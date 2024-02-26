«Аватар: Легенда об Аанге»: Мультсериал vs Ремейк от Netflix

Делать игровые ремейки обожаемых миллионами произведений — дело сложное и неблагодарное, ведь всё равно кто-то да останется недоволен. В угоду формату придётся укоротить важные сцены, избавиться от части персонажей, но при этом придумать другие трактовки известных событий. Ведь какой это ремейк, если он не привносит в оригинал ничего нового?

Авторы «Легенды об Аанге» от Netflix обошлись с первоисточником куда уважительнее и мягче, чем можно было ожидать. Но изменений всё равно оказалось предостаточно. Здесь мы не будем оценивать шоу целиком — для этого у нас уже есть текст с первыми впечатлениями, а скоро подоспеет и полноценная рецензия. Мы просто кратко перечислим все отличия игровой адаптации от культового мультсериала. Для удобства оригинальное произведение будем называть «оригинал», а проект от Netflix — «сериал».

Седлайте своих летающих зубров, доставайте карманную лупу и включайте режим душнилы — путешествие предстоит увлекательное и по-своему ностальгическое. Хип-хип!

Осторожно, спойлеры! Текст содержит серьёзные спойлеры к сюжету — не читайте дальше, если планируете смотреть сериал!

Взрослый тон и мощная предыстория

В оригинале нам рассказывали о геноциде воздушных кочевников, но никогда его не показывали. Сериал же начинается с мощных вступительных сцен, которые в полной мере демонстрируют жестокость и военную силу народа Огня. Монахи отбиваются от наступающих сил, солдаты не щадят женщин и детей, а огненные люди активно пользуются преимуществами кометы Созина (тогда ещё Великой кометы). В дальнейшем шоу регулярно обращает внимание зрителей на ужасы войны, бесчисленные жертвы и страдания тех, кого не смог уберечь Аватар. Оригинал к такому мрачному тону приходил только в третьем сезоне — когда история из комедийного приключения для всей семьи окончательно перерастала в драму о спасении мира.

Аанг больше не ребёнок

В оригинале Аанг причудливым образом сочетал качества смешливого непоседы и мудрого лидера, который готовился взять на себя ответственность за весь мир. В мультсериале было немало филлерных эпизодов, раскрывающих «детскую» сторону личности Аанга: игры, забавы, желание забыть о задании ради небольшого развлечения или авантюры. В сериале эти сцены вырезали в угоду хронометражу, поэтому Аанг большую часть времени не похож на озорного ребёнка. Зато абсолютно в каждом эпизоде выдаёт высокопарную тираду об ответственности, долге и о том, как сильно он подвёл мир в период своего отсутствия.

У Катары другие цели

В оригинале Катара выполняла роль матери для членов «команды Аватар». Её мотивацией были забота о близких и желание сотворить как можно больше добра. В сериале на первый план выходит её желание стать могущественным магом и тем самым сохранить традиции своего племени. Нам сразу показывают убийство матери Катары (в оригинале это происходило только под конец третьего сезона), которая до смерти защищала дочь — последнего мага Воды. Из-за этого девушку тяготит груз ответственности, и почти весь сезон она осваивает магию: много тренируется, придумывает смертоносные приёмы и в конце концов становится настоящим мастером и учителем Аанга.

Сокка больше не сексист?

Ещё до выхода сериала интернет всколыхнула новость о том, что создатели хотят убрать «сексистскую ветку» из сюжета Сокки. Напомним, что в оригинале он попадал на остров Киоши, где все воины были женщинами, и проходил личностную трансформацию, принимая и собственную слабость, и превосходящую силу смелых девушек-воительниц. В сериале эту линию чуть изменили — тонко и вполне в духе персонажа. Местный Сокка — глубоко сомневающийся в себе подросток с синдромом самозванца, на которого пало тяжкое бремя защитника племени. Поэтому главное испытание для сериального Сокки — не признать женщин равными по силе (здесь он вообще не задаётся таким вопросом), а принять собственные недостатки и поискать помощи у более опытного и тренированного сверстника. Всё это даёт шанс на развитие вполне убедительной романтической линии с Суюки.

Больше внимания королевской семье

В оригинале весь первый сезон мы следили за похождениями принца Зуко, но ни разу не видели лорда Огня целиком и не знали о существовании Азулы. В сериале линию королевской семьи значительно расширили. Пока Зуко выслеживает Аватара, Озай плетёт дворцовые интриги и манипулирует единственной дочерью, чтобы воспитать из неё машину для убийств. При этом Озай всё ещё считает Зуко полноправным наследником престола (в оригинале его статус был более размытым), о чём не забывает напомнить Азуле, тем самым стравливая детей между собой. Благодаря этому мы с самого начала видим, как девушка погружается в пучину безумия и постепенно становится той самой психопаткой из во второго и третьего сезонов оригинала.

Мир духов получился сумбурным

Для экономии хронометража создатели сериала объединили в двух сериях вообще все сюжеты про мир духов из оригинала. Аанг успевает встретить и Ван Ши Тонга (из второго сезона мультфильма), и Хей Бая, и Коха — похитителя лиц. При этом в сериале история Хей Бая заканчивается ничем (в оригинале Аанг исцелил духа леса), а в линии Коха забывают рассказать про одну из его главных особенностей — он крадёт лица только тогда, когда собеседник проявляет эмоции. Зато авторы сумели добавить упоминание Матери Лиц, которая фигурировала только в комиксе, а также интегрировать в историю Туман потерянных душ — он впервые появился в «Легенде о Корре».

Принцесса Юи обзавелась новыми силами

В оригинале принцесса Северного племени Воды смогла ожить благодаря помощи духа Луны — но больше ничем не отличалась от обычного человека. В сериале напрямую проговаривается, что Юи — наполовину человек и наполовину дух. Поэтому она умеет свободно путешествовать по миру духов в облике белой кицунэ и именно там впервые встречает троицу главных героев.

Адмирал Джао раскрылся по-новому

В оригинале Джао — могущественный маг, уважаемый военный и приближённый лорда Огня. Он участвовал во всех крупных операциях огненного народа, а также лично присутствовал на дуэли Агни Кай между Зуко и его отцом. При этом его личность сложно назвать многогранной — он архетипичный «злой злодей», который мечтает о власти и мировом господстве.

Сериальный Джао совсем другой. Это мелкий капитан, который занимается непонятно чем на окраине мира. У него нет мощной магии и всеобщего уважения (хозяин Огня вообще не знает о его существовании), зато есть хитрость и смекалка. Весь сезон он строит козни: втирается в доверие к Зуко и начинает тайно сотрудничать с Азулой — чтобы оказаться поближе к власти и завоевать выгодное положение среди элиты народа Огня. В итоге мы получаем объёмного злодея, который умудряется с лёгкостью украсть экранное время у более важных персонажей.

В Омашу слились три сюжетные линии

В угоду ограниченному хронометражу авторы сериала уместили три важные сюжетные линии всего в два эпизода. Когда герои прибывают в Омашу, они встречают и царя Буми, и гениального Механиста, и Джета с его «Борцами за свободу». Все эти сюжеты оказываются связаны: Механист сотрудничает со шпионами Огня в Омашу, Джет выслеживает Механиста и пытается устроить покушение на Буми, а Буми твёрдой рукой удерживает власть в городе и готовит смертельные испытания для Аватара. В оригинале для этого были отведены три отдельные серии с другими условиями, но примерно такими же финалами.

Кардинально в сериале изменили разве что характер царя Буми. В мультсериале это был безумный, но бесконечно оптимистичный старик, который до последнего не называл Аангу своего имени. Вместо этого он проводил героя через ряд «смертельных» испытаний (как выяснялось в процессе, ничего смертельного в них не было), чтобы научить его мыслить нестандартно и находить выход из любой ситуации. В сериале же Буми — озлобленный на мир и Аанга безумец, который пытается доказать Аватару, что впереди ждёт только одиночество и суровый моральный выбор. Собственно, единственное испытание, которое он предлагает Аангу, — убить его.

Аанг не учится магии

В оригинале Аанг учился магии Воды вместе с Катарой (и даже преуспевал в этом), а потом находил себе учителя магии Огня — дезертира Джонг Джонга. В сериале он даже не пытается самостоятельно овладеть мастерством — зато постоянно упоминает, как ему важно найти подходящего учителя. И даже во время путешествия в Северное племя Воды он не берёт уроков у Паку. В конце сезона Катара официально становится учителем Аанга, и, вероятно, тренировки нам покажут уже во втором сезоне. Но почему бы не поучиться у Катары раньше, ведь она восемь серий подряд практиковалась в магии прямо на глазах аватара?

Зуко двигает сюжет

В сериале Зуко три года ведёт подробный дневник, посвящённый Аангу и его поискам. Там указана информация обо всех прошлых инкарнациях Аватара, данные о его способностях и подробности личной жизни (жизней). В первом же эпизоде этот дневник попадает к Аангу и становится центральным двигателем сюжета — из него герои узнают о состоянии Аватара, понимают, куда им дальше лететь, и вовремя получают необходимые фрагменты местного лора. В оригинале всю эту информацию команда раскапывает самостоятельно в разных локациях.

Связь с Аватарами работает по-другому

В оригинале Аанг мог в любое время заглядывать внутрь себя и общаться с прошлыми воплощениями. В сериале он может делать это только у специальных алтарей, посвящённых тому или иному Аватару. Зато в этой версии прошлые Аватары могут брать под контроль тело Аанга и наполнять его своей силой — так, во втором эпизоде он превращается в аватара Киоши и с лёгкостью раскидывает несколько отрядов народа Огня. Впрочем, и у этой способности есть ограничения — например, Аватар Курук не смог вселиться в Аанга, потому что при жизни получил много духовных ран и почти лишился связи с прошлыми воплощениями.

Развитие команды Зуко

Команда корабля Зуко — одна из главных находок сериала, которая однозначно смогла переплюнуть оригинал. В мультсериале с принцем Огня путешествовали безымянные моряки, и мы не знали, почему они вообще его сопровождают. В сериале эту историю раскрыли подробно. Выяснилось, что люди на корабле — та самая дивизия, которой хотел пожертвовать хозяин Огня в день, когда Зуко получил свой шрам. Принц заступился за военных, но сурово за это поплатился. А всю 41 дивизию отправили в ссылку — сопровождать Зуко в поисках Аватара. По ходу сюжета военные узнают, что принц спас им жизнь, и проникаются к нему уважением.

И многое другое…

В сериале достаточно и других изменений. Некоторые — совсем незначительные, вроде того факта, что Ома и Шу из истории о городе Омашу теперь девушки. Другие — довольно весомые, например отсутствие романтической линии между Аангом и Катарой (её заменили на историю семейной любви Катары и Сокки) или неосведомлённость Аанга о скором появлении кометы Созина. В оригинале именно эта информация устанавливала чёткие временные рамки и давала героям конкретную цель путешествия.

Как бы то ни было, команде Netflix удалось найти баланс между нововведениями и следованием первоисточнику. Да, некоторые линии получились обрывистыми и невнятными, зато другие обрели больше глубины и захватывающих поворотов. Из-за этого ещё интереснее ожидать второго сезона и задаваться разными вопросами. Какой они покажут Тоф? Споёт ли дядя Айро песню про солдата, который идёт домой? И что за приключения будут у продавца капусты?