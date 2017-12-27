«Яркость»: орки в полиции Лос-Анджелеса

Наши дни. Мир населяют не только люди, но и орки, эльфы, кентавры и представители других фантастических рас. Впрочем, альтернативный Лос-Анджелес мало отличается от своего реального прототипа: уровень преступности зашкаливает, орочьи и людские банды живут в гетто и контролируют целые кварталы, а богатые эльфы правят миром из элитного закрытого района. У простого копа Дэрила Уорда жизнь не задалась: кредиты, долги, жена пилит, ещё и начальство навязало в напарники орка. А когда на очередном вызове полицейские обнаруживают могущественный волшебный артефакт, всё становится ещё хуже — и интереснее.

Bright Жанр: фэнтези-детектив, боевик

Режиссёр: Дэвид Эйр

В ролях: Уилл Смит, Джоэль Эдгертон, Нуми Рапас

Мировая премьера: 22 декабря 2017

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на:

фильмы 1990-х про копов-напарников

«Гримм» (2011)

настольная ролевая игра Shadowrun (1989)

Когда Netflix объявили, что собираются снимать свой полнометражный телефильм про фэнтезийный Лос-Анджелес и копа-орка, публика встретила новость с энтузиазмом. Оригинальный сеттинг, детективный сюжет, узнаваемые фантастические расы, звёздные имена в актёрском составе — всё сулило нетривиальный проект. Но, судя по рейтингам, зрители приняли фильм без восторга, а критики и вовсе разнесли его подчистую. «Яркость» получилась неоднозначной — но при этом и любопытной. В чём же дело?

Создатели фильма придумали отличную вселенную — с богатой историей, культурным разнообразием и множеством любопытных нюансов. Но нам все это великолепие показывают скупыми мазками: то главный герой пристукнет фею-паразита возле своего дома, то в разговоре вскользь упомянут исторический конфликт людей и орков в России. Фильм выглядит как эпизод сериала, в котором интересные сведения подаются маленькими порциями. Только у зрителя «Яркости» впереди нет ещё парочки сезонов, чтобы по достоинству оценить задумки сценаристов. И это очень обидно, потому что здешний мир действительно хочется как следует изучить.

Сюжет почти целиком сконцентрирован на полицейском Дэриле Уорде и его напарнике — орке Нике Джейкоби. И вот тут «Яркость» лихорадит. Фильм то превращается в кино про копов с шуточками и перебранками, словно пришедшее из девяностых, то берёт курс в сторону мрачного психологического триллера с нотками «Настоящего детектива». По правде, первое у него получается гораздо лучше. Уилл Смит убедительно играет хорошего парня с принципами, но слаб в драматическом амплуа, и орку в исполнении Джоэла Эдгертона приходится в одиночку вытягивать на себе все психологические конфликты и расовые противоречия. Орк Ник — настоящая изюминка «Яркости»: Эдгертон сыграл обаятельного, забавного и трогательного героя, которому легко сопереживать.

Но кроме мира и орка «Яркости» нечего предложить искушённому зрителю. Прямые сюжетные рельсы, местами затянутые диалоги, бесцветные злодеи вполне объясняют низкие оценки критиков. Создаётся впечатление, что Дэвид Эйр искренне хотел снять хороший фантастический детектив с элементами боевика, магией, Великим пророчеством и трогательной полицейской драмой, но не смог в правильных пропорциях соединить все ингредиенты этого зелья. Что-то здесь явно лишнее.

И всё-таки фильму стоит уделить внимание — просто постарайтесь изначально воспринимать его не очень серьёзно. Всё-таки истории в таких интересных сеттингах выходят на экран не каждый день, да и попытка передать мрачную атмосферу современного мегаполиса, в котором обитает множество фантастических рас, скорее удалась, чем провалилась.

Фильм не только оставляет много вопросов, но и самой концовкой открыто намекает на сиквел. Конечно, пробившие дно рейтинги оставляют очень слабую надежду на то, что «Яркость» получит продолжение, — однако ходят слухи, что вторая часть уже находится у Netflix в производстве. Так что, возможно, мы ещё встретимся с Урдом, Ником и фэнтезийным Лос-Анджелесом.

Тот случай, когда задумка интереснее реализации. Но если вам нравится ролевая игра Shadowrun или вы в принципе соскучились по оригинальным вселенным — не пожалейте вечера и посмотрите «Яркость».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.