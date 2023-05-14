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    Комиксы | Отрывки
    #детектив #отрывок #русская фантастика

    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса

    14 мая 2023
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    14.05.2023
    18843
    0 минут на чтение
    #детектив #отрывок #русская фантастика
    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 10

    У нас на сайте — отрывок из детективной руманги «Белый человек». Это переиздание одноимённого комикса Александра Кондратьева и Джо Котляр. Книгу выпускает издательство «Комикс Паблишер», которое специализируется на авторских российских комиксах.

    В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин – альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девушки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником.

    Недавно у комикса завершилась краудфандинговая кампания, и уже в мае начнётся отправка печатных версий «Белого человека». А пока можно увидеть первые страницы, в которых мы знакомимся с Пейлом Арсином и его загадочными гостями.

    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 1 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 2 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 3 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 4 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 5 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 6 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 7 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 8 Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 9
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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