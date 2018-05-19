Канал Cartoon Network и студия Warner Bros. Animation анонсировали возвращение мультсериала про Громовых котов (Thundercats в оригинале). О грядущем перезапуске рассказало издание Entertainment Weekly. «Рёв Громокошек» (ThunderCats Roar) — так называется новый мультсериал — увидит свет в 2019 году.

Вот здесь можно посмотреть на первый ролик. Это даже не трейлер, а скорее небольшой тизер:

Пока что создатели не раскрывают формат и число эпизодов нового мультсериала. Известно лишь, что «Рёв Громокошек» будет более юмористическим, нежели оригинал 80-х годов, а вот экшен никуда не денется. Вместе с тем, полностью изменится и стиль рисунка — теперь он больше напоминает дизайн «Времени приключений» и «Обычного мультика».

Как и первоисточник, «Рык Громокошек» расскажет о приключениях отряда антропоморфных кошек. В центре истории окажутся принц Лайон-О и его друзья, которые чудом спасаются после уничтожения их родного мира, Тандеры. Компания оказывается на Третьей Земле, где им предстоит основать новый дом для своего народа. Но героям будут мешать злодеи во главе с колдуном Мамм-Ра — коварным правителем этого мира.

Мультсериал уже пытались перезапустить в 2011 году. Канал планировать отснять 52 эпизода, однако в 2013-м «Громокошек» закрыли — всего успели нарисовать лишь 26 эпизодов.