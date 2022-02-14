«Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн»

Жизнь и карьера охотника за головами Бобы Фетта пошли под откос. Чудом уцелев после событий эпизода VI («Возвращение джедая»), герой решает взять судьбу в свои руки. Довольно пресмыкаться перед сильными мира сего! Отныне Боба Фетт — сам глава небольшой, но гордой преступной организации. Однако хозяева пустынной планеты Татуин не станут мириться с выскочкой-конкурентом. Столкновение неизбежно…

Осторожно, спойлеры! Мы подробно разбираем финальный эпизод «Книги Бобы Фетта» и весь сериал в целом. Гостевые звёзды, внезапные смерти, отсылки к другим произведениям и планы на будущее — всё здесь. Вас предупредили!]

У «Книги Бобы Фетта» есть одна большая проблема. И речь не о плавающем качестве экшен-сцен и не о том, что авторы увязли в песках Татуина, и даже не о безжизненном голосе «компьютерного» Люка Скайуокера. Сильнее всего по новому поколению ЗВ-сериалов бьёт… их график выхода.

Это было заметно ещё на втором сезоне «Мандалорца»: формат «по серии в неделю» подстёгивал шумиху в соцсетях, но рассеивал концентрацию зрителей. Всё их внимание доставалось эпизодическим гостевым звёздам, а не горизонтальной (то есть проходящей через весь сезон) истории главных героев. В «Книге Бобы Фетта» шоураннер Джон Фавро дополнительно усложнил себе жизнь, разбив центральный сюжет на несколько параллельных веток, которые разворачиваются в разное время и в разных уголках космоса.

Держать всё это в уме — задача непростая даже при единовременном выходе серий; первый сезон «Ведьмака» не даст соврать. Так что у многих «Книга» вполне ожидаемо вызвала недоумение. О чём сюжет? Кто главный герой? Зачем авторам понадобилась настолько странная структура?

Что ж, теперь сериал закончился — попробуем оглядеть его целиком и найти ответы на эти вопросы. Ведь при ближайшем рассмотрении окажется, что структура сезона вполне укладывается в привычный голливудский шаблон. Три акта, три стадии конфликта и три взаимосвязанных мини-сюжета.

Акт I: Боба Джангович меняет профессию

Первая часть истории (эпизоды I–II) заново представляет нам героя. Казалось бы, про Бобу Фетта всё давно известно: немногословный и находчивый наёмник, работает на Империю и воротил криминального мира, лицо скрывает за доспехами отца, погибшего на заре Войн клонов. Персонаж одновременно загадочный и простой — настолько, что в старой версии ЗВ-хронологии Боба десятилетиями оставался в своём охотничьем амплуа и не желал иной судьбы.

Но Джон Фавро идёт своим путём. Его Боба Фетт, едва не растворившись в желудке сарлакка, переживает мощный экзистенциальный кризис. Авторы обнажают героя в прямом и переносном смысле: лишают брони и корабля, свободы и места в преступной иерархии галактики. Боба Фетт символически умирает… а через пять лет возвращается с внезапным намерением стать криминальным бароном — даймё. И это уже совсем другой персонаж.

Стало быть, первые две серии — история перерождения. Криминальный сюжет из настоящего времени пока что держится на фоне; гораздо важнее линия прошлого, неожиданно представляющая Бобу как мистического героя. Словно пилигрим, он проходит через серию жестоких испытаний в пустыне и получает в награду откровение о себе и своём месте во Вселенной. Классический троп, зародившийся ещё в древних религиях и до сих пор проступающий, например, в «Лоуренсе Аравийском», на которого «Книга Бобы Фетта» постоянно ссылается.

По ходу этого паломничества Фавро заявляет две определяющие характеристики Бобы, они же две центральные темы сериала.

Первая — выносливость. Можно сколько угодно иронизировать над частотой использования Татуина в «Звёздных войнах», но никогда прежде эта планета не выглядела такой опасной. На героя обрушиваются тридцать три несчастья, его грабят и избивают, мучают жаждой и варят в желудочном соке, вынуждают жрать крыс, глотать носом ящериц и сражаться с гигантскими монстрами. Сериал проявляет нехарактерную для франшизы телесность и брутальность. Что, кстати, сохраняется до самого конца: вспомните хотя бы, как Мандалорец случайно рассекает себе ногу, не справившись с Тёмным мечом.

Однако, претерпевая лишения, Боба Фетт всегда встаёт на ноги и продолжает идти вперёд. Неслучайно далее по сюжету его «тотемным животным» становится ранкор — неудержимый и опасный зверь с нежной душой, которую его прежние хозяева предпочитали игнорировать, воспитывая в нём убийцу. Образ безжалостного Бобы-охотника (во многом обусловивший изначальную популярность персонажа) Джон Фавро ненавязчиво, но радикально переосмысливает: теперь герой вызывает уважение не умением убивать, а своей феноменальной стойкостью.

Из стойкости вытекает вторая тема сериала — верность: как себе, так и своим союзникам. Этот мотив проявляется в сюжетной ветке из настоящего времени, когда новоявленный даймё бросает вызов сложившейся криминальной системе. Принципиальность Бобы (отказ от ритуалов власти, стремление договариваться с противниками) может показаться зрителям наивной и даже нелепой. Но так и задумано: закалившись в пустыне, Фетт больше не боится происков врагов, и эта прямота смущает окружающих. Важнее всего для Бобы — жить по своей правде, не прогибаясь под изменчивый мир.

По меркам вселенной «Звёздных войн» это довольно смелый сюжет. Обычно ЗВ-истории рассчитаны на молодёжь: герои постигают свои силы, ищут семью и учатся ответственности. А «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта» рассказывают уже про взрослых людей. Кроме шуток, младшему из ведущих актёров цикла, Педро Паскалю, 46 лет, а Фавро и его коллегам-продюсерам Дэйву Филони и Роберту Родригесу — плюс-минус 50.

Само собой, авторы обращаются к проблемам среднего возраста: тревогам отцовства, переосмыслению карьеры и жизненного пути. Более того, в конфликте Бобы с криминальной элитой Татуина нетрудно увидеть отражение карьеры самого Фавро — выходца из независимого кино, который внезапно оказался главным «наёмником» корпорации Disney и теперь пытается сохранить хоть толику авторского стиля в эпоху мегафраншиз. Разумеется, в одиночку этот путь не осилить.

Акт II: Банда аутсайдеров

«Звёздные войны» изменили бы себе, откажись они от мотива семьи. И действительно, вторая треть «Книги Бобы Фетта» (эпизоды III–IV) целиком посвящена этой теме. Как говорит сам герой, «без племени далеко не уйдёшь» — вот идея, которую Фавро раскрывает в обеих сюжетных ветках. Во флешбэках герой мстит бандитам за убийство аборигенов-тускенов, принявших его в свой клан; а в настоящем собирает новую «семью» из тех, кого вынесло на обочину преступной жизни Татуина.

Стоит признать, что второй акт вышел самой спорной частью сезона. Фавро вроде бы заявляет интересных эпизодических персонажей, но снова и снова приносит их в жертву истории главного героя. Иногда, как в случае с тускенами, в буквальном смысле. Конечно, гибель «благородных дикарей» ради мотивации протагониста — извечный приём приключенческого жанра со времён Майн Рида и Фенимора Купера. Однако «Книга Бобы Фетта» идёт гораздо дальше и по сути лишает тускенов самостоятельной роли в сюжете!

Воинственные аборигены интересуют Фавро не сами по себе, а как ответ на искания героя, как максимально чистое выражение его идеалов. Клан выносливых и принципиальных воинов, живущих независимо от остальной галактики. Их культура строится на доверии и взаимоуважении — чего, кстати, Боба был лишён как среди преступников, так и среди мандалорцев. Наконец, тускены раскрывают в скитальце-охотнике тягу к дому, потребность в «своей» земле и истории. Неспроста авторы регулярно поминают далёкое прошлое Татуина, когда планета-пустыня была покрыта водой.

Среди тускенов Боба обретает жизнь, о которой всегда мечтал… и которую он тут же теряет в начале третьей серии. Герою приходится в очередной раз пересобирать себя и свой мир, по осколку за раз. Но за его кадровыми решениями стоит не столько практическая выгода, сколько прежние идеалы. В новой «семье» Боба ценит то же, что и в самом себе: верность (телохранители-гаморреанцы), профессионализм (ассасин Феннек Шэнд), неприкаянную силу (брошенный наёмник Кррсантан) и стремление постоянно «улучшать» себя (банда пижонов-киборгов).

Фавро хватает опыта, чтобы не делать этих персонажей слишком абстрактными. Каждый из рекрутов тут же проявляет себя в деле (как правило, спасая патрона из очередной засады), а их образы легко западают в память, даже если поначалу отдельные элементы могут показаться чужеродными. То, что по ходу финальной битвы на улицах Мос-Эспа сходятся несколько десятков персонажей из самых разных фракций, но каждого можно быстро распознать визуально — не случайность, а реальное достижение Фавро и художницы Шоны Трпчик («Светлячок»).

А вот энциклопедических подробностей сценарий избегает. Детали намечены лишь пунктирно, у большинства эпизодических героев нет даже имён; причём это характерно как для союзников, так и для противников Бобы. В отличие от других ЗВ-сериалов, «Книга Бобы Фетта» не показывает нам выраженного главного злодея. Да, основным антагонистом заявлены наркоторговцы-пайки, и они проходят через весь сезон (начиная с битвы на поезде во втором эпизоде), но их лидер — фигура условная.

В финале эмиссаром пайков становится беспринципный стрелок Кад Бэйн, но и он сюжету нужен не как агент криминального мира, а скорее как призрак прошлого Бобы; воспоминание об охотничьей карьере, которое герой побеждает тускенским посохом — символом своей новой жизни. Татуинская мафия в сериале представлена как часть общей экзистенциальной угрозы наравне с палящим солнцем и пустынными монстрами. Вселенная и так и эдак пытается раздавить Бобу Фетта, но тем лишь подстёгивает его перерождение.

Акт III: Скрытая угроза. 40 лет спустя

Наконец, в третьем акте (эпизоды V–VII) сюжет делает свой самый дерзкий рывок — к совершенно другому герою! В центре событий вдруг оказывается Дин Джарин, а сериал во многом будто превращается в новый сезон «Мандалорца» — от более холодного стиля до состава второплановых персонажей. Впрочем, это впечатление обманчиво. История Бобы продолжает разворачиваться на фоне, а финальная битва прежде всего разрешает личный конфликт героя — обосновывает его право жить по своим принципам.

Зачем же тогда это всё? Во имя фансервиса и рекламы других проектов вселенной а-ля Marvel? Не без этого, конечно. Но, во-первых, такой кроссовер вполне укладывается в ранее заявленную драматургическую схему: прошлое сопровождает настоящее, а Боба тематически связан с Дином, ещё одним заплутавшим охотником-мандалорцем. Во-вторых, в финальной трети сезона Фавро обращается к одной из центральных идей «Звёздных войн», заявленной ещё в эпизоде I.

Фавро вообще не скрывает любви к трилогии приквелов и постоянно на них ссылается: истребитель Набу и гонка в Каньоне Нищего, флешбэки к юности Бобы Фетта, даже убер-дроиды из финальной серии — и те пришли из концептов «Атаки клонов». Однако главную отсылку авторы запрятали именно в структуру. Ведь приквелы регулярно переключаются между персонажами, одного внятного протагониста (как Рей или Люк) там нет. Лишь в «Мести ситхов» Энакин Скайуокер однозначно выходит на первый план; но даже к этому решению Джордж Лукас пришёл в последний момент, уже при монтаже избавившись от лишних сюжетных веток.

Ключ к столь необычной структуре даёт «Скрытая угроза» — фильм про взаимосвязь всех живых существ во Вселенной. Или, как это объясняет Оби-Ван Кеноби, про «симбиотический круг: что происходит у одного народа, не может не влиять на другой». В шестой серии «Книги Бобы Фетта» Дин Джарин почти дословно повторяет эту мысль жителям удалённой деревеньки Фритаун, которые хотят переждать битву с пайками. Как для победы на Набу понадобились усилия целой галактики, от мудрых джедаев до болотной жабы, так же и судьба Татуина находится в руках всех героев сериала: мандалорцев и торгашей, столичных пижонов и деревенских стрелков, огромного ранкора и крошечного малыша.

Выход за рамки персональной истории Бобы позволяет Фавро сравнить личные принципы героя с двумя другими идеологиями Мандо-цикла. Джедаи удалились от мира и проповедуют отсутствие привязанностей, а племя Дина Джарина, наоборот, воспевает верность товарищам — но только если эти товарищи следуют мандалорскому «пути». Обе организации в конце концов изгоняют центральных персонажей сериала, и пристанище те находят именно на Татуине.

В финальной серии Фавро даже посмеивается над вторым сезоном «Мандалорца»: в обеих сценах на помощь обречённым героям прилетает джедайский крестокрыл, но теперь за штурвалом не великий Люк Скайуокер, а малютка Грогу, который не смог отказаться от любви к приёмному отцу. Но ещё до их воссоединения Дин решает поддержать Бобу в отчаянной битве за Татуин, а сам Боба не может не помочь жителям своей планеты сражаться с произволом пайков. Настолько мощной тройной рифмы просто не удалось бы достичь без «фансервисного» отступления сюжета в эпизодах V–VI.

В трилогии приквелов падение Энакина во тьму перекликалось с падением всей Республики. Такие же параллели Фавро проводит между разными персонажами сериала. Присоединившись к тускенам, Боба «пересобирает» себя, выковывая новое оружие. Брошенный соплеменниками Дин строит себе истребитель. Мандалорцы обустраивают новую базу и грезят о воскрешении былой культуры, а Люк по камешку возрождает Орден джедаев. Точно так же авторы рифмуют три катастрофы-флешбэка: гибель деревни тускенов, бомбардировку мандалорской столицы и Приказ 66. Судьба каждого из героев неразрывно связана с судьбой всей галактики.

Идея «симбиотического круга» отлично ложится и на текущее развитие ЗВ-сериалов. Как и «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» — история более-менее самостоятельная, но не изолированная. Она подхватывает чужие идеи и сюжетные ветки, а параллельно заготавливает почву на будущее. Небольшая, но важная роль Асоки Тано напоминает о её грядущем сольном сериале, Кад Бэйн и Феннек Шэнд сражались друг с другом в «Бракованной партии» и наверняка вернутся в следующем сезоне, а послетитровая сцена, похоже, подводит к «Рейнджерам Новой Республики». Правда, за время производства этот проект уже успели свернуть, но его наработки войдут в новый сезон «Мандалорца».