«В Скарнесе не умирают»: норвежская трагикомедия о неидеальности жизни и смерти

Скарнес — очень маленький норвежский городок (население всего две с половиной тысячи человек), где все друг друга знают и почти ничего не происходит. Ну, или не происходило. До тех пор, пока однажды на столе коронера не очнулась девушка Лив Халланген. Её нашли в чистом поле, приняли за труп, назначили вскрытие, но она оказалась жива. Постепенно она замечает в себе странные изменения: обострившиеся чувства, отсутствие сна и жажду крови… Пытаясь разобраться, как же она оказалась в поле, Лив открывает мрачный секрет матери, которая много лет назад покончила с собой. И очень скоро понимает, что в тихом Скарнесе есть люди, которые желают ей зла.

Из подобной завязки мог вырасти незамысловатый триллер про борьбу героини с вампирским заговором. И, если уж начистоту, он и лежит в основе сериала — эдакий каркас, на котором всё держится. Но полюбить его можно не за вампирскую тематику (за шесть эпизодов даже слова «вампиры» никто не произносит), а за редкое сочетание жанров, ощущение абсурда и честный подход к теме смерти.

После «воскрешения» Лив оказывается в опасности: страшные подозрения о человеке, который желает ей смерти, подтверждаются, и вот она совершает убийство (скорее непреднамеренное). Драма достигает пика, а потом уходит на спад, при этом растёт градус чёрного юмора. Как избавиться от тела? Как подделать улики? Как улыбаться в лицо полицейским, один из которых к тому же в тебя влюблён? Обстоятельства и отношение героини к случившемуся добавляют в сюжет иронии. Девушка никому не желает зла и сама впадает в ступор от происходящих событий — но выкручиваться-то как-то надо! Чего только стоит потрясающая в своей абсурдности сцена, когда Лив пытается слить немного крови у пожилой пациентки (при «жизни» девушка работала медсестрой), но не рассчитывает объём, и старушка отправляется на небеса. И это уже третья смерть (хотя формально — только вторая) в Скарнесе за последние несколько дней.

Параллельно разворачивается линия Одда Халлангена, брата Лив. На его плечи ложится управление похоронным бюро. А поскольку в Скарнесе давненько никто не умирал, то вместе с бизнесом Одду перешёл и внушительный долг. Но вот удача: за несколько дней на стол попадают сразу несколько тел (и Одд ещё не знает, что в этом замешана его сестра), нужно только устроить торжественные прощальные церемонии. Никто во всём городке не радуется чужим смертям так, как младший Халланген. В его истории чёрный юмор густо замешан уже не на мистическом детективе, а скорее на производственной драме. Абсурдных моментов тоже хватает — взять хотя бы эпизод, когда Одд соглашается отвезти тело из другого города за кругленькую сумму. Но вскоре он узнаёт, что труп напичкан наркотиками, а на границе начали устраивать досмотр с собаками. Будто и впрямь сцена из какого-нибудь «Фарго».

В первой и в последней серии Лив и Одд напевают воодушевляющую песню You Raise Me Up ирландско-норвежского дуэта Secret Garden. Первый раз эту композицию исполнили на похоронах матери композитора Рольфа Лёвланда, и он тогда отметил, что в песне есть что-то, объединяющее людей. «Никто не умирает в Скарнесе» подчёркивает этот мотив — мало что в жизни объединяет людей больше, чем смерть. Особенно если это твоя собственная смерть.