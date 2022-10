Новые сериалы октября 2022: ужасы, киберпанк и бензопила

Хотя «Дом Дракона» и «Кольца власти» продолжают вовсю греметь, перетягивая на себя внимание, поток других премьер и не думает ослабевать. Октябрь — традиционно месяц релизов разнообразных хоррор-проектов, приуроченных к Хэллоуину, так что любителям пощекотать себе нервы точно будет чем себя развлечь. Впрочем, что-то интересное найдётся и для всех остальных.

Интервью с вампиром

Interview with the Vampire

Когда и где? С 2 октября на AMC.

Что? Новая экранизация мистического романа Энн Райс.

О чём? К падкому на сенсации журналисту обращается двухсотлетний вампир, чтобы поведать богатую историю своей жизни.

Чего ждём? Знаменитая экранизация с Томом Крузом и Брэдом Питтом уже навсегда вписана в вампирский канон, так что авторы сериала решили адаптировать историю Райс для современного мира и зрителя. Так, события перенесли в Новый Орлеан начала XX века, а в сюжете обещают появиться другие линии и акценты.

Это всегда рискованная затея, но при должном уровне таланта (режиссурой некоторых серий занимается опытный сериальный ремесленник Алан Тейлор, а в кресле шоураннера — опытный, но мало чем выделяющийся Ролин Джонс) она может выгореть. Осталось выяснить, тот ли это случай.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Когда и где? 25 октября на Netflix.

Что? Сборник хоррор-короткометражек от талантливых режиссёров, курируемый Гильермо дель Торо.

О чём? Восемь самодостаточных историй — экранизаций мастеров жанра.

Чего ждём? Одного взгляда на имена постановщиков антологии достаточно, чтобы заинтересоваться проектом. Над историями работали в том числе Панос Косматос (режиссёр незабываемого фильма «Мэнди»), Гильермо Наварро (оскароносный оператор «Лабиринта фавна», впоследствии сделавший карьеру режиссёра и работавший над многими известными сериалами, включая «Ганнибала»), Кэтрин Хардвик, поставившая первые «Сумерки», и Винченцо Натали, автор культового фильма «Куб». Верить в этих людей, да ещё и под кураторством дель Торо, очень хочется. К тому же в числе историй будут экранизации Лавкрафта, Майка Ши и самого Гильермо дель Торо.

Человек-бензопила

Chainsaw Man

Когда и где? 11 октября на Crunchyroll.

Что? Сверхожидаемая аниме-экранизация культовой манги.

О чём? Молодой человек Дэндзи мечтал жить спокойной жизнью со своей девушкой, но необходимость разбираться с долгами умершего отца вынуждает его… заняться охотой на демонов. И однажды Дэндзи умирает. Но его питомец Потита вселяется в тело хозяина, чем дарует ему способность превращать части своего тела в бензопилы (да, не удивляйтесь, это всё ещё нормальный для аниме сюжет). Благодаря этому он становится по-настоящему опасным охотником на демонов, которому предлагают официальную работу.

Чего ждём? Безумия, ультранасилия и высмеивания привычных аниме-тропов. «Человек-бензопила» — одна из самых громких манг последних лет. В первую очередь её успех обеспечила необузданная фантазия автора, который на протяжении всех 11 томов умудряется переворачивать представление читателя о происходящем и удивлять повторами; и уже во вторую очередь — насилие, жестокость и нагота. Экранизацию поклонники ждут уже больше двух лет и, кажется, студия MAPРA осознаёт возложенную на неё ответственность — трейлеры проекта выглядят сногсшибательно.

Звёздные войны: Сказания о джедаях

Tales of the Jedi

Когда и где? 26 октября на Disney+.

Что? Новый мультсериал Дэйва Филони, создателя «Войн клонов», «Повстанцев» и «Бракованной партии».

О чём? Это шестисерийный проект, где три серии посвящено переходу графа Дуку на Тёмную сторону, а ещё три — предыстории Асоки, любимой героини Филони, про которую он сейчас как раз снимает сольный сериал.

Чего ждём? За последние годы имя Филони стало ассоциироваться у поклонников «Звёздных войн» со светлой стороной современного воплощения франшизы, поэтому ожидания от «Сказаний» оптимистичные. Визуально «Сказания о джедаях» выглядят как проект, куда было вложено много сил и времени. Возможность взглянуть на историю падения Дуку интригует. А вот перспектива окунуться в детство Асоки скорее нагоняет скуку. Да и количество проектов, над которыми работает Филони (а это ещё третий сезон «Мандалорца», второй — «Бракованной партии» и сольник Асоки) скорее настораживает.

Ночной оборотень

Werewolf by Night

Когда и где? 7 октября на Disney+

Что? Хэллоуинский спецвыпуск, призванный познакомить зрителей с той стороной киновселенной Marvel, где водятся разнообразные монстры.

О чём? История происхождения ещё одного марвеловского героя — на этот раз страдающего ликантропией. Впрочем, когда такие неурядицы мешали в борьбе с преступностью?

Чего ждём? Традиция делать приуроченные к праздникам специальные выпуски добралась и до киновселенной Marvel, а тут в режиссёрском кресле неожиданно оказался Майкл Джаккино — талантливый композитор, работавший над половиной голливудских франшиз. И от этого ещё интереснее взглянуть на результат.

Трейлер удивляет стилизацией под хорроры студии Universal 1930-х годов. В первых рецензиях уже пишут, что Джаккино удалось удачно привнести в MCU мистику и ужасы. Это наверняка лишь начало, а грядущий «Блейд» продолжит исследовать тему.

Клуб полуночников

The Midnight Club

Когда и где? 7 октября на Netflix.

Что? Новый проект мастера хоррор-сериалов Майка Флэнегана, который на этот раз экранизирует роман Кристофера Пайка.

О чём? Проживающие в хосписе неизлечимо больные дети собираются по ночам, чтобы рассказывать друг другу страшные истории.

Чего ждём? Как всегда, хочется ждать от Флэнегана психологизма, тонкой работы с персонажами и атмосферы, позволяющей с головой окунуться в мир и историю. И, конечно, мастерского саспенса и вовремя стреляющих ружей. Остаётся лишь надеяться, что количество проектов, которые он взвалил на себя за прошедшие годы, не скажется на качестве, и мы получим очередную талантливую мистическую историю, где в центре внимания всегда будут люди, их отношения, переживания, страхи и противоречия.

Периферийные устройства

The Peripheral

Когда и где? 21 октября на Amazon Prime Video.

Что? Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют Уильяма Гибсона. Это либо союз, заключённый на небесах, либо предвестник катастрофы. Третьего не дано.

О чём? Простая провинциальная девушка Флинн в исполнении Хлои Грейс Морец работает в 3D-типографии и проводит досуг за VR-играми. Однажды к ней обращается её брат Бёртон с просьбой протестировать новую видеоигру. Её действие разворачивается в Лондоне конца XXI века. Но со временем Флинн начинает подозревать, что все события игры происходят в реальности. С этого и начинаются попытки героини распутать клубок заговора.

Чего ждём? Если бы «Мир Дикого Запада» ограничился первым сезоном, мы бы без зазрения совести назвали его одним из самых важных киберпанк-произведений в современности, с затаённым дыханием ждали бы каждый новый проект Джонатана Нолана и Лизы Джой, называя их лучшими кандидатами для экранизации Гибсона. Но в сериале HBO есть ещё три более спорных сезона, а Джой в свободное время успела снять очень странные «Воспоминания». Поэтому скорее следует надеяться, что шоураннер проекта Грег Плэджман (давний соратник младшего Нолана по «В поле зрения») не лишён таланта.

Винчестеры

The Winchesters

Когда и где? 11 октября на The CW.

Что? Приквел не так давно закончившегося «Сверхъестественного» про родителей главных героев.

О чём? Джон Винчестер после возвращения с войны во Вьетнаме встречается с Мэри — 19-летней охотницей на демонов.

Чего ждём? Если вы думали, что на 15-м сезоне эпопея про семью Винчестеров наконец-то завершится, вы были очень наивны! Канал CW и не думает так просто расставаться с одним из главных своих хитов, сюда даже позвали читать закадровый текст Дженсена Эклса (который совсем недавно ролью в «Пацанах» доказал, что он вообще-то разносторонний и талантливый актёр) — Дина из оригинала. Но надеяться на что-то большее, чем привычная CW-жвачка, будет в высшей степени наивно. Лишь вменяемое количество эпизодов в сезоне внушает оптимизм — их всего 13, и это даёт робкую надежду, что в первую очередь авторы думали не о количестве, а о качестве.

А ещё

Blumhouse’s Compendium of Horror — документальный проект студии Blumhouse (ответственной за примерно половину хоррор-проектов, которые мы видим на экранах), посвящённый истории фильмов ужасов. В роли ведущего выступает Роберт Инглунд (исполнитель роли Фредди Крюгера). Создатели обещают провести (поверхностную?) экскурсию по самым культовым моментам в истории ужастиков, для чего пригласили Кевина Смита, Брюса Кэмпбелла, Джейсона Блума, Джейми Ли Кёртис и других знаменитостей, внёсших вклад в развитие жанра.

Эверест и невидимый город (Abominable and the Invisible City) — сериальное продолжение прошедшего абсолютно незаметным мультфильма DreamWorks «Эверест». Не слышали или забыли о нём? Неважно! Hulu и Peacock срочно нужен детский контент, так что и эта франшиза сгодится. В сериале повзрослевшие герои принимаются спасать мифических существ

Вампир Реджинальд (Reginald the Vampire). Видимо, посмотрев на успех своего же «Засланца из космоса», канал Syfy решил обратиться к вампирской теме в формате комедии. На роль звезды, вокруг которой построено всё шоу, выбрали Джейкоба Баталона (известного нам по роли Неда — лучшего друга Питера Паркера). Судя по первоисточнику, книге Джонни Б. Траунта «Толстый вампир», герою предстоит сталкиваться в первую очередь с обыденными проблемами (как очаровать девушку, как вписаться в коллектив… где доставать человеческую кровь). Если всё сложится удачно, поклонникам «Реальных упырей» посчастливится получить ещё немного комедии про будни вампиров в современном мире.

Впусти меня (Let the Right One In) — уже третья (и вторая из предпринятых Голливудом) попытка экранизировать скандинавский бестселлер про вампиров. Шведский фильм и экранизация от Мэтта Ривза сполна закрыли тему, поэтому вопрос о том, зачем смотреть ту же, но порядком растянутую историю, остаётся открытым. Но самым преданным поклонникам Оскара и Эли (которых теперь зовут Исайа и Элеонор) канал Showtime подготовил как минимум десять часовых серий.

Блич: Тысячелетняя кровавая война (Bleach Thousand-Year Blood) — новая (и заключительная) часть долгоиграющей аниме-адаптации манги «Блич». Здесь Итиго предстоит дать бой боевым магам, напавшим на загробный мир.

Нештатная ситуация (Exception) — аниме, привлекающее в первую очередь необычным визуальным стилем, но вгоняющее в сон своим синопсисом. В далёком будущем разведывательная команда биороботов ищет подходящую для терраформинга планету. Один из членов команды сходит с ума и начинает охоту на своих товарищей.

Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством (Daniel Spellbound) — мультипликационный проект, ориентированный на детскую аудиторию. Снова скрытая от простых смертных мистическая изнанка города. Снова поиск волшебных артефактов. Снова обычному юноше предначертано спасти весь мир от зла. Вы ещё не зеваете?

Час дьявола (The Devil’s Hour) — Стивен Моффат, автор перезагрузки «Доктора Кто» и «Шерлока», обращается к мистическому триллеру про мать-одиночку, которую постепенно сводит с ума дом, где она живёт с маленьким сыном.

Гарсия! (¡García!) — испанский ответ Капитану Америке, рассказывающий про замороженного в 1950-е диктатором Франко суперсолдата Гарсиа. Его освобождает из плена криозаморозки журналистка Антония. Теперь им предстоит распутать заговор, который может привести к воцарению диктатуры в Испании, а Гарсии ещё и нужно как-то адаптироваться к изменившемуся миру. Видимо, это один из последних отголосков свободы, которую предоставляло старое руководство Warner Bros. своему стримингу HBO Max.

Дьявол-полукровка (The Bastard Son & The Devil Himself) — экранизация трилогии «Половинный код», местами очень напоминающей современного (да, мы достигли той точки, когда можно говорить так) «Гарри Поттера». В нынешней Британии по соседству с маглами простыми людьми живут волшебники Белые ведьмы и Пожиратели смерти Чёрные колдуны, которые ведут непримиримую войну. Главный герой Натан становится изгоем из-за того, что его родителями были колдун и ведьма. Но решение совета, запрещающее ему даже видеться с лучшей подругой, побуждает подростка бросить вызов заведённым в магическом обществе порядкам.