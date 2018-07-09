Мультсериал «Лощина» (The Hollow) — это Lost для детей

Подростки Адам, Кай и Мира приходят в себя в подземном бункере. Они ничего не помнят из своего прошлого — даже то, как оказались в этом подвале. Ребята хотят вернуться домой, но перед этим им предстоит столкнуться с множеством опасностей и разобраться, как устроен мир вокруг них.

The Hollow Жанр: подростковая мистика, городское фэнтези

Шоураннеры: Вито Вискоми, Джош Мефам, Кэти Антонсен Роккьо, Грег Салливан

В ролях: Эдриан Петрив, Эшли Болл, Коннор Парнолл, Марк Хилдрет

Премьерный показ: 8 июня 2018, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 22 минуты

Похоже на: «По ту сторону изгороди», «Время приключений», «Сосны»

Канадский мультсериал «Лощина» вышел на Netflix весьма неожиданно. Его почти нигде не рекламировали — лишь за полмесяца до релиза в Сети появился короткий тизер, который немного знакомил с героями и показывал стиль рисунка. Как оказалось, это очень правильный подход к «Лощине» — чем меньше вы знаете про этот мультсериал, тем лучше!

Поверьте личному опыту: если перед просмотром наткнуться на спойлер, можно запросто испортить впечатления от «Лощины». Одна из приятных особенностей мультсериала — в том, как выверенно авторы подают информацию об окружающем мире. В каждой серии они раскрывают очередные неожиданные подробности, заставляя вас задаваться всё новыми и новыми вопросами. Почему герои ничего не помнят? Что это за странный тип в очках? Откуда у ребят суперспособности?

Не переживайте, это как раз не спойлер! Уже с первой серии мы узнаём, что Адам умеет ловко прыгать, гнуть решётки и поднимать тяжести. Чуть позже свои силы проявит и Мира — она разговаривает с животными (и не только!). А вот способности Кая раскрываются лишь к середине сезона. Примечательно, что сверхсилы преображают характер паренька: из глуповатого и обидчивого труса он превращается в благородного и храброго героя. Если в одной из первых серий Кай покажется вам бестолковым дурачком, то знайте: нужно немного подождать.

Сверхъестественные таланты помогают героям преодолевать препятствия, встречающиеся на пути. Троице приходится то удирать от голодных псов, то лечить больную лошадь для самой Смерти, то бороться с демонами-монахами… Удивительный мир пестрит разнообразными чудовищами и диковинными локациями. Небольшой городок времён Дикого Запада запросто может соседствовать с джунглями, а рядом с ними легко найти космический корабль посреди пустыни.

Запомните эту необычную особенность «Лощины» — она поможет вам разгадать тайну этого места. Правда, не исключено, что в итоге вы окажетесь… разочарованы. Да-да, хотя в конце мультсериал ответит на все вопросы, вы наверняка будете сидеть перед экраном с мыслью: «И это всё?» Разгадка вышла одновременно очень логичной и очень примитивной. Но всё же лучше, чем «сон собаки».

Примерно в середине сезона сюжет «Лощины» делает крутой поворот — герои сталкиваются с весьма нетривиальной угрозой, которая может разрушить все их планы. Противостояние с новыми противниками длится несколько эпизодов и становится своего рода отдельным подсюжетом. Впрочем, финальная потасовка с лихвой компенсирует затянувшийся конфликт.

В плане рисунка «Лощина» не предлагает ничего выдающегося — непритязательный стиль, простоватый дизайн и не особо детализированные локации. Ну, нет у канадских авторов таких бюджетов, как, скажем, у создателей недавней новинки «Космический рубеж»! Впрочем, у мультсериала есть свой стиль — он наверняка придётся по душе тем зрителям, которым надоела манера рисунка из «Времени приключений», «Вселенной Стивена» и грядущего перезапуска «Громовых кошек».

Ещё одна проблема «Лощины» в том, что её часто бросает из крайности в крайность. Порой мультсериал чересчур серьёзен: так, первая серия — почти что детская вариация «Пилы» и «Куба», герои несколько раз чуть не погибли! А порой он превращается в комедию, и не всегда удачную: шутки про жопы сменяются распитием лимонада в гостях у Всадников Апокалипсиса.

Упрощённая версия «Сосен» и «Остаться в живых», адаптированная для детей. Мультсериал с непритязательным рисунком и наивными героями, который может скрасить пару вечеров увлекательными загадками и яркими приключениями.