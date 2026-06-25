Мария Вой «Тэнгу». По следам ёкаев

Действие дилогии «Сиротки» — дебютных книг Марии Вой — разворачивалось в Бракадии, напоминающей Богемию XV века. В её следующем романе, «Тэнгу», читатели перемещаются в местный аналог Японии на излете Сэнгоку дзидай («Эпохи воюющих провинций»). И н есмотря на то что между реальной Японией и Богоспасаемым Островом нельзя ставить знак равенства, сеттинг «Тэнгу» вполне узнаваем. Книга определённо придётся по душе тем, кто интересуется японской историей и культурой: быт, нравы и мифология описаны достаточно подробно и со знанием дела.





Особенно яркими вышли демоны-ёкаи, которые обитают бок о бок со смертными — порой эпизоды с их участием выбиваются из общей канвы повествования, но при этом так удачно сочетают юмор и надрыв, что назвать их неуместными просто не поворачивается язык. Тем более что неведомые зверюшки с Изнанки (потустороннего мира) весьма харизматичны — а потому запоминаются и даже вызывают сочувствие. Заставить читателей проникнуться сочувствием к жуткой колдунье-людоедке не так уж легко, но автору это удаётся!







Впрочем, с персонажами у «Тэнгу» в целом нет никаких проблем. Ни безупречных рыцарей без страха и упрёка, ни отпетых негодяев с чёрными душонками в книге не встретить — только обычных людей, неидеальных, зачастую откровенно неприятных, но очень живых. Как и в прошлом романе писательницы, здесь они служат лишь зеркалами, в которых отражаются более масштабные события. Война искалечила каждого — и безродную сиротку, и наследника сёгуната, и отмеченного богами целителя — но главный вопрос заключается в том, какая цель теперь заставляет их идти дальше.







Отвечают на него герои по-разному. Кто-то, как иностранец Биру, пытается найти смысл в любви, чтобы хоть на миг перестать чувствовать себя чужаком в чужой стране. А кто-то, как предводитель разбойничьей шайки Хицу, упрямо идёт по дороге, вымощенной благими намерениями, — и куда она его приведёт, ясно любому. Столь различных действующих лиц объединяет одно: все они несут за плечами груз прошлого и регулярно ломаются под его весом. Временами кажется, что трагических событий, слëз и смертей в «Тэнгу» слишком много — некоторым читателям описания разнообразных невзгод, выпавших на долю жителей Острова, напомнят о выражении «жевать стекло». Тем не менее Мария Вой не упивается страданиями ради страданий — личная боль персонажей определяет их характеры и поступки, а те, в свою очередь, двигают вперёд сюжет.







Кстати, он получился таким же многогранным, как и герои. Поначалу структура романа напоминает классический квест: люди Хицу похищают мати-бугё (дознавателя) по имени Аяшике и требуют, чтобы он привёл их к дракону, способному подарить стране долгожданный мир. Но постепенно странствие становится не просто походом. Разбойники и их юный главарь предстают вовсе не теми, кем казались поначалу, а путешествие в Изнанку оказывается паломничеством к самим себе. Причём иногда буквальным: ведь в пути Аяшике возвращает себе воспоминания. Его внутреннее перерождение — одна из самых захватывающих линий книги: заново проходя дорогу собственной жизни, наглый дознаватель не становится в одночасье хорошим человеком. Но он получает возможность взглянуть на мир и окружающих его людей другими глазами — и понимает, что это дорогого стоит.





