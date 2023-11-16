«Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия

Обломки космического грузового корабля «Деметр» (явная отсылка к печально известному судну из «Дракулы» Стокера), сгорая в атмосфере, падают на поверхность некой планеты. Та, к счастью, пригодна для жизни, и колонисты, выбравшись из спасательных капсул, оказываются посреди мира, подобного которому ни они, ни мы раньше не видели. Планета полна загадочных растительных и животных форм жизни, многие из которых смертельно опасны. Что ожидает их там, где ещё не ступала нога человека?

Жанр: научная фантастика

Шоураннеры: Джозеф Беннетт, Чарльз Хюттнер

Премьерный показ: 19 октября 2023 года

Продолжительность: 12 серий по 22 минуты

Рейтинг: 18+

Похоже на: «Властелины времени», «Дикая планета», «Аннигиляция»

На Max завершился показ «Царства падальщиков» — анимационного научно-фантастического триллера о выживании на неизведанной планете. Дебютный сериал двух аниматоров, Джозефа Беннетта и Чарльза Хюттнера, вырос из их короткометражного фильма Scavengers (2016), и это один из самых красивых и необычных мультсериалов года — или даже больше.

Оригинальная короткометражка Беннетта и Хюттнера Scavengers транслировалась на Adult Swim в ночном блоке Toonami, где обычно показывают аниме и американскую анимацию для взрослых. Там же, например, проходили премьеры аниме «Космический денди» и пятого сезона «Самурая Джека». В 2023 году там шли «Единорог: Вечные воины» Геннди Тартаковского и новые части аниме FLCL. Scavengers за семь минут рассказывает немую историю двух астронавтов, очутившихся на далёкой, но обитаемой планете. Вместо того чтобы пытаться подать сигнал бедствия, потерпевшие крушение собирают эдакую машину Голдберга для прозаической цели — грезить о своем прошлом.

Концовка фильма, с одной стороны, грустная, а с другой — заставляет развести руками: мол, и ради этого вы столько преодолели? Но именно такая банальная жизненность истории и заинтересовала зрителей — и не только их. В 2022 году тогда ещё HBO Max заказал авторам полный сериал из 12 эпизодов. Создателям «Царства падальщиков» удалось взять амбициозный фильм и превратить его в мрачный, захватывающий сериал о выживании во враждебной среде чужой планеты.

Катастрофа, с которой начинается история, показана нам по частям и действует как центральная загадка сериала: что же повредило корабль? Почему он отклонился от курса? Что это за место? Ответы на эти вопросы нам постепенно приоткрывает горстка выживших, разделённых на три группы, — капитан корабля Сэм, мучимый угрызениями совести из-за провала миссии, биолог Урсула, складской работник Ази и её робот-погрузчик Леви, а также Кеймен, самый таинственный персонаж истории, по несчастью оказавшийся наедине с враждебной экосистемой. В какой-то момент перед ними брезжит возможность убраться с этой планеты, и выжившие отправляются в путешествие. Разумеется, на пути их ждут растения-людоеды, монстры-паразиты и другие существа, чья природа непознаваема для человеческого ума.

Создание уникальной экосистемы

Люди и центральная интрига — вопрос о том, смогут ли они улететь домой, — оказались самой неинтересной частью шоу. Гораздо больше интригует то, как выглядит мир планеты, как функционирует местная экосистема, какой жизненный цикл у животных и растений, подчинённых странной для человека зависимости. В самом начале истории мы видим, что выжившим будто бы удалось изучить и приручить местную флору и фауну. Слизни-противогазы, органические провода и лампочки, существа — воздушные шары, на которых можно перемещаться… Всё оказывается полезным для человека.

Однако это впечатление обманчиво. Чем глубже мы вместе с выжившими исследуем мир иной планеты, тем чаще встречаются жуткие, смертельно опасные и непознаваемые формы жизни. «Царство падальщиков» пугает не когтями, челюстями или клешнями, хотя они тут тоже есть. Гораздо опаснее те животные и растения, что воздействуют на человека незнакомыми ему способами, подчиняют его себе, видоизменяют и превращают в оружие или способ своего распространения. Главная угроза вначале вообще кажется безобидной и даже милой.

Мир «Царства падальщиков» основан на множестве референсов. Здесь очевидно влияние классической французской анимации и комиксов, в особенности Жана Жиро (Мёбиуса) и его «Мира Эдема», а также «Дикой планеты» (1973) и «Властелинов времени» (1982) Рене Лалу. Прослеживаются и отсылки к «Навсикае» и другим фильмам студии Ghibli, к жутким непознаваемым созданиям «Аннигиляции», параноидальному чувству опасности из «Чужого» и десяткам других произведений. Например, главные темы сериала — круговорот жизни, взаимосвязь всего живого в хрупкой экосистеме и опасность внешнего влияния на неё — можно проследить в великолепном графическом романе Линнеи Стерт Stages of Rot («Стадии гниения»).

Визуал самого сериала получился, вне всяких сомнений, выдающимся. Персонажи изображены минималистично, заставляют вспомнить независимые комиксы и работы в стиле ligne claire и таким образом контрастируют с детально проработанным фоном. Именно он тут главный герой — нам интересно следить за каждым растением, каждой формой жизни, с любовью отрисованной художниками и аниматорами.

За визуал первого сезона отвечала студия Titmouse. Если вам ничего не говорит название, то что-нибудь скажут её проекты. Например, именно там сделали первый 22-минутный выпуск сериала The Legend of Vox Machina, когда его создатели запустили кампанию на Kickstarter, а затем рисовали второй сезон сериала. Также команда Titmouse визуализировала для AMC+ / Amazon первый сезон «Пантеона», одного из лучших анимационных сериалов в жанре научной фантастики, работала над сериалом «Звёздный путь: Нижние палубы» и другими.

Настоящие инопланетяне здесь люди

Как рассказывал один из режиссёров сериала Джозеф Беннетт в интервью Mashable, ещё на раннем этапе они с коллегой осознали, что «практически невозможно придумать что-то совершенно оригинальное, чего не существует в природе». Поэтому процесс создания инопланетян в «Царстве падальщиков» заключался в том, чтобы найти самые интересные формы жизни на Земле, комбинировать их друг с другом и предложить иные возможные пути эволюции.

Движение одних животных в сериале списано с земных птиц, других — с растений-паразитов. В каждом эпизоде сериала мы встречаем новые способы симбиоза, паразитирования, хищничества и других форм взаимоотношений. Создатели «Царства падальщиков» подчёркивают, что люди — чуждый организм для этой планеты, и их опасное влияние на экосистему мы можем проследить в течение всех 12 серий.

Человек приносит с собой не только свои предпочтения в пище, но и пороки. Жадность и жестокость людей также могут быть разрушительны для природы. Одно из самых удивительных существ в сериале сами создатели называют Пустым (к слову, в «Царстве» ни одно существо или растение не названо) — это травоядное, которое гипнотизирует других существ, заставляя приносить ему пищу. Едва в эту цепочку попадает человек со своим разумом, процесс питания Пустого резко меняется, что приводит к волне катастрофических последствий.

Но не вся история «Царства падальщиков» подана в мрачных тонах. Здесь хватает и светлых моментов, где есть место дружбе, любви и доверию. Финал истории одновременно тревожит и воодушевляет — до конца добираются не все, но у оставшихся есть шанс на новую жизнь. А у нас — на новый сезон, который явно обещает быть масштабнее предыдущего.