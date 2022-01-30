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    #жюль верн #обзор сериала #приключения #экранизация

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

    30 января 2022
    30.01.2022
    11989
    4 минуты на чтение
    #жюль верн #обзор сериала #приключения #экранизация
    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

    Англия, 1872 год. Эксцентричный джентльмен Филеас Фогг заключает пари, что обязуется обогнуть Землю за 80 дней и вернуться в Лондон к сочельнику того же года. Вместе с ним в кругосветное путешествие отправляются слуга с сомнительным прошлым Жан Паспарту и журналистка мисс Фикс…

    Around the World in 80 Days

    Жанр: приключенческая драма
    Шоураннеры: Эшли Фэроа, Кейлеб Рэнсон
    В ролях: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибраим Кома
    Премьерный показ: декабрь 2021 года, BBC One (в России — на «Кинопоиске»)
    Продолжительность: 8 серий по 47 минут
    Похоже на: «Шерлок Холмс» Гая Ричи, «Вне времени»

    «Вокруг света за 80 дней» — один из самых популярных романов Жюля Верна и один из самых экранизируемых. В самом начале 2022 года на экраны вышла очередная, восьмисерийная экранизация, снятая сразу несколькими европейскими телеканалами. Сериал получился довольно дорогим, зрелищным и снятым на натуре — в локациях в Великобритании, Франции, Румынии и Южной Африке. Там, по-видимому, были сняты все неевропейские этапы путешествия от Египта и Индии до США. 

    На самом деле, называть новую версию «Вокруг света за 80 дней» экранизацией не совсем верно: это скорее вольная адаптация, снятая по мотивам. Сериал позаимствовал из первоисточника общую структуру путешествия, атмосферу эпохи и имена главных героев. Но практически все проблемы, которые встают перед персонажами на протяжении восьми серий, сценаристы придумали сами.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками! 1

    Сериал обладает сквозной сюжетной линией, но каждый эпизод рассказывает собственную логично завершённую историю, каждая из которых приближает троицу героев к конечной цели. Сценаристы явно стремились сделать сериал как можно более современным и актуальным, поэтому в пути героев задерживают не только накладки в расписании, непогода и происки злодеев. Персонажи воочию наблюдают последствия британской колониальной политики и Гражданской войны в США, погружаются в проблемы расизма и сегрегации, выступают за права женщин и наблюдают за попыткой небольшого мятежа во Франции. 

    А главное, создатели сериала дерзнули подвергнуть сомнению саму основу, на которой вообще построен весь роман. Неужели идиотского пари достаточно, чтобы заставить благовоспитанного и тихого джентльмена выбраться из уюта родного клуба и, превозмогая трудности, опасности и лишения, отправиться в путешествие вокруг света за 80 дней? Разумеется, нет, в деле обязательно должна быть замешана женщина!

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками! 2

    Нашими главными проводниками в мир сериала служат персонажи. Звездой номер один, благодаря которой многие зрители вообще узнали об этой экранизации «Вокруг света», стал блистательный Дэвид Теннант. Филеас Фогг в его исполнении — печальный мечтатель, давно отказавшийся от своей мечты и двадцать лет сидевший в кресле, пока полная приключений жизнь шла за окном и случалась с кем-то другим. Поначалу герой кажется тихим, забитым и совершенно не приспособленным к жизни в пути. Но по мере путешествия Фогг раскрывается и превращается в страстного и увлечённого искателя приключений, чья смекалка не раз спасает жизнь и ему, и его спутникам.

    Схожая метаморфоза происходит и с двумя спутниками Фогга — Паспарту и мисс Фикс. Паспарту по первым сериям — человек-загадка, мы даже не подозреваем, чего ждать от персонажа. Он явный оппортунист, который предпочитает плыть и по течению и убегать, едва события предпринимают дурной оборот. Паспарту не верит в дело Фогга, не испытывает к новому работодателю никакого уважения и вообще вписался во всю эту затею только ради того, чтобы сбежать из Парижа. Он не уверен даже в том, что останется со спутниками в конце первого этапа пути, не говоря уже о том, чтобы обогнуть весь свет за сколько угодно дней. 

    Но за три месяца пути Паспарту настолько привязывается к новым друзьям и растёт над собой, что превращается в главного фаната мистера Фогга. Да и мисс Фикс, которая поначалу кажется лишь данью уважения требованиям репрезентации (в романе Фикс был мужчиной и главным антагонистом, что ставил Фоггу палки в колёса, — не волнуйтесь, такой персонаж в сериале тоже будет), но в итоге становится душой сериала. Она часто служит единственным голосом рассудка во всей тройке и удерживает вместе двух диаметрально противоположных спутников. Похоже, что героиня отчасти вдохновлена личностью реальной журналистки Нелли Блай, которая совершила путешествие вокруг света за 72 дня.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками! 4

    Сериал раскочегаривается не сразу: первая серия, где герои приезжают в Париж, получилась самой слабой и сомнительной с точки зрения сюжета. Сценаристы слишком рано делают акцент на переживаниях Паспарту, который, вернувшись домой, мигом встречает оставшегося во Франции брата-революционера. Поскольку зритель ещё не знаком с персонажами, а Паспарту и вовсе раскрывается последним, трагедия ситуации, когда герой обретает и теряет брата, проходит мимо, не оказывая никакого эмоционального воздействия. 

    К счастью, дальше сериал находит нужный темп, и встающие перед героями испытания добиваются нужной реакции. В сериале хватает и драматических, и зрелищных моментов, где судьба героев оказывается подвешенной на волоске, и довольно изобретательных сцен, где характеры раскрываются с неожиданной стороны. Смущает лишь некоторая наивность отдельных эпизодов. Иногда проблемы разрешаются слишком уж легко и просто (например, в индийском эпизоде хватает трогательной речи Фогга). Порой персонажи откровенно тупят, не замечают очевидного, когда это требуется сюжету, хотя, включив логику или открыв рот и произнеся пару слов, могли узнать обо всём ещё пару серий назад. Однако в таком случае подобная легкомысленная наивность придаёт очарования шоу — если бы авторы пытались говорить всерьёз, получилось бы гораздо скучнее и унылее.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками! 3

    А так сериал ещё до премьеры был продлён на второй сезон. Не пугайтесь, первый сезон рассказывает завершённую историю и не обрывается на клиффхэнгере с Фоггом, висящим над обрывом где-нибудь под Калькуттой. В финале (спойлеры столетней давности!) достопочтенный джентльмен и его друзья возвращаются в Лондон и выигрывают пари. 

    Но кто сказал, что они вернутся к прежней жизни и продолжат сидеть в клубе или редакции газеты, ничего не делая? В конце XIX века в мире ещё оставались нераскрытые тайны, а в сочинениях Жюля Верна хватает источников вдохновения. Например, истории о странном морском чудовище, атакующем корабли в мировом океане. Кто-то говорит — это огромный нарвал, кто-то — что кальмар, а то и сконструированный человеком подводный аппарат. Можете в это поверить, мистер Фогг? Мистер Фогг? Куда он делся, вроде только что был здесь? 

    «Вокруг света за 80 дней» — милый, немного наивный, но очень красивый и постепенно завлекающий сериал с симпатичными актёрами и неплохой дозой приключений, драмы и юмора.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками! 5
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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