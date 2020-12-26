    64
    Игры | Настольные игры
    #обзор настольной игры #технофэнтези

    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы

    26 декабря 2020
    Аватар
    26.12.2020
    4544
    4 минуты на чтение
    #обзор настольной игры #технофэнтези
    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы 2

    Многие издательства настольных игр не просто выпускают одиночные произведения, а создают целые фантастические миры. Games Workshop развивает вселенную Warhammer, Fantasy Flight Games отправляет игроков на приключения в Терриноте в играх Descent и «Рунбаунд», а CGE рассказывает о суровых буднях Темных Властелинов в Dungeon Lords и Dungeon Petz.

    У молодого американского издательства Thunderworks Games тоже есть свой мир. Правда, довольно стандартный: условное Средневековье, магия, «классические» D&D-шные расы — гномы, эльфы, кобольды, гноллы и так далее. Естественно, такому миру очень нужны герои — и в «Пути героя», первой игре в этом сеттинге, игроки занимались созданием самых сильных и талантливых воителей. Еще любому миру требуется карта — нарисовать её можно в игре «Картографы» (обе настолки, кстати, уже выпущены на русском языке). И, к сожалению, у любого героя есть шанс свернуть на неверную дорожку — тогда добро пожаловать в третью игру, «Взаперти», где вам предстоит… сидеть в фэнтезийной тюрьме Кулбаке.

    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы

    Тип игры: экономическая стратегия, еврогейм

    Автор: Станислав Кордонский

    Художники: Лукаш Рибейру, Джон Ариоса

    Издатель: Thunderworks Games

    Издатель в России: Hobby World, 2020

    Количество игроков: 1–5 (оптимальное: 4–5)

    Возраст игроков: от 10 лет

    Время игры: 60–90 минут

    Похоже на: Dungeon Lords •  Dungeon Petz • «Путь героя»

    К счастью, вы будете не жалкой шестёркой, пытающейся выжить в тюремной иерархии, — о нет, вы станете главарём целой банды отъявленных головорезов. Шестеро бандитов готовы выполнять ваши приказания, в основном — какую часть тюрьмы им контролировать на этом ходу. Ведь в своей основе «Взаперти» — это еврогейм на выставление рабочих.

    Первое, что бросается в глаза, — замечательное оформление. Иллюстрации на поле и картах нарисованы яркими сочными красками, а жетоны банд игроки расставляют на пластиковой подставке, выполненной в виде тюремных камер, где томятся разделённые по расовому признаку преступники. Единственное, что подкачало, — фишки ресурсов. Их в игре четыре вида: мусор, зелья, железо и золото, также в процессе можно копить силу и получать подозрение от стражи — и все это разнообразие выполнено в виде стандартных разноцветных кубиков. А как здорово смотрелись бы ресурсы разной формы, ведь после игр вроде «Эверделла» игроки уже разбалованы!

    Каждый раунд начинается с фазы переклички, в которой игроки отправляют своих приспешников в разные локации. Уголовники у вас в команде разные: посильнее и послабее, а также один громила, который может накачаться в ходе игры, и один проныра, который никогда не вызывает подозрений у стражи. Послать их можно в семь разных комнат, и в зависимости от того, у какой банды в итоге окажется силовое преимущество, будут распределены награды. Победитель в качалке сможет сделать сильнее своего громилу и взять жетон первого игрока.

    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы 1

    В канализации все накопают хоть немного мусора, в лазарете самому сильному и самому слабому достанутся зелья (первый, видимо, отнял силой, а со вторым поделилась добрая медсестра). В кузнице можно получить железа, в лавке — обменять ресурсы, в столовой — привлечь на свою сторону наёмника. В камерах, пока стража не видит, за ресурсы создаются предметы, приносящие победные очки: отмычки, меченые кости, кастеты, «настучаки» и прочие важные в тюремном обиходе вещи. Наконец, последняя локация, библиотека, — особенная. По своей воле уважающие себя преступники туда ни за что не пойдут. Но вот если они облажались в других комнатах — самое время отправить их подучиться. Карты книг — одноразовые действия, которые могут очень помочь в нужный момент.

    После получения наград кто-то, возможно, огребёт проблем от охранников, если набрал слишком много кубиков подозрения (выражается это в потере победных очков), и начнется новый раунд. В конце шестого в Кулбак прибудет король, который отправит самую крутую банду сразиться за свободу на арене Колизея (интересно, не про это ли будет следующая игра Thunderworks Games?).

    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы 3

    На первый взгляд, «Взаперти» — типичное евро на размещение рабочих и управление ресурсами, если бы не один маленький нюанс: два жетона банд из шести можно положить на поле взакрытую. Это в корне меняет ощущения от игрового процесса. «Блеф» и «азарт» — не те слова, которыми обычно описывают экономические стратегии, но здесь именно такой случай! Никогда нельзя быть до конца уверенным, отвлекает ли соперник ваше внимание, например, от качалки — или, наоборот, уже поставил туда самого сильного приспешника. Хочет ли он заполучить самого полезного наёмника или на самом деле собирается умыкнуть из-под носа полезный предмет.

    Несмотря на яркое оформление и юмористическую тематику, нельзя сказать, что «Взаперти» — несерьёзная стратегия. Да, правила освоить просто, но для достижения победы есть разные пути. Можно сделать ставку на дорогие предметы или собирать правильных наёмников (дварфы и крысолюды, например, дают тем больше очков, чем больше их в вашей команде). А можно удачно сочетать эти методы: сектанты дадут дополнительные очки победы за любой ваш предмет, а демоны — только за определённые. А еще есть три достижения, выбираемые случайным образом на каждую игру, так что партии не будут одинаковыми.

    Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы 4

    Давно известно: есть «хардкорные» настольные игры для опытных игроков, а есть лёгкий «семейный» сегмент. «Взаперти» занимает очень удачное срединное положение: благодаря простым правилам и веселому настрою игра прекрасно подойдет для того, чтобы отдохнуть в компании друзей. А в компании гиков она же может стать жестким противостоянием, с попытками просчитать действия соперников и уводом самых полезных карт у них из-под носа. Так что эта коробочка может прижиться на самых разных полках.

    Итог: «Взаперти» может подарить самые разные ощущения от игрового процесса — от расслабленного, но азартного соперничества до ожесточенного противоборств, с блефом и многоходовой стратегией. Зависит от того, какие игроки попадут в фэнтезийные казематы.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Аватар
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Детектив. Игра о современном расследовании»
    «Детектив. Игра о современном расследовании». Лучший настольный процедурал
    Настольная игра «Маятник»: революция в экономических стратегиях или нет?
    Настольная игра «Маятник»: революция в экономических стратегиях или нет?
    Комната 25. Расширенное издание
    Комната 25. Расширенное издание

    Статьи

    Короткометражка: Imposter Origins. Откуда взялись предатели в Among Us?
    0
    2707
    Короткометражка: Imposter Origins. Откуда взялись предатели в Among Us?

    Видеоблогер 3D Print Guy опубликовал ролик, посвящённый мультиплеерной научно-фантастической «Мафии» Among Us. В нём автор изобразил типичное дело с видом от лица предателя и попытался объяснить происхождение этих самых предателей. […]

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 3
    0
    13850
    Что смотреть онлайн на праздники? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года

    Домашняя кинопрограмма на праздники: волшебные волки спасают Ирландию, Джордж Клуни спасает человечество, а дети спасают Мандалорца.

    Настольные игры 2021 года: самые ожидаемые новинки 20
    0
    58499
    Настольные игры 2021 года: самые ожидаемые новинки

    Ледяной постапокалипсис, средневековый детектив, оборона Хогвартса и несколько продолжений Gloomhaven.

    Мнение сценарии Don't Look Up (ДиКаприо + Netflix) 3
    0
    88792
    Обзор сценария «Не смотри вверх»: ДиКаприо в сатирическом «Армагеддоне»

    Что нас ждёт в будущем фильме Netflix — и в чём его потенциальные проблемы.

    Известные писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2019 года — часть 1
    0
    109207
    Писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2020 года — часть 1

    В первой подборке — советы от Генри Лайона Олди, Марии Галиной и других.

    1
    0
    131384
    Что Dragon Age 4 нам готовит: разбираем лор и теории о сюжете

    Четвертая Dragon Age — уже не слух, а в самом деле готовящаяся игра. Пока ждем — разбираем ее тизеры и концепт-арты. Или даже дешифруем, ведь информации в них куда больше, чем кажется.

    Петр Бормор «Враг у ворот»
    0
    287568
    Петр Бормор «Враг у ворот»

    «Ты не пойми нас неправильно, Гобо, — говорил Глеймир-как-его-там, — мы вовсе не бежим, поджав хвосты».

    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon 4
    0
    210708
    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon

    Игра отлично подходит для сериалов формата «загадка недели».

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить