    Кино | Фантасты
    #итоги #итоги 2023 #некролог

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник

    16 января 2024
    Фото аватара
    16.01.2024
    13788
    3 минуты на чтение
    #итоги #итоги 2023 #некролог
    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 5

    В 2023-м многие из нас потеряли близких, знакомых, просто соотечественников. В этом материале мы вспомним писателей, актёров и других творцов, которых не стало за прошлый год. Тех, чьи книги мы читали, чьи фильмы смотрели, в чьи игры играли. Невосполнимую потерю понёс и сам «Мир фантастики».

    Умер Александр Ремизов, художник «Мира фантастики»

    Александр Ремизов — постоянный художник «Мира фантастики», автор комиксов и наш давний коллега, стоявший у самых истоков журнала в 2003 году. Ему было 54 года. Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор. В 2023 году мы выпустили сборник всех комиксов Ремизова.

    Смотрите также

    «Папа рисовал каждый день. Я узнаю его рисунок из тысячи»: интервью с Катериной Ремизовой

    «Папа рисовал каждый день. Я узнаю его рисунок из тысячи»: интервью с Катериной Ремизовой

     Сергей Серебрянский |  02.10.2023 |  3320

    Чтобы почтить память художника Александра Ремизова на страницах праздничного номера, мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.

    Алан Аркин, американский актер, сыгравший в фильмах «Эдвард Руки-ножницы» «Гаттака» и не только. Лауреат «Оскара» за «Маленькую мисс Счастье».

    Арлин Соркин, американская актриса, голос Харли Квинн и прототип её образа.

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 4

    Брайан Чарльз Анселл, американский разработчик настольных игр, один из создателей Warhammer Fantasy.

    Виктор Точинов, российский писатель, автор циклов ужасов «Тварь» «Новая инквизиция» и «Пасть», а также остроумного эссе-деконструкции «Остров без сокровищ».

    Владимир Митыпов, российский бурятский писатель-фантаст, автор книг «Мамонтёнок Фуф», «Инспектор золотой тайги».

    Вячеслав Назарук, художник-мультипликатор, один из создателей кота Леопольда. Работал над мультфильмами «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Ушастик», «Чертенок с пушистым хвостом» и другими.

    Геннадий Гладков, советский кинокомпозитор, автор музыки и песен из мультфильмов «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Львёнок и Черепаха», фильмов «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» и многих других.

    Джеймс Маккэффри, американский актёр, голос Макса Пэйна.

    Дэвид Дрейк, американский писатель-фантаст, автор цикла о Велизарии.

    Елена Шульман, российская актриса дубляжа. Озвучила Дори из «В поисках Немо/Дори», Реджину из «Однажды в сказке», Грейс из «Аватара», Мэри Джейн из «Человека-паука» и Сьюзан из «Гравити Фоллз».

    Игорь Ясулович, советский актёр, сыгравший в «Гостье из будущего», «Руслане и Людмиле», «Через тернии к звёздам» и «Мио, мой Мио».

    Инна Чурикова, советская актриса, сыгравшая баронессу в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», Марфушу в «Морозко» и во многих других классических фильмах. 

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник

    Чурикова в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»

    Клаус Тойбер, немецкий разработчик настольных игр, создатель экономической стратегии «Колонизаторы».

    Кормак Маккарти, американский писатель, автор романов «Старикам тут не место», «Кровавый меридиан» и постапокалипсиса «Дорога».

    Леонид Володарский. радиоведущий, переводчик и диктор. Тот самый голос, которым говорили персонажи на кассетах нашего детства.

    О нём:

    Леонид Володарский: в память о голосе эпохи VHS 2

    Леонид Володарский: в память о голосе эпохи VHS

     Мара Руднева |  09.08.2023 |  13803

    О переводчике вспоминает наш автор, знавшая его лично.

    Лэйдзи Мацумото, японский мангака, создатель аниме «Космический линкор „Ямато“», «Космический пират Харлок» и «Галактический экспресс 999».

    О нём:

    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата 14

    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата

     Николай Караев |  22.07.2020 |  5792

    Харлок — один из самых известных героев аниме. Но, возможно, и один из самых неизвестных…

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 3

    Мацумото в окружении своих героев

    Лэнс Реддик, американский актёр, игравший в сериалах и озвучивший персонажей игр Horizon, Quantum Break и Destiny. Последняя его роль — Зевс в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы».

    Майкл Гэмбон, ирландский актёр, сыгравший Дамблдора в поздних частях «Гарри Поттера». Он также принимал участие в дилогии «Приключения Паддингтона», сериале «Доктор Кто», фильмах «Небесный капитан и мир будущего», «Сонная лощина», «Книга Илая».

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 1

    Гэмбон в «Гарри Поттере»

    Майкл Лернер, американский актёр, сыгравший в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Белоснежка: Месть гномов», «Годзилла» (1998).

    Майкл Ривз, американский сценарист, который работал над сериалами «Бэтмен», «Гаргульи», «Подземелья и драконы», «Хи-Мэн» и «Охотники за привидениями». А ещё он написал с десяток книг по «Звёздным войнам».

    Майкл Флинн, американский писатель-фантаст, известный по книге «Эйфельхайм: город-призрак» и циклу «Огненная звезда».

    Наталья Витько, она же Megana — российская писательница, редактор, корректор, известный деятель отечественного фэндома и один из организаторов Фантассамблеи.

    Николай Ютанов, российский писатель, переводчик, директор издательства «Terra fantastica»

    Оуэн Ройзман, американский оператор, снявший «Изгоняющего дьявола». Пятикратный номинант на «Оскар».

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 6

    Уэлч в фильме «Фантастическое путешествие»

    Ракель Уэлч, американская актриса, сыгравшая в фильмах «Миллион лет до нашей эры», «Фантастическое путешествие», «Чудовище».

    Ричард Франклин, британский актёр, игравший в 1970-е в «Докторе Кто».

    Рэй Стивенсон, американский актёр, сыгравший в фильмах: «Каратель: Территория войны» (самого Фрэнка Кастла), «Книга Илая», «Тор», сериале «Чёрные паруса».

    Такахиро Кимура, японский дизайнер персонажей, наиболее известный по аниме «Код Гиас».

    Тина Тёрнер, американская певица и актриса, сыгравшая в «Безумном Максе 3».

    Том Уилкинсон, американский актёр, сыгравший в фильмах «Вечное сияние чистого разума», «Бэтмен: Начало», «Одинокий рейнджер». 

    Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник 2

    Фридкин и актриса Линда Блэр на съёмках «Изгоняющего дьявола»

    Уильям Фридкин, режиссёр классики киноужасов «Изгоняющий дьявола». Ещё он снимал эпизоды сериалов «Сумеречная зона» и «Байки из склепа».

    Энни Вершинг, американская актриса. Играла в сериалах «Новичок», «24 чaса», «Сверхъестественное», «Вне времени» и «Звёздный путь: Пикар». Она озвучила и записала движения Тесс в игре The Last of Us.

    Юрий Арабов, российский сценарист, сочинявший фильмы-притчи и мистику. По его сценариям сняты готика «Господин оформитель», притча «Монах и бес», мистическая драма «Фауст», сатирический мультфильм «Нос, или Заговор «не таких» 

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Лучшие фильмы ужасов 2023 года
    Лучшие фильмы ужасов 2023 года
    Кого мы потеряли в 2020 году: писатели, актёры, учёные
    Кого мы потеряли в 2020 году: писатели, актёры, учёные
    Памяти Сатору Иваты(1959–2015) 4
    Памяти Сатору Иваты
    (1959–2015)

    Статьи

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 10
    0
    216
    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч?

    Кошмар на планете Тлейлакс или Неоконченный мессия.

    Мир фантастики №242 (январь 2024) 3
    0
    14674
    Мир фантастики №242 (январь 2024)

    Ожидания 2024 года во всех проявлениях.

    Лучшие игры 2023 года, часть 1. 25 хороших игр 25
    0
    69335
    Лучшие игры 2023 года. Часть 1: 25 хороших игр

    Нот грейт, нот террибл.

    Черновик 1066
    0
    75480
    Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

    Историческая фантазия о поиске себя

    Художница Сандара Танг: 6
    0
    144557
    Художница Сандара Танг: драконы, единороги и ещё немного драконов

    Сингапурская художница — о любви к крылатым ящерам, важности обучения и оптимизме

    Читаем отрывок из нового романа Роберта Сойера «Оппенгеймер. Альтернатива» 1
    0
    133827
    Читаем отрывок из нового романа Роберта Сойера «Оппенгеймер. Альтернатива»

    Глава, в которой мы узнаём о любовной жизни Оппенгеймера, а сам Оппи знакомится с Джин Тэтлок

    Как изучали Титан. Метановые реки и космический ветер на спутнике Сатурна
    0
    174177
    Как изучали Титан. Метановые реки и космический ветер на спутнике Сатурна

    Поиск жизни в полутора миллиардах километров от Солнца

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 2
    0
    344365
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века

    Держим руку на пульсе фантастики.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить