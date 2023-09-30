Брендон Сандерсон «Утраченный металл». Финал второй эпохи

Минули те времена, когда Ваксиллиум Ладриан с револьвером наперевес охотился на бандитов. Теперь он политик и глава уважаемого семейства, но прошлое не отпускает: его друзья, Уэйн и Мараси, выходят на след тайной организации Круг — бывшему охотнику за головами уже доводилось с ней сталкиваться. Теперь Круг, во главе которого стоит сестра Вакса, готовится реализовать план, способный сотрясти весь мир. И всё активнее в дела смертных вмешиваются высшие силы.

Brandon Sanderson

The Lost Metal

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези

Выход оригинала: 2022

Художник: Крис Макграт

Переводчик: Ю. Павлов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 5000 экз.

«Двурождённые», часть 4

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Брендон Сандерсон славится как автор, обладающий уникальной творческой плодовитостью. Словно играючи и между работой над другими проектами он создал цикл «Двурождённые», который изначально не планировал писать.

Завершив трилогию «Рождённый туманом», Брендон не скрывал, что собирается вернуться в её мир, Скадриаль, с новыми историями, действие которых развернётся в иные эпохи. Но Сандерсон планировал совершить более дальний скачок во времени, а текст об этом начинал писать лишь в качестве творческого упражнения. Однако в итоге вышел полноценный роман «Сплав закона», а из него вырос и отдельный подцикл в сеттинге, который по уровню развития напоминает вторую половину XIX века.

Если трилогия «Рождённый туманом» предлагала читателям эпическую историю, где решались судьбы мира, то цикл о законниках Ваксе и Уэйне стартовал как более камерное произведение. Друзья провели много времени, сражаясь с бандитами в регионе, где существуют лишь зачатки цивилизации. Затем Вакс, выходец из древнего рода, вернулся в столицу, за ним последовал и Уэйн — и здесь им вновь пришлось противостоять преступникам, пусть и куда более изобретательным и коварным, чем головорезы из провинции.

Проблемы постепенно становились всё более масштабными, и речь шла уже не просто о борьбе с беззаконием, а о защите мира от глобальных потрясений — недаром Ваксом начал интересоваться Гармония, божественный покровитель Скадриаля. Как следствие, к четвёртому роману цикл существенно изменился.

Если поначалу его можно было назвать попыткой Сандерсона сыграть на поле классических детективов вроде «Шерлока Холмса», то «Утраченный металл» по духу вызывает ассоциации скорее с фильмами серии «Миссия невыполнима». Над миром нависает смертельная угроза, и у героев, которые стараются его спасти, почти нет времени, чтобы передохнуть между многочисленными погонями и схватками.

Но Сандерсон не просто подвёл к кульминации конфликт Вакса и Круга, повысил ставки до предела и насытил роман экшеном, выписывать который он большой мастер. Теперь высшие силы уже не только влияют на дела смертных, но и самым активным образом вмешиваются в них. Более того, автор, пожалуй, впервые настолько явственно демонстрирует, что Скадриэль не замкнутый мир, а часть большой мультивселенной, и то, что происходит в нём, связано и с Космером в целом.

«Утраченный металл» получился романом масштабным, насыщенным экшеном, отвечающим на многие вопросы и задающим интересное направление для будущего развития вселенной. При этом в стремлении к эпическому размаху Сандерсон не забывает и о личных арках персонажей. Каждый из них получает достойный финал своей персональной истории… Впрочем, стоит предупредить о том, что развязка не обойдётся без привкуса грусти.

Итог: Увлекательный и красивый финал отличного цикла — пожалуй, одного из лучших в обширной библиографии Сандерсона.

Третья эпоха «Рождённого туманом» Продолжение цикла у Сандерсона в планах, пусть и не в ближайших, — взяться за новые книги об этом мире он планирует только после того, как завершит первую арку «Архива Буресвета». Автор говорил, что новая эпоха «Рождённого туманом» по уровню развития будет примерно соответствовать Земле 1980-х годов, одной из главных героинь выступит девушка-хакер, а среди действующих лиц появятся некоторые наши старые знакомые.



Ваксу уже давно не приходилось стрелять, но он продолжал пользоваться репутацией «Законника-сенатора Дикоземья». Горожане — особенно политики — трепетали при виде огнестрельного оружия. Здесь для убийства чаще использовались более современные виды вооружения — например, нищета и отчаяние.