Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023

Первый осенний месяц порадует любителей фантастики массой достойных новинок. Всё таки сентябрь — месяц, когда по традиции проводятся книжные ярмарки, прежде всего в Москве. Вот издательства и стараются представить что-то привлекающее внимание. На сей раз это книги ряда прославленных авторов — Нила Стивенсона, Брендона Сандерсона, Марты Уэллс, Вадима Панова, Гарта Никса, а также писателей сравнительно новых, но уже популярных, или же вообще подзабытых классиков, у которых вполне ещё можно отыскать что-то, ранее нашим читателям неизвестное. О разных любопытных новинках и расскажет наш регулярный дайджест за сентябрь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Нил Стивенсон «Синдром отката»

Экологический кризис, связанный с глобальным потеплением, предвещает конец цивилизации. Но один умный, очень богатый и очень эксцентричный человек (мы же догадываемся, кто имеется в виду?), вроде бы находит решение. Его проект по спасению планеты объединяет самых разных людей по всей Земле. Однако спасение может обернуться ещё более быстрой гибелью.

Что нас ждёт: самый свежий на сегодня роман Нила Стивенсона на актуальную экологическую тему.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»



Джон Браннер «Овцы смотрят вверх»

1980-е, когда алчный капитализм довёл человечество до ручки. В мире дефицит всего — еды, воды, воздуха. Политики потакают всемогущим корпорациям, а СМИ безудержно лгут, манипулируя общественным мнением. Так, ученый-эколог Остин Трейн ложно объявлен террористом, и на него разворачивается настоящая охота…

Что нас ждёт: экологическая антиутопия классика НФ, написанная в 1972-м, когда прогнозы экологической катастрофы ещё вызывали скептическую улыбку у очень многих.

Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Фантастика: классика и современность»



ФЭНТЕЗИ

Марта Уэллс «Пучина Сирены»

Лун, ставший принцем-консортом Нефриты, королевы двора Тумана Индиго, внезапно оказывается перед непростым выбором. На него претендует другой королевский двор, причём отказ может вызвать войну. Потому Лун отправляется в далёкое королевство, где его ждёт множество интриг, тайн и опасностей.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Книги Раксура», фэнтезийной авантюры о летающем народе.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Замиль Ахтар «Кровь завоевателя»

Две амбициозные женщины некогда дружили. Однако власть и дружба — вещи несовместимые. Кто из недавних подруг сможет завладеть троном Аланьи и как далеко они способны зайти? Стоит ли власть гражданской войны? Тем более что схватка может закончиться настоящим Армагеддоном — к радости скучающих богов.

Что нас ждёт: роман из цикла ориентального фэнтези «Стальные боги», но с отдельным сюжетом и героями.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Бен Ааронович «Шёпот под землёй»

В лондонском метро найдено тело американского студента Джеймса Галливера, отпрыска очень богатой и влиятельной семьи. И так как дело связано с магией, его расследуют полицейские-волшебники, инспектор Найтингейл и констебль Грант. А помогает им агент ФБР, которая… не верит в магию!

Что нас ждёт: третий роман городского детективного фэнтези о приключениях офицера магической полиции Лондона Питера Гранта.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Шеннон А. Чакраборти «Серебряная река»

Дэвабад, город, где чудеса стали обыденностью. Основная история завершена, но автор даёт возможность читателям вернуться в полюбившийся мир. Например, можно узнать предысторию некоторых событий, познакомиться поближе с прошлым некоторых героев или даже взглянуть на интриги с точки зрения антагонистов.

Что нас ждёт: сборник из 14 рассказов, примыкающих к трилогии ориентального фэнтези о городе джиннов «Дэвабад». Сюда также входит альтернативная концовка финального романа цикла, «Золотой империи».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Яна Летт «Сердце стужи»

Препаратор Сорта со своим ястребом Стромом ежедневно выходит в жестокую Стужу, скованный льдом внешний мир. Там они охотятся на снитиров — магических зверей, части тел которых необходимы для необычной технологии жителей континента Кьертания. Тем временем Кьертания охвачена ужасом — ведь охотники-препараторы могут быть виновниками серии жестоких убийств.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Препараторы», странного технофэнтези на грани с магреализмом и хоррором.

Издательство / серия: «АСТ: NoSugar Books» / «NoSugar. Препараторы»

Сэмюэл Дилэни «Побег из Невериона. Возвращение в Неверион»

Странная земля Неверион одновременно похожа на средневековую Францию времён Франсуа Вийона и бредовые фантазии Франца Кафки. Здесь возможно всё самое невозможное.

Что нас ждёт: два сборника классика американской фантастики из цикла «Неверион», в которые входят четыре повести и два рассказа.

Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Мастера фантазии»

МИСТИКА И ХОРРОР

Вадим Панов «День чёрной собаки»

Майор полиции Вербин расследует дело о серийном убийце, который выкладывает видео своих преступлений в Сеть. В процессе расследования выясняется, что с делом как-то связан огромный чёрный кот Бай и не менее громадная собака Мара, тоже, естественно, чёрная. Возможно ли, что они вовсе не животные, а самые настоящие демоны?

Что нас ждёт: детективный триллер с элементами мистики от известного автора фэнтези.

Издательство / серия: «АСТ: Жанры» / «Настоящий триллер»

Томас Тессье «Фантом. Последние штрихи»

Юный Нед вынужден противостоять древнему призраку, который способен влиять на подсознание окружающих. Причём взрослые считают, что Нед всё выдумывает… Доктор Сазерленд приезжает в Лондон, где влюбляется в очаровательную Лину, помощницу гениального пластического хирурга Нордхагена. Вот только Сазерленд даже не представляет, чем на самом деле занимается хирург и как ему помогает прекрасная Лина.

Что нас ждёт: два романа известного (пока что не у нас) автора хоррора: первый, номинант Всемирной премии фэнтези, — психологический триллер о призраках, второй — кровавый сплаттерпанк.

Издательство / серия: «АСТ» / «Легенды хоррора»

Брайан Ходж «Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие»

Специалист по розыску пропавших Таннер вновь в поиске. На сей раз он должен отыскать свою сестру Дафну, причём её ищут также очень опасные люди. Или… не люди? Тем временем на окраине Солнечной системы творятся непонятные дела.

Что нас ждёт: внецикловый роман и сборник рассказов от лауреата Международной премии хоррора.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

Кейтлин Р. Кирнан «Утопленница»

Страдающая от шизофрении Индия, или просто Имп, пытается разобраться в своих воспоминаниях, которые связаны с загадочной девушкой по имени Ева. Возможно ли, что Ева не человек, а оборотень из рода сирен? Или у Имп просто очередные глюки?

Что нас ждёт: готический хоррор, выигравший премии Брэма Стокера и Джеймса Типтри младшего.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Зона Икс»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Эрик-Эмманюэль Шмитт «Тёмное солнце»

Бессмертный Ноам ныне живёт в Древнем Египте, где играет роль бога Осириса. На его глазах египетская цивилизация достигает вершины могущества, чтобы затем сгинуть во тьме веков.

Что нас ждёт: третий том цикла исторических фантазий «Путь через века» от известного французского писателя.

Издательство / серия: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

Ричард Пауэрс «Верхний ярус»

Один учёный выдвигает гипотезу о том, что существует тайная цивилизация деревьев, — и несколько человек пытаются разобраться в деле, а затем спасти необычный мир, обречённый на уничтожение.

Что нас ждёт: странный роман, завоевавший Пулитцеровскую премию и попавший в шорт-лист Букера.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Брендон Сандерсон «Рифматист»

Альтернативная Америка XIX века, где существует магия. Юный сирота Джоэл учится в академии рифматистов, или меловых магов, которые способны оживлять рисунки для защиты от ужасных монстров, угрожающих человечеству. В академии происходят загадочные исчезновения студентов, и Джоэл вместе с заносчивой девицей Мелоди оказывается вовлечён в расследование.

Что нас ждёт: первый роман цикла эпического фэнтези для подростков от известного мастера жанра.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Франческа Гиббонс «Часы звёзд. Сделка с чудовищем»

Юная фантазёрка Имоджен и её непоседливая младшая сестра Мэри попадают в волшебную страну Яроград, где становятся непрошеными гостями принца Миро. Беда в том, что девочки не могут отыскать путь домой. Ради возвращения им придётся пережить множество испытаний, разобраться и в странных вещах, которые творятся в Ярограде, и в самих себе.

Что нас ждёт: первый том детского фэнтези с множеством отличных картинок знаменитого художника Криса Ридделла.

Издательство / серия: «Эксмо: #эксмодетство» / «Часы звёзд. Фэнтези с иллюстрациями Криса Ридделла»

Гарт Никс «Принцесса и лягушки»

Принцесса Аня в печали. Её отчим, злобный колдун Рикард, собирается отправить девочку в интернат где-то у чёрта на куличках, а сам втихую захватить власть в королевстве. Чтобы противостоять Рикарду, юная принцесса сбегает из дома, надеясь отыскать способ расколдовать превращённого в лягушку принца.

Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера юношеского фэнтези, выигравший Мифопоэтическую премию — 2018 за произведение для детей и подростков.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Детский кинобестселлер»

Ребекка Яррос «Четвёртое крыло»

Военная академия Басгиат, студенты которой мрут как мухи. И вот туда попадает девушка из самой знаменитой в королевстве семьи драконьих всадников — попадает поневоле, потому что искренне ненавидит всю эту военщину. Да и драконов не переваривает. Но как-то приходится выживать.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Эмпирей», военная школьная история с нетипичной героиней, которая мечтает сбежать.

Издательство / серия: «РОСМЭН: Кислород» / «Эмпирей»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру»

Плоский мир Терри Пратчетта, его герои и достопримечательности — от великого мегаполиса Анк-Морпорка до захудалого королевства Ланкр.

Что нас ждёт: иллюстрированный справочник по Плоскому миру с глоссарием и биографическими справками.

Издательство: «Эксмо»

