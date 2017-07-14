Добрый день! Не будет ли у вас минутки поговорить о Magic: The Gathering? По правде говоря, минутки будет мало: разговор предстоит долгий, но интересный.

События

Предположим, вы пока не умеете играть в «Магию». Вы слышали о ней от своих знакомых, но вам показалось, что это слишком сложная игра, а детали спрашивать вы постеснялись. И напрасно — опытные игроки вас с радостью обучат, было бы желание! Тем более что для обучения существуют специальные люди, специальные места и даже специальные дни. Например, Magic Open House — мероприятия нового формата, которые поддерживает производитель игры. Конечно, прийти в ближайший магазин (его можно найти на официальном сайте), чтобы научиться играть в «Магию», можно в любой день, но, участвуя в Magic Open House, вы можете получить намного больше. Скажем, за приведённого друга дают уникальные карты. Вообще, в день Magic Open House всё делается для новичков — их собирают вместе, знакомят с картами и правилами, а потом они участвуют в своём первом турнире. Недавно мероприятия стали регулярно проходить и в России: первое состоялось в апреле, второе — 1 июля.

Герои

Вы сыграли свою первую партию, и вам понравилось. Что делать дальше? Для новичков, которые хотят и быть в теме, и иметь на руках хорошие свежие карты, подойдут колоды Planeswalker’ов. Это наборы, специально собранные вокруг центральных героев «Магии» — могущественных путешественников по мирам. Среди них десятки удивительных персонажей, но есть кое-кто, кто возвышается над всеми.

Это древний дракон Никол Болас. Когда-то он владел невиданной силой, куда большей, чем у иных богов, и его цель — вернуть и умножить былое могущество. В широком смысле всё, что происходит в Мультивселенной, включая последние события в Зендикаре, Иннистраде, Каладеше и Амонхете, — части большого плана Никола Боласа. Даже Стражи, команда наиболее могущественных Planeswalker’ов, собрались в конечном счёте лишь по желанию Боласа. И в новом сете «Час разрушения» дракон наконец даёт им самим это понять.

Карты нового набора иллюстрируют кардинальные перемены, произошедшие в мире Амонхета. Нактамун разрушен, храмы в запустении. А что с богами — защитниками Амонхета? Оказывается, они, как и все прочие обитатели мира, были обмануты Богом-Фараоном, который разделил богов, а теперь натравил их друг на друга.

Самое грандиозное в «Часе разрушения» — то, что это всего лишь демонстрация сил и проверка возможностей Никола Боласа. А они у жестокого дракона выходят за пределы воображения, в чём игроки могли убедиться на пререлизе 8–9 июля.

Впечатления от пререлиза «Часа разрушения»

Что такое пререлиз? В этот день игроки могут впервые поиграть новыми картами, вскрыть ценные промо-карты и подготовиться к релизу, который состоится через неделю (то есть уже завтра). В субботу, 8 июля, это мероприятие посетил и ваш покорный слуга вместе с коллегами из «Игромании».

Игры на пререлизе проходят в формате sealed, или «запечатанная колода». Игрокам даётся набор с шестью бустерами — непрозрачными пакетиками по 15 карт, из которых нужно собрать свою колоду (в идеале — ровно из 40 карт), объединённую общими цветами и идеями.

Лично у меня впечатления от игры остались самые положительные. Новый набор постоянно демонстрирует своё коварство! Взять, например, карты с «пытками». «Пытка скарабеями» может доставить немало проблем в середине игры, если не положить в колоду инструмент противодействия чарам. Очень неприятное знакомство вышло с Богом-скарабеем, который колдует с колодой, возвращает с кладбища существ в виде зомби и сразу наносит вам урон количеством этих зомби.

Интересны механики «увековечивание» и «страдание». «Увековечивание» похоже на уже знакомое по «Амонхету» «бальзамирование» — с одним существенным отличием: увековеченное существо возвращается более сильным, чем оно было. Существа со «страданием» есть только в чёрном, синем и красном цветах. Если противник выпустил против вас такого бойца, вам предстоит решить, блокировать его или нет. Заблокировав его, вы потеряете жизни, равные стоимости «страдания». Но выбор не блокировать существо может также обернуться против вас — как в случае с «Вековечным пламени».

Изменилась и механика в части Planeswalker’ов. Если раньше их присутствие на столе серьёзно влияло на перевес сил, то теперь против каждого из Стражей у Никола Боласа найдётся, чем ответить.

* * *

Хорошо быть плохим, не правда ли? Теперь у вас есть возможность взглянуть на мир глазами Никола Боласа — и уничтожить этот мир. «Час разрушения» — это время, когда зло победило. Это захватывающий сет, и в него стоит играть.

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