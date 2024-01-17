«Герой наших снов». Раз, два, Николас Кейдж заберёт тебя!

Пол Мэтьюс — обычный человек с обычной жизнью. У него есть семья, преподавательская должность, лысина и много нереализованных амбиций. Судьба скучного профессора резко меняется, когда по необъяснимым причинам он начинает появляться во снах случайных людей по всему миру. Это приносит Полу желанную славу, но только вот у любой популярности есть обратная сторона.

Dream Scenario Жанр: комедия ужасов Режиссёр: Кристоффер Боргли В ролях: Николас Кейдж, Лили Бёрд, Джулианна Николсон, Джессика Клемент, Стар Слэйд, Майкл Сера Премьерный показ: 22 декабря 2023 года (цифровой релиз), 11 апреля 2024 года (Российская премьера, «Экспонента») Продолжительность: 102 минуты Похоже на: «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», сериал «Чёрное зеркало», «Все страхи Бо», «Наука сна»

Кристоффер Боргли — молодой режиссёр, который не стесняется опираться на наследие талантливых коллег. Больше всего его новый фильм (третий полнометражный в карьере) напоминает причудливые работы Мишеля Гондри и Чарли Кауфмана. Кстати, звезда «Героя наших снов», Николас Кейдж, ещё в 2002 году примерил на себя роль последнего («Адаптация»). В продюсерах числится Ари Астер, и это явно не случайный выбор — начинаясь как странная неловкая комедия, фильм постепенно превращается в неуютную смесь фильма ужасов и социальной драмы. С учётом поднимаемых тем кино можно описать как эпизод «Чёрного зеркала», смешанный с «Охотой» Томаса Винтерберга.

Главный герой фильма, Пол Мэтьюс, в собственной жизни ни капельки не главный. Он приходит на лекции в куртке с вывернутым капюшоном, а более предприимчивая коллега без особых угрызений совести ворует у него идею научной работы. Он мечтает написать книгу о коллективном разуме муравьёв, но не находит смелости за неё взяться. Когда люди начинают видеть Мэтьюса во снах, он воспринимает это как невероятную удачу — не прилагая усилий, он быстро становится мировой знаменитостью. Пол буквально ничего не делает — во снах он поначалу просто сторонний наблюдатель, который убирает листья или нюхает цветы где-то на фоне. Теперь за ним охотятся рекламные агентства, люди узнают его на улицах, а у многострадальной книги наконец появляется шанс найти издателя.

Во всём этом несложно увидеть сатиру на современные медиа и на то, как в них работает популярность. Можно не быть талантливым человеком — достаточно удачно завирусившегося видео или новости, чтобы о тебе заговорили. Пол Мэтьюс, кстати, не самый приятный субъект. Он нерешительный и временами жалкий, а его тщательно подавляемое эго периодически вырывается на волю, демонстрируя довольно неприглядные вещи. Но он и не злодей — всего лишь человек со свойственными людям недостатками. Кейдж блестяще сыграл героя, к которому не проникаешься симпатией, но испытываешь сочувствие. А сочувствовать ему есть из-за чего.

Спустя несколько забавных эпизодов и одну Самую Неловкую Секс-сцену в истории человечества фильм меняет тональность и вдруг перестаёт быть забавным. Сны в фильме сняты изобретательно и, как бы это ни звучало, реалистично. В них нет поражающих воображение образов с обилием декораций или компьютерной графики. Зато они вызывают то самое дискомфортно-тревожное чувство, которое знакомо всем, кто хоть раз видел сон (или фильм Дэвида Линча). В конце концов, кто сказал, что сны обязаны быть приятными?

Наступает момент, когда даёт о себе знать обратная сторона славы. Ирония в том, что Пол снова не делает ровным счётом ничего. Все влияющие на сюжет события происходят только во снах, на которые звезда поневоле не может повлиять даже при большом желании. Профессора Мэтьюса натуральным образом пытаются отменить, из-за чего его жизнь стремительно летит под откос. Идея подаётся совершенно прямолинейно — в одной из сцен герой Кейджа буквально проговаривает мысль о том, что сегодня кто угодно может оскорбиться из-за чего угодно. Любой заурядный обыватель способен легко превратиться для общественности в инфернальное существо, и избавиться от этого образа будет ой как непросто.

Фильм аккуратно избегает перекоса в слёзовыжимание. Сочувствие остаётся на уровне «бедняга, хорошо, что я не на его месте», но драма не достигает уровня, при котором зритель рыдал бы над судьбой Пола. Кино во всём придерживается умеренности — оно немного (но не слишком) некомфортное, довольно (но не гениально) остроумное и несколько (но не чересчур) печальное. Даже фирменной экспрессивной игре актёра здесь негде развернуться в полную силу. Если вы ждали очередной пример картины «Кейдж два часа психует и орёт», то ваши ожидания точно не оправдаются.

Объяснения главной научно-фантастической концепции здесь тоже не будет. Сходство с «Чёрным зеркалом» в финальном акте станет максимально очевидным, но там, где сериал Брукера давал конкретные ответы, «Герой наших снов» предпочитает загадочно промолчать. Как и почему Мэтьюс попал в чужие сны, вы так и не узнаете, что вполне логично с точки зрения нарратива. Интернет-слава — вещь загадочная, и подчас невозможно понять, почему в умах людей прочно укоренилась та или иная персона.

К сожалению, не все режиссёрские решения можно объяснить авторским замыслом. Похоже, Боргли не до конца понял, как работать со своей задумкой. В середине кино начинает буксовать, а к финалу и вовсе не может определиться, что хочет сказать по поводу поднятых тем. Это не делает фильм плохим, хотя, несмотря на удачные находки, может помешать ему стать классикой. Не волнуйтесь, отмена и ненависть ему точно не грозят. Критики восприняли кино очень хорошо, а дядюшка Кейджа, Фрэнсис Форд Коппола, отдал должное актёрским навыкам племянника в запрещённой соцсети.

Присоединимся к знаменитому режиссёру: Николас Кейдж — стопроцентное попадание в роль. Благодаря коротким отрывкам с его версией из снов становится понятно, почему Пола начали бояться. Контраст между беззлобным профессором Мэтьюсом и демоническим Николасом Крюгером (даже культовую перчатку показали!) поначалу просто поразительный, но потом два образа начинают сливаться, как это и произошло в умах «пострадавших». Сон постепенно смешивается с реальностью, и в какой-то момент переходы становятся совсем незаметными, а реальность — зыбкой.

Другие участники актёрского ансамбля тоже справляются достойно, хотя спустя некоторое время после просмотра вы, скорее всего, забудете, что они там наиграли. Простите, ребята, слишком уж хорош здесь главный герой. Отдельно стоит похвалить монтаж и операторскую работу — на протяжении фильма они будут преподносить приятные синефильские сюрпризы в виде интересных склеек или любопытно выстроенных кадров.