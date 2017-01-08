Итоги 2016: Потери года

Под конец 2016 года про него ходила шутка: «Берегитесь, этот засранец ещё успеет кого-нибудь убить». На самом деле год не такой уж смертоносный — не хуже 2015-го и уж точно лучше 2012-го. Просто он символично начался с громких утрат и кончился ими же.

Дэвид Боуи (69)

Черновик 20

Музыкант, актёр и просто странный человек

Дэвид Боуи и что он значил для нас

Опубликовано: 11.01.2016

Боуи умер. Да здравствует Боуи! Вспомним, что актёр и музыкант сделал для фантастики и не только.

David Bowie Blackstar

David Bowie — Blackstar. В вечность под аккомпанемент саксофона

Опубликовано: 15.02.2016

Дэвид уходит в вечность с едкой усмешкой на лице, и сложно представить себе более достойное завершение его пути.

Алан Рикман (69)

10 фантастических предателей

Актёр

10 лучших ролей Алана Рикмана

10 лучших ролей Алана Рикмана

Опубликовано: 20.01.2016

От международного террориста до истинного джентльмена, от ворчливого ангела до тёмного мага с золотым сердцем.

Дэвид Дж. Хартвелл (74)

Дэвид Дж. Хартвелл

Известный американский редактор, издатель, активист фэндома

Дэниел Герсон (49)

Дэниел Герсон

Сценарист («Корпорация монстров», «Город героев», «Тачки 3»)

Василий Звягинцев (71)

Василий Звягинцев

Писатель, автор цикла «Одиссей покидает Итаку»

Алан Янг (96)

Алан Янг

Актёр. Среди его многочисленных ролей — голос Скруджа Макдака в мультсериале «Утиные истории». Последний раз возвращался к этой роли для игры Duck Tales Remastered в 2013 году

Антон Ельчин (27)

Антон Ельчин

Американский актёр российского происхождения. Наиболее известен по роли Павла Чехова в киносерии «Стартрек»

Погиб актёр Антон Ельчин

Опубликовано: 19.06.2016

Наибольшую известность ему принесла роль Чехова в «Звёздном пути».

Джерри Дойл (60)

Джерри Дойл

Актёр, известный по роли Гарибальди в сериале «Вавилон 5»

Кенни Бейкер (81)

Кенни Бейкер

Актёр-карлик, наиболее известный по роли R2-D2 в «Звёздных войнах»

Джин Уайлдер (83)

Джин Уайлдер

Актёр. Известен по фильмам Мела Брукса («Молодой Франкенштейн», «Продюсеры»), а также фильму «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)

Шери С. Теппер (87)

Шери С. Теппер

Писатель-фантаст

Рон Гласс (71)

Умер Рон Гласс — Пастырь Бук из «Светлячка»

Актёр. Известен по роли пастыря Бука в «Светлячке»

Джон Гленн (95)

Американский астронавт Джон Гленн умер в возрасте 95 лет

Первый американский космонавт. Также известен как самый старый космонавт — свой последний полёт совершил в возрасте 77 лет в 1998 году

Ричард Адамс (96)

Не стало писателя Ричарда Адамса

Писатель. Наиболее известен по роману «Обитатели холмов»

Ричард Адамс. Шардик

Ричард Адамс «Шардик»

Опубликовано: 17.04.2016

Текст-событие, масштабный, многогранный, глубокий, ни на что не похожий.

Феликс Кривин (88)

Круги на всегда

Писатель-фантаст

Круги на всегда

Круги на всегда. Памяти Феликса Кривина

Опубликовано: 24.12.2016

Сегодня, 24 декабря, нас покинул замечательный сказочник, мудрец и поэт Феликс Давидович Кривин.

Кэрри Фишер (60)

Итоги 2016: Потери года

Актриса, писатель и сценарист, наиболее известная по роли принцессы Леи в «Звёздных войнах». Через день после её смерти умерла её мама, актриса Дебби Рейнольдс (слева)

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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