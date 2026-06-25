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#рецензии на книги#Что почитать#Япония

Мария Вой «Тэнгу». По следам ёкаев

Мария Лебеденко
25 июня 12:00
736
3 минуты на чтение
Богоспасаемый Остров раздирает на части бессмысленная война. Два государства, похожие друг на друга как братья, грызутся за власть — а благородные самураи и простые люди тысячами гибнут ради удовлетворения ненасытных амбиций сёгуна. Остановить распрю под силу могущественному духу-дракону. Когда-то, в прошлой жизни, путь к нему знал пьяница и хам Аяшике — вот только это самое прошлое у него давно забрали демоны-птицы тэнгу. А заодно прихватили и память…
Роман
Жанр: ориентальное фэнтези
Художник: М. Вой
Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2026
Серия: «Темнее темного»
Возрастной рейтинг: 18+
576 с., 2000 экз.
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Действие дилогии «Сиротки» — дебютных книг Марии Вой — разворачивалось в Бракадии, напоминающей Богемию XV века. В её следующем романе, «Тэнгу», читатели перемещаются в местный аналог Японии на излете Сэнгоку дзидай («Эпохи воюющих провинций»). И несмотря на то что между реальной Японией и Богоспасаемым Островом нельзя ставить знак равенства, сеттинг «Тэнгу» вполне узнаваем. Книга определённо придётся по душе тем, кто интересуется японской историей и культурой: быт, нравы и мифология описаны достаточно подробно и со знанием дела. 

Особенно яркими вышли демоны-ёкаи, которые обитают бок о бок со смертными — порой эпизоды с их участием выбиваются из общей канвы повествования, но при этом так удачно сочетают юмор и надрыв, что назвать их неуместными просто не поворачивается язык. Тем более что неведомые зверюшки с Изнанки (потустороннего мира) весьма харизматичны — а потому запоминаются и даже вызывают сочувствие. Заставить читателей проникнуться сочувствием к жуткой колдунье-людоедке не так уж легко, но автору это удаётся!

Впрочем, с персонажами у «Тэнгу» в целом нет никаких проблем. Ни безупречных рыцарей без страха и упрёка, ни отпетых негодяев с чёрными душонками в книге не встретить — только обычных людей, неидеальных, зачастую откровенно неприятных, но очень живых. Как и в прошлом романе писательницы, здесь они служат лишь зеркалами, в которых отражаются более масштабные события. Война искалечила каждого — и безродную сиротку, и наследника сёгуната, и отмеченного богами целителя — но главный вопрос заключается в том, какая цель теперь заставляет их идти дальше.

Отвечают на него герои по-разному. Кто-то, как иностранец Биру, пытается найти смысл в любви, чтобы хоть на миг перестать чувствовать себя чужаком в чужой стране. А кто-то, как предводитель разбойничьей шайки Хицу, упрямо идёт по дороге, вымощенной благими намерениями, — и куда она его приведёт, ясно любому. Столь различных действующих лиц объединяет одно: все они несут за плечами груз прошлого и регулярно ломаются под его весом. Временами кажется, что трагических событий, слëз и смертей в «Тэнгу» слишком много — некоторым читателям описания разнообразных невзгод, выпавших на долю жителей Острова, напомнят о выражении «жевать стекло». Тем не менее Мария Вой не упивается страданиями ради страданий — личная боль персонажей определяет их характеры и поступки, а те, в свою очередь, двигают вперёд сюжет.

Кстати, он получился таким же многогранным, как и герои. Поначалу структура романа напоминает классический квест: люди Хицу похищают мати-бугё (дознавателя) по имени Аяшике и требуют, чтобы он привёл их к дракону, способному подарить стране долгожданный мир. Но постепенно странствие становится не просто походом. Разбойники и их юный главарь предстают вовсе не теми, кем казались поначалу, а путешествие в Изнанку оказывается паломничеством к самим себе. Причём иногда буквальным: ведь в пути Аяшике возвращает себе воспоминания. Его внутреннее перерождение — одна из самых захватывающих линий книги: заново проходя дорогу собственной жизни, наглый дознаватель не становится в одночасье хорошим человеком. Но он получает возможность взглянуть на мир и окружающих его людей другими глазами — и понимает, что это дорогого стоит.

В последней трети книги динамика резко возрастает. Такой внезапный перелом оставляет ощущение некоторой поспешности — две части истории стыкуются друг с другом не идеально, и замаскировать шов не способна даже череда зрелищных сцен. Но ради проработанных персонажей и эмоционального финала «Тэнгу» можно простить и эту шероховатость, и кульминационный поворот, заставляющий вспомнить о «боге из машины».
Итог: достойный роман о борьбе с демонами — внешними и внутренними. Если вам, как и писательнице, нравится исследовать потёмки чужой души — обратите внимание.

— Мерзкое чучело, — рычал Аяшике себе под нос, — я натяну твою лошадиную морду тебе на задницу и брошу твои кишки карпам в саду Тайро, а самому Тайро отрежу его маленький вялый…

— Что?

Сёдзи отворились, и вошел один из убийц.

— Нос, — осторожно закончил Аяшике.

Мария Вой «Тэнгу». По следам ёкаев

8

оценка

Стоит ли читать?

Определённо — особенно поклонникам японской культуры и любителям неоднозначных персонажей.

Удачно

  • проработанный сеттинг
  • психологизм
  • переплетение глобального сюжета и личных историй

Неудачно

  • несбалансированный темп
  • перебор с драмой

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#Что почитать#Япония
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