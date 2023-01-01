«Карнивал Роу», 2-й сезон. Финал сериала про стимпанк-феечек и что с ним не так

Власти Бурга заперли в гетто всех нелюдей — фей, фавнов, оборотней, кентавров. Ситуация в городе становится всё более напряжённой. Все ждут только повода, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Таким поводом может стать появление нового серийного убийцы, который не щадит ни людей, ни существ и преследует свои загадочные цели. Если жители Бурга не сумеют преодолеть разногласия, город ждёт война, а может, даже революция.

Carnival Row Жанр: городское стимпанк-фэнтези

Шоураннеры: Рене Эчеваррия, Трэвис Бичем

В ролях: Орландо Блум, Кара Делевинь, Саймон Макберни, Тамзин Мёрчант, Дэвид Гьяси

Премьера сезона: 17 февраля 2023 года

Возрастной рейтинг: 18+

Продолжительность сезона: 10 серий по 60 минут

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Первый сезон «Карнивал Роу» вышел в 2019 году и запомнился зрителям и критикам в основном благодаря красивому визуалу. Успех не был ошеломительным, но всё-таки шоу продлили на второй сезон. Работа над продолжением откладывалась всю пандемию, и в итоге второй сезон вышел аж через три года после первого. И стал для «Карнивал Роу» последним. Может, если бы не пандемия, сериал ждала бы более долгая и успешная жизнь. За три года зрители всё-таки успели остыть к этому проекту.

Сильной стороной сериала по-прежнему остаётся визуал. Викторианское городское фэнтези с элементами нуара и стимпанка — какое сочетание может ещё больше согреть сердце всем любителям атмосферных историй? Тусклая, холодная палитра идеально передаёт настроение. Спецэффекты используются ограниченно и со вкусом. Дизайны персонажей радуют глаз причудливостью, разнообразием и богатством деталей.

Создатели не поскупились на грим, костюмы и декорации, чтобы задний фон всегда выглядел максимально живым. Этим «Карнивал Роу» отличается от многих других сериалов, в которых главные герои часто действуют либо в пустом пространстве, либо на фоне совсем уж безликих статистов. Напротив, в городе Бурге кипит настоящая жизнь, и рядом с главными героями всегда что-нибудь происходит.

Авторы очень любовно уделяют экранное время этим мимолётным бытовым сценкам. Вот фавн помогает подняться споткнувшемуся кентавру, вот фея моет своего ребенка в бадье, а он весело брызгается, расправляя маленькие крылья. Бург получился по-настоящему живым и интересным местом, равноправным участником повествования наряду с главными героями. Это становится очевидным, когда персонажи покидают город: остальные места в сериале на контрасте с Бургом выглядят беспомощно непроработанными.

Однако всё это визуальное великолепие и подлинно живой сеттинг потрачены впустую на бестолковую историю. Авторы комфортно чувствуют себя в рамках детективного жанра, который преобладал в первом сезоне. Во втором сезоне авторы тоже то и дело пытаются вернуться к уже использованной схеме с поисками серийного убийцы. Однако на этот раз детективная линия не вышла достаточно увлекательной, чтобы собрать отдельные сюжетные элементы в единую, цельную историю.

Автор оригинального сценария, лёгшего в основу «Карнивал Роу», главными его темами называл классовое и расовое противостояние. В популярной культуре зрители привыкли видеть раскрытие этих тем на американском материале, но у «Карнивал Роу» отчётливо восточноевропейский колорит. В существах, запертых в гетто, узнаются евреи, а не темнокожие, хотя это соответствие и нельзя назвать совсем уж топорно-прямолинейным.

Во втором сезоне в соседнем с Бургом государстве произошла революция. Власть захватила организация «Новый рассвет», которая провозгласила равенство между людьми и существами, а также богатыми и бедными. Под вывеской «Нового Рассвета» прячутся несколько утрированные коммунисты.

Революция подаёт «дурной» пример угнетённым жителям Бурга и подсказывает, что их расовые и классовые противоречия можно решить насильственной сменой режима. Но тут создатели сами пугаются выводов, которые намечаются в их сериале, и начинают поспешно сдавать назад: революция — это плохо, просто потому что; ведь насилие — это не выход.

В сериале подчёркнуто противостояние двух жизненных стратегий, которые могут выбрать люди, находящиеся в самом низу иерархии. Можно встроиться в систему, играть по её правилам, чтобы в конце концов тяжким и упорным трудом вырвать себе место под солнцем и постепенно изменить режим изнутри. А можно — постараться разрушить существующий порядок, не считаясь с жертвами, ведь шанс увидеть результаты медленных изменений своими глазами слишком мал. Конфликт между сторонниками этих позиций мог бы очень интересно развиться, если бы ему не мешала патологическая непоследовательность почти всех действующих лиц.

Очень немногие герои сериала знают, чего они хотят и как им этого добиться. Остальные стремятся к невнятному благу, из-за чего их действия носят беспорядочный характер, тем более что некоторые сюжетные линии сценаристам явно приходилось завершать в спешке. В духе «Игры престолов» создатели пытаются отойти от чёрно-белой морали и изобразить сложные и тонкие политические интриги. Иногда им это удаётся, но в итоге инерция сказочных корней фэнтези всё-таки побеждает «грязный» реализм. Кстати, на «Игру престолов» сериал похож и жестокостью: авторы очень лихо расправляются с персонажами, до финала доживут лишь немногие.

Самой большой неудачей сериала следует признать главных героев — Фило и Виньетт. Во-первых, Орландо Блум и Кара Делевинь, которые их играют, слабоваты как актёры, их единственное достоинство — они красиво смотрятся в кадре. Во-вторых, и герой, и героиня лишены цельности и противоречат сами себе. У них всегда семь пятниц на неделе: очень часто в конце серии они принимают очередное судьбоносное решение, чтобы передумать уже в середине следующего эпизода. Это могло сработать, будь таким противоречивым героем только Фило, полукровка, разрываемый между разными мирами. Но сразу двух таких персонажей сюжет вынести не в состоянии, из-за чего и возникает ощущение бестолковости.