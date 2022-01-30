«Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

Англия, 1872 год. Эксцентричный джентльмен Филеас Фогг заключает пари, что обязуется обогнуть Землю за 80 дней и вернуться в Лондон к сочельнику того же года. Вместе с ним в кругосветное путешествие отправляются слуга с сомнительным прошлым Жан Паспарту и журналистка мисс Фикс…

Around the World in 80 Days Жанр: приключенческая драма

Шоураннеры: Эшли Фэроа, Кейлеб Рэнсон

В ролях: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибраим Кома

Премьерный показ: декабрь 2021 года, BBC One (в России — на «Кинопоиске»)

Продолжительность: 8 серий по 47 минут

Похоже на: «Шерлок Холмс» Гая Ричи, «Вне времени»

«Вокруг света за 80 дней» — один из самых популярных романов Жюля Верна и один из самых экранизируемых. В самом начале 2022 года на экраны вышла очередная, восьмисерийная экранизация, снятая сразу несколькими европейскими телеканалами. Сериал получился довольно дорогим, зрелищным и снятым на натуре — в локациях в Великобритании, Франции, Румынии и Южной Африке. Там, по-видимому, были сняты все неевропейские этапы путешествия от Египта и Индии до США.

На самом деле, называть новую версию «Вокруг света за 80 дней» экранизацией не совсем верно: это скорее вольная адаптация, снятая по мотивам. Сериал позаимствовал из первоисточника общую структуру путешествия, атмосферу эпохи и имена главных героев. Но практически все проблемы, которые встают перед персонажами на протяжении восьми серий, сценаристы придумали сами.

Сериал обладает сквозной сюжетной линией, но каждый эпизод рассказывает собственную логично завершённую историю, каждая из которых приближает троицу героев к конечной цели. Сценаристы явно стремились сделать сериал как можно более современным и актуальным, поэтому в пути героев задерживают не только накладки в расписании, непогода и происки злодеев. Персонажи воочию наблюдают последствия британской колониальной политики и Гражданской войны в США, погружаются в проблемы расизма и сегрегации, выступают за права женщин и наблюдают за попыткой небольшого мятежа во Франции.

А главное, создатели сериала дерзнули подвергнуть сомнению саму основу, на которой вообще построен весь роман. Неужели идиотского пари достаточно, чтобы заставить благовоспитанного и тихого джентльмена выбраться из уюта родного клуба и, превозмогая трудности, опасности и лишения, отправиться в путешествие вокруг света за 80 дней? Разумеется, нет, в деле обязательно должна быть замешана женщина!

Нашими главными проводниками в мир сериала служат персонажи. Звездой номер один, благодаря которой многие зрители вообще узнали об этой экранизации «Вокруг света», стал блистательный Дэвид Теннант. Филеас Фогг в его исполнении — печальный мечтатель, давно отказавшийся от своей мечты и двадцать лет сидевший в кресле, пока полная приключений жизнь шла за окном и случалась с кем-то другим. Поначалу герой кажется тихим, забитым и совершенно не приспособленным к жизни в пути. Но по мере путешествия Фогг раскрывается и превращается в страстного и увлечённого искателя приключений, чья смекалка не раз спасает жизнь и ему, и его спутникам.

Схожая метаморфоза происходит и с двумя спутниками Фогга — Паспарту и мисс Фикс. Паспарту по первым сериям — человек-загадка, мы даже не подозреваем, чего ждать от персонажа. Он явный оппортунист, который предпочитает плыть и по течению и убегать, едва события предпринимают дурной оборот. Паспарту не верит в дело Фогга, не испытывает к новому работодателю никакого уважения и вообще вписался во всю эту затею только ради того, чтобы сбежать из Парижа. Он не уверен даже в том, что останется со спутниками в конце первого этапа пути, не говоря уже о том, чтобы обогнуть весь свет за сколько угодно дней.

Но за три месяца пути Паспарту настолько привязывается к новым друзьям и растёт над собой, что превращается в главного фаната мистера Фогга. Да и мисс Фикс, которая поначалу кажется лишь данью уважения требованиям репрезентации (в романе Фикс был мужчиной и главным антагонистом, что ставил Фоггу палки в колёса, — не волнуйтесь, такой персонаж в сериале тоже будет), но в итоге становится душой сериала. Она часто служит единственным голосом рассудка во всей тройке и удерживает вместе двух диаметрально противоположных спутников. Похоже, что героиня отчасти вдохновлена личностью реальной журналистки Нелли Блай, которая совершила путешествие вокруг света за 72 дня.

Сериал раскочегаривается не сразу: первая серия, где герои приезжают в Париж, получилась самой слабой и сомнительной с точки зрения сюжета. Сценаристы слишком рано делают акцент на переживаниях Паспарту, который, вернувшись домой, мигом встречает оставшегося во Франции брата-революционера. Поскольку зритель ещё не знаком с персонажами, а Паспарту и вовсе раскрывается последним, трагедия ситуации, когда герой обретает и теряет брата, проходит мимо, не оказывая никакого эмоционального воздействия.

К счастью, дальше сериал находит нужный темп, и встающие перед героями испытания добиваются нужной реакции. В сериале хватает и драматических, и зрелищных моментов, где судьба героев оказывается подвешенной на волоске, и довольно изобретательных сцен, где характеры раскрываются с неожиданной стороны. Смущает лишь некоторая наивность отдельных эпизодов. Иногда проблемы разрешаются слишком уж легко и просто (например, в индийском эпизоде хватает трогательной речи Фогга). Порой персонажи откровенно тупят, не замечают очевидного, когда это требуется сюжету, хотя, включив логику или открыв рот и произнеся пару слов, могли узнать обо всём ещё пару серий назад. Однако в таком случае подобная легкомысленная наивность придаёт очарования шоу — если бы авторы пытались говорить всерьёз, получилось бы гораздо скучнее и унылее.

А так сериал ещё до премьеры был продлён на второй сезон. Не пугайтесь, первый сезон рассказывает завершённую историю и не обрывается на клиффхэнгере с Фоггом, висящим над обрывом где-нибудь под Калькуттой. В финале (спойлеры столетней давности!) достопочтенный джентльмен и его друзья возвращаются в Лондон и выигрывают пари.

Но кто сказал, что они вернутся к прежней жизни и продолжат сидеть в клубе или редакции газеты, ничего не делая? В конце XIX века в мире ещё оставались нераскрытые тайны, а в сочинениях Жюля Верна хватает источников вдохновения. Например, истории о странном морском чудовище, атакующем корабли в мировом океане. Кто-то говорит — это огромный нарвал, кто-то — что кальмар, а то и сконструированный человеком подводный аппарат. Можете в это поверить, мистер Фогг? Мистер Фогг? Куда он делся, вроде только что был здесь?