Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. Чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок летнего сезона 2022 года. Он, конечно, получился субъективным, — но надеемся, что вам всё же пригодится.

Летний сезон 2022 года вышел довольно посредственным — если говорить о свежаке. В центре внимания в основном продолжения уже завоевавших популярность аниме вроде «Дьявола на подработке» и «Повелителя». Однако наш обзор традиционно посвящён совершенно новым аниме, которые не служат продолжениями ранее выходивших.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

1. Стоит посмотреть

Увы, в этом сезоне не нашлось ни одного нового аниме, которое можно назвать явным хитом, обязательным к просмотру.

2. Можно и посмотреть

Детективное агентство Футо (Fuuto Tantei)

Первоисточник: манга Исиномори Сётаро

Сюжет: Футо — город ветров, где то и дело происходят странные происшествия. А специалисты по их расследованию — частные детективы из агентства Наруми. Причём легкомысленный сыщик Сётаро Хидари и гениальный юнец Сонодзаки Райто, более известный как Филипп, обладают необычными способностями. И главная из них — слияние в единого супергероя W.

Впечатления: сериал входит в невероятно известную и объёмную франшизу «Камен Райдер», жемчужину жанра токусацу. Однако практически все сезоны «Камен Райдера», как игровые, так и анимешные, можно смотреть наособицу. Ведь из общего у них только концепция — способность разных людей становиться супергероями в особых доспехах.

Потому «Детективное агентство Футо» практически никак не связано со своими предшественниками. Нет, кое-какие отсылки к прошлому есть, но они либо не имеют большого значения, либо поясняются во флешбэках. И, поскольку летний сезон получился вялым, это аниме вполне стоит упоминания. Ведь начальные серии очень неплохи. Интересные герои, их любопытные способности, атмосфера супергеройского нуара в духе «Бэтмена», симпатичная графика, динамичный и загадочный сюжет. В общем, как минимум крепкий средний уровень. А может, и выше.

Вердикт: вероятно, не будь привязки к «Камен Райдеру», сериал смотрелся бы ещё лучше. Всё-таки типичные для токусацу элементы выглядят по-детски. Однако общая атмосфера аниме совсем не детская, ведь пока что перед нами крутой детектив с напряжённым сюжетом и кровавыми моментами.

Люцифер и Бисквитный молот (Hoshi no Samidare)

Первоисточник: манга Мидзуками Сатоси

Сюжет: двадцатилетний студент Амамия Юхи, мрачный флегматик с душевной травмой, встречает невидимую для других говорящую ящерицу, которая называет себя сэром Ноем Крезантом, зверорыцарем. Амамия должен стать защитником Земли, которую жаждет уничтожить некий колдун. Чтобы противостоять злодею, нужно помогать магической принцессе, чья душа пробудилась в милой школьнице Асахине Самидарэ. Познакомившись с ней, Амамия влюбляется по уши и ради девушки готов на всё — даже когда она признаётся, что после выполнения миссии собирается уничтожить Землю сама.

Впечатления: на первый взгляд перед нами традиционный сёнэн — слабый очкарик с тяжёлым детством должен стать сильнее, чтобы защитить любимую, друзей и весь мир. Однако практически всё в сериале совершенно антисёнэнистое. Мизантроп-одиночка Амамия не хочет становиться спасителем планеты, милая принцесса мечтает её разрушить. Защитники-избранные смахивают на сумасшедших, монстры-големы никому особо не угрожают. А орудием потенциальной гибели Земли служит… Бисквитный молот! Да это просто дурдом какой-то!

Но, если не обращать внимания на сюжетное безумие, у сериала есть явные достоинства — симпатичные персонажи и общая ироничная подача. А ещё есть драматичные моменты, заставляющие если не смахнуть скупую слезу, то хотя бы испустить несколько тяжёлых вздохов и задуматься о бренности жизни. Правда, есть и весомый недостаток — очень бюджетная графика, причём с каждой новой серией она всё хуже.

Вердикт: несколько меланхоличный сёнэн, в котором клише жанра во многом перевёрнуты с ног на голову. Сложно сказать, надолго ли хватит у авторов претензий на оригинальность — чутьё опытного анимешника подсказывает, что Землю уничтожать герои всё-таки не будут. Иначе какие они герои?

Песнь ночных сов (Yofukashi no Uta)

Первоисточник: манга Котоямы

Сюжет: Ямори Ко в свои 14 лет не живёт, а существует. Ни целей, ни желаний, ни увлечений, ни мечтаний. Его даже девушки не интересуют — и это в разгар пубертата! К тому же он нерешительный мямля, в общем, совершенно жалкое существо. Но однажды мальчик встречает Надзуну Нанакусу — девушку-вампира, которой очень понравился вкус его крови. Может, теперь у Ко появится шанс изменить свою никчёмную жизнь?

Впечатления: сначала в глаза бросается симпатичная и стильная графика. Затем привлекают атмосферность, подача истории и забавные персонажи. А потом… а потом оказывается, что в начальных эпизодах сериала фактически отсутствует сюжет. Мальчик и вампирша проводят вместе время и говорят, говорят, говорят.

В принципе и разговоры могут быть интересны, только не такие банальные. Да, есть забавные двусмысленности. Да, иногда проскальзывают серьёзные мыслишки. В общем, понятно, почему это аниме сравнивают с «Историями монстров». Но там всё же были и хотя бы локальные сюжетные завихрения, к тому же герои, особенно Арараги-кун, были гораздо ярче и харизматичнее персонажей «Песни». Потому ощущение от начальных серий двойственное. Явно получше шаблонных исекаев и гаремников, но если и далее толком ничего не будет происходить, то зачем это всё?

Вердикт: наверное, это как раз тот сериал, который стоит оценивать лишь после финала. Пока очевидно, что вещь с потенциалом, но его ведь надо реализовать. Да, это «роман взросления», но разве изменения личности героя не могут быть более динамичными и глубокими?

Перерождение Дяди (Isekai Ojisan)

Первоисточник: манга Хотондо Синдэиру

Сюжет: дядюшка Сибасаки 17 лет провалялся в коме после того, как его сбил грузовик. Правда, он не просто так лежал в отключке, а побывал в фэнтезийном мире, где освоил магию. Убедившись в дядиных способностях, его молодой племянник и опекун Такафуми решает заработать денег на «Ютубе». Но карьера ютубера не так проста, тем более что дядя — стареющий задрот с уродливым лицом и полчищами тараканов в голове. Впрочем, во многих отношениях и племянник не лучше.

Впечатления: начинается сериал просто отлично — и с упоением обстёбывает штампы как собственно исекая, так и различных субкультур вроде отаку и геймеров. Однако довольно быстро становится понятно, что сериал строится фактически на паре-тройке шуток, которые просто повторяются в разных вариациях.

Дядя дико фанатеет от давно вышедшей в тираж «Сеги»? В каждом эпизоде этот момент обыгрывается. И дядя, и племянник удивительные тупицы в отношениях с девушками? Изрядная часть сериала посвящена именно этому — особенно когда появляется Фудзимия, школьная подруга Такафуми. Дядя не понимает особенностей современной жизни? Каждой из них уделяется отдельное внимание. И так раз за разом. В общем, сюжетного разнообразия явно недостаёт. Впрочем, в сериале немало действительно забавных моментов.

Вердикт: комедия положений, основанная на образах двух героев, один из которых — упёртый задрот старого разлива, да и второй недалеко ушёл. Забавно, временами остроумно, но несколько однообразно.

3. Смотреть можно, но зачем?

Богиня айдола-мерзавца (Kami Kuzu Idol)

Первоисточник: манга Исофлавон Хидзики

Сюжет: Ниёда Юя, участник поп-дуэта ZINGS, вот-вот может вылететь из профессии. Но парню повезло встретить призрака Асахи Магами, трагически погибшей год назад поп-звезды. Пышущая энтузиазмом Магами берет шефство над Ниёдой, собираясь сделать из него самого популярного айдола.

Впечатления: аниме про айдолов — так в Азии называют звёзд поп-культуры (музыкантов, актёров, моделей) — довольно много. Обычно это однообразные истории про молодых людей, которые стремятся к успеху, чаще комедии, хотя бывают и драмы. «Богиня» — тоже комедия, но с добавлением мистики. В остальном она основана на традиционном сюжете «из грязи в князи».

Правда, помимо наличия призрака, здесь довольно необычный герой. Он «мерзавец», но не в смысле «подлец» — просто Ниёда Юя стал айдолом исключительно ради денег, а популярность и любовь фанатов ему даром не нужны. И Магами, айдол по велению души, пытается искоренить пофигизм Ниёды — удастся ли?

Вердикт: банальная, но милая комедия на тему «таланты и поклонники». Есть забавные и даже познавательные моменты, хотя в целом это, конечно, штамповка.

Вермейл в золотом (Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu)

Первоисточник: манга Амане Коты

Сюжет: отличник магической академии Альто Голдфилд может остаться на второй год — ему так и не удалось призвать фамильяра, даже завалящего жука-носорога. В отчаянии Альто использует древнюю книгу призыва и наконец добивается успеха. Правда, его фамильяром становится эффектная демоница с огромной грудью, готовая ублажать хозяина всеми способами. Ведь так она получает необходимую для её существования ману. В общем, покой Альто отныне только снится — во всех смыслах.

Впечатления: первая серия довольно интересна — за счёт язвительных шуточек и вызывающего поведения демоницы Вермейл. Но уже со второго эпизода сериал превращается в рутинное зрелище. Альто тупит и смущается, Вермейл радостно домогается героя, его подруга Лили ревнует, окружающие школьники ведут себя как идиоты… К тому же в аниме много пафоса в духе типичного сёнэна, но более-менее скрашивают всё скабрезные, хоть и однообразные шуточки.

Вердикт: ну такое себе. Если отбросить фэнтезийный сеттинг, это заурядная история типичного ОЯШа, на которого без особых причин вешаются красивые девушки. Правда, в дальнейшем обещают драму, но пока что аниме совершенно не впечатляет. Ну и любовные сцены явно малолетнего пацанчика и грудастой тётки, разменявшей, поди, уже не одну тысячу лет, смотрятся несколько сомнительно.

Клятвенный поцелуй (Engage Kiss)

Первоисточник: оригинальный сценарий Фумиаки Маруто

Сюжет: у жителей плавучего мегаполиса Вейрон-Сити есть проблема, но о ней знают только избранные — остальные пробавляются смутными слухами. Это Д-бедствия: временами люди внезапно превращаются в кровожадных демонов, которых очень сложно убить. Их ликвидацией занимаются фирмы по типу ЧВК, и в одной из них, совсем маленькой, работает раздолбай Огата Сю. Самомнения у него через край, но, к счастью, ему активно помогают две милые девушки — бывшая подруга и коллега Аяно Югири, а также загадочная школьница Кисара, обладающая особыми силами. Впрочем, у Сю тоже есть тайна…

Впечатления: ещё один мультимедийный проект: одновременно с сериалом выходит манга, а также готовится видеоигра. И, пожалуй, проблемы сериала именно отсюда — похоже, его задача как раз в том, чтобы прорекламировать игрушку. С самого начала повествование очень рваное, к тому же страдающее логическими провалами. Авторы словно говорят: хотите понять происходящее — читайте мангу, а потом ждите игру.

Но самый большой провал — это образ главного героя, редко кто за последнее время вызывал такое отторжение. С первого же эпизода Огата Сю выглядит инфантильным идиотом, который ведёт себя как настоящий альфонс и в быту, и во время сражений. Без опекающих его по непонятной причине девиц он полный ноль. Да, примерно с третьей серии многие вопросы насчёт его личности снимаются, но негативное впечатление уже сложилось. И как-то трудно проникнуться сюжетом, когда главный герой откровенно бесит.

Вердикт: очень невнятное аниме, которое обещает больше, чем даёт. Особенно раздражает, что его позиционировали как ромком — но и романтика здесь очень слабенькая, и комедия примитивная. Впрочем, есть ещё потенциально интересный мир, сюжетная тайна, динамичные сражения и более-менее симпатичная картинка — так что это всё же не явный провал.

Ликорис Рикойл (Lycoris Recoil)

Первоисточник: оригинальный сценарий Асауры

Сюжет: Токио будущего, где царят гармония и покой. Впрочем, преступники никуда не исчезли, а потому городскую утопию поддерживает агентство «Ликорис», сотрудники которого уничтожают нарушителей спокойствия. Точнее, сотрудницы — в «Ликорис» мокрыми делами занимаются милые девочки. Такие, как озорная Нисикиги Тисато и мрачная Иноуэ Такина — в свободное от убийств время они работают в кафе и делают разные добрые дела.

Впечатления: девочки-убийцы в аниме давно стали штампом. Но переплюнуть по накалу и драматизму давнюю уже «Школу убийц» до сих пор не удавалось никому. Вот и новый сериал, кроме приличной графики и интересной смены ракурсов, вряд ли чем-то ещё запомнится. Дело даже не в том, что милые тян в роли брутальных киллеров смотрятся здесь бредово. Это аниме, в конце концов. Проблема прежде всего в сценарии, где элементы серьёзной драмы и антиутопии тонут в море ванильно-паточного кавая.

Вердикт: эмоциональный и идейный винегрет, создатели которого хотели угодить всем. И поклонникам фансервиса с милыми девочками (авось фигурки купят), и любителям драматичной слезовыжималки, социальной фантастики, кровавого боевика, и почитателям няшных моментов. Возможно, дальше будет поинтереснее. Но начальные серии в этом не убедили.

Прима-кукла (Prima Doll)

Первоисточник: оригинальный сценарий Окано Тои

Сюжет: после завершения войны между двумя империями без дела остались боевые автомы — разумные механические куклы в виде милых девочек. Теперь их используют в мирных целях, ведь без работы автомы сходят с ума, и их приходится уничтожать. Бывший военный мастер кукол Наги Тома открыл кафе «Чёрный кот», весь персонал которого — автомы. Недавно перезапущенная кукла Хайдзакура, утратившая воспоминания, с радостью трудится в кофейне. Однако вскоре у неё обнаруживаются странные способности.

Впечатления: первую серию приятно смотреть. Очаровательная милаха Хайдзакура, потенциально интересный мир в духе «Стального алхимика», щепотка драмы из жизни несчастных кукол, пытающихся обрести новый смысл, вполне симпатичная графика. Но дальше будет значительно хуже — в бой вступает батальон клише про няшных тяночек с трудной судьбой. Только в этом сезоне похожих по сюжету и смыслу аниме — ещё три штуки. И рецепт у всех один: немного драмы и море кавая.

Стоит ещё отметить важную вещь: это аниме — лишь часть мультимедийной франшизы, куда также входит веб-роман, манга и серия кукол. Отсюда, вероятно, поверхностность сеттинга: хочешь знать больше — читай роман.

Вердикт: нельзя сказать, что сериал плох, в дальнейшем он может стать лучше — потенциал имеется. Но, боже мой, насколько же он шаблонен! Всё это уже было, было, было…

RWBY: Ледяное королевство (RWBY: Hyousetsu Teikoku)

Первоисточник: оригинальный сценарий Убукаты То на основе американского мультсериала

Сюжет: мир Ремнант, где сосуществуют магия и наука, издавна подвергается нашествиям Гримм, демонических зверей, справиться с которыми могут только специально подготовленные Охотники. Юная Руби Роуз, дочь погибшей Охотницы, поступает в Академию Бикон — одну из четырёх школ, где обучаются борцы против Гримм. Там она встречает сводную сестру Ян Сяолун и знакомится с двумя своенравными девицами, Вайсс Сни и Блейк Белладонной. Поначалу девушки не ладят, но потом, оказавшись в одной команде, становятся настоящими сёстрами по оружию.

Впечатления: американский 3D-мультсериал RWBY (Red White Black Yellow), в создании которого участвовал знаменитый японский сценарист Уробути Гэн, давно стал культовым — анонсирован уже девятый сезон. Несмотря на специфическую графику и короткие десятиминутные серии, экспериментальный RWBY, который поначалу делали энтузиасты, обрёл поклонников по всему миру благодаря эффектным битвам, энергичному саундтреку и простому, но довольно увлекательному сюжету.

И вот японцы решили сделать ремейк в более традиционном стиле, используя 3D лишь фрагментарно. Впрочем, выглядит аниме средненько, хотя битвы неплохи. Однако проблема не в этом. Здесь используются общие контуры истории, основные персонажи и некоторые фрагменты оригинала, но сюжет пересобран заново. И по начальным эпизодам он совершенно не впечатляет. По сути, это вторичная история про учащихся очередной магической школы, которые превозмогают зло, попутно преодолевая внутренних демонов.

Вердикт: зачем нужен этот ремейк раскрученной франшизы, совершенно непонятно. В аниме подобного добра и так навалом. Расчёт разве что на совсем ярых фанатов оригинала, которые в ожидании нового сезона своей любимки захотят ознакомиться с японской версией.

4. Лучше не смотреть

Аптека в другом мире (Isekai Yakkyoku)

Первоисточник: ранобэ Такаямы Лиз

Сюжет: гениальный учёный-фармацевт Якутани Кандзи, умерев от переутомления, перерождается в фэнтезийном мире как Фарма де Медисис, юный сын придворного лекаря местной императрицы. Освоившись в новом теле, попаданец понимает, что владеет разнообразной магией, способностью создавать субстанции с известной ему молекулярной структурой, а также может диагностировать любые болезни. Учитывая, что медицина и фармацевтика в этом мире — на уровне европейского средневековья, Фарма просто обречён стать великим лекарем! Ну или сгореть на костре как еретик.

Впечатления: «профессиональный» исекай, которых в последние годы выходит немало. Их схема проста: наш современник (естественно, японец), обладающий особыми знаниями, попадает в другой мир, где и использует свои навыки. Главное здесь — умение создателей встроить все эти профессиональные штуки в шаблонный для исекая сюжет, сделав его увлекательным. Увы, авторы «Аптеки» не справились — сериал ужасающе скучен. А герой-умник, жаждущий «всех спасти», просто ходячее клише.

Вердикт: нельзя сказать, что здесь ничего не происходит, но события поданы настолько неинтересно, а персонажи настолько плоские, что после просмотра трёх эпизодов тратить время на это аниме далее совершенно не хочется.

Гарем рабов в лабиринте другого мира (Isekai Meikyuu de Harem wo)

Первоисточник: ранобэ Согано Сяти

Сюжет: паренёк-неудачник Кага Митио попадает внутрь игрового мира, где начинает вести полную опасностей жизнь искателя приключений. Бонусом выступает перспектива заиметь гарем сексуальных рабынь разной степени грудастости, с которыми можно делать всё что захочется.

Впечатления: герой, получивший изначально несколько полезных навыков и убер-меч, убивает в лабиринте монстров, а в городе и окрестностях — бандитов. А ещё покупает рабынь, первой из которых становится киноид Роксана. Причём девушка и сражаться умеет, и сексом с хозяином охотно занимается.

Несколько начальных серий излишне размеренные, но относительно смотрибельные. А вот дальше идут совершенно однообразные события, напоминающие стриминг игры. Интерес тут может вызывать разве что процесс сбора гарема, где, судя по опенингу, должно быть пять секси-цыпочек.

Вердикт: полухентай с довольно откровенными сценами. Будь у аниме более динамичный сюжет, могло ещё что-то выгореть, но событий там — с воробьиный хвост, отчего сериал легко послужит заменой снотворному. Одно радует: в кои-то веки герой гаремника с толком распоряжается «добычей»!

Жизнь перерождённого мудреца в другом мире (Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita)

Первоисточник: ранобэ Синко Сёто

Сюжет: обычный японец Сано Юдзи перенёсся в фэнтезийный мир, где получил вроде как очень слабую профессию укротителя монстров. Однако, став искателем приключений, Юдзи продемонстрировал фантастические навыки, которые сделали его по-настоящему могущественным и опасным.

Впечатления: аниме буквально с первых же минут, словно экономя время зрителя, громогласно трубит: я барахло, смотреть не стоит! Хотя бы за это создателям «Жизни мудреца» стоит сказать спасибо. В остальном перед нами совершенно примитивная штамповка про героя-имбу, который, получив на халяву невероятные навыки, с лёгкостью уделывает любого противника. И да, второй-третий эпизоды ничуть не лучше первого.

Вердикт: пожалуй, за гонорар с этого обзора стоит купить побольше молока за вредность. Даже не представляю, как и почему делается такое аниме. А ведь кто-то это смотрит! Вот где таится истинный ужас.

Призраки Деко (Yurei Deco)

Первоисточник: оригинальный сценарий Сато Дая

Сюжет: неопределённое будущее. На острове Тома Сойера люди используют систему дополненной реальности Деко, из-за чего мир вокруг похож на фантасмагорию. У девушки Берри система Деко глючная, потому она может видеть то, чего не видят все остальные. Берри вступает в «детективный клуб призраков» — группу хакеров, которые обходят правила цифрового общества острова. Члены клуба пытаются раскрыть тайну загадочной личности, известной как Фантом Зеро, что приводит к опасным последствиям.

Впечатления: самое интересное здесь — идея. При должном воплощении аниме могло получиться ярким и, что важнее, актуальным. Ведь перед нами нечто вроде сатиры на будущее, которое неотвратимо надвигается, а кое-где уже наступило (прежде всего, в Китае), — цифровой концлагерь, притворяющийся толерантной утопией.

Но портят всё три вещи. Во-первых, странный видеоряд, который, вероятно, хотели сделать очень оригинальным. Хотя, конечно, и такой стиль может кому-то понравиться. Гораздо хуже манера повествования — совершенно детская. Словно авторы создавали сериал для школьников младших классов, которым на пальцах нужно объяснить, что такое хорошо и что такое плохо в XXI веке. Наконец, персонажи на редкость скучные, не вызывающие совершенно никаких эмоций. В результате желания смотреть это аниме просто нет.

Вердикт: киберпанк для детского сада. Будь у сериала более красочная и реалистичная графика, он бы хоть выглядел получше. Но здесь и со сценарием проблема, и с героями, и с подачей.

Сияющие ведьмы (Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches)

Первоисточник: оригинальный сценарий Симады Фумиканэ

Сюжет: Вторая мировая война в альтернативной реальности, где существует магия. Основная ударная сила здесь — юные ведьмочки, несущие на себе все тяготы сражений. Но развлекаться тоже надо! И вот группа ведьм, которые по разным причинам утратили боевые способности, создают поющую эскадрилью, чтобы поднимать настроение людей в тылу и на фронте.

Впечатления: вероятно, сценаристка вдохновлялась историями реальных артистических бригад, которые развлекали участников войны. Тема благодатная, ведь освещена она в поп-культуре мало — в аниме так точно. Но для лучшего эффекта стоило сделать повествование более реалистичным, пусть и в магическом окружении.

К сожалению, авторы пошли по пути наименьшего сопротивления. Перед нами старый добрый «Кей-Он» про няшных тяночек, которые мило болтают, мило попивают чаёк с вкусняшками и мило поют. Война здесь тоже довольно милая (хотя кто знает, в дальнейшем авторы могут и кровушки подпустить для драматизма). Результат предсказуем — по начальным сериям аниме воспринимается как проходная штамповка.

Вердикт: понравится любителям поющих девушек на любой вкус и цвет (даже русская милашка Людмила имеется!). Отдельно стоит отметить «анимешный феминизм» — мужчин в этом мире практически нет. Все персонажи, от поющих ведьм до их фамильяров, исключительно женского пола.

Солнечная улыбка Арснотории (Warau Arsnotoria Sun!)

Первоисточник: оригинальный сценарий Гото Мидори на основе мобильной RPG

Сюжет: пять девочек с разными характерами обучаются в магической академии Ашрам. Они усердно занимаются и весело отдыхают в свободное время — пьют чай с вкусняшками, мило болтают, устраивают бои подушками и тому подобное. Однако мир за стенами академии далеко не идеален.

Впечатления: странное аниме из двух несочетающихся элементов. Примерно 90% трёх начальных серий нам показывают милый быт подружек, у которых ничего особенного не происходит. И вдруг это сменяется кровавыми сценами жестокостей каких-то фанатиков-рыцарей, которые режут людишек направо-налево «за грехи». Объяснений — ноль: это прошлое, настоящее, будущее? Немного напоминает «Школьную жизнь», где кавайные девочки мило проводили время в школе, под стенами которой бродили толпы зомби. Вероятно, и здесь будет нечто схожее, но пока толком ничего не понятно.

Вердикт: что, очередной «Кей-Он» с магией? Возможно, дальше будет поинтересней, но три серии совершенно не убедили в необходимости просмотра.

Чёрный призыватель (Kuro no Shoukanshi)

Первоисточник: ранобэ Маёи Дофу

Сюжет: безымянный японец очнулся в фэнтезийном мире и не помнит ничего о своей личности. Теперь он — Кельвин, искатель приключений с редким и очень мощным классом призывателя. А значит, ему любое задание по плечу!

Впечатления: увы, всё реже попадаются годные исекаи. Вот и «Чёрный призыватель» не порадовал. Очередной попаданец с первых шагов в другом мире обретает невероятную мощь, получает божественную поддержку и обзаводится сильными спутниками. Далее следуют совершенно шаблонные приключения под восторженные вздохи окружающих. Доколе?

Вердикт: это даже не смешно, наоборот, очень скучно. Мечта лодырей — перенестись в другой мир, получить задаром кучу ништяков и наслаждаться своей крутостью.

* * *

Стоит отметить, что предварительная оценка дана после трёх-четырёх начальных эпизодов, а потому её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.