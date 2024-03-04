Какие сериалы смотреть в марте 2024? «Задача трёх тел», «Люди Икс» и «Неуязвимый»

2024-й обещает много громких сериальных новинок, но забастовка сценаристов постепенно начинает давать о себе знать. Графики сдвигаются, а потому премьер и продолжений выходит не так много. Есть время наверстать то, до чего не доходили руки! Впрочем, в марте поклонников фантастики всё равно ждёт много интересного. Самое-самое — новая экранизация «Задачи трёх тел» Лю Цысиня от Netflix, Дэвида Бенниоффа и Д.Б. Уайсса. Вот и узнаем, как сильно мы скучали по этому дуэту со времён финала «Игры престолов». А ещё на экранах будет неожиданно много супергероев: возвращение бриткома «Экстраординарная» и легендарных «Людей Икс», а также продолжение второго сезона «Неуязвимого». Ну и несколько менее заметных проектов: от немецкого НФ-триллера до корейской комедии, где девушка превратилась в наггетс!

Задача трёх тел

3 Body Problem

Что? Научная фантастика, экранизация сверхпопулярного романа Лю Цысиня.

Когда и где? Все эпизоды с 21 марта на Netflix.

О чём? О мировом заговоре и первом контакте с инопланетянами.

Наше время. Учёные по всему миру совершают самоубийства, поскольку фундаментальные эксперименты по какой-то причине перестают срабатывать. Научное сообщество в отчаянии, но очень скоро обнаруживается связь между гибелью людей, загадочной игрой в виртуальной реальности «Три тела» и таинственным сообществом, которое преследует свои цели.

А за пятьдесят лет до этих событий потрясённая жестокостью Культурной революции китайская учёная Е Вэньцзэ решает отправить в космос сигнал, который раз и навсегда изменит судьбу человечества.

Чего ждём? Сразу и не скажешь. Но попробуем собрать некоторые вводные.

Это уже третья экранизация трилогии китайского фантаста Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» (часто её называют «Задачей трёх тел» по названию первого романа). Первые две выпускали китайские компании — одна скрупулёзно и неспешно показывала события первого тома и была посвящена в основном расследованию. Другая, анимационная, рассказывала о событиях «Тёмного леса», второй книги трилогии.

Первый сезон «Задачи трёх тел» от Netflix тоже попытается охватить события первого тома — по-своему. Прежде всего, в экранизации всё же покажут события Культурной революции (чего почти не было в китайской адаптации) и историю Е Вэньцзе. Но авторы меняют некоторые линии в настоящем: иначе расставляют акценты (судя по трейлеру, сериал ощущается добротным НФ-триллером), а действие переносят в разные страны (искать ответы будут сразу несколько героев). Такие изменения чуть больше соответствуют масштабу катастрофы, но могут лишить сериал китайской оптики.

Главное, что стоит знать: адаптацией занимаются шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Д. Б. Уайсс вместе с Александром Ву (он работал над вторым сезоном «Террора»). Многие поклонники «Игры престолов» считают, что сериал был на пике во время событий, которые описывались в книгах, а дальше началась чехарда. У Лю Цысиня трилогия хотя бы написана полностью.

В общем, замерли в ожидании! В худшем случае нас ждёт просто красивая иллюстрация в формате высокобюджетной экранизации со всеми полагающимися спецэффектами.

Люди Икс’97

X-Men ’97

Что? Супергеройский мультсериал, продолжение тех самых «Людей Икс».

Когда и где? С 20 марта на Disney+.

О чём? О том, как мутанты из «Школы Ксавьера для одарённых подростков» пытаются жить после смерти лидера. Для людей Икс наступают тяжёлые времена. Да и Школе нужен новый наставник.

Чего ждём? Возвращения легендарных «Радиоактивных людей»! Действие мультсериала разворачивается сразу после завершения оригинала 1990-х — то есть перед нами не ремейк, а самое настоящее продолжение. Его постарались выполнить в том же стиле, сохранив и освежив дизайн персонажей и рисунок. Правда, уже по трейлеру можно различить некоторые 3D-приёмы, но, будем верить, они помогут сделать мультсериал динамичнее.

Проект ведёт сценарист Бо ДеМайо, у которого в портфолио есть и лайв-проекты («Ведьмак», «Звёздный путь: Странные новые миры», «Лунный рыцарь»), и анимация («Ведьмак: Кошмар волка», короткометражки для League of Legends). К озвучке персонажей вернулись преимущественно те же актёры.

Хорошие новости: Disney+ заказал сразу два сезона, второй уже в производстве.

Неуязвимый, 2-й сезон (продолжение)

Invincible

Что? Супергеройский мультсериал, экранизация одноимённого комикса.

Когда и где? С 14 марта на Amazon Prime Video.

О чём? О подростке Марке Грейсоне, чей отец Омнимен — самый знаменитый супергерой в мире, прибывший на Землю с другой планеты. И когда у Марка проявляются собственные сверхсилы, Омнимен… уничтожает других супергероев и начинает приводить в исполнение чудовищный план.

Чего ждём? Поскорее увидеть продолжение! Четыре серии, вышедшие в ноябре, едва успели продвинуть сюжет. Марк вновь встретился с отцом — при совершенно удивительных для себя обстоятельствах. Команда супергероев пыталась защищать Землю, но проморгала появление гениального суперзлодея и шпиона в рядах людей. Как будто этого было мало, ко вселенной начали присматриваться обитатели других миров!

Пожалуй, самое любопытное в промо — намёки на потенциальный кроссовер с одним известным супергероем. Что-то подобное было в оригинальном комиксе — интересно, как это подадут в мультсериале.

Экстраординарная, 2-й сезон

Extraordinary

Что? Супергеройская британская комедия.

Когда и где? С 6 марта на Hulu.

О чём? О друзьях-миллениалах, которые вынуждены снимать общий дом из-за дороговизны жилья. Звучит как обычный британский ситком, но действие разворачивается в мире, где у каждого есть суперсилы: полёт, чтение мыслей, перемотка времени, превращение в животных или что-то странное вроде способности проходить сквозь стены или создавать PDF-файлы (что? да!). И только у главной героини Джен способностей нет. Чтобы решить проблему, она обращается в специальный центр, а друзья пытаются её поддержать.

Чего ждём? Возвращения одного из самых обаятельных сериалов 2023-го. «Экстраординарная» подкупила как любителей супергероики (которым наскучил Marvel), так и любителей трагикомедий в духе «Дряни». Больше всего сериал напоминает каких-нибудь «Отбросов» — но при этом он более лёгкий, бытовой и жизнеутверждающий.

Во втором сезоне Джен попытается добиться хоть каких-то консультаций от специального центра, параллельно строя отношения с Джиззлордом. А их друзья попробуют по-взрослому пережить расставание — несмотря на то что им пока приходится жить вместе.

Megamind Rules!

Что? Супергеройский мультсериал, продолжение фильма «Мегамозг против Смертельного синдиката».

Когда и где? Стартовал 1 марта на Peacock.

О чём? О попытках Мегамозга, некогда суперзлодея, а теперь защитника города, найти общий язык с горожанами. Придётся спасать бедолаг от опасностей, применять то там, то сям крутые гаджеты, а также использовать необычайный интеллект для решения проблем.

Чего ждём? Любопытный эксперимент: Peacock выпустила одновременно мультфильм «Мегамозг против Смертельного синдиката» и мультсериал-продолжение Megamind Rules!. Хотя сильно надеяться на возвращение синего инопланетянина не стоит — большая часть очарования персонажа срабатывала только в связке с Метромэном и шутками про супергероев.

За годы после выхода первой части супергероика успела расцвести и сойти на нет, родились и умерли целые киновселенные. Трудно представить, о чём должны шутить в мультсериале, чтобы сохранить актуальность. Впрочем, трейлер показывает, что некоторые шутки удались!

Сигнал

Das Signal

Что? Немецкий научно-фантастический триллер, мини-сериал.

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 7 марта.

О чём? Об исчезнувшей астронавтке Паоле. Она вернулась на Землю после миссии на МКС, вот-вот должна была встретиться с семьёй — мужем Свеном и дочерью Чарли, — но в итоге просто пропала. Свен понимает, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Он начинает искать ответы и вскоре осознаёт, что Паола оставила на Земле подсказки, которые приведут к ответу на вопрос о том, какое невероятное открытие совершила исследовательница в космосе.

Чего ждём? Драматичной и незатянутой (всего четыре эпизода) истории, в которой жуткий космос раз и навсегда меняет людей. После успеха «Тьмы» Netflix продолжает инвестировать в немецкие кинокомпании. Не всегда получается столь же захватывающе (даже создатели «Тьмы» в «1899» не смогли прыгнуть выше головы), но всё же выглядит любопытно.

Интересно, что это уже второй проект за месяц, который рассказывает историю странного астронавта, недавно прибывшего на Землю. В «Созвездии» от Apple очень схожая тема — и тем интереснее будет сравнить два сериала с разными взглядами.

Куриный наггетс

Chicken Nugget

Что? Корейская фантастическая комедия абсурда.

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 15 марта.

О чём? О… курином наггетсе! Именно в него по дикой случайности превратилась Чхве Мин-а, которая приняла экспериментальное устройство за будку избавления от стресса. В каком-то смысле от стресса она действительно избавилась, а вот у её отца, президента компании, изготавливающей такие будки, и юноши-стажёра, влюблённого в Чхве, теперь стресса не занимать! В попытках вернуть девушке человеческий облик они открывают немало секретов.

Чего ждём? Netflix продолжает развивать сегмент южнокорейских проектов, и на очереди — сериал от одного из самых успешных режиссёров, Ли Бён-хона, чьи фильмы «Двадцать» и «Экстремальная работа» стали хитами на родине.

«Куриный наггетс» — комедия абсурда и в каком-то смысле бадди-муви. Трейлер обещает, что персонажам предстоит решить массу проблем ради спасения героини и разобраться вместе, хотят они того или нет.

Отступница Нелл

Renegade Nell

Что? Историческое приключенческое фэнтези.

Когда и где? С 29 марта на Disney+.

О чём? О девушке Нелл Джексон, которая с юности вступила на путь разбойницы с большой дороги. Она прославилась преступлениями и аферами, и пока что ей чудом удавалось избежать виселицы. Но однажды она встречает сказочного духа Билли Блайнда, который уверен: Нелл ждёт великая судьба. Билли одаривает девушку необыкновенными способностями, чтобы та и дальше была «благородной бандиткой».

Чего ждём? Лёгкого авантюрного приключения в духе историй про Зорро и Робина Гуда, только с мистикой и с девушкой в главной роли. Нелл сыграла Луиза Харланд («Девчонки из Дерри»), Билли воплотил Ник Мохаммед из «Теда Лассо», а сериал целиком придумала британская сценаристка и постановщица Салли Уэйнрайт. Она известна по полицейскому процедуралу «Скотт и Бейли», криминальной драме «Счастливая долина» и исторической драме «Джентльмен Джек».

Трейлер вторит описанию: погони, перестрелки и даже чересчур лихие сцены уклонения от пуль и швыряния в оппонентов дверей кареты!

My Undead Yokai Girlfriend

Что? Комедийные ужасы, мистика.

Когда и где? С 22 марта на Amazon Prime Video.

О чём? Об удивительных отношениях обычного японского школьника Тадаши и его девушки-ёкая Иззи. Из-за магического проклятия пара связана, но, похоже, они не против проводить время друг с другом — кажется, назревает романтическая история! Но удастся ли им сохранить любовь, когда всплывут истинные мотивы Иззи? Ёкай хочет отомстить семье людей, чьи предки пятьсот лет назад совершили нечто гнусное.

Чего ждём? Интересного лайв-экшена (хотя история наверняка смотрелась бы лучше в формате анимации). Режиссёром выступил Такахиро Мики, на счету которого несколько адаптаций манги и японский фильм по роману Хайнлайна «Дверь в лето».

Главные роли исполнили Хаято Сано и Аи Ёсикава. Правда, пока что их игру в сериале оценить сложно: Amazon не торопится публиковать трейлер проекта. Хотя пора бы — онлайн-кинотеатр планирует показать сериал в 240 странах.