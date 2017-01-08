Итоги 2016: Потери года

Под конец 2016 года про него ходила шутка: «Берегитесь, этот засранец ещё успеет кого-нибудь убить». На самом деле год не такой уж смертоносный — не хуже 2015-го и уж точно лучше 2012-го. Просто он символично начался с громких утрат и кончился ими же.

Дэвид Боуи (69)

Музыкант, актёр и просто странный человек

Алан Рикман (69)

Актёр

10 лучших ролей Алана Рикмана От международного террориста до истинного джентльмена, от ворчливого ангела до тёмного мага с золотым сердцем.

Дэвид Дж. Хартвелл (74)

Известный американский редактор, издатель, активист фэндома

Дэниел Герсон (49)

Сценарист («Корпорация монстров», «Город героев», «Тачки 3»)

Василий Звягинцев (71)

Писатель, автор цикла «Одиссей покидает Итаку»

Алан Янг (96)

Актёр. Среди его многочисленных ролей — голос Скруджа Макдака в мультсериале «Утиные истории». Последний раз возвращался к этой роли для игры Duck Tales Remastered в 2013 году

Антон Ельчин (27)

Американский актёр российского происхождения. Наиболее известен по роли Павла Чехова в киносерии «Стартрек»

Погиб актёр Антон Ельчин Наибольшую известность ему принесла роль Чехова в «Звёздном пути».

Джерри Дойл (60)

Актёр, известный по роли Гарибальди в сериале «Вавилон 5»

Кенни Бейкер (81)

Актёр-карлик, наиболее известный по роли R2-D2 в «Звёздных войнах»

Джин Уайлдер (83)

Актёр. Известен по фильмам Мела Брукса («Молодой Франкенштейн», «Продюсеры»), а также фильму «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)

Шери С. Теппер (87)

Писатель-фантаст

Рон Гласс (71)

Актёр. Известен по роли пастыря Бука в «Светлячке»

Джон Гленн (95)

Первый американский космонавт. Также известен как самый старый космонавт — свой последний полёт совершил в возрасте 77 лет в 1998 году

Ричард Адамс (96)

Писатель. Наиболее известен по роману «Обитатели холмов»

Феликс Кривин (88)

Писатель-фантаст

Круги на всегда. Памяти Феликса Кривина Сегодня, 24 декабря, нас покинул замечательный сказочник, мудрец и поэт Феликс Давидович Кривин.

Кэрри Фишер (60)

Актриса, писатель и сценарист, наиболее известная по роли принцессы Леи в «Звёздных войнах». Через день после её смерти умерла её мама, актриса Дебби Рейнольдс (слева)