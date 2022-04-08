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    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка»

    8 апреля 2022
    08.04.2022
    13025
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 6

    В апреле 2022 года возвращаются несколько интригующих сериалов. Своеобразная вариация «Дня сурка» под названием «Жизнь матрёшки», психоделический триллер «Отмена», антология о производстве проклятых фильмов и трагикомедия о супруге миллиардера-мизантропа «Игрушка для взрослых».

    Но это всё выходит на западных стримингах, так что легально смотреть можно только российские сериалы — их есть у нас! Возвращаются хит «Эпидемия» и драма «Пассажиры».

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     Александр Стрепетилов |  06.04.2022

    А ещё несколько мультсериалов и новая экранизация романа «Человек, который упал на Землю».

    Эпидемия, 2-й сезон

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 5

    Где и когда? В апреле на Premier.

    Что? Постапокалиптический триллер, экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

    О чём? О мире, который погрузился в хаос после глобальной катастрофы. Неизвестный вирус превратил Москву в город мёртвых, группа выживших борется за еду и пытается выбраться из ада. Во втором сезоне люди, которые раньше никогда бы не остались под одной крышей, вместе покинули Москву и отправились в опасное путешествие на север.

    Видеоверсия статьи

    Чего ждём? Попытки героев жить в мире, который уже не будет прежним. Если в книге-первоисточнике путешествие заканчивалось с прибытием героев на Вонгозеро, то в сериале это лишь промежуточная точка. 

    К своим ролям вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак и другие. Компанию им составили Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Серебряные коньки»), Виктория Клинкова («Волк»), Никита Еленев («The Тёлки»).

    О сериале

    Каково смотреть сериал «Эпидемия» в эпоху COVID?

    Каково смотреть сериал «Эпидемия» в эпоху COVID-19?

     Илья Глазков |  08.10.2020

    Разбираем конец света по-русски: с семейными интригами, песнями Киркорова и народным бунтом.

    Отмена, 2-й сезон

    Undone

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 3

    Где и когда? С 20 апреля на Amazon Prime Video.

    Что? Сюрреалистичный психологический триллер.

    О чём? О девушке Альме, которая после автокатастрофы открывает в себе способность путешествовать в пространстве и времени, что позволяет ей связаться с давно умершим отцом. Альма уверена, что при помощи своих сил способна предотвратить смерть папы, но всё оказывается куда сложнее.

    Во втором сезоне Альма узнаёт, что схожими способностями обладает её сестра, — и теперь пытается убедить её использовать силы, чтобы помочь матери. 

    Трейлер

    Чего ждём? Первый сезон был удивительным во всех отношениях: от актёрского состава (Альму сыграла Роза Салазар, а её отца — Боб Оденкёрк) до техники ротоскопирования, при помощи которой создатели виртуозно показывали фантасмагоричные путешествия во времени и видения. Судя по трейлеру, во втором сезоне таких трюков обещают не меньше. 

    Вот только сериал не давал однозначного ответа, что на самом деле представляют собой видения Альмы — всегда оставался вариант, что девушка перенесла травму и её просто преследуют образы. Видимо, в продолжении создатели решили показать более фантастическую историю. И заодно раскрыть, как же работают эти необычные способности. 

    Кстати, о создателях — шоураннерами выступают Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, соавторы «Коня БоДжека».

    О сериале

    Сериал Undone: девушка, которая играла со временем

    Сериал Undone: девушка, которая играла со временем

     Антон Вальтон |  25.09.2019

    Сюрреалистическая история, снятая в технике ротоскопии.

    Матрёшка, 2-й сезон

    Russian Doll

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка»

    Где и когда? 20 апреля на Netflix.

    Что? Фантастическая комедия в духе «Дня сурка».

    О чём? В центре повествования — Надя, которая просыпается в свой тридцать шестой день рождения в чужой квартире в компании едва знакомых людей. Потом героиню насмерть сбивает автомобиль, и она возвращается в день рождения, чтобы пережить его заново. И так снова и снова.

    Трейлер

    Чего ждём? Первый сезон удивлял необычным подходом к временной петле — с точки зрения геймдизайна и в связи с играми вообще. В интервью исполнительница главной роли Наташа Лионн намекала, что Надя не едина во вселенной — «вокруг всегда ходят миллионы вас». К тому же, актриса говорила, что сериал позаимствует ещё больше идей из видеоигр. 

    О сериале

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    Сериал «Матрёшка» (Russian Doll): каким вышел «День сурка с Пугачёвой»

     Павел Ильин |  07.02.2019

    Ничего принципиально нового к теме «застрял в петле времени» сериал не добавляет. Не выстреливает даже то, что героиня — разработчица игр.

    Пассажиры, 2-й сезон

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 4

    Где и когда? С 8 апреля на Start.

    Что? Мистический мелодраматический процедурал.

    О чём? О таксисте, который помогает заблудшим душам завершить какие-то дела на земле и потом спокойно перевозит их в загробный мир. 

    В конце первого сезона таксист сменился — и теперь у него неожиданно появилась попутчица, которая тоже застряла между двумя мирами. 

    Трейлер

    Чего ждём? Если первый сезон делал ставку на Кирилла Кяро (во втором он тоже, кстати, появится), то во втором мы увидим дуэт Сергея Гилёва и Анны Чиповской. К основной мистической линии добавляется ещё одна — романтическая. Теперь главных героев будут волновать не только судьбы неприкаянных пассажиров, но и собственные чувства.

    Игрушка для взрослых, 2-й сезон

    Made for Love

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 2

    Где и когда? 28 апреля на HBO Max.

    Что? Фантастическая трагикомедия.

    О чём? О тридцатилетней Хэйзел Грин, которая сбегает от мужа-миллиардера, устав от его выходок. Муж — замкнутый и повёрнутый на технологиях предприниматель, но Хэйзел только предстоит узнать степень его безумия. Вскоре девушка узнаёт, что муж вживил в её мозг высокотехнологичный чип, позволяющий отслеживать её местонахождение и читать эмоции.

    Чего ждём? Подробностей о втором сезоне особо нет. Известно, что главную роль вновь исполнила Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Как я встретил вашу маму»). Над сценарием второго сезона снова работала автор книги-первоисточника Алисса Наттинг.

    Проклятые фильмы, 2-й сезон

    Cursed Films

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 1

    Где и когда? С 7 апреля на Shudder.

    Что? Документальный сериал.

    О чём? О том, как разрабатывались и снимались знаменитые фильмы ужасов и триллеры, в чьё производство будто вмешались злые силы. Каждый эпизод рассказывает (с интервью) о трагедиях и несчастьях, с которыми столкнулись участники на съёмочной площадке — например, в первом сезоне под прицелом оказалась печальная история создания «Ворона». 

    Трейлер

    Чего ждём? Подробностей о других проклятых фильмах, уже не только ужасов. Список ещё более интригующий, чем в первом сезоне: «Волшебник страны Оз», «Ребёнок Розмари», «Змей и радуга», «Сталкер» и «Ад каннибалов».

    А ещё

    «Семейка Крудс: Семейное древо» (2-й сезон). А вы знали, что после выхода второй части комедийного мультфильма про первобытное семейство Universal заказала Dreamworks сериал? Первый сезон вышел в сентябре 2021-го, второй стартовал 5 апреля на Hulu/Peacock. Сериал рассказывает, как Крудсы и Беттермены налаживают совместное хозяйство на здоровенном дереве.

    Ultraman (2-й сезон) — продолжение новой версии «Ультрамена». Герои сталкиваются с катастрофой, которая заставляет исчезнуть половину жителей Земли. И теперь шестерым героям предстоит объединиться, чтобы дать отпор куче противников разной степени детализированности (аниме выполнено в технике 3DCG). С 14 апреля на Netflix. 

    Трейлер

    Pacific Rim: The Black (2-й сезон) — продолжение мультсериала про подростков в мире «Тихоокеанского рубежа». В прошлом брат с сестрой потеряли родителей, которые отправились бороться с кайдзю. Пять лет спустя герои натыкаются на заброшенного Егеря — и, недолго думая, подключаются к его системе, чтобы отправиться на поиски родителей. И заодно спасти мир. Второй сезон станет для сериала последним. Выходит 19 апреля на Netflix. 

    О сериале

    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете

    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете

     Дмитрий Кинский |  14.03.2021

    Первый сезон кажется маленьким огрызком большой истории, которую авторам только предстоит рассказать.

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