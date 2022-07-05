Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2022-го

Середина лета выдалась довольно куцая — не по числу новых книг, но по заметным и оригинальным произведениям. Тем не менее несколько потенциальных хитов имеется. Самые занимательные из них — конспирологический триллер с элементами антиутопии от нынешнего вожака «новых странных» Джеффа Вандермеера, нашумевшее на Западе ориентальное историческое фэнтези австралийки с китайскими корнями Шелли Паркер-Чан, финальный том трилогии очень тёмного фэнтези Эда Макдональда. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за июль нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Джефф Вандермеер «Колибри, саламандра»

Женщина с поддельным именем Джейн Смит получает конверт с запиской от неизвестного и ключ от хранилища, где находит чучела колибри и саламандры из числа очень редких видов. После чего начинается кошмар — за Джейн и её близкими следят, ей угрожают. Автор записки, оказывается, был эко-террористом, причём он уже убит. Что вообще всё это значит? Джейн и сама не без греха, но то, что постепенно открывается ей, грозит опасностью всему миру…

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из лидеров «новых странных», на сей раз в жанре конспирологического триллера.

Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Universum. Зона Икс»

Издательство отложило выход книги на неопределённый срок

ФЭНТЕЗИ

Эд Макдональд «Вороний закат»

Люди постепенно проигрывают давнюю войну с демоническими Глубинными королями. Особенно теперь, когда защищающие Республику Безымянные боги лишаются своей силы. Тем временем капитан наёмников Рихальт Галхэрроу, изменённый Мороком, отправляется на миссию, которая может всех спасти. Или окончательно погубить…

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии тёмного фэнтези «Печать ворона».

Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем»

Крестьянская девушка Чжу тайно занимает место своего умершего брата, которому предсказано стать великим правителем. У неё, правда, нет особых талантов, за исключением одного — девушка очень хитра, даже коварна. Ей предстоит притвориться мужчиной и захватить трон…

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Сияющий Император», ориентального фэнтези вдохновлённого историей древнего Китая и фрагментами биографии императора — основателя династии Мин.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Интисар Ханани «Колючка»

Принцесса Алирра глубоко несчастна. Семья её использует, придворные ею пренебрегают. Девушку отправляют в далёкую страну, чтобы выдать замуж за принца Кестрина, о котором ходят зловещие слухи. Но из-за таинственного колдовства сущность Алирры вселяется в служанку, пасущую гусей. Обмен телами даёт девушке свободу, однако она, встретив Кестрина, понимает, что принц — достойный человек, который нравится ей. И когда Алирра узнаёт о заговоре против него, ей приходится сделать выбор…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Путь бесстрашия», фэнтезийной переделки сказки братьев Гримм «Гусятница».

Издательство, серия: «Эксмо» / «Лучшие мировые ретеллинги»

World of Warcraft. Волшебные сказки Азерота

Во всех уголках Азерота известна сила сказаний. Извлечённые из них уроки воспитали множество храбрых героев. В сборник сказок, составленных Эллисон Айронс, вошли 12 историй разных авторов, среди которых Гарт Никс, Кэтрин М. Валенте, Ками Гарсия, Кристи Голден, Тэмсин Мьюир и другие.

Что нас ждёт: сборник сказок из межавторского цикла World of Warcraft, причём с большим количеством иллюстраций.

Издательство, серия: «АСТ» / Warcraft Premium Collection

МИСТИКА И ХОРРОР

Карла Николь «Жажда и желание»

Англия альтернативного XXI века, где существуют вампиры. Японец Харука — один из немногих истинных вампирских аристократов, известных как «чистокровные»; они никогда не оскверняли свои клыки грязной человеческой кровью. Чистокровные пьют кровь только других вампиров — либо таких же чистокровных, либо упырей первого поколения. Таковых практически не осталось, но Харуке повезло встретить Нино, который, впрочем, вовсе не горит желанием дать мрачному японцу хлебнуть своей кровушки.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла о тяжёлой судьбе благородных кровососов. Причём с терпким привкусом горячей мужской любви.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Freedom. Искушение вампира»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Марисса Мейер «Позолота»

У дочери бедного мельника Серильды талант сочинять удивительные байки, в которые хочется верить. Одна её выдумка о возможности магическим образом превращать солому в золото привлекла внимание жуткого Ольхового Короля. Он похитил девушку и требует выдать ему заветную тайну. Иначе — смерть… Но как выдать то, чего нет в природе?

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, очередного ретеллинга Мейер, которая считается одним из ведущих авторов этого направления.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Лунные хроники. М. Мейер. Лучшие романы»

Джина Чэнь «Вайолет, созданная из шипов»

Девушка Вайолет считается великой предсказательницей. На самом же деле она просто талантливая мошенница. Её способность сочинять гениальную ложь использует в своих целях сам король. А вот его наследник, принц Сайрус, собирается жить по-честному. Вайолет не знает, как поступить: принц ей, конечно, нравится, но если он станет королём, то её влиянию и благополучию наступит конец…

Что нас ждёт: первый роман одноимённой дилогии, юношеского гримдарк-фэнтези с азиатскими мотивами (несмотря на западные имена персонажей).

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Магия шипов»