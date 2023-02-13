Во что поиграть? Настольные игры февраля 2023

После длительного перерыва мы возобновляем наш ежемесячный дайджест новинок в мире настольных игр! Планы предзаказов и релизов на год определены, и каждое издательство уже в феврале пытается удивить нас, выпустив на полки магазинов представителей самых разных жанров. Ролевое приключение, экономические стратегии, варгеймы и игры для шумных компаний — в феврале будет это всё и даже больше!

Roll Player Adventures. Приключения в Улосе

Коротко: кооперативные ролевые приключения

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–150 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.3

О чём? Команда героев путешествует по миру, непременно вляпываясь в самые разные приключения, получая при этом шишки и прокачивая навыки. Одна из самых ожидаемых настольных новинок 2023 года на российском рынке!

Геймплей: в 2021 году издательство Thunderworks Games, до этого выпустившее игры «Путь героя», «Картографы» и «Взаперти», наконец решилось перейти от камерного масштаба к эпичному и пустить игроков в грандиозное ролевое приключение.

В коробке Roll Player Adventures целых 12 книг сценариев, связанных между собой общим сюжетом, — это в целом более 500 страниц текста! Причём текста явно качественного — зарубежные игроки особенно отмечают, что, несмотря на множество возможных сюжетных развилок, истории в Улосе складываются не только интересные, но и логичные, а именно здесь обычно кроется уязвимое место настольных РПГ по сравнению с компьютерными.

В ходе этих 12 историй игроки будут путешествовать по классическому фэнтези-миру, постепенно становясь опытнее и сильнее. Показано это через добавление разноцветных кубиков в мешочек — разные цвета кубов отвечают за разные характеристики. При проверке навыков необходимо достать определённое количество кубиков и сделать бросок, а ваши умения и карты на руке могут повлиять на выпавший результат. Итоги проверок, повороты сюжета и финал всей истории описаны в параграфах книг приключений.

Спящие боги

Коротко: кооперативная приключенческая кампания от мастера волшебных миров

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 8.4

О чём? Бороздить моря, проходить разнообразные квесты, сражаться с врагами, копить ресурсы — чтобы однажды вернуть корабль домой со всем экипажем. Мы писали об этой игре ещё в «Ожиданиях 2022 года» — и вот в феврале боги наконец проснутся!

Геймплей: автор и художник «Спящих богов» Райан Локет уже обрёл известность благодаря играм «Выше и ниже» и «Дальше и ближе». Знакомые с ними игроки помнят, что Локет любит смешивать разные жанры. Так произошло и с новой игрой: в «Спящих богах» есть и размещение рабочих, и менеджмент ресурсов, и книга приключений, и прокачка персонажей, и мощная нарративная составляющая.

При этом правила игры не слишком сложные, так что отправиться в приключение могут игроки с самым разным уровнем игрового опыта. Прохождение полной кампании займёт около 15 часов, причём при повторном прохождении открывается немало новых сюжетных событий, так что игру нельзя назвать одноразовой.

Northgard: Новые земли

Коротко: быстрая стратегия о викингах на основе популярной видеоигры

Количество игроков: 2–5

Время игры: 45–90 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Настольная игра основана на одноимённой компьютерной стратегии, в которой экономическое градостроение сочетается с необходимостью разрушить базу врага. Помимо добычи ресурсов для развития поселения, игроку, как истинному вождю, необходимо ещё и заботиться о счастье клана, копить знания и зарабатывать очки славы.

Геймплей: настольный вариант начинается с того же, с чего и компьютерный: отважные викинги прибывают на новые земли. Чтобы прославить свой клан больше других, игроки по очереди выполняют действия с помощью карт: исследуют местность, строят здания, нанимают воинов.

В конце каждого хода нужно выбрать новую карту для усиления колоды, так что тут присутствует колодостроение. Как и, конечно, бои, ведь какая игра про викингов может обойтись без них? Хотя они тут проходят максимально просто и быстро — нужно подсчитать силу каждой стороны и кинуть по одному кубику. В итоге час-полтора, проведённые за игрой, будут наполнены событиями и механиками под завязку: здесь и развитие поселения, и контроль территорий, и колодострой, и сражения на кубиках, и менеджмент ресурсов.

Сэкигахара

Коротко: дуэльный варгейм о битве в Японии

Количество игроков: 2

Время игры: до 180 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? О битве в Японии 1600 года, которая запомнилась тем, что многие феодалы-даймё отказывались идти в бой прямо в разгар сражения. Поэтому в игре придётся не только выставлять армии на поле, но и заботиться об уровне их лояльности.

Геймплей: «Сэкигахара» успела прославиться неожиданной для варгейма лаконичностью правил — они умещаются всего на шести страницах. Все войска представлены в виде блоков, пустых с одной стороны. Это помогает воспроизвести в настольной игре «туман войны»: в начале партии вы не знаете, как расставил своих бойцов противник. Кроме того, в коробке нет ни одного кубика: все бои и прочие действия разыгрываются с помощью карт. И самое интересное — войска противника можно переманивать прямо во время боя, что здорово путает планы! Все эти особенности помогли «Сэкигахаре» обрести популярность и расположиться на пятом месте топа варгеймов сайта BGG.

Предвидение

Коротко: стратегия, в которой надо предсказывать будущее

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.7

О чём? Стратегия о постапокалиптическом будущем. Игроки — провидцы, которые путешествуют по Великой реке и спасают выживших.

Геймплей: в ходе партии вам предстоит использовать все способности к предвидению: каждый ход вы будете передавать две карты игроку справа. На следующем ходу одна из них вернётся к вам, и, правильно рассчитав, какая именно, можно выстроить тактику на ход вперёд. Активировав свою и пришедшую к вам от соседа карты, вы сможете собрать ресурсы, исцелить заражённых и продвинуться по реке дальше. Победитель определится именно числом спасённых, а не абстрактными победными очками. Игра привлекла внимание на выставке в Эссене осенью 2022 года и очень оперативно добралась и до России.

Петля

Коротко: кооперативная стратегия о сражении с безумным учёным и временных петлях

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–75 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? Кооперативная стратегия с несложными правилами, в которой игрокам нужно победить разбушевавшегося гения — доктора Фальша, построившего машину времени. Каждый ход он перемещается по эпохам, оставляя после себя двойников и дыры в пространстве и времени. Если в одной эпохе накопится слишком много дыр, они сольются в разрушительную временную воронку. А если воронок станет слишком много, вселенная схлопнется — и вы проиграете.

Геймплей: на идее путешествий во времени завязан не только сюжет, но и механики. Игрокам нужно перемещаться и в прошлое, и в будущее, чтобы добывать могущественные артефакты, а некоторые разыгранные карты можно сыграть ещё раз, повернув время вспять. Привлекает внимание к «Петле» и яркое, немного безумное (как доктор Фальш!) оформление: неоновые цвета, иллюстрации в стиле комиксов, поле необычной формы. Всё это ещё и увенчано розовой пластиковой башней для бросков кубиков.

Голоса в голове

Коротко: похоже, у подсудимого шизофрения

Количество игроков: 3–6

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.5

О чём? Новое творение мастера необычных настолок Кори Конички. Игроки попадают в зал судебного заседания. Один из них станет прокурором, который всеми силами пытается засадить подсудимого за решётку. Но остальные — вовсе не присяжные или адвокаты, а голоса в голове Гая, сидящего на скамье подсудимых. Они могут влиять на мысли, эмоции и действия бедняги, чтобы привести судебный процесс к нужному по карте роли итогу.

Геймплей: поле в этой игре представляет собой разделённый на сектора мозг нашего незадачливого грабителя. Каждый раунд игроки будут накладывать жетоны влияния на отделы, отвечающие за зрение, речь, инстинкты, движение и планирование Гая. Игрок, получивший наибольшее влияние, например в сфере речи, решает, что именно ответит подсудимый прокурору на этом ходу. В зависимости от действий Гая у присяжных накапливаются жетоны «виновен» или «невиновен». По их количеству и определится исход всего заседания.

Маленькие империи. Самураи

Коротко: быстрый ареа-контроль

Количество игроков: 2–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? И снова игроки сразятся за средневековую Японию, послав своих самураев во все уголки империи!

Геймплей: в этой небольшой коробке прячется очень интересное сочетание механик контроля территорий и программирования действий. Каждой фигурке на поле нужно отдать приказ в фазе планирования, причём жетоны приказов, наложенные на одни и те же регионы Японии, разыгрываются в разном порядке — в одном раунде снизу вверх, а в следующем — сверху вниз. Так что придётся не только выбирать правильный момент, когда направить своих самураев в бой или на сбор ресурсов, но и пристально следить за соперниками. База будет издана на русском языке одновременно с дополнением «Расцвет дома Токугава», которое позволит играть впятером или в одиночестве.

Джекилл против Хайда

Коротко: преферанс с меняющейся козырной мастью

Количество игроков: 2

Время игры: до 30 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? Пятая игра в «дуэльной» серии от издательства «Звезда» оформлена в виде классического противостояния доброго доктора Джекилла и его злобного двойника мистера Хайда.

Геймплей: игра основана на механике преферанса — розыгрыше карточек с руки и сборе взяток старшей или козырной мастью. Главная изюминка этой дуэли в том, что козырная масть тут постоянно меняется. Игра продлится три раунда, в каждом из которых Джекилл всё больше и больше попадает под влияние Хайда. Если с помощью удачных взяток Хайд сможет перетянуть на свою сторону фишку личности — он навсегда победит в противостоянии. Если же этого не произойдёт, то после третьего раунда победит Джекилл.

Врата в Поднебесную

Коротко: карточная игра о торговле

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30 минут

Издатель: «Магеллан»

Рейтинг BGG: 6.8

О чём? Карточная игра, в которой игроки — успешные торговцы Великого шёлкового пути. Они пытаются заполучить лучшие товары и привлечь в свою лавку самого императора.

Геймплей: в ходе недлинных партий игроки передвигают фишки своих верблюдов, чтобы получить доступ к нужным товарам на рынке, и используют таланты персонажей для получения преимуществ. Победит тот, кто первым соберёт четыре жетона преимущества и четыре разных товара.

Рик и Морти: Судная ночь

Коротко: быстрый колодострой с фирменным юмором

Количество игроков: 2–4

Время игры: 20 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.1

О чём? Персонажи мультсериала «Рик и Морти» участвуют в боях насмерть! На картах — не только дубины и огнемёты, но и ракеты в… штанах! Очень в стиле Рика!

Геймплей: каждый ход игроки набирают в руку карты из личных колод, разыгрывают по одной карте и добавляют в сброс новую с рынка карт фестиваля. На этих картах — не только более мощные атаки или защитные бронекостюмы, но и победные очки, по количеству которых и определится победитель.

Level 10

Коротко: быстрый карточный кооператив в пиксельном стиле

Количество игроков: 1–5

Время игры: 15–30 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 6.5

О чём? От этой карточной игры так и веет ностальгией. В ней игрокам нужно совместными усилиями помочь пиксельному персонажу Иззи пройти несколько уровней в игре-платформере. Даже коробка игры оформлена в виде геймбоя!

Геймплей: игровой процесс очень прост — игрокам нужно разыгрывать одну за другой карты в сетке 5 на 10, чтобы успешно завершить игру. Карты выкладываются в ряды-уровни, через которые идет Иззи. Чтобы выиграть, надо в правильной последовательности сыграть все 40 карт уровней. Если в какой-то момент кто-то не сможет разыграть карту в свой ход, все игроки (и Иззи) проигрывают.

Погоня. Полиция против угонщика

Коротко: игра со скрытым перемещением для всей семьи

Количество игроков: 2–4

Время игры: до 20 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 6.7

О чём? Один из игроков становится преступником, угнавшим дорогой спортивный автомобиль. Остальные становятся полицейскими, которые с помощью вертолётов должны найти, на какой подземной парковке спрятана машина.

Геймплей: в «Погоне» механика скрытого перемещения адаптирована для детей от восьми лет — фигурка автомобиля действительно скрывается под одним из 25 небоскрёбов. В свой ход преступник может перегонять её на другую парковку (полицейские в этот момент просто закрывают глаза), но он обязан оставить после себя «след» в виде жёлтого жетона. Полицейские перемещают свои вертолёты по перекрёсткам между зданиями и в свой ход могут либо лететь дальше, либо проверить парковку под одним из небоскрёбов на своём перекрёстке. Если преступник останется непойманным к концу 11 раунда — он побеждает и уезжает на своей добыче в закат.

Гигамон

Коротко: детское мемори + способности персонажей

Количество игроков: 2–4

Время игры: 15 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 6.5

О чём? В этой детско-семейной игре участники пытаются вступить в Гильдию Волшебников, для чего надо научиться призывать милых существ Гигамонов.

Геймплей: перед нами простое мемори, в котором надо искать одинаковые картинки на тайлах. Только есть небольшая изюминка: совпадающие персонажи активируют свою нехитрую уникальную способность — например, заменяют один из тайлов или позволяют посмотреть сразу несколько. Хороший способ начать знакомство с миром настольных игр детям от пяти лет.

Предзаказы

Сделка с Дьяволом

Коротко: юморная смесь экономической стратегии с механикой скрытых ролей

Количество игроков: 4

Время игры: 80–160 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? Игроки — правители в типичном фэнтези-средневековье. Им необходимо строить величественные здания в своём королевстве, чтобы привести его к эпохе архитектурного ренессанса. Для успешного строительства нужны ресурсы. Для их добычи необходимо торговаться с другими игроками. Только вот среди них скрывается сам Дьявол, который очень хочет получить за золото и камень частичку вашей души!

Геймплей: экономическая стратегия со скрытыми ролями — совсем не частый гость на игровых столах. Мало нам самого чёрта, среди четырёх игроков есть ещё и культист, который только рад заложить свою продажную душонку. Приходится торговаться вслепую, пытаясь вычислить, кто есть кто. А особо подозрительные рискуют навлечь на себя Святую Инквизицию!

Необычный жанр, забавный геймплей, тема, которая наверняка даст повод для множества шуточек, — от «Сделки с Дьяволом» стоит держаться подальше разве что тем, кто не приемлет настольных игр с приложениями. Здесь оно просто необходимо: только электронный помощник точно знает все роли.

Война Кольца. Карточная игра

Коротко: вся классическая трилогия Дж.Р. Р. Толкина в одной карточной партии

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? Вопреки последним тенденциям, в небольшой коробке нас будет ждать полностью законченный продукт. Это не «живая» и не «коллекционная» карточная игра, и вам не потребуется впоследствии скупать множество свежих бустеров и дополнений, чтобы она раскрылась во всей красе. Авторы изначально задумывали своё детище таким, чтобы двух колод по 60 карт, стопки локаций и россыпи жетонов хватило для полноценного розыгрыша всей легендарной трилогии, придуманной профессором Толкином.

Геймплей: в ходе партии игроки разыгрывают карты из своих уникальных колод, которые представляют из себя силы Рохана, лесных эльфов, гномов, войск Сарумана и многих других. Каждую карту можно либо разыграть, либо сбросить, чтобы оплатить ею стоимость других карт. При этом на поле одновременно проходят битвы за знакомые всем поклонникам локации Средиземья, и отдельно — за карты пути, по которому Фродо несёт свою ношу к Роковой горе. Продлится это около 90 минут. По словам создателей, «Война Кольца: Карточная игра» создавалась прежде всего для того, чтобы у его культового прародителя (одноимённой стратегии) появился более быстрый и компактный аналог.

Дополнения

Космический контакт: Космический конфликт

Популярная игра о жарких боях и недолговременных союзах между многочисленными инопланетными расами обзаводится ещё одним дополнением. «Космический конфликт» добавит целых 20 новых рас, возможность играть вшестером, а также особую колоду угроз, которая внесёт ещё больше хаоса в сражения.

Плюшевые сказки. Ох, братец!

Дополнение к кооперативной игре 2018 года о смелых игрушках, по ночам защищающих маленькую девочку от кошмарных снов. С тех пор у героини появился братик, а среди персонажей два его любимца — единорог Рожка и смелый воин Друг. Книга сценариев содержит пять новых историй, в которых на мальчика будут нападать невиданные доселе враги. Основные правила остались без изменений.

Ужас Аркхэма. Карточная игра. Алые ключи. Кампания

Новый цикл приключений, в котором впервые появляется нелинейность. В этот раз злоключения аркхэмских сыщиков тесно завязаны на времени, и посетить все локации за одно прохождение будет попросту невозможно. История начинается с таинственных исчезновений людей, вещей и животных не только с лица Земли, но и из человеческой памяти. Письмо от загадочного автора, утверждающего, что он, как и вы, помнит о пропавших жертвах, заставит вас пуститься в путешествие по всему миру — наперегонки со временем.

Покорители космоса. Новые горизонты

Дополнение к отечественной игре о первопроходцах космоса содержит целых семь новых модулей, которые можно добавлять к базе по одному или в различных сочетаниях: например, особые планшеты мировых космических держав, карты лидеров, уникальных целей, талантов, проектов или — для любителей высокого уровня сложности — режим с кризисами.

Замес. Мишки, бабки, рок-н-ролл

К грандиозному карточному сражению присоединяются всё более немыслимые персонажи — вы сможете кинуть в бой рок-музыкантов, очаровательных мишек, грозных бабуль и отчаянных авантюристов. Кто победит — Элвис Пресли или Лара Крофт? С этой коробкой можно узнать исход такого противостояния даже вдвоём. А для замеса между тремя-четырьмя игроками это дополнение можно смешать с другими выпусками.