Какие новые сериалы выходят в апреле 2022? Проклятое дитя, хроноопера и комедия про ангела смерти

В апреле много неожиданных новинок и продолжений — особенно в русскоязычном сегменте. В этой части дайджеста говорим только о премьерах: о новой экранизации романа «Человек, который упал на Землю», о чёрной комедии про проклятое дитя, о хроноопере-триллере и детских мультсериалах.

Человек, который упал на Землю

The Man Who Fell to Earth

Где и когда? С 24 апреля на Showtime.

Что? Фантастическая драма, вольная экранизация романа Уолтера Тэвиса.

О чём? О пришельце Фарадее, который прибыл на Землю, чтобы спасти родную планету. Он пытается влиться в общество и вскоре оказывается в центре внимания. Фарадей понимает, что от его действий зависит судьба не только его планеты, но и Земли. Однако выясняется, что он, похоже, не единственный инопланетянин — много лет назад сюда прибыл Томас Джером Ньютон, ставший изобретателем и занявший высокое положение в обществе.

Чего ждём? Развития идеи романа и прошлых экранизаций (да, был не только фильм, но и сериал 1987-го). Соревноваться с неземным Дэвидом Боуи сложно — в том числе поэтому создатели сильно переписали сюжет. На главные роли позвали лауреатов «Оскара» Чиветеля Эджиофора и Наоми Харрис, а Ньютона сыграл харизматичный Билл Найи.

Впрочем, даже со всеми изменениями ждать новых проектов Алекса Куртцмана (а создатель новых сериалов по «Звёздному пути» выступает здесь продюсером и режиссёром) стоит с осторожностью.

Дитя

The Baby

Где и когда? С 24 апреля на HBO Max.

Что? Фантастическая хоррор-комедия.

О чём? О 38-летней женщине по имени Наташа, которой на голову сваливается младенец (причём почти буквально!). С этого момента её жизнь превращается в кошмар, ведь ребёнок — сущий дьявол. Манипулятивный и обладающий жестокими силами, он заставляет Наташу выполнять его прихоти. Женщина и понятия не имеет, откуда он взялся и чего он хочет. Больше всего на свете она желает вернуть всё как было.

Чего ждём? Судя по трейлеру — неординарной мрачной комедии на тему сводящего с ума родительства и давления общества. Главную роль исполнила Мишель де Сварт из сериала Netflix «Прямо герцогиня!» (The Duchess). Консультирующим продюсером выступила Биша К. Али («Локи», «Мисс Марвел», «Сексуальное просвещение»).

Сияющие

Shining Girls

Где и когда? С 29 апреля на Apple TV+.

Что? Хроноопера-триллер, экранизация одноимённого романа Лорен Бьюкес.

О чём? О противостоянии убийцы и мстительницы в разных временных эпохах. В Чикаго времён Великой депрессии мужчина по имени Харпер Кёртис находит ключ от дома, где двери ведут в разные времена. Вот только за применение таких способностей придётся платить — в разных временах Кёртис должен убивать девушек, обладающих потенциалом. Одной жертве — в 1989-м — удаётся выжить. И она начинает охоту за преступником сквозь пространство и время.

Чего ждём? «Доктора Кто» курильщика (хотя тут будет ближе второй сезон «Пришельцев из прошлого») — в том смысле, что главный герой здесь не спаситель миров, а могущественный убийца. Кёртиса сыграл Джейми Белл («Рокетмен», «Сквозь снег»), а жертву — Элизабет Мосс («Человек-невидимка», «Рассказ служанки»). Мосс будто специально выбирает проекты с явным феминистским посылом — и сразу выводит их на уровень выше.

Роман-первоисточник пришёлся по душе критикам и читателям — например, в 2014-м книга завоевала премию имени Августа Дерлета в номинации «Лучший роман ужасов». Адаптировала книгу под формат сериала продюсер и сценарист Силка Луиза («Странный ангел»).

Кролик-самурай: Хроники Усаги

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles

Где и когда? 28 апреля на Netflix.

Что? Анимационный приключенческий сериал, вольная адаптация комикса «Кролик Усаги».

О чём? О приключениях команды авантюристов в Японии 26 века, где высокие технологии объединены с эстетикой периода Эдо, а среди населения можно встретить антропоморфных зверей. Главным героем станет Юичи, потомок Ёдзимбо Усаги. Юичи объединит усилия с охотником за головами Геном (носорогом), плутовкой Кицунэ и ниндзя-кошкой Чизо. Все персонажи — потомки героев оригинального комикса.

Чего ждём? Лёгкой подростковой истории о борьбе с мифическими демонами-ёкаями и вооружёнными до металлических зубов роботами. Мультфильм снят в технике 3DCG — ничего особенного, кроме симпатичного дизайна персонажей.

Здравствуйте, вам пора

Где и когда? С 5 апреля на Premier.

Что? Фантастическая комедия.

О чём? О работе вестника потустороннего мира, который является на Землю в образе неказистого и неуверенного мужчины по имени Паша. Его работа — сообщать людям новость о приближающейся смерти. У «клиента» остаётся совсем немного времени, чтобы попрощаться с близкими, закончить быстренько какое-нибудь дело и, может быть, исправить свои ошибки.

Чего ждём? Глуповатой комедии положений, в которой почти никто не верит, что Паша — ангел смерти. Зато столкновения с другими героями позволяют проводнику воочию увидеть, какими на самом деле бывают люди. И узнать, что это вообще такое — быть человеком.

Сериалу не повезло выйти нос к носу рядом с другой российской трагикомедией на схожую тему — «Предпоследней инстанцией». Сравнивать их начали едва ли не сразу после выхода трейлера. Производством «Здравствуйте, вам пора» занималась «Кинокомпания братьев Андреасян», главные роли исполнили Михаил Тарабукин, Роман Курцын, Владимир Сычёв, Елизавета Моряк, а написал и снял сериал Леонид Марголин («Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Счастья! Здоровья!»).

А ещё

Pinecone & Pony — экранизация иллюстрированной детской книги «Принцесса и пони» (The Princess and the Pony). Мультсериал, бережно перенёсший рисунок из книжки, расскажет историю двух юных храбрых воительниц, чья жизнь наполнена тренировками, приключениями и испытаниями. Старт — с 8 апреля на Apple TV+.

Трейлер

Ice Age: Scrat Tales — ещё одно возвращение, о котором никто не просил. Анимационный мини-сериал во вселенной «Ледникового периода» расскажет, как знаменитая белка неожиданно берёт на себя ношу родительства. Есть шанс, что бельчонок затмит милотой даже Бэби Йоду. С 13 апреля на Disney+.