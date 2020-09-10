Третий «том» (сезон) мультсериала «Бесконечный Поезд» продолжает традицию второго и выводит на первый план персонажей, которые раньше были второстепенными. Теперь в центре сюжета — Грейс и Саймон, лидеры банды детей-пассажиров. В отличие от Тюлип и МТ, они не хотят сбежать из поезда — наоборот, они нарушают его правила, растягивая числа вагонов до бесконечности, поскольку уверены, что главные цели банды — никогда не возвращаться в реальный мир и бороться с нынешним Контролёром Поезда. Во время очередного грабежа вагон с Грейс и Саймоном неожиданно меняет положение, и ребята оказываются отрезанными от своей банды. Они путешествуют через вагоны, встречают загадочную девочку Хейзел и её говорящую гориллу по имени Туба и постепенно меняют своё мировоззрение — к лучшему… и наоборот.

Осторожно, спойлеры!

Infinity Train Жанр: фантастика

Авторы: Оуэн Деннис, Ник Кросс

Роли озвучивают: Кирби Хауэлл-Баптист, Кайл Маккарли, Изабелла Абьера, Дайан Делано

Премьерный показ: 13–27 августа 2020, HBO Max

Продолжительность: 10 серий по 11 минут

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Новый сезон неожиданно вышел на канале HBO Max вместо привычного Cartoon Network. Создатель сериала Оуэн Дэннис пояснил, что «Бесконечный Поезд» с самого начала должен был выходить там, а переход на Cartoon Network был вынужденным — из-за постоянного переноса премьеры.

Никто не заявлял, что после переезда сериал изменится. Но было ясно, что третий том будет значительно отличаться от предыдущих двух. По крайней мере, у создателей больше не было нужды ориентироваться на вкусы «семейной» аудитории.

Конечно, «Бесконечный поезд» — это всё ещё психоаналитическая история, где психологические проблемы решаются при помощи нестандартных задач и приключений в каждом отдельном вагоне. Изменились главным образом персонажи. Грейс и Саймон не ищут выхода из поезда и потому не нуждаются в моральных уроках (как им кажется поначалу). Да, в каждой серии герои всё равно извлекают нравственные уроки, но уже не всегда проговаривают вывод прямым текстом, как в предыдущих сезонах. Выводы зритель делает сам, исходя из действий героев и их реакций на события.

Связано ли это с переездом на новый канал, не ориентирующийся на аудиторию помладше и родителей, или же это специфика новых персонажей, сказать трудно. Другой вопрос — как это влияет на характер самих приключений Грейс и Саймона? Ну, они не так уж отличаются от странствий Тюлип или МТ.

Структура сезона примерно такая же, как в двух предыдущих. Герои оказываются в новых вагонах, встречают новых постоянных персонажей, по ходу странствий выстраивают с ними взаимоотношения, но вынужденно расстаются. В финале герои сталкиваются с космологией Поезда и участвуют в насыщенном экшене. Серьёзное отличие одно: в конце ни Грейс, ни Саймон не возвращаются в реальный мир.

Сериалов про попаданцев выходит много, но именно в «Бесконечном поезде» попаданчество — основа самого сеттинга. Прежде от падения в тотальный эскапизм сериал спасало то, что герои хотели выбраться из поезда. Появление героев, которые не хотят домой, могло бы стать проблемой, если бы их побег от реальности романтизировали, — но этого не происходит.

Комплекс Питера Пэна, от которого, безусловно, страдают и Грейс, и Саймон, приносит им неприятности — рано или поздно, так или иначе. Они почти не вспоминают о жизни в реальном мире и не испытывают ни к кому оттуда привязанности. Это в итоге и становится достойным объяснением их поведения и их жизненной позиции.

Более того: отсутствие ностальгии и тоски по родному дому в итоге не мешает развитию отношений героев и внутренним изменениям от контактов с Поездом. Ведь было бы проще всего объяснить эволюцию персонажей тем, что одни скучают по прежней жизни, а другие нет. Но ценность реальной жизни осознаётся совсем другим, более неожиданным и непредсказуемым способом, и в итоге кажется более значительной.

Третий том меньше других сосредоточен на тайнах Бесконечного Поезда. Куда сильнее создателей интересуют личные проблемы центральных персонажей — настолько, что даже антагонист здесь, в отличие от других сезонов, появляется далеко не сразу. И его появление действительно становится неожиданностью, хотя предпосылки для этого есть уже в первой серии. Выбор, стоящий перед персонажами, и их мотивация кажутся значительно сложнее, чем у прежних героев, хотя психология всегда была лучшей составляющей сериала. Правда, это немного идёт в ущерб разнообразию миров Поезда: да, они всё ещё остаются сюрреалистическими и фантастическими, но уже не настолько причудливы и впечатляющи.

Переезд на новый канал внёс изменения в сюжет, но не повлиял на дух сериала. Возрастной рейтинг заметно не вырос (да и в предыдущем сезоне «Бесконечный Поезд» позволял себе убийства прямо в кадре), личности и отношения персонажей достойно проработаны и захватывают ничуть не меньше, чем приключения… Порой проскакивают проблемы с анимацией — например, обилие кадров, движение персонажей в которых сведено к неловкому стоянию, не всегда качественное 3D и иногда неудачные ракурсы. Но этого не так много, чтобы ругать сериал.

Ненадолго отвлекаясь от истории Поезда на судьбы двух второстепенных персонажей, сериал оставляет зрителей с многообещающей концовкой, располагающей к продолжению и углублению в историю мира. Да, за все три сезона у Поезда практически не было своей истории: первый просто знакомил с миром, второй раскрывал принцип работы Поезда, но сколько ещё занятного осталось за кадром! Интерес зрителей разжигал и сам Оуэн Дэннис, рассказывая о планах приоткрыть историю Поезда — причём с тех времён, когда поездов ещё не существовало, раскрыть предысторию его создания…

Удастся ли этим планам сбыться — хороший вопрос.

Дэннис сообщил, что пока четвёртому тому не дали зелёный свет ни на Cartoon Network, ни на HBO Max. Более того, команда, работавшая над проектом, уже уволена, и о том, что это временная мера, речи не идёт. Деннис и ранее говорил о приостановке работы над сериалом, но в этот раз его слова подтверждают другие члены команды. Основными причинами «заморозки» называют кризис в связи с пандемией и то, что «Бесконечный Поезд» якобы не попадает в детскую аудиторию, так как затрагивает слишком взрослые проблемы. Чтобы это исправить, Деннис призвал фанатов смотреть сериал непременно на HBO Max, чтобы показать востребованность проекта.

И, пожалуй, это хорошее решение.

* * *

Третий том «Бесконечного Поезда» показал невероятные возможности этой вселенной. Это уже не нравоучительная сказка про нормы морали и поведения. «Бесконечный поезд» наконец делает то, на что в первом сезоне только намекали: действительно препарирует своих персонажей, показывает их сложную внутреннюю жизнь и создаёт невероятные, но очень точные визуальные метафоры разных аспектов психологии. Простенький анимационный учебник по юнгианству превратился в красивую и эмоционально насыщенную драматическую историю с фантастическим визуалом.