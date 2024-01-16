Кто умер в 2023 году: актёры, писатели и наш любимый художник

В 2023-м многие из нас потеряли близких, знакомых, просто соотечественников. В этом материале мы вспомним писателей, актёров и других творцов, которых не стало за прошлый год. Тех, чьи книги мы читали, чьи фильмы смотрели, в чьи игры играли. Невосполнимую потерю понёс и сам «Мир фантастики».
Александр Ремизов — постоянный художник «Мира фантастики», автор комиксов и наш давний коллега, стоявший у самых истоков журнала в 2003 году. Ему было 54 года. Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор. В 2023 году мы выпустили сборник всех комиксов Ремизова.
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Чтобы почтить память художника Александра Ремизова на страницах праздничного номера, мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.
Алан Аркин, американский актер, сыгравший в фильмах «Эдвард Руки-ножницы» «Гаттака» и не только. Лауреат «Оскара» за «Маленькую мисс Счастье».
Арлин Соркин, американская актриса, голос Харли Квинн и прототип её образа.
Брайан Чарльз Анселл, американский разработчик настольных игр, один из создателей Warhammer Fantasy.
Виктор Точинов, российский писатель, автор циклов ужасов «Тварь» «Новая инквизиция» и «Пасть», а также остроумного эссе-деконструкции «Остров без сокровищ».
Владимир Митыпов, российский бурятский писатель-фантаст, автор книг «Мамонтёнок Фуф», «Инспектор золотой тайги».
Вячеслав Назарук, художник-мультипликатор, один из создателей кота Леопольда. Работал над мультфильмами «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Ушастик», «Чертенок с пушистым хвостом» и другими.
Геннадий Гладков, советский кинокомпозитор, автор музыки и песен из мультфильмов «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Львёнок и Черепаха», фильмов «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» и многих других.
Джеймс Маккэффри, американский актёр, голос Макса Пэйна.
Дэвид Дрейк, американский писатель-фантаст, автор цикла о Велизарии.
Елена Шульман, российская актриса дубляжа. Озвучила Дори из «В поисках Немо/Дори», Реджину из «Однажды в сказке», Грейс из «Аватара», Мэри Джейн из «Человека-паука» и Сьюзан из «Гравити Фоллз».
Игорь Ясулович, советский актёр, сыгравший в «Гостье из будущего», «Руслане и Людмиле», «Через тернии к звёздам» и «Мио, мой Мио».
Инна Чурикова, советская актриса, сыгравшая баронессу в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», Марфушу в «Морозко» и во многих других классических фильмах.
Клаус Тойбер, немецкий разработчик настольных игр, создатель экономической стратегии «Колонизаторы».
Кормак Маккарти, американский писатель, автор романов «Старикам тут не место», «Кровавый меридиан» и постапокалипсиса «Дорога».
Леонид Володарский. радиоведущий, переводчик и диктор. Тот самый голос, которым говорили персонажи на кассетах нашего детства.
О нём:
Леонид Володарский: в память о голосе эпохи VHS
О переводчике вспоминает наш автор, знавшая его лично.
Лэйдзи Мацумото, японский мангака, создатель аниме «Космический линкор „Ямато“», «Космический пират Харлок» и «Галактический экспресс 999».
О нём:
Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата
Харлок — один из самых известных героев аниме. Но, возможно, и один из самых неизвестных…
Лэнс Реддик, американский актёр, игравший в сериалах и озвучивший персонажей игр Horizon, Quantum Break и Destiny. Последняя его роль — Зевс в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы».
Майкл Гэмбон, ирландский актёр, сыгравший Дамблдора в поздних частях «Гарри Поттера». Он также принимал участие в дилогии «Приключения Паддингтона», сериале «Доктор Кто», фильмах «Небесный капитан и мир будущего», «Сонная лощина», «Книга Илая».
Майкл Лернер, американский актёр, сыгравший в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Белоснежка: Месть гномов», «Годзилла» (1998).
Майкл Ривз, американский сценарист, который работал над сериалами «Бэтмен», «Гаргульи», «Подземелья и драконы», «Хи-Мэн» и «Охотники за привидениями». А ещё он написал с десяток книг по «Звёздным войнам».
Майкл Флинн, американский писатель-фантаст, известный по книге «Эйфельхайм: город-призрак» и циклу «Огненная звезда».
Наталья Витько, она же Megana — российская писательница, редактор, корректор, известный деятель отечественного фэндома и один из организаторов Фантассамблеи.
Николай Ютанов, российский писатель, переводчик, директор издательства «Terra fantastica»
Оуэн Ройзман, американский оператор, снявший «Изгоняющего дьявола». Пятикратный номинант на «Оскар».
Ракель Уэлч, американская актриса, сыгравшая в фильмах «Миллион лет до нашей эры», «Фантастическое путешествие», «Чудовище».
Ричард Франклин, британский актёр, игравший в 1970-е в «Докторе Кто».
Рэй Стивенсон, американский актёр, сыгравший в фильмах: «Каратель: Территория войны» (самого Фрэнка Кастла), «Книга Илая», «Тор», сериале «Чёрные паруса».
Такахиро Кимура, японский дизайнер персонажей, наиболее известный по аниме «Код Гиас».
Тина Тёрнер, американская певица и актриса, сыгравшая в «Безумном Максе 3».
Том Уилкинсон, американский актёр, сыгравший в фильмах «Вечное сияние чистого разума», «Бэтмен: Начало», «Одинокий рейнджер».
Уильям Фридкин, режиссёр классики киноужасов «Изгоняющий дьявола». Ещё он снимал эпизоды сериалов «Сумеречная зона» и «Байки из склепа».
Энни Вершинг, американская актриса. Играла в сериалах «Новичок», «24 чaса», «Сверхъестественное», «Вне времени» и «Звёздный путь: Пикар». Она озвучила и записала движения Тесс в игре The Last of Us.
Юрий Арабов, российский сценарист, сочинявший фильмы-притчи и мистику. По его сценариям сняты готика «Господин оформитель», притча «Монах и бес», мистическая драма «Фауст», сатирический мультфильм «Нос, или Заговор «не таких»
Открылось второе дыхание!
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