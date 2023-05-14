У нас на сайте — отрывок из детективной руманги «Белый человек». Это переиздание одноимённого комикса Александра Кондратьева и Джо Котляр. Книгу выпускает издательство «Комикс Паблишер», которое специализируется на авторских российских комиксах.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин – альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девушки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником.