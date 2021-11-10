Обзор Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Карточная jRPG с рейтингом 6+ от Ёко Таро

В конце октября на прилавках практически незаметно, безо всякой рекламы, появился Voice of Cards: The Isle Dragon Roars — новый проект Ёко Таро, режиссёра, дизайнера и сценариста сериала Drakengard и его именитых спин-оффов NieR. Сев в кресло творческого директора, вечно прячущийся под маской японец явно решил отдохнуть от крупных релизов и сделать на скорую руку что-то скромное и уютное. Позвав с собой композитора Кеити Окабе и художника Кимихико Фудзисаку, он сделал короткую, приятную, не лишенную авторского обаяния карточную RPG, которую со спокойной совестью можно и пропустить.

Жанр: карточная, jRPG

Разработчик: Square Enix

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: отсутствует

Платформы: PC, PS4, Switch

Играли на: PC

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События Voice of Cards разворачиваются в типичном средневеково-фэнтезийном королевстве, которое в последние месяцы стал кошмарить огромный чёрный дракон. Пообещав убийце чудовища солидную награду, королева призывает всех доблестных воинов отправиться на охоту. Прельстившись щедрым вознаграждением, в путь снаряжается и наш герой, простой деревенский паренёк, в сопровождении странного монстрообразного существа по имени Мар.

По дороге, конечно же, нам предстоит встретить и новых сопартийцев, в числе которых будет язвительная ведьма и бойкая блондинистая лучница, посетить все знаковые места этого мира, выполнить горсть не относящихся к судьбе дракона квестов… проще говоря, Voice of Cards настолько глубоко эксплуатирует стандарты жанра jRPG, что можно составлять настоящее японское RPG-бинго.

Злодей, оказавшийся добряком? Есть. Ложный финал истории? Имеется. Герой, стремительно взрослеющий из истеричного подростка в мудрого самопожертвенного мужчину? Конечно. Финальный бой из трёх стадий, перемежающийся литрами диалогового пафоса? А как же ещё!

Несмотря на то, что повествование тут явно не выдерживает сравнений с NieR: Automata, фирменный депрессивно-меланхоличный стиль Таро нет-нет да проглядывает в некоторых сценах и эпизодах. И спойлерить их будет кощунством, но исключительно исходя из очень скромного хронометража игры, — бойкое её прохождение займёт от силы часов пятнадцать.

Из-за небольшой продолжительности особенно пострадали персонажи и отношения между ними — фирменные черты качественных jRPG. Ты попросту не успеваешь прикипеть к своей команде, а развитие персонажей и наших подопечных не поспевает за стремительным темпом истории. Последний сопартиец и вовсе присоединяется к нам буквально за пару часов до финальных титров.

В самой же Voice of Cards всю игру придётся заниматься привычной jRPG-рутиной: резать в случайных стычках сотни надоедливых монстров, прокачивать героев, закупать в городских магазинах новую экипировку и расходные предметы, искать спрятанные сундуки с ценностями и общаться с NPC, которые будут сладострастно гонять наш отряд туда и обратно по самым глупым поводам.

Но это почти не раздражает из-за потрясающей стилизации Voice of Cards, которая искупает всю её деревянную шаблонность. Игра настолько хитро мимикрирует под настольную карточную игру, что первые несколько часов ты и вовсе не замечаешь подлога. Партия героев — белая фишка, весь огромный мир — стол с перевернутыми рубашкой вверх картами. Все остальное — от монстров и диалоговых окон до предметов и главного меню — тоже карты.

Ощущение от уютной партии в какой-нибудь D&D с друзьями подкрепляется постоянным присутствием Рассказчика, который, как и положено хорошему мастеру подземелий, активно описывает и комментирует происходящее на экране. На его чувстве юмора, живой манере речи и прекрасном тексте и держится львиная доля обаяния Voice of Cards. Стоит только оставить игру на пару минут в покое как он устало произнесёт что-нибудь в духе: «Разбуди меня, как вернёшься» — и это погружает в мир игры даже сильнее, чем традиционно потрясающая музыка Кеити Окабе.

В такие моменты очень хочется, чтобы Voice of Cards была просто визуальной новеллой, а не до мозга костей классической jRPG с десятками пошаговых боёв, которые тоже хитро мимикрировали под настолку. Построения колод, как в других истинно карточных играх, здесь нет: у каждого героя есть набор постепенно пополняемых навыков, четыре из которых можно брать в сражение. Всех друзей на поле боя тоже взять нельзя — в партии может быть одновременно только три персонажа.

Не считая незначительных тонкостей, бои будут понятны любому игроку, запускавшему хоть раз какую-нибудь из прежних частей Final Fantasy. Наши герои и монстры ходят по очереди, согласно показателям скорости. В каждый ход одного из трёх членов отряда в специальной шкатулке появляется кристалл маны — при этом простые атаки их не тратят, но зато все остальные умения их расходуют крайне расточительно. Какой-нибудь волшебный шторм трёх стихий нашей ведьмы и вовсе сжигает сразу пять единиц редкого ресурса. Сами сражения привычны, схематичны и просты: особо опасных врагов мы замораживаем, отравляем или парализуем, стараемся активно использовать их стихийные уязвимости и лечим подбитых до того момента, как их приходиться воскрешать дорогими бутылками. Классика, известная ещё со времён PS1, если не SNES.

Разнообразие, а заодно и некоторое раздражение вносит разве что лёгкий элемент случайности, поскольку успешность применения многих эффектов зависит от удачного броска дайса. А вот боевые модификаторы каждый ход, наоборот, оказывают благотворное влияние на темп и стратегию игры. Например, на один ход игра может увеличить урон от тёмной магии или «связать» все наши отряды, лишая возможности использовать умения за кристаллы.

При этом какого-то серьёзного вызова игра не бросает вплоть до финального сражения. Более того, Voice of Cards можно пройти без единой перезагрузки одним и тем же отрядом, который будет изменяться разве что по воле сценария.