Сериал «Карамора»: первые впечатления. Вампиры Серебряного века от Данилы Козловского

На стриминге START вышла половина сезона «Караморы» — первого сериала Данилы Козловского от продюсерской компании Данилы Козловского с Данилой Козловским — режиссёром, в главной роли — Данила Козловский. Проект об анархисте, борющемся против вампиров, незримо управляющих человечеством, шёл до зрителей довольно долго. Разбираемся, что получилось.

О чём это

1911 год, Россия. Анархист Пётр Каразин по прозвищу Карамора, его девушка Алина и их верные (на самом деле не слишком) товарищи нападают на усадьбу нефтяного магната, чтобы вынудить богачей выплатить компенсацию за гибель рабочих на производстве. Один из членов группы убивает богача, а по прибытии в укрытие после завершения миссии выставляет Карамору предателем: якобы его методы недостаточно жестоки для революции, а сам Карамора — двойной агент.

В перестрелке Алина получает смертельное ранение, да и сам герой, казалось бы, вот-вот встретит гибель, но ситуация осложняется, когда в укрытии появляется самый настоящий вампир, который расправляется со всей группой Караморы. Герою Козловского удаётся сбежать, а Алину спасает вампир, обращая в себе подобную, нарушая правила сообщества.

Выясняется, что многие высокопоставленные лица вплоть до императора Александра II — замаскированные вампиры. Покушения революционеров проваливались, потому что вампира могут убить лишь «серебро, огонь, диета», и с седьмой попытки уничтожить императора получилось только благодаря серебряной бомбе. Чтобы избавить народ от правления вурдалаков, а также отомстить за гибель товарищей и возлюбленной, Карамора решает покончить с кровопийцами.

История проекта

«Карамору» анонсировали пять лет назад — в 2017-м стало известно, что сериал выйдет на «ТВ-3», автором идеи выступил Александр Фомин, а режиссёром был назначен Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто»). Козловский же на тот момент был заявлен исключительно как исполнитель главной роли. Сериал уже был снят почти наполовину, когда «ТВ-3» счёл его слишком затратным и отказался от дальнейшего финансирования. Козловскому пришлось выкупить проект, что стало возможным благодаря кредиту от фонда Романа Абрамовича.

В 2019-м «Карамору» вновь презентовали аудитории, но уже как полнометражный фильм — Козловский занял режиссёрское кресло и оставил за собой главную роль в проекте. Позже «Карамора» вновь стала сериалом, который в итоге увидел свет лишь в начале 2022-го.

Чем плохо

В «Караморе», если вдуматься, много интересного. Любопытный альтернативный мир, потенциально интересная история вампирского сообщества, неплохие герои на второстепенных ролях… Только вот к главному герою, увы, это не относится. Карамора (впрочем, эта претензия относится и ко многим другим персонажам) разговаривает клишированными фразами, периодически обрастает сюжетной бронёй, притягивает к себе малознакомых девушек, регулярно оказывается именно в том месте, где его встретят и помогут ему, но при этом кажется абсолютно пустым и скучным персонажем. Поменяй сеттинг и название фильма, переодень Карамору — и от других героев Козловского отличить его будет не так-то просто.

Одним из обязательных атрибутов «комикс-сериала» (а именно на экранизацию какого-нибудь комикса больше всего, пожалуй, похожа «Карамора»), видимо, авторы посчитали неймдроппинг — бессмысленное и беспощадное закидывание зрителя именами исторических личностей. Случайно встреченным в Карпатах мальчиком оказывается Гаврило Принцип, если в кадре химик — то это Нобель (племянник того самого!), а в Тифлисе герою помогает Коба (Сталин). Далее в сериале появляются или появятся Маяковский, Желябов, Столыпин, Юсупов, Толстой, Распутин, Шаляпин и ещё бог знает кто. По первой половине кажется, что как минимум некоторые герои могли бы оказаться просто обычными людьми, и на сюжет бы это не повлияло никак.

Насколько интересными большими мазками авторы описали мир, настолько же сериал теряет при погружении в образы героев. Характеры и мотивы либо крайне сомнительны, либо меняются по мановению пера сценариста, а сами персонажи зачастую разговаривают лозунгами и высокопарными фразами.

Отдельно хочется отметить пошлый, но, видимо, работающий приём вовлечения зрителей с помощью эротики — в российских сериалах он используется всё чаще. Оголяются персонажи, пожалуй, слишком часто и во многих случаях исключительно ради оголения — в последний раз это чувство возникло при просмотре «Пищеблока».

Чем хорошо

Для начала два слова — Филипп Янковский. Его персонаж, благородный, обаятельный и интеллигентный вампир-гедонист Руневский — безусловное украшение сериала. Его реплики можно и нужно разбирать на цитаты: «Наступил момент иррационального, я вынужден откланяться», «А что вы кричите, у вас такие же [клыки]», «Серебро, огонь, диета [способы убить вампира]» и прочие фразы персонажа запоминаются надолго.

Также хорошее впечатление оставили и другие актёры, например Андрей Смоляков в роли двухсотлетнего вампира, в своё время обратившего Руневского, и Нино Нинидзе, играющая сподвижницу Кобы-Сталина по имени Пация. Хорош и Александр Алябьев из «Психа» и «Чернобыля», которому досталась роль Нобеля.

Положительных отзывов заслуживает и «картинка». Атмосфера Серебряного века передана хоть и не вполне достоверно, но с большим вниманием к мелочам. На все исторические и прочие несоответствия, впрочем, есть простой ответ — «Карамора» заявлена как проект в жанре альтернативной истории. Локации и костюмы красивы, желание сделать проект как можно более близким к реальности заметно по действиям съёмочной команды — если горит дом, то горит по-настоящему, без спецэффектов, если нужна кровь — используют 510 литров. В целом видно, что и Козловский, и все остальные участники горели проектом.

Несколько несоразмерное количество исторических личностей уравновешено любовно расставленными литературными и прочими отсылками: так, сам главный герой и его натура двойного агента взята из рассказа Горького «Карамора», прототипом персонажа Руневского выступил герой с той же фамилией из повести А. К. Толстого «Упырь», имя Ионыча узнают читавшие Чехова, а некоторые персонажи, например всё тот же Нобель или Ткачёв в исполнении Артура Вахи, имеют прототипы в реальной жизни.

А что дальше?

Впереди зрителей «Караморы» ждут ещё четыре эпизода (к слову, между сериями по понедельникам выходят эпизоды сериала о сериале, который так и называется — «Карамора. Между сериями».

Помимо возможного продолжения «Караморы», возможны и спин-оффы про персонажей сериала — об этом после показа заявил сам Козловский:

Потенциал у истории огромный с точки зрения сезонов. Я сейчас не могу говорить, но есть мысли, куда повернуть продолжение сериала. Есть, конечно же, желание снимать спин-оффы. Там дальше появятся совершенно замечательные герои. Юсупов, Столыпин, Маяковский — про них всех отдельно можно спокойно снять [свои сериалы]. И персонаж Нобель мне очень нравится, я бы про него тоже с удовольствием посмотрел спин-офф.

«Карамора» может добраться и до зарубежного зрителя — по словам Козловского, заинтересованность в проекте у мировых стримингов появилась ещё на этапе постпродакшена, и они даже были готовы взять проект, но было решено сперва показать сериал российскому зрителю. Переговоры, как дополнил режиссёр, всё ещё ведутся.