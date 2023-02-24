    9
    Кино | Обзоры кино
    #Джеймс Ван #обзор фильма #роботы #хоррор и ужасы

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу

    24 февраля 2023
    Avatar photo
    24.02.2023
    3272
    5 минут на чтение
    #Джеймс Ван #обзор фильма #роботы #хоррор и ужасы
    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 8

    Родители маленькой Кэди погибают в автокатастрофе, и заботу о девочке берёт на себя её тётя Джемма. Только вот Джемма — инженер-робототехник, и у неё нет времени находить с племянницей общий язык, воспитывать её и учить. Зато есть возможность поручить это роботу-кукле под рабочим названием М3ГАН («андроид 3-й модели»). Заодно получится отличная реклама: быстро обучающаяся игрушка, способная быть и ментором, и няней, и защитником, и близким другом, и даже чуть родителем — шикарно, правда? Вот только благими намерениями…

    Жанр: фантастический хоррор

    Режиссёр: Джерард Джонстоун

    В ролях: Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу, Эми Дональд

    Мировая премьера: 6 января 2023-го

    Похоже на: «Детские игры»

    Рекламная кампания «М3ГАН» ближе к выходу картины стала навязчивой на грани агрессивности. Видеоклипы, ролики в «ТикТоке», танцы моделей в костюмах М3ГАН на улицах, появление Дрю Бэрримор в том же костюме на ток-шоу, перебранка М3ГАН и куклы Чаки в соцсети, не говоря уже о завирусившейся хореографии…

    Сделав ставку на узнаваемость персонажа и подогрев ожидания, студия ненароком раскрыла все карты. Все, кто следил за рекламой хоть краем глаза, оказались в курсе основной интриги. А тем, кто рискнул приглядеться повнимательнее, вывалили и целую коробку спойлеров. Однако это не сможет испортить просмотр фильма: достаточно минимальной жанровой насмотренности, чтобы по первым же сценам предугадать повороты сюжета, судьбы персонажей и даже собрать бинго из жанровых штампов.

    «М3ГАН» окучивает сразу три классические темы фантастического хоррора. Прежде всего, это тема восставшего робота. В разных интерпретациях она уже бывала и способом политического высказывания, и поводом для морализаторства, и двигателем остросюжетных боевиков, и просто поводом кроваво поубивать людей на экране.

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 1

    Вторая тема — ожившая кукла. Продюсер, идейный вдохновитель и один из авторов сценария Джеймс Ван (известный по франшизам «Пила», «Астрал» и «Заклятие») признался, что обожает эту тему, коллекционирует жутковатых кукол и вообще давно мечтал снять что-то подобное. Да мы это и так подозревали — достаточно вспомнить Билли из «Пилы» или куклу Аннабель. 

    И третья тема, которую часто забывают при обсуждении «М3ГАН», — злой ребёнок. Нет, речь не об эпизодическом мальчике Брендоне. Злой ребенок — сама М3ГАН. Она отрабатывает классический типаж маленького социопата. Только будь убийцей настоящая девочка, зрители могли бы возмутиться, а девочку-убийцу с маркировкой «робот» приняли с восторгом.

    Такой фильм, как «М3ГАН», мог быть снят и десять лет назад, и двадцать, и тридцать, настолько его сюжет стандартен и универсален. Точно так же полвека назад в советском фильме «Его звали Роберт» учёный безответственно посылал робота Роберта в люди. Так и сейчас разработчица Джемма безответственно оставляет племянницу на не прошедшую тестирование М3ГАН.

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 5

    Вот ведь кто главный, глубинный антагонист фильма. Не девочка-робот — что с неё взять? Это всё равно что ругать свалившуюся на голову небрежно положенную вещь. Не бездушные корпорации — неизбежное фоновое зло, к которому легко привыкнуть. Совершенно неожиданно злодейкой выглядит… Джемма.

    По изначальной ли задумке или из-за небрежно прописанного характера, эта героиня оказалась крайне неоднозначной. Карьеристка без семьи вцепляется в осиротевшую племянницу и делает всё, чтобы ту не отдали бабушке с дедушкой (якобы те странные). Она считает, что у неё всё под контролем, но не контролирует ничего и не пытается ничего сделать — ни заделать дыру в заборе, ни назначить себе админский доступ к М3ГАН. Не раздумывая, она тестирует на племяннице куклу — которая, на минутку, недавно выдала странные реакции и у которой даже взрывалась голова.

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 9

    Джемма старается быть хорошей — переживает за Кэди, рассуждает о важности поддержки и жертвует дорогими вещами, чтобы произвести впечатление на детского психолога (и оставить Кэди у себя). Может быть, её и прописывали хорошей. Но достаточно лишь ещё пары мазков, сгущения красок или даже ракурсов под другим углом, и мы получили бы состоявшуюся социопатку. И тогда бы хоррор заиграл новыми гранями.

    Вот только «М3ГАН» по сути не хоррор. Ради возрастного рейтинга PG-13 тут стыдливо прикрыли большинство кровавых подробностей. Пугают тут лишь за счёт эффекта «зловещей долины», в которую периодически попадает М3ГАН, одновременно похожая и непохожая на реальную девочку. 

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 3

    Да и к фантастике «М3ГАН» относится лишь потому, что это история робота, бунтующего против людей. По сути же это вариация на тему «дети и технологии» — что и проговаривается в начале фильма: робот-кукла лишь аналог продвинутого планшета или говорящей мягкой игрушки. Мечта любого родителя, идеальный друг для ребёнка, берущий на себя все неприятные хлопоты (от ответов на глупые вопросы до напоминания, что нужно смыть в туалете), превращается в родительский же кошмар во плоти: ребенку становятся не нужны родные. Передавая кукле обязанности по заботе о Кэди, Джемма передает ей и право на любовь и доверие Кэди. 

    Но настоящие куклы в «М3ГАН» — человеческие персонажи. Все герои фильма — функции, чья единственная роль заключается в движении сюжета. Родители Кэди нужны, чтобы погибнуть в автокатастрофе (и показать не совсем здоровые отношения), Джемма нужна, чтобы создать М3ГАН, Кэди — чтобы у М3ГАН был объект для заботы и защиты… Остальные и вовсе лишь вехи на пути М3ГАН: уничтожить нечеловеческое существо, навредить человеку и стать причиной его гибели, убить человека… 

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 7

    «М3ГАН» напоминает старательно собранный конструктор из готовых деталей: вот идея о важности семейных ценностей, вот — о губительном отчуждении и эгоизме, об опасности новых технологий, о бездушности корпораций… Всё это мы уже где-то видели, читали, слышали… А авторы и не пытаются обмануть зрителя: уже при первом появлении персонажей можно предугадать, на ком М3ГАН отточит свои убийственные умения.

    Однако в этой предсказуемости и кроется один из секретов обаяния фильма: он предельно уютен, как ни странно. Зритель ни разу не обманывается в ожиданиях, упиваясь тем, что он всегда на шаг впереди персонажей, — и не будет обманут даже в последние секунды финала. 

    Второй секрет успеха «М3ГАН» — его, как это ни удивительно, лёгкость. Яркие цвета, чёткие типажи, неожиданный юмор — фильм звучит одновременно и легкомысленно, и жутко, сам оказываясь в бескрайней «зловещей долине».

    И третий секрет — конечно же, сама M3GAN, созданная с помощью комбинации аниматроники, VFX и актёрской игры (тело куклы сыграла танцовщица Эми Дональд, голос же подарила Дженна Дэвис). Удивительная проработка движений, мимики и её отсутствия, игра тембром, даже поскрипывание и пощёлкивание шестерёнками — ставка на персонаж была сделана совершенно верно, и она выиграла.

    «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу 4

    Во многих топах «Лучший злодей 2023 года» М3ГАН окажется на первых строчках, и в том будет заслуга создателей запоминающегося и яркого образа. Но проработанной арки, глубокого характера и других формирующих персонажа деталей у М3ГАН нет. Вероятно, этот образ даже поможет самому фильму попасть в топы лучших фантастических хорроров. Но это не отменит того, что люди в фильме — лишь безликая свита королевы с голубыми глазами и светлыми волосами.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Гром: Трудное детство». Кинокомикс про девяностые, которых не было 6
    «Гром: Трудное детство». Кинокомикс про девяностые, которых не было
    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк
    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк
    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку 3
    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку

    Статьи

    Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах
    0
    94037
    Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах

    «Они должны снять мини-сериал!», — скандируют в комментариях.

    Читаем книжный сериал «Луна 84» Ислама Ханипаева — фантастическую антиутопию о лунной тюрьме
    0
    54447
    Читаем книжный сериал «Луна 84» Ислама Ханипаева — фантастическую антиутопию о лунной тюрьме

    В отрывке герой проходит через своего рода обряд перерождения, смысл которого — попрощаться с прежней жизнью.

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 6
    0
    55245
    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов!

    Разбираемся, интересно ли его смотреть в отрыве от D&D, и считаем, сколько раз Мастер подсуживал игрокам. 

    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    182319
    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

    Эльфы-людоеды, азбука подростковых фетишей и шляпа профессора Чесноук!

    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6» 25
    0
    189647
    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6»

    Как сериал пришёл в нашу страну в 1990-е на ТВ-6, как фанаты сами возили в Россию актёров и спасали сериал, когда его пытались убрать с российского ТВ.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 4
    0
    151479
    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    Канг Завоеватель начинает свой поход, Человек-муравей спасает разумную слизь, а зрители стонут под грузом нескончаемой экспозиции.

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество
    0
    159897
    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

    Магический реализм в русских декорациях.

    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор
    0
    203270
    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор

    Осмысленная и беспощадная.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить