происходящего. Герою грозит смерть на каждом шагу? Давайте будем годами скрывать от него нужную для выживания информацию, чтобы потом просто поставить перед фактом. Иттоки ничего не знает о нравах и повадках ниндзя? Отправим его учиться бок о бок с теми, кто всё это осваивал с младенчества. Герою предстоит экзамен в боевом доспехе? Естественно, даже не объясним ему, как с ним обращаться. Остальное в том же духе.

Вердикт: будь это пародия, могло получиться даже интересно. Но всё удручающе серьёзно, без малейшего намёка на улыбку. Как результат — глупо и скучно. По крайней мере, после трёх серий.

Легенда о святом мече: Легенда маны — Кристалл слёз (Seiken Densetsu: Legend of Mana — The Teardrop Crystal)

Первоисточник: оригинальный сценарий Дзимбо Масато на основе видеоигры Legend of Mana

Сюжет: парень по имени Шайло видит сон, в котором богиня даёт ему задание наблюдать за людьми и помогать им делать правильный выбор. Шайло принимает под опеку детишек-сирот Серафину и Рури, а затем, после некоторых приключений, отправляется на поиски легендарного артефакта — святого меча…

Впечатления: у этого красочного и в ряде деталей даже оригинального аниме есть серьёзная проблема, которая практически полностью перечёркивает все его достоинства. Сериал прочно привязан к видеоигре, и тем, кто о ней ни сном ни духом, затруднительно хотя бы понять, что происходит. Какие-то персонажи совершают какие-то действия — зачем, почему? Сеттинг вроде интересный, но очень фрагментарный. Сюжет отрывочный, состоящий из слабосвязанных сцен. В общем, красиво, но и только.

Вердикт: лишь для тех, кто играл в Legend of Mana и помнит её. Остальным даже заморачиваться не стоит.

Каким-то образом я стал сильнейшим, прокачивая фермерские навыки (Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta)

Первоисточник: ранобэ Таруто Аки

Сюжет: юный Ал Уэйн обучился фермерству и стал заниматься сельским хозяйством в своей деревне Силс. Причём у парня оказалось ещё много талантов, а потому, прокачивая их, он стал нереально сильным. Но Ал не хочет быть героем, предел его амбиций — поставлять овощи в королевскую столицу. Однако не всё получается так, как задумано.

Магазинчик начинающего алхимика (Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei)

Первоисточник: ранобэ Ицуки Мидзухо

Сюжет: выпускница Королевской алхимической академии Сараса Фид отправилась в деревенскую глушь, чтобы открыть собственный бизнес — маленький магазин зелий. Впереди не только сбор редких ингредиентов, изготовление алхимических препаратов и становление бизнеса, но и сражения с местными монстрами, а также попытки завести друзей.

Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы (Yuusha Party o Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau)

Первоисточник: манга Миямы Судзу

Сюжет: укротителя магических зверей Рейна Шрауда выгнали из героической команды — он был в ней самым слабым. Рейн стал одиночным искателем приключений. По ходу выполнения заданий вокруг него начали собираться магические звери, все как на подбор — милые девушки.

Впечатления: у этих трёх аниме есть общая черта — они состоят из штампов, шаблонов и клише. По сути, даже так можно сделать неплохое зрелище, если, например, создать ярких героев, досконально проработать мир или насытить сюжет забавными ситуациями и диалогами. Увы, эти анимешные штамповки лишены даже намёка на нечто особенное.

Ещё одна общая черта трёх сериалов — имбовые герои, которые поначалу вроде как слабы, но очень быстро становятся суперкрутыми. Фермер может убить могучего дракона морковкой, хрупкая алхимичка в момент выносит огромных медведей, а изгнанный за бездарность укротитель запросто приручает любого монстра. И всё это примерно к третьей серии, отчего наблюдать за похождениями героев просто скучно.

Вердикт: мусорное аниме, которое вообще непонятно зачем существует — разве что как полигон для новичков индустрии. Хотя кто-то же это смотрит?

* * *

Предварительная оценка дана после трёх-четырёх начальных эпизодов, потому, естественно, её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.