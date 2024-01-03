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    #Брендон Сандерсон #рецензии на книги

    Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря». Девушка, готовая на всё!

    3 января 2024
    Мария Лебеденко
    03.01.2024
    39
    2 минуты на чтение
    #Брендон Сандерсон #рецензии на книги

    Действие романа происходит во вселенной Космера, на отдалённой планете, вокруг которой вращаются разноцветные луны. Спутники регулярно сбрасывают на поверхность волшебные споры, которые собираются в целые моря. У спор каждого цвета особенные свойства — их, как и нюансы плавания по споровым морям, Сандерсон, не изменяя себе, продумывает до мелочей. Планета с сухими океанами выглядит одновременно причудливо и правдоподобно — на любой вопрос о здешнем мироустройстве у романа тут же находится ответ.

    В дальнее плавание среди изумрудных спор и предстоит отправиться главной героине — девушке по имени Локон. Могущественная Колдунья держит в плену её возлюбленного, сына герцога Чарли,— и Локон, чтобы спасти его, предстоит, избежав множество смертельных опасностей, стать совсем другим человеком.

    Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря». Девушка, готовая на всё

    Brandon Sanderson

    Tress of the Emerald Sea

    Роман

    Жанр: юношеское авантюрное фэнтези

    Выход оригинала: 2023

    Художник: Говард Лайон

    Переводчики: И. Лебедева, А. Третьяков, В. Эслауэр

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

    Серия: «Звёзды новой фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    480 с., 5000 экз.

    Похоже на:

    Диана Уинн Джонс «Рыцарь на золотом коне»

    фильм «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007)

    Завязка романа напоминает сказку — за тем, конечно, исключением, что прекрасная дева спасает принца, а не наоборот. Но Сандерсон берёт за основу классические сказочные тропы и грамотно их переосмысливает — не выворачивает наизнанку, а заставляет звучать очень свежо.

    Например, Локон — не самая типичная главная героиня. Её основные черты — осторожность и рассудительность, так что при любой угрозе она не бросается на баррикады с шашкой наголо, а сперва обдумывает наилучший путь решения. От такого нетривиального подхода к геройству в восторге даже сам рассказчик — кстати, эту должность в книге занимает шут Хойд, персонаж, знакомый поклонникам космерского цикла. Хойд определяет и стиль повествования — многочисленные шутки и мягкая ирония пронизывают текст.

    Практичность и умение думать головой помогают Локон при встрече с командой пиратского корабля «Воронья песнь», бороздящего поля лунных спор. Пираты здесь не бездушные грязные головорезы (хотя насчёт их чистоты можно поспорить), а вполне неплохие ребята, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Каждому из них автор успевает дать мотивацию и трогательную предысторию — особенно колоритными получились корабельный доктор Улаам, любитель медицинских экспериментов, и говорящая крыса Хак, второй по значимости персонаж книги.

    К «висельникам» с «Вороньей песни» быстро проникаешься симпатией — в немалой степени этому способствуют отношения между персонажами. Сандерсону удалось создать на борту корабля настоящую маленькую семью, каждый член которой искренне переживает за других и всегда готов прийти на помощь.

    Роман вообще можно назвать очень комфортным — конфликты тут решаются относительно легко, а испытания, хоть они и весьма серьёзные, преодолеваются благодаря дружбе и доверию. Кажется, что с героями не может случиться ничего плохого,— не потому, что они всесильные Мэри Сью и окружены сюжетной бронёй, а потому, что хорошие люди просто заслуживают счастливого конца. Наверное, именно поэтому злодеи вышли не слишком угрожающими — а главный антагонист, великая и ужасная Колдунья, и вовсе большую часть повествования выполняет роль эдакого макгаффина, к которому стремится Локон.

    В какой-то момент уютные корабельные будни ломают динамику книги — в середине сюжет ощутимо провисает, однако затем быстро наращивает темп, завершаясь несколькими неожиданными поворотами и по-настоящему захватывающим финалом. История получилась такой тёплой, что с ней жаль расставаться — к счастью, Брендон Сандерсон планирует в скором времени вернуться в мир споровых морей и разноцветных лун.

    Итог: «Локон с Изумрудного моря» — добрая, светлая и отлично написанная история про необычную героиню в необычном сеттинге. Если вы устали от безысходности постапокалипсиса и грязи тёмного фэнтези, эта книга сможет вернуть вам беззаботное детство — то самое, с мечтами о морских приключениях и пиратских кладах.

    Дитя пандемии

    Во время пандемии Брендон Сандерсон задумал «Секретный проект» — четыре романа, которые создавались без оглядки на требования издательств. В 2022 году писатель объявил о сборе средств для публикации на Kickstarter — и собрал внушительную сумму в 40 миллионов долларов за несколько дней. Начальной «тайной» книгой, увидевшей свет, стала «Локон с Изумрудного моря» — история о первой любви, пиратах и приключениях в необычных морях. Сам Сандерсон говорил, что секретность позволила ему творить свободно, без давления дедлайнов и редакторов.

    — Почему героини сказок непременно красавицы? — спросила Локон. — Чем не устраивают дурнушки? Например, девы, красивые не внешне, а внутренне? Что-то вроде хорошо приготовленного блюда? Я могла бы стать такой девой. Я разбираюсь в еде. — Поморщившись, Локон добавила: — Хорошо, что мы не в сказке, Чарли. Я бы наверняка попала в плен.

    — А я, вероятно, там сразу бы помер, — сказал юноша. — Я ведь трус. Это чистая правда.

    Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря». Девушка, готовая на всё!
    Стоит ли читать?
    Тем, кто соскучился по добрым сказкам и романтике дальних странствий, — непременно.
    Удачно
    симпатичные герои
    увлекательные приключения
    юмор
    Неудачно
    провисание темпа в середине книги
    номинальные злодеи
    8
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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