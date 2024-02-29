Какие фильмы смотреть в марте 2024? Онлайн и зарубежный прокат

В этой части дайджеста кинопремьер мы рассказываем о тех фантастических фильмах, которые в России не выходят… официально. На самом деле у многих уже есть русский дубляж, вполне легально их можно посмотреть в странах СНГ, а некоторые — увидеть и в России по «предсеансному обслуживанию». Ну, и флибустьерские бухты пока не все заблокированы. А месяц этот очень богат на фантастические премьеры. «Дюна» приходит не одна, а в хорошей компании! Вы скучали по Охотникам за привидениями, Годзилле, Конгу, Мегамозгу и Кунг-Фу Панде? А что насчёт путешествия в чертоги разума чешского космонавта и феминистского ответа фильму «Он — дракон»? В нашу подборку мы включили не все, а только самые важные новинки, которые точно не стоит пропускать.

А что смотреть в российских кинотеатрах? Какие фильмы смотреть в кино в марте 2024? Российский прокат Красивые мультфильмы из Японии и Китая и сатира на культуру отмены от Николаса Кейджа.

Дюна: часть 2

Dune: Part 2

Когда? 1 марта в США и СНГ

Что? Фантастический эпос, планетарный романс. Экранизация второй половины романа Фрэнка Герберта «Дюна».

Что? Пол, сын убитого герцога Атрейдеса, теперь живёт с фременами, дикарями пустыни на планете Арракис, и понемногу завоёвывает их уважение, становясь для них почти богом. А барон Харконнен продолжает выжимать из старушки Дюны все соки, ведь spice must flow! Кончится это, конечно же, восстанием, эхо которого прокатится по всей межзвёздной империи.

Чего ждём? Заявку на фильм года! В первой части режиссёр Дени Вильнёв знакомил зрителей с миром «Дюны», во второй же должно быть больше битв и поединков, больше Кристианов Бэйлов Шаи-Хулудов. Наконец-то появятся смертоносный Фейд-Раута (Остин Батлер), император Шаддам (Кристофер Уокен) и принцесса Ирулан (Флоренс Пью), а в небольшой, но важной роли сестры Пола Алии — Аня Тейлор-Джой.

Главная интрига — не сюжетная, а производственная. Будет ли третья часть? Вильнёв говорит, что хотел снимать не дилогию, а трилогию, прихватив ещё и роман “Мессия Дюны”, и рассказать историю жизни Пола не до середины, а до конца. Появление уже взрослой Алии может быть заделом именно на триквел.

Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Ghostbusters: Frozen Empire

Когда? 22 марта в США

Что? Фантастика о паранормальном. Продолжение «Наследников» и пятый четвёртый фильм серии «Охотники за привидениями».

Что? Новое поколение юных охотников за привидениями вновь заселяется в заброшенную пожарную станцию и объезжает «Экто-5». В команде по-прежнему внуки Игона Спенглера Фиби и Тревор, их мама Келли и её жених Гэри. Долго ждать работы им не придётся: на Нью-Йорк обрушивается аномальный мороз, убивающий людей, и причина тому, конечно, злые духи.

Чего ждём? Серия про следующее поколение охотников нащупывает свой путь — и, похоже, это путь отказа от комедии. Всё-таки дилогия Харольда Рэмиса была очень смешной, в ней играли отличные комики — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Рик Моранис. А судя по трейлерам, «Леденящий ужас» подают на полном серьёзе, без шуточек, как блокбастер о борьбе с мистической угрозой. Да ещё такого масштаба, что охотникам больше не придётся доказывать: «Поверьте, призраки существуют!» Впрочем, Мюррей, Эйкройд и Эрни Хадсон появятся и в этой части, и может быть, на сей раз не ограничатся ностальгическими камео.

Кунг-фу панда 4

Kung Fu Panda 4

Когда? 8 марта в США и СНГ

Что? Фурри-фэнтези, ясно какая часть понятно какой серии.

Что? Учитель Шифу пытается сделать из панды По преемника. Но тот не хочет быть духовным наставником, ему больше по нраву объедаться и быть Воином Дракона. А тем временем колдунья Хамелеонша похищает способности у бойцов из предыдущих фильмов, чтобы стать непобедимой. Панда бросает попытки просветления и в компании хитрой лисички Чэнь отправляется на поиски союзников в борьбе со злодейкой.

Чего ждём? Мультфильмы серии «Кунг-фу панда» — из тех, что с каждой новой частью не меняются, не становясь ни лучше, ни хуже, ни хотя бы иными. Режиссёр у четвёртой части новый, но остальная команда в сборе, включая и сценаристов, и Джека Блэка в роли По, и других актёров (а в русском дубляже По, как обычно, озвучивает Михаил Галустян). Так что — ждём добротной добавки уже знакомых приключений с драками, юмором и хорошей графикой.

Годзилла и Конг: Новая империя

Godzilla x Kong: The New Empire

Когда? 29 марта в США

Что? Фильм о чудовищах, часть «Вселенной монстров» студии Legendary.

Что? В прошлом фильме люди при помощи Конга открыли затерянный мир внутри полой Земли, населённый динозаврами, огромными обезьянами и прочими чудовищами. В этой части Конг становится альфа-самцом подземного мира, сражается с другими гигантами, обзаводится наследником и защищает поверхность от новой опасности. Ну, и где-то во всём этом ещё есть Годзилла.

Чего ждём? Вы заметили, что вместо «vs» («против») между именами монстров теперь знак умножения? Годзилла и Конг окончательно превратились в хороших товарищей, почти супергероев. Причём Конг — однозначно главный герой, а ящер появляется, когда надо помочь ему с очередной угрозой человечеству.

Фильм снял режиссёр «Годзиллы против Конга» Адам Вингард, и, судя по трейлеру, выдержано кино в том же стиле: безбашенный экшен, Конг на первом плане, ненужные людишки комментируют его действия — и ни малейшей претензии на серьёзность, драму и реализм. Судя по всему, теперь такой и будет «Вселенная монстров».

О предыдущем фильме «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик Битва титанов! Обезьяна с топором против радиоактивного крокодила — кто победит и почему это обязательно стоит увидеть на большом экране?

Воображаемый друг

Imaginary

Когда? 8 марта 2024 в США

Что? Ужасы

Что? Девочка Элис очень привязалась к плюшевому медвежонку Чонси. Даже слишком. «Воображаемый друг» вскоре начал управлять ребёнком, отдавать ей приказы и наводить ужас на весь дом.

Чего ждём? Ужастик от студии Blumhouse, специалистов по страшилкам. Правда, не стоит ожидать сенсации, сравнимой с прошлогодней «М3ГАН», или угара в духе фильмов про куклу Чаки. Джефф Водлоу — не очень успешный режиссёр, и вряд ли он сделает что-то действительно новое из традиционного набора «Семья переезжает в новый дом, проклятая игрушка, заколдованный ребёнок». Но из хоррор-премьер месяца эта, безусловно, самая громкая.

Главные онлайн-премьеры

Космонавт

Spaceman

Когда? 1 марта на Netflix

Что? Научно-фантастическая драма. Экранизация книги Ярослава Кальфара «Космонавт из Богемии».

Что? Чешского космонавта Якуба Прохазку отправляют в глубины Солнечной системы собирать загадочную пыль. В личной жизни у Якуба царит полный раздрай, он стыдится семьи и разводится с женой. Но в космосе он встречает инопланетное существо, которое называет Гануш, и оно помогает Якубу разобраться в проблемах.

Чего ждём? Адама Сэндлера в драматической роли! Популярный комик в очередной раз старается доказать, что он не просто клоун, а настоящий актёр. Для него «Космонавт» может стать тем же, чем когда-то стало «Вечное сияние чистого разума» для Джима Кэрри. Тем более, что тут героя тоже ждёт сюрреальное путешествие по чертогам разума в компании не то реального, не то воображаемого друга.

Мегамозг против Смертельного синдиката

Megamind vs. The Doom Syndicate

Когда? 1 марта 2024 на Peacock

Что? Супергеройский комедийный мультфильм, продолжение «Мегамозга».

Что? Суперзлодей с золотым сердцем Мегамозг переквалифицировался в супергерои и стал любимцем горожан. Но теперь в Метро-Сити приехал Смертельный Синдикат — суперзлодейская организация, в которой всё ещё считают Мегамозга своим. Чтобы помешать им разрушить город, Мегамозг должен снова сыграть роль плохиша.

Чего ждём? От команды, сделавшей замечательный мультфильм 2010 года, остались разве что сценаристы. Новый режиссёр до этого снимал в основном сериалы. Полностью сменилась команда озвучки. Да и сделан сиквел не для кинопроката, а для стриминга. Так что поводы для опасений есть. Но трейлер выглядит неплохо, и по крайней мере, стиль юмора в нём виден всё тот же.

Дева и дракон

Damsel

Когда? 8 марта на Netflix

Что? Фэнтези.

Что? По давней традиции сказочного королевства благородную девицу должны выдать замуж за иноземного принца. Только выясняется, что это не свадьба, а жертвоприношение, и жених — дракон. Вместо дворца девушка оказывается в мрачной пещере и старается, чтобы её не съели.

Чего ждём? Оригинальное название фильма отсылает к штампу «damsel in distress» — «дама в беде», намекая, что уж эта дама за себя сумеет постоять. Тем более, что выходит фильм 8 марта, а играет невесту Милли Бобби Браун, которая ещё в «Очень странных делах» смотрелась сурово. Завязка напоминает российское фэнтези «Он — дракон», но, судя по трейлеру, здесь никакой межвидовой любви ждать не стоит. Скорее уж дева с мечом сделает из дракона шашлык.