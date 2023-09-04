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    Книги
    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023

    4 сентября 2023
    Борис Невский
    04.09.2023
    15470
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 19

    Первый осенний месяц порадует любителей фантастики массой достойных новинок. Всё таки сентябрь — месяц, когда по традиции проводятся книжные ярмарки, прежде всего в Москве. Вот издательства и стараются представить что-то привлекающее внимание.

    На сей раз это книги ряда прославленных авторов — Нила Стивенсона, Брендона Сандерсона, Марты Уэллс, Вадима Панова, Гарта Никса, а также писателей сравнительно новых, но уже популярных, или же вообще подзабытых классиков, у которых вполне ещё можно отыскать что-то, ранее нашим читателям неизвестное. О разных любопытных новинках и расскажет наш регулярный дайджест за сентябрь нынешнего года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Нил Стивенсон «Синдром отката»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 1

    Экологический кризис, связанный с глобальным потеплением, предвещает конец цивилизации. Но один умный, очень богатый и очень эксцентричный человек (мы же догадываемся, кто имеется в виду?), вроде бы находит решение. Его проект по спасению планеты объединяет самых разных людей по всей Земле. Однако спасение может обернуться ещё более быстрой гибелью. 

    Что нас ждёт: самый свежий на сегодня роман Нила Стивенсона на актуальную экологическую тему. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

    Джон Браннер «Овцы смотрят вверх»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023

    1980-е, когда алчный капитализм довёл человечество до ручки. В мире дефицит всего — еды, воды, воздуха. Политики потакают всемогущим корпорациям, а СМИ безудержно лгут, манипулируя общественным мнением. Так, ученый-эколог Остин Трейн ложно объявлен террористом, и на него разворачивается настоящая охота… 

    Что нас ждёт: экологическая антиутопия классика НФ, написанная в 1972-м, когда прогнозы экологической катастрофы ещё вызывали скептическую улыбку у очень многих. 

    Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Фантастика: классика и современность»

    ФЭНТЕЗИ

    Марта Уэллс «Пучина Сирены»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 4

    Лун, ставший принцем-консортом Нефриты, королевы двора Тумана Индиго, внезапно оказывается перед непростым выбором. На него претендует другой королевский двор, причём отказ может вызвать войну. Потому Лун отправляется в далёкое королевство, где его ждёт множество интриг, тайн и опасностей. 

    Что нас ждёт: третий роман цикла «Книги Раксура», фэнтезийной авантюры о летающем народе. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    Замиль Ахтар «Кровь завоевателя»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 3

    Две амбициозные женщины некогда дружили. Однако власть и дружба — вещи несовместимые. Кто из недавних подруг сможет завладеть троном Аланьи и как далеко они способны зайти? Стоит ли власть гражданской войны? Тем более что схватка может закончиться настоящим Армагеддоном — к радости скучающих богов. 

    Что нас ждёт: роман из цикла ориентального фэнтези «Стальные боги», но с отдельным сюжетом и героями. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    Бен Ааронович «Шёпот под землёй»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 2

    В лондонском метро найдено тело американского студента Джеймса Галливера, отпрыска очень богатой и влиятельной семьи. И так как дело связано с магией, его расследуют полицейские-волшебники, инспектор Найтингейл и констебль Грант. А помогает им агент ФБР, которая… не верит в магию! 

    Что нас ждёт: третий роман городского детективного фэнтези о приключениях офицера магической полиции Лондона Питера Гранта. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Шеннон А. Чакраборти «Серебряная река»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 6

     Дэвабад, город, где чудеса стали обыденностью. Основная история завершена, но автор даёт возможность читателям вернуться в полюбившийся мир. Например, можно узнать предысторию некоторых событий, познакомиться поближе с прошлым некоторых героев или даже взглянуть на интриги с точки зрения антагонистов. 

    Что нас ждёт: сборник из 14 рассказов, примыкающих к трилогии ориентального фэнтези о городе джиннов «Дэвабад». Сюда также входит альтернативная концовка финального романа цикла, «Золотой империи». 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    Яна Летт «Сердце стужи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 7

    Препаратор Сорта со своим ястребом Стромом ежедневно выходит в жестокую Стужу, скованный льдом внешний мир. Там они охотятся на снитиров — магических зверей, части тел которых необходимы для необычной технологии жителей континента Кьертания. Тем временем Кьертания охвачена ужасом — ведь охотники-препараторы могут быть виновниками серии жестоких убийств.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Препараторы», странного технофэнтези на грани с магреализмом и хоррором. 

    Издательство / серия: «АСТ: NoSugar Books» / «NoSugar. Препараторы»

    Сэмюэл Дилэни «Побег из Невериона. Возвращение в Неверион»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 5

    Странная земля Неверион одновременно похожа на средневековую Францию времён Франсуа Вийона и бредовые фантазии Франца Кафки. Здесь возможно всё самое невозможное. 

    Что нас ждёт: два сборника классика американской фантастики из цикла «Неверион», в которые входят четыре повести и два рассказа. 

    Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Мастера фантазии»

    МИСТИКА И ХОРРОР 

    Вадим Панов «День чёрной собаки»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 9

    Майор полиции Вербин расследует дело о серийном убийце, который выкладывает видео своих преступлений в Сеть. В процессе расследования выясняется, что с делом как-то связан огромный чёрный кот Бай и не менее громадная собака Мара, тоже, естественно, чёрная. Возможно ли, что они вовсе не животные, а самые настоящие демоны? 

    Что нас ждёт: детективный триллер с элементами мистики от известного автора фэнтези. 

    Издательство / серия: «АСТ: Жанры» / «Настоящий триллер»

    Томас Тессье «Фантом. Последние штрихи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 12

    Юный Нед вынужден противостоять древнему призраку, который способен влиять на подсознание окружающих. Причём взрослые считают, что Нед всё выдумывает… Доктор Сазерленд приезжает в Лондон, где влюбляется в очаровательную Лину, помощницу гениального пластического хирурга Нордхагена. Вот только Сазерленд даже не представляет, чем на самом деле занимается хирург и как ему помогает прекрасная Лина.

    Что нас ждёт: два романа известного (пока что не у нас) автора хоррора: первый, номинант Всемирной премии фэнтези, — психологический триллер о призраках, второй — кровавый сплаттерпанк. 

    Издательство / серия: «АСТ» / «Легенды хоррора»

    Брайан Ходж «Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 8

    Специалист по розыску пропавших Таннер вновь в поиске. На сей раз он должен отыскать свою сестру Дафну, причём её ищут также очень опасные люди. Или… не люди? Тем временем на окраине Солнечной системы творятся непонятные дела. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман и сборник рассказов от лауреата Международной премии хоррора. 

    Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

    Кейтлин Р. Кирнан «Утопленница»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 10

    Страдающая от шизофрении Индия, или просто Имп, пытается разобраться в своих воспоминаниях, которые связаны с загадочной девушкой по имени Ева. Возможно ли, что Ева не человек, а оборотень из рода сирен? Или у Имп просто очередные глюки? 

    Что нас ждёт: готический хоррор, выигравший премии Брэма Стокера и Джеймса Типтри младшего. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Зона Икс»

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 

    Эрик-Эмманюэль Шмитт «Тёмное солнце»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 13

    Бессмертный Ноам ныне живёт в Древнем Египте, где играет роль бога Осириса. На его глазах египетская цивилизация достигает вершины могущества, чтобы затем сгинуть во тьме веков.

    Что нас ждёт: третий том цикла исторических фантазий «Путь через века» от известного французского писателя. 

    Издательство / серия: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

    Ричард Пауэрс «Верхний ярус»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 11

    Один учёный выдвигает гипотезу о том, что существует тайная цивилизация деревьев, — и несколько человек пытаются разобраться в деле, а затем спасти необычный мир, обречённый на уничтожение. 

    Что нас ждёт: странный роман, завоевавший Пулитцеровскую премию и попавший в шорт-лист Букера. 

    Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы»

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Брендон Сандерсон «Рифматист»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 14

    Альтернативная Америка XIX века, где существует магия. Юный сирота Джоэл учится в академии рифматистов, или меловых магов, которые способны оживлять рисунки для защиты от ужасных монстров, угрожающих человечеству. В академии происходят загадочные исчезновения студентов, и Джоэл вместе с заносчивой девицей Мелоди оказывается вовлечён в расследование.

    Что нас ждёт: первый роман цикла эпического фэнтези для подростков от известного мастера жанра. 

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

    Франческа Гиббонс «Часы звёзд. Сделка с чудовищем»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 18

    Юная фантазёрка Имоджен и её непоседливая младшая сестра Мэри попадают в волшебную страну Яроград, где становятся непрошеными гостями принца Миро. Беда в том, что девочки не могут отыскать путь домой. Ради возвращения им придётся пережить множество испытаний, разобраться и в странных вещах, которые творятся в Ярограде, и в самих себе. 

    Что нас ждёт: первый том детского фэнтези с множеством отличных картинок знаменитого художника Криса Ридделла. 

    Издательство / серия: «Эксмо: #эксмодетство» / «Часы звёзд. Фэнтези с иллюстрациями Криса Ридделла»

    Гарт Никс «Принцесса и лягушки»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 15

    Принцесса Аня в печали. Её отчим, злобный колдун Рикард, собирается отправить девочку в интернат где-то у чёрта на куличках, а сам втихую захватить власть в королевстве. Чтобы противостоять Рикарду, юная принцесса сбегает из дома, надеясь отыскать способ расколдовать превращённого в лягушку принца. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера юношеского фэнтези, выигравший Мифопоэтическую премию — 2018 за произведение для детей и подростков. 

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Детский кинобестселлер»

    Ребекка Яррос «Четвёртое крыло»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 16

    Военная академия Басгиат, студенты которой мрут как мухи. И вот туда попадает девушка из самой знаменитой в королевстве семьи драконьих всадников — попадает поневоле, потому что искренне ненавидит всю эту военщину. Да и драконов не переваривает. Но как-то приходится выживать. 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Эмпирей», военная школьная история с нетипичной героиней, которая мечтает сбежать. 

    Издательство / серия: «РОСМЭН: Кислород» / «Эмпирей»

    ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

    Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2023 17

    Плоский мир Терри Пратчетта, его герои и достопримечательности — от великого мегаполиса Анк-Морпорка до захудалого королевства Ланкр. 

    Что нас ждёт: иллюстрированный справочник по Плоскому миру с глоссарием и биографическими справками. 

    Издательство: «Эксмо»

     

     

     

     

     

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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