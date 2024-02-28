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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в кино в марте 2024? Российский прокат

    28 февраля 2024
    Фото аватара
    28.02.2024
    4907
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Март 2024-го — месяц очень богатый на фантастические премьеры… за рубежом. В официальный российский прокат выходят в основном инди-фильмы, ужастики да китайские и латиноамериканские мультфильмы. Впрочем, это не значит, что их не стоит смотреть, — они тоже бывают интересными или красивыми. А о фильмах, премьеры которых состоятся за границей, мы расскажем в отдельной подборке.

    Герой наших снов

    Dream Scenario

    Когда? 14 марта 2024

    Что? Сатирическая трагикомедия с Николасом Кейджем.

    О чём? Институтский преподаватель Пол Мэтьюс снится всем. Он, словно актёр, появляется во снах тысяч людей, не знакомых с ним, и его образ нередко творит там совсем не то, что стал бы делать настоящий профессор. В одночасье это делает Пола звездой, которую одни обожают, а другие ненавидят.

    Трейлер

    Чего ждём? За рубежом этот фильм вышел ещё в конце 2023 года, и мы о нём уже писали. «Герой наших снов» — это притча о внезапной славе и культуре отмены, в котором над собой и своей всемирной славой иронизирует сам Николас Кейдж. Только здесь его герой проходит через взлёт и крушение жизни, не сделав для этого в сущности ничего — его судьба полностью зависит от воображения других людей.

    О фильме

    «Герой наших снов». Раз, два, Николас Кейдж заберёт тебя! 5

    «Герой наших снов». Раз, два, Николас Кейдж заберёт тебя!

     Олеся Климчук |  17.01.2024 |  5679

    Сказ о том, как всему миру приснился Николас Кейдж, а мир этого не оценил

    Легенда о русалке

    Kunlun jie zhi jiao ren lei

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 8

    Когда? 21 марта 2024

    Что? Китайское фэнтези, уся.

    О чём? О вражде между людьми и народом русалок. Людского принца изгнали из родного клана, ложно обвинив в убийстве отца. Теперь он пытается доказать свою невиновность при помощи принцессы русалок, плачущей драгоценными слезами. Проблема в том, что его отец когда-то убил её отца.

    Трейлер

    Чего ждём? Если слово «уся» вам что-то говорит, дальнейшие пояснения не нужны. Представьте себе «Аватар» от Netflix, только ещё более насыщенный магическими единоборствами, похожими на танец, метанием фаерболов, дальневосточными костюмами и Санта-Барбарой дворцовых интриг и личных отношений.

    Океан чудес

    Shen hai

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 9

    Когда? 14 марта 2024

    Что? Китайский фэнтези-мультфильм.

    О чём? У девочки Шэнсю расстались родители, и она скучает по маме. Однажды она слышит из моря песню, похожую на голос мамы. Отправившись на звук, она попадает в волшебное подводное царство, где чего только нет! Например, есть рыбный ресторан, где заправляют рыбы.

    Трейлер

    Чего ждём? В первую очередь — визуальное пиршество. Люди в фильме изображены почти фотореалистично, а подводный мир — это буйство плывущих красок, где будто взбесившийся художник разбросал акварель. Сюжет? Зачем сюжет? Девочка попадает в сюрреалистический мир — со времён Льюиса Кэрролла этого достаточно.

    Киберпанк 2049: Битва роботов

    2049+jue chu feng sheng

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 7

    Когда? 14 марта 2024

    Что? Тайваньский 3D-мультфильм. Не имеет никакого отношения ни к игре Cyberpunk 2077, ни к фильму «Бегущий по лезвию 2049».

    Трейлер

    О чём? Киберпанковское будущее. Юноша Авэин пытается найти деньги на лечение своего дедушки, настоятеля храма. При помощи подруги-певицы он вступает в музыкальный конкурс, чтобы раскрутить дедушкин храм и подзаработать.

    Чего ждём? По сравнению с «Океаном чудес» «Киберпанк 2049» выглядит слабо. Создатели явно подражали аниме как по содержанию, накидав в один котёл модные анимешные темы (киберпанк! айдолы! роботы! древняя азиатская культура!), так и визуально. Но уже по трейлеру видно, что мимика и движения персонажей очень деревянные. Сел-шейдингом надо уметь пользоваться!

    Стражи Вселенной: Как приручить динозавров

    Cosmicrew: Storm Force

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 11

    Когда? 21 марта 2024

    Что? Китайский фэнтези-мультфильм.

    О чём? О мире восточного фэнтези и фуррей в духе «Кунг-фу панды». Синий Тигр пытается стать стражем Вселенной, подражая давно пропавшему отцу. А безумный учёный пытается разрушить мир, снова заселив его динозаврами. Название явно спойлерит, как герои будут с этим бороться.

    Трейлер

    Чего ждём? Простенький 3D­-мультик для младших школьников про единоборства и битвы со злом. Мальчишки, выйдя с сеанса, немедленно начнут махать друг на друга ногами. А вот для взрослого зрителя, похоже, тут ничего интересного нет.

    Гиганты Ла-Манша

    Giants of la Mancha

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 6

    Когда? 28 марта 2024

    Что? Аргентинский детский мультфильм.

    О чём? Огромная буря надвигается на испанский городок Ла-Манча (тот самый, откуда Дон Кихот; да, локализаторы в очередной раз промахнулись). Но маленький Альфонсо, тёзка и дальний родственник рыцаря-чудака, уверен: это не просто буря, а злой великан! Мальчик собирает команду из таких же детей-фантазёров, и они отправляются в поход остановить великана.

    Трейлер

    Чего ждём? На нас надвигаются приключения пионеров с обыгрыванием «Дон Кихота» для детей, устаревшей 3D-графикой и штампами типа «у героя должен быть толстый лучший друг». Вся фантастика, судя по трейлеру, объясняется детскими фантазиями. Правда, непонятно: а команда разумных зайцев Альфонсо тоже привиделась?

    Вождь орков

    Warchief

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 5

    Когда? 28 марта 2024

    Что? Малобюджетное эпическое фэнтези из Британии.

    О чём? Рыцаря Ориона с отрядом послали доставить к своему королю посланца с важным сообщением. Но по пути их начинает преследовать отряд воинственных орков, которые явно знают об этом гонце больше, чем люди.

    Трейлер

    Чего ждём? Редкий случай: в российском названии попытка примазаться к популярной франшизе исчезла. В оригинале же маркетологи явно пытались продать малобюджетный фильм в стиле «ролевики дерутся с косплеерами» как нечто похожее на WarCraft. В нашу подборку он включён лишь для тех, кто уж очень соскучился по классическому фэнтези и кого не смущают дешевизна, резиновые маски и низкие оценки.

    Адам и Ева

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 4

    Когда? 7 марта 2024

    Что? Российская постапокалиптическая комедия.

    О чём? На всей планете почему-то исчезли почти все люди. Кроме Марины, актрисы и светской львицы, и Виктора — скромного научного сотрудника. В поисках других людей они едут через опустевший мир в Екатеринбург, попутно пытаясь «притереться» друг к другу.

    Трейлер

    Чего ждём? Обзор BadComedian. Обычно по трейлеру фильм судить не стоит, но тут сразу бросаются в глаза недостатки. Раздражающая героиня — тупая, истеричная, неудачная пародия на «гламурное кисо». Неубедительный мир, в котором, похоже, электростанции и интернет работают без людей. Юмор, который строится на кривляниях и идиотских поступках Марины. Назойливая поп-музыка… Тот случай, когда трейлер служит не рекламой, а честным предупреждением.

    А ещё — ужасы под чужими названиями!

    Наша традиционная подрубрика с малобюджетными ужастиками со всего света. Здесь самое фантастическое — то, на какие ухищрения идут прокатчики, чтобы выдать эти фильмы за продолжение чего-то популярного.

    Клаустрофобы: Инсомния 

    Double Blind

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 3

    Когда? 7 марта 2024

    Трейлер

    Ужастик про секретные эксперименты, в котором подопытным людям нельзя спать, иначе они умрут. 

    Прокатчики зачем-то решили примазать фильм к серии Escape Room и сериалу «Инсомния», в оригинале же он «Двойное слепое» (исследование, научный термин). Оценки критиков лишний раз выдают несовершенство Rotten Tomatoes: у фильма 100% «положительных» отзывов, но со средней оценкой… 6 из 10.

    Заклятье. Шестое чувство

    Desaparecer Por Completo

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024?

    Когда? 14 марта 2024

    Трейлер

    Мексиканский хоррор про фотографа, который снимал трупы на месте преступления и в итоге начал слепнуть, глохнуть и видеть призраков.

    Фильм «Полное исчезновение» локализаторы умудрились приклеить сразу и к «Заклятию» Вана, и к «Шестому чувству» Шьямалана — и очень зря. Ведь этот фильм завоевал признание сам по себе, имеет 100% на «Томатах», и, в отличие от «Двойного слепого», с приличным рейтингом.

    Омен. Непорочная 

    Immaculate

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 2

    Когда? 21 марта 2024

    Трейлер

    Монашка непорочно зачала младенца, как думаете, кто у неё родится? Наверное, мессия, что спасёт мир, да?.. 

    Прокатчики в своём репертуаре: раз фильм про рождение Антихриста, добавим к названию «Омен», авось кто-нибудь поверит. И если что, это не повтор анонса: в прошлом месяце действительно вышел фильм с точно таким же сюжетом — «Избави нас».

    Не смотри туда 

    Don’t Look Away

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 1

    Когда? 7 марта 2024

    Трейлер

    Хоррор, немного похожий на «Оно преследует». Девушку Фрэнки преследует несуразное чудовище, похожее на ходячий манекен, и убивает её друзей одного за другим. Оценки критиков средние, а вот зрители на IMDb фильм разгромили. 

    Зато это единственный в нашем списке фильм, который прокатчики не пытались выдать за продолжение (правда, исказив смысл: Don’t Look Away — это как раз «не отворачивайся»). А вот создатели пытались! Название позаимствовано у популярной короткометражки, с которой фильм связывает разве что неподвижно стоящий злодей.

    И наконец — повторный прокат

    Шёпот сердца

    Mimi wo sumaseba

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 10

    Когда? 7 марта 2024

    Что? Аниме-мелодрама от Ghibli с привкусом магического реализма.

    О чём? О простой японской школьнице, которая часто берёт книги в библиотеке — и замечает, что до неё их читал один и тот же мальчик. А затем она встречает загадочного кота, следуя за которым, знакомится с необычными людьми и узнаёт необычные истории.

    Трейлер

    Чего ждём? Красивый мультфильм Ghibli, снятый не Миядзаки, но по его сценарию. «Шёпот сердца» — не одна из фантастических сказок Хаяо, это душевная житейская история, в которой любви и ностальгии намного больше, чем магии. Впрочем, тут есть атмосфера волшебства и ожившая статуэтка кота, которая потом ещё вернётся в фильме… да-да, «Возвращение кота».

    * * *

    А где же «Дюна 2» и прочие главные новинки? Официально они в российский прокат не выходят, но некоторые из них можно будет увидеть по «предсеансному обслуживанию». О зарубежных премьерах мы расскажем в следующем выпуске.

     

     

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