Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего?

Летний сезон 2022 года вышел довольно посредственным — если говорить о свежаке. В центре внимания в основном продолжения уже завоевавших популярность аниме вроде «Дьявола на подработке» и «Повелителя». Однако наш обзор традиционно посвящён совершенно новым аниме, которые не служат продолжениями ранее выходивших.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

Увы, в этом сезоне не нашлось ни одного нового аниме, которое можно назвать явным хитом, обязательным к просмотру.

Первоисточник: манга Исиномори Сётаро

Сюжет: Футо — город ветров, где то и дело происходят странные происшествия. А специалисты по их расследованию — частные детективы из агентства Наруми. Причём легкомысленный сыщик Сётаро Хидари и гениальный юнец Сонодзаки Райто, более известный как Филипп, обладают необычными способностями. И главная из них — слияние в единого супергероя W.

Впечатления: сериал входит в невероятно известную и объёмную франшизу «Камен Райдер», жемчужину жанра токусацу. Однако практически все сезоны «Камен Райдера», как игровые, так и анимешные, можно смотреть наособицу. Ведь из общего у них только концепция — способность разных людей становиться супергероями в особых доспехах.

Потому «Детективное агентство Футо» практически никак не связано со своими предшественниками. Нет, кое-какие отсылки к прошлому есть, но они либо не имеют большого значения, либо поясняются во флешбэках. И, поскольку летний сезон получился вялым, это аниме вполне стоит упоминания. Ведь начальные серии очень неплохи. Интересные герои, их любопытные способности, атмосфера супергеройского нуара в духе «Бэтмена», симпатичная графика, динамичный и загадочный сюжет. В общем, как минимум крепкий средний уровень. А может, и выше.

Вердикт: вероятно, не будь привязки к «Камен Райдеру», сериал смотрелся бы ещё лучше. Всё-таки типичные для токусацу элементы выглядят по-детски. Однако общая атмосфера аниме совсем не детская, ведь пока что перед нами крутой детектив с напряжённым сюжетом и кровавыми моментами.

Люцифер и Бисквитный молот (Hoshi no Samidare)

Первоисточник: манга Мидзуками Сатоси

Сюжет: двадцатилетний студент Амамия Юхи, мрачный флегматик с душевной травмой, встречает невидимую для других говорящую ящерицу, которая называет себя сэром Ноем Крезантом, зверорыцарем. Амамия должен стать защитником Земли, которую жаждет уничтожить некий колдун. Чтобы противостоять злодею, нужно помогать магической принцессе, чья душа пробудилась в милой школьнице Асахине Самидарэ. Познакомившись с ней, Амамия влюбляется по уши и ради девушки готов на всё — даже когда она признаётся, что после выполнения миссии собирается уничтожить Землю сама.

Впечатления: на первый взгляд перед нами традиционный сёнэн — слабый очкарик с тяжёлым детством должен стать сильнее, чтобы защитить любимую, друзей и весь мир. Однако практически всё в сериале совершенно антисёнэнистое. Мизантроп-одиночка Амамия не хочет становиться спасителем планеты, милая принцесса мечтает её разрушить. Защитники-избранные смахивают на сумасшедших, монстры-големы никому особо не угрожают. А орудием потенциальной гибели Земли служит… Бисквитный молот! Да это просто дурдом какой-то!

Но, если не обращать внимания на сюжетное безумие, у сериала есть явные достоинства — симпатичные персонажи и общая ироничная подача. А ещё есть драматичные моменты, заставляющие если не смахнуть скупую слезу, то хотя бы испустить несколько тяжёлых вздохов и задуматься о бренности жизни. Правда, есть и весомый недостаток — очень бюджетная графика, причём с каждой новой серией она всё хуже.

Вердикт: несколько меланхоличный сёнэн, в котором клише жанра во многом перевёрнуты с ног на голову. Сложно сказать, надолго ли хватит у авторов претензий на оригинальность — чутьё опытного анимешника подсказывает, что Землю уничтожать герои всё-таки не будут. Иначе какие они герои?

Песнь ночных сов (Yofukashi no Uta)

Первоисточник: манга Котоямы

Сюжет: Ямори Ко в свои 14 лет не живёт, а существует. Ни целей, ни желаний, ни увлечений, ни мечтаний. Его даже девушки не интересуют — и это в разгар пубертата! К тому же он нерешительный мямля, в общем, совершенно жалкое существо. Но однажды мальчик встречает Надзуну Нанакусу — девушку-вампира, которой очень понравился вкус его крови. Может, теперь у Ко появится шанс изменить свою никчёмную жизнь?

Впечатления: сначала в глаза бросается симпатичная и стильная графика. Затем привлекают атмосферность, подача истории и забавные персонажи. А потом… а потом оказывается, что в начальных эпизодах сериала фактически отсутствует сюжет. Мальчик и вампирша проводят вместе время и говорят, говорят, говорят.

В принципе и разговоры могут быть интересны, только не такие банальные. Да, есть забавные двусмысленности. Да, иногда проскальзывают серьёзные мыслишки. В общем, понятно, почему это аниме сравнивают с «Историями монстров». Но там всё же были и хотя бы локальные сюжетные завихрения, к тому же герои, особенно Арараги-кун, были гораздо ярче и харизматичнее персонажей «Песни». Потому ощущение от начальных серий двойственное. Явно получше шаблонных исекаев и гаремников, но если и далее толком ничего не будет происходить, то зачем это всё?

Вердикт: наверное, это как раз тот сериал, который стоит оценивать лишь после финала. Пока очевидно, что вещь с потенциалом, но его ведь надо реализовать. Да, это «роман взросления», но разве изменения личности героя не могут быть более динамичными и глубокими?

Первоисточник: манга Хотондо Синдэиру

Сюжет: дядюшка Сибасаки 17 лет провалялся в коме после того, как его сбил грузовик. Правда, он не просто так лежал в отключке, а побывал в фэнтезийном мире, где освоил магию. Убедившись в дядиных способностях, его молодой племянник и опекун Такафуми решает заработать денег на «Ютубе». Но карьера ютубера не так проста, тем более что дядя — стареющий задрот с уродливым лицом и полчищами тараканов в голове. Впрочем, во многих отношениях и племянник не лучше.

Впечатления: начинается сериал просто отлично — и с упоением обстёбывает штампы как собственно исекая, так и различных субкультур вроде отаку и геймеров. Однако довольно быстро становится понятно, что сериал строится фактически на паре-тройке шуток, которые просто повторяются в разных вариациях.

Дядя дико фанатеет от давно вышедшей в тираж «Сеги»? В каждом эпизоде этот момент обыгрывается. И дядя, и племянник удивительные тупицы в отношениях с девушками? Изрядная часть сериала посвящена именно этому — особенно когда появляется Фудзимия, школьная подруга Такафуми. Дядя не понимает особенностей современной жизни? Каждой из них уделяется отдельное внимание. И так раз за разом. В общем, сюжетного разнообразия явно недостаёт. Впрочем, в сериале немало действительно забавных моментов.

Вердикт: комедия положений, основанная на образах двух героев, один из которых — упёртый задрот старого разлива, да и второй недалеко ушёл. Забавно, временами остроумно, но несколько однообразно.

Первоисточник: манга Исофлавон Хидзики

Сюжет: Ниёда Юя, участник поп-дуэта ZINGS, вот-вот может вылететь из профессии. Но парню повезло встретить призрака Асахи Магами, трагически погибшей год назад поп-звезды. Пышущая энтузиазмом Магами берет шефство над Ниёдой, собираясь сделать из него самого популярного айдола.

Впечатления: аниме про айдолов — так в Азии называют звёзд поп-культуры (музыкантов, актёров, моделей) — довольно много. Обычно это однообразные истории про молодых людей, которые стремятся к успеху, чаще комедии, хотя бывают и драмы. «Богиня» — тоже комедия, но с добавлением мистики. В остальном она основана на традиционном сюжете «из грязи в князи».

Правда, помимо наличия призрака, здесь довольно необычный герой. Он «мерзавец», но не в смысле «подлец» — просто Ниёда Юя стал айдолом исключительно ради денег, а популярность и любовь фанатов ему даром не нужны. И Магами, айдол по велению души, пытается искоренить пофигизм Ниёды — удастся ли?

Вердикт: банальная, но милая комедия на тему «таланты и поклонники». Есть забавные и даже познавательные моменты, хотя в целом это, конечно, штамповка.

Вермейл в золотом (Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu)