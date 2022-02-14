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    #Звёздные войны (Star Wars) #Мандалорец #обзор сериала

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн»

    14 февраля 2022
    14.02.2022
    5529
    10 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #Мандалорец #обзор сериала
    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 10

    Жизнь и карьера охотника за головами Бобы Фетта пошли под откос. Чудом уцелев после событий эпизода VI («Возвращение джедая»), герой решает взять судьбу в свои руки. Довольно пресмыкаться перед сильными мира сего! Отныне Боба Фетт — сам глава небольшой, но гордой преступной организации. Однако хозяева пустынной планеты Татуин не станут мириться с выскочкой-конкурентом. Столкновение неизбежно…

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Мы подробно разбираем финальный эпизод «Книги Бобы Фетта» и весь сериал в целом. Гостевые звёзды, внезапные смерти, отсылки к другим произведениям и планы на будущее — всё здесь. Вас предупредили!]
    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн»

    У «Книги Бобы Фетта» есть одна большая проблема. И речь не о плавающем качестве экшен-сцен и не о том, что авторы увязли в песках Татуина, и даже не о безжизненном голосе «компьютерного» Люка Скайуокера. Сильнее всего по новому поколению ЗВ-сериалов бьёт… их график выхода.

    Это было заметно ещё на втором сезоне «Мандалорца»: формат «по серии в неделю» подстёгивал шумиху в соцсетях, но рассеивал концентрацию зрителей. Всё их внимание доставалось эпизодическим гостевым звёздам, а не горизонтальной (то есть проходящей через весь сезон) истории главных героев. В «Книге Бобы Фетта» шоураннер Джон Фавро дополнительно усложнил себе жизнь, разбив центральный сюжет на несколько параллельных веток, которые разворачиваются в разное время и в разных уголках космоса.

    Держать всё это в уме — задача непростая даже при единовременном выходе серий; первый сезон «Ведьмака» не даст соврать. Так что у многих «Книга» вполне ожидаемо вызвала недоумение. О чём сюжет? Кто главный герой? Зачем авторам понадобилась настолько странная структура? 

    Что ж, теперь сериал закончился — попробуем оглядеть его целиком и найти ответы на эти вопросы. Ведь при ближайшем рассмотрении окажется, что структура сезона вполне укладывается в привычный голливудский шаблон. Три акта, три стадии конфликта и три взаимосвязанных мини-сюжета.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 1

    Акт I: Боба Джангович меняет профессию

    Первая часть истории (эпизоды I–II) заново представляет нам героя. Казалось бы, про Бобу Фетта всё давно известно: немногословный и находчивый наёмник, работает на Империю и воротил криминального мира, лицо скрывает за доспехами отца, погибшего на заре Войн клонов. Персонаж одновременно загадочный и простой — настолько, что в старой версии ЗВ-хронологии Боба десятилетиями оставался в своём охотничьем амплуа и не желал иной судьбы.

    Но Джон Фавро идёт своим путём. Его Боба Фетт, едва не растворившись в желудке сарлакка, переживает мощный экзистенциальный кризис. Авторы обнажают героя в прямом и переносном смысле: лишают брони и корабля, свободы и места в преступной иерархии галактики. Боба Фетт символически умирает… а через пять лет возвращается с внезапным намерением стать криминальным бароном — даймё. И это уже совсем другой персонаж.

    Стало быть, первые две серии — история перерождения. Криминальный сюжет из настоящего времени пока что держится на фоне; гораздо важнее линия прошлого, неожиданно представляющая Бобу как мистического героя. Словно пилигрим, он проходит через серию жестоких испытаний в пустыне и получает в награду откровение о себе и своём месте во Вселенной. Классический троп, зародившийся ещё в древних религиях и до сих пор проступающий, например, в «Лоуренсе Аравийском», на которого «Книга Бобы Фетта» постоянно ссылается.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 2

    По ходу этого паломничества Фавро заявляет две определяющие характеристики Бобы, они же две центральные темы сериала.

    Первая — выносливость. Можно сколько угодно иронизировать над частотой использования Татуина в «Звёздных войнах», но никогда прежде эта планета не выглядела такой опасной. На героя обрушиваются тридцать три несчастья, его грабят и избивают, мучают жаждой и варят в желудочном соке, вынуждают жрать крыс, глотать носом ящериц и сражаться с гигантскими монстрами. Сериал проявляет нехарактерную для франшизы телесность и брутальность. Что, кстати, сохраняется до самого конца: вспомните хотя бы, как Мандалорец случайно рассекает себе ногу, не справившись с Тёмным мечом.

    Однако, претерпевая лишения, Боба Фетт всегда встаёт на ноги и продолжает идти вперёд. Неслучайно далее по сюжету его «тотемным животным» становится ранкор — неудержимый и опасный зверь с нежной душой, которую его прежние хозяева предпочитали игнорировать, воспитывая в нём убийцу. Образ безжалостного Бобы-охотника (во многом обусловивший изначальную популярность персонажа) Джон Фавро ненавязчиво, но радикально переосмысливает: теперь герой вызывает уважение не умением убивать, а своей феноменальной стойкостью.

    Из стойкости вытекает вторая тема сериала — верность: как себе, так и своим союзникам. Этот мотив проявляется в сюжетной ветке из настоящего времени, когда новоявленный даймё бросает вызов сложившейся криминальной системе. Принципиальность Бобы (отказ от ритуалов власти, стремление договариваться с противниками) может показаться зрителям наивной и даже нелепой. Но так и задумано: закалившись в пустыне, Фетт больше не боится происков врагов, и эта прямота смущает окружающих. Важнее всего для Бобы — жить по своей правде, не прогибаясь под изменчивый мир.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 3

    По меркам вселенной «Звёздных войн» это довольно смелый сюжет. Обычно ЗВ-истории рассчитаны на молодёжь: герои постигают свои силы, ищут семью и учатся ответственности. А «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта» рассказывают уже про взрослых людей. Кроме шуток, младшему из ведущих актёров цикла, Педро Паскалю, 46 лет, а Фавро и его коллегам-продюсерам Дэйву Филони и Роберту Родригесу — плюс-минус 50.

    Само собой, авторы обращаются к проблемам среднего возраста: тревогам отцовства, переосмыслению карьеры и жизненного пути. Более того, в конфликте Бобы с криминальной элитой Татуина нетрудно увидеть отражение карьеры самого Фавро — выходца из независимого кино, который внезапно оказался главным «наёмником» корпорации Disney и теперь пытается сохранить хоть толику авторского стиля в эпоху мегафраншиз. Разумеется, в одиночку этот путь не осилить.

    Акт II: Банда аутсайдеров

    «Звёздные войны» изменили бы себе, откажись они от мотива семьи. И действительно, вторая треть «Книги Бобы Фетта» (эпизоды III–IV) целиком посвящена этой теме. Как говорит сам герой, «без племени далеко не уйдёшь» — вот идея, которую Фавро раскрывает в обеих сюжетных ветках. Во флешбэках герой мстит бандитам за убийство аборигенов-тускенов, принявших его в свой клан; а в настоящем собирает новую «семью» из тех, кого вынесло на обочину преступной жизни Татуина.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 4

    Стоит признать, что второй акт вышел самой спорной частью сезона. Фавро вроде бы заявляет интересных эпизодических персонажей, но снова и снова приносит их в жертву истории главного героя. Иногда, как в случае с тускенами, в буквальном смысле. Конечно, гибель «благородных дикарей» ради мотивации протагониста — извечный приём приключенческого жанра со времён Майн Рида и Фенимора Купера. Однако «Книга Бобы Фетта» идёт гораздо дальше и по сути лишает тускенов самостоятельной роли в сюжете!

    Воинственные аборигены интересуют Фавро не сами по себе, а как ответ на искания героя, как максимально чистое выражение его идеалов. Клан выносливых и принципиальных воинов, живущих независимо от остальной галактики. Их культура строится на доверии и взаимоуважении — чего, кстати, Боба был лишён как среди преступников, так и среди мандалорцев. Наконец, тускены раскрывают в скитальце-охотнике тягу к дому, потребность в «своей» земле и истории. Неспроста авторы регулярно поминают далёкое прошлое Татуина, когда планета-пустыня была покрыта водой.

    Среди тускенов Боба обретает жизнь, о которой всегда мечтал… и которую он тут же теряет в начале третьей серии. Герою приходится в очередной раз пересобирать себя и свой мир, по осколку за раз. Но за его кадровыми решениями стоит не столько практическая выгода, сколько прежние идеалы. В новой «семье» Боба ценит то же, что и в самом себе: верность (телохранители-гаморреанцы), профессионализм (ассасин Феннек Шэнд), неприкаянную силу (брошенный наёмник Кррсантан) и стремление постоянно «улучшать» себя (банда пижонов-киборгов).

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 5

    Фавро хватает опыта, чтобы не делать этих персонажей слишком абстрактными. Каждый из рекрутов тут же проявляет себя в деле (как правило, спасая патрона из очередной засады), а их образы легко западают в память, даже если поначалу отдельные элементы могут показаться чужеродными. То, что по ходу финальной битвы на улицах Мос-Эспа сходятся несколько десятков персонажей из самых разных фракций, но каждого можно быстро распознать визуально — не случайность, а реальное достижение Фавро и художницы Шоны Трпчик («Светлячок»).

    А вот энциклопедических подробностей сценарий избегает. Детали намечены лишь пунктирно, у большинства эпизодических героев нет даже имён; причём это характерно как для союзников, так и для противников Бобы. В отличие от других ЗВ-сериалов, «Книга Бобы Фетта» не показывает нам выраженного главного злодея. Да, основным антагонистом заявлены наркоторговцы-пайки, и они проходят через весь сезон (начиная с битвы на поезде во втором эпизоде), но их лидер — фигура условная.

    В финале эмиссаром пайков становится беспринципный стрелок Кад Бэйн, но и он сюжету нужен не как агент криминального мира, а скорее как призрак прошлого Бобы; воспоминание об охотничьей карьере, которое герой побеждает тускенским посохом — символом своей новой жизни. Татуинская мафия в сериале представлена как часть общей экзистенциальной угрозы наравне с палящим солнцем и пустынными монстрами. Вселенная и так и эдак пытается раздавить Бобу Фетта, но тем лишь подстёгивает его перерождение.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 6

    Акт III: Скрытая угроза. 40 лет спустя

    Наконец, в третьем акте (эпизоды V–VII) сюжет делает свой самый дерзкий рывок — к совершенно другому герою! В центре событий вдруг оказывается Дин Джарин, а сериал во многом будто превращается в новый сезон «Мандалорца» — от более холодного стиля до состава второплановых персонажей. Впрочем, это впечатление обманчиво. История Бобы продолжает разворачиваться на фоне, а финальная битва прежде всего разрешает личный конфликт героя — обосновывает его право жить по своим принципам.

    Зачем же тогда это всё? Во имя фансервиса и рекламы других проектов вселенной а-ля Marvel? Не без этого, конечно. Но, во-первых, такой кроссовер вполне укладывается в ранее заявленную драматургическую схему: прошлое сопровождает настоящее, а Боба тематически связан с Дином, ещё одним заплутавшим охотником-мандалорцем. Во-вторых, в финальной трети сезона Фавро обращается к одной из центральных идей «Звёздных войн», заявленной ещё в эпизоде I.

    Фавро вообще не скрывает любви к трилогии приквелов и постоянно на них ссылается: истребитель Набу и гонка в Каньоне Нищего, флешбэки к юности Бобы Фетта, даже убер-дроиды из финальной серии — и те пришли из концептов «Атаки клонов». Однако главную отсылку авторы запрятали именно в структуру. Ведь приквелы регулярно переключаются между персонажами, одного внятного протагониста (как Рей или Люк) там нет. Лишь в «Мести ситхов» Энакин Скайуокер однозначно выходит на первый план; но даже к этому решению Джордж Лукас пришёл в последний момент, уже при монтаже избавившись от лишних сюжетных веток.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 7

    Ключ к столь необычной структуре даёт «Скрытая угроза» — фильм про взаимосвязь всех живых существ во Вселенной. Или, как это объясняет Оби-Ван Кеноби, про «симбиотический круг: что происходит у одного народа, не может не влиять на другой». В шестой серии «Книги Бобы Фетта» Дин Джарин почти дословно повторяет эту мысль жителям удалённой деревеньки Фритаун, которые хотят переждать битву с пайками. Как для победы на Набу понадобились усилия целой галактики, от мудрых джедаев до болотной жабы, так же и судьба Татуина находится в руках всех героев сериала: мандалорцев и торгашей, столичных пижонов и деревенских стрелков, огромного ранкора и крошечного малыша.

    Выход за рамки персональной истории Бобы позволяет Фавро сравнить личные принципы героя с двумя другими идеологиями Мандо-цикла. Джедаи удалились от мира и проповедуют отсутствие привязанностей, а племя Дина Джарина, наоборот, воспевает верность товарищам — но только если эти товарищи следуют мандалорскому «пути». Обе организации в конце концов изгоняют центральных персонажей сериала, и пристанище те находят именно на Татуине.

    В финальной серии Фавро даже посмеивается над вторым сезоном «Мандалорца»: в обеих сценах на помощь обречённым героям прилетает джедайский крестокрыл, но теперь за штурвалом не великий Люк Скайуокер, а малютка Грогу, который не смог отказаться от любви к приёмному отцу. Но ещё до их воссоединения Дин решает поддержать Бобу в отчаянной битве за Татуин, а сам Боба не может не помочь жителям своей планеты сражаться с произволом пайков. Настолько мощной тройной рифмы просто не удалось бы достичь без «фансервисного» отступления сюжета в эпизодах V–VI.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 8

    В трилогии приквелов падение Энакина во тьму перекликалось с падением всей Республики. Такие же параллели Фавро проводит между разными персонажами сериала. Присоединившись к тускенам, Боба «пересобирает» себя, выковывая новое оружие. Брошенный соплеменниками Дин строит себе истребитель. Мандалорцы обустраивают новую базу и грезят о воскрешении былой культуры, а Люк по камешку возрождает Орден джедаев. Точно так же авторы рифмуют три катастрофы-флешбэка: гибель деревни тускенов, бомбардировку мандалорской столицы и Приказ 66. Судьба каждого из героев неразрывно связана с судьбой всей галактики.

    Идея «симбиотического круга» отлично ложится и на текущее развитие ЗВ-сериалов. Как и «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» — история более-менее самостоятельная, но не изолированная. Она подхватывает чужие идеи и сюжетные ветки, а параллельно заготавливает почву на будущее. Небольшая, но важная роль Асоки Тано напоминает о её грядущем сольном сериале, Кад Бэйн и Феннек Шэнд сражались друг с другом в «Бракованной партии» и наверняка вернутся в следующем сезоне, а послетитровая сцена, похоже, подводит к «Рейнджерам Новой Республики». Правда, за время производства этот проект уже успели свернуть, но его наработки войдут в новый сезон «Мандалорца».

    Но всё это в будущем. А пока у нас есть «Книга Бобы Фетта» — необычный и неглупый сериал, часто рискованный, пусть даже такой риск не во всём оправдан. Однако главную свою задачу Джон Фавро выполнил с лихвой: молчаливый охотник-мандалорец наконец-то обрёл глубину характера, должный пафос и место в единой вселенной «Звёздных войн». А это поважнее внешней крутости.

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 9
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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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