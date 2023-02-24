«М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу

Родители маленькой Кэди погибают в автокатастрофе, и заботу о девочке берёт на себя её тётя Джемма. Только вот Джемма — инженер-робототехник, и у неё нет времени находить с племянницей общий язык, воспитывать её и учить. Зато есть возможность поручить это роботу-кукле под рабочим названием М3ГАН («андроид 3-й модели»). Заодно получится отличная реклама: быстро обучающаяся игрушка, способная быть и ментором, и няней, и защитником, и близким другом, и даже чуть родителем — шикарно, правда? Вот только благими намерениями…

Жанр: фантастический хоррор Режиссёр: Джерард Джонстоун В ролях: Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу, Эми Дональд Мировая премьера: 6 января 2023-го Похоже на: «Детские игры»

Рекламная кампания «М3ГАН» ближе к выходу картины стала навязчивой на грани агрессивности. Видеоклипы, ролики в «ТикТоке», танцы моделей в костюмах М3ГАН на улицах, появление Дрю Бэрримор в том же костюме на ток-шоу, перебранка М3ГАН и куклы Чаки в соцсети, не говоря уже о завирусившейся хореографии…

Сделав ставку на узнаваемость персонажа и подогрев ожидания, студия ненароком раскрыла все карты. Все, кто следил за рекламой хоть краем глаза, оказались в курсе основной интриги. А тем, кто рискнул приглядеться повнимательнее, вывалили и целую коробку спойлеров. Однако это не сможет испортить просмотр фильма: достаточно минимальной жанровой насмотренности, чтобы по первым же сценам предугадать повороты сюжета, судьбы персонажей и даже собрать бинго из жанровых штампов.

«М3ГАН» окучивает сразу три классические темы фантастического хоррора. Прежде всего, это тема восставшего робота. В разных интерпретациях она уже бывала и способом политического высказывания, и поводом для морализаторства, и двигателем остросюжетных боевиков, и просто поводом кроваво поубивать людей на экране.

Вторая тема — ожившая кукла. Продюсер, идейный вдохновитель и один из авторов сценария Джеймс Ван (известный по франшизам «Пила», «Астрал» и «Заклятие») признался, что обожает эту тему, коллекционирует жутковатых кукол и вообще давно мечтал снять что-то подобное. Да мы это и так подозревали — достаточно вспомнить Билли из «Пилы» или куклу Аннабель.

И третья тема, которую часто забывают при обсуждении «М3ГАН», — злой ребёнок. Нет, речь не об эпизодическом мальчике Брендоне. Злой ребенок — сама М3ГАН. Она отрабатывает классический типаж маленького социопата. Только будь убийцей настоящая девочка, зрители могли бы возмутиться, а девочку-убийцу с маркировкой «робот» приняли с восторгом.

Такой фильм, как «М3ГАН», мог быть снят и десять лет назад, и двадцать, и тридцать, настолько его сюжет стандартен и универсален. Точно так же полвека назад в советском фильме «Его звали Роберт» учёный безответственно посылал робота Роберта в люди. Так и сейчас разработчица Джемма безответственно оставляет племянницу на не прошедшую тестирование М3ГАН.

Вот ведь кто главный, глубинный антагонист фильма. Не девочка-робот — что с неё взять? Это всё равно что ругать свалившуюся на голову небрежно положенную вещь. Не бездушные корпорации — неизбежное фоновое зло, к которому легко привыкнуть. Совершенно неожиданно злодейкой выглядит… Джемма.

По изначальной ли задумке или из-за небрежно прописанного характера, эта героиня оказалась крайне неоднозначной. Карьеристка без семьи вцепляется в осиротевшую племянницу и делает всё, чтобы ту не отдали бабушке с дедушкой (якобы те странные). Она считает, что у неё всё под контролем, но не контролирует ничего и не пытается ничего сделать — ни заделать дыру в заборе, ни назначить себе админский доступ к М3ГАН. Не раздумывая, она тестирует на племяннице куклу — которая, на минутку, недавно выдала странные реакции и у которой даже взрывалась голова.

Джемма старается быть хорошей — переживает за Кэди, рассуждает о важности поддержки и жертвует дорогими вещами, чтобы произвести впечатление на детского психолога (и оставить Кэди у себя). Может быть, её и прописывали хорошей. Но достаточно лишь ещё пары мазков, сгущения красок или даже ракурсов под другим углом, и мы получили бы состоявшуюся социопатку. И тогда бы хоррор заиграл новыми гранями.

Вот только «М3ГАН» по сути не хоррор. Ради возрастного рейтинга PG-13 тут стыдливо прикрыли большинство кровавых подробностей. Пугают тут лишь за счёт эффекта «зловещей долины», в которую периодически попадает М3ГАН, одновременно похожая и непохожая на реальную девочку.

Да и к фантастике «М3ГАН» относится лишь потому, что это история робота, бунтующего против людей. По сути же это вариация на тему «дети и технологии» — что и проговаривается в начале фильма: робот-кукла лишь аналог продвинутого планшета или говорящей мягкой игрушки. Мечта любого родителя, идеальный друг для ребёнка, берущий на себя все неприятные хлопоты (от ответов на глупые вопросы до напоминания, что нужно смыть в туалете), превращается в родительский же кошмар во плоти: ребенку становятся не нужны родные. Передавая кукле обязанности по заботе о Кэди, Джемма передает ей и право на любовь и доверие Кэди.

Но настоящие куклы в «М3ГАН» — человеческие персонажи. Все герои фильма — функции, чья единственная роль заключается в движении сюжета. Родители Кэди нужны, чтобы погибнуть в автокатастрофе (и показать не совсем здоровые отношения), Джемма нужна, чтобы создать М3ГАН, Кэди — чтобы у М3ГАН был объект для заботы и защиты… Остальные и вовсе лишь вехи на пути М3ГАН: уничтожить нечеловеческое существо, навредить человеку и стать причиной его гибели, убить человека…

«М3ГАН» напоминает старательно собранный конструктор из готовых деталей: вот идея о важности семейных ценностей, вот — о губительном отчуждении и эгоизме, об опасности новых технологий, о бездушности корпораций… Всё это мы уже где-то видели, читали, слышали… А авторы и не пытаются обмануть зрителя: уже при первом появлении персонажей можно предугадать, на ком М3ГАН отточит свои убийственные умения.

Однако в этой предсказуемости и кроется один из секретов обаяния фильма: он предельно уютен, как ни странно. Зритель ни разу не обманывается в ожиданиях, упиваясь тем, что он всегда на шаг впереди персонажей, — и не будет обманут даже в последние секунды финала.

Второй секрет успеха «М3ГАН» — его, как это ни удивительно, лёгкость. Яркие цвета, чёткие типажи, неожиданный юмор — фильм звучит одновременно и легкомысленно, и жутко, сам оказываясь в бескрайней «зловещей долине».

И третий секрет — конечно же, сама M3GAN, созданная с помощью комбинации аниматроники, VFX и актёрской игры (тело куклы сыграла танцовщица Эми Дональд, голос же подарила Дженна Дэвис). Удивительная проработка движений, мимики и её отсутствия, игра тембром, даже поскрипывание и пощёлкивание шестерёнками — ставка на персонаж была сделана совершенно верно, и она выиграла.