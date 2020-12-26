Настольная игра «Взаперти»: побег из фэнтези-тюрьмы

Многие издательства настольных игр не просто выпускают одиночные произведения, а создают целые фантастические миры. Games Workshop развивает вселенную Warhammer, Fantasy Flight Games отправляет игроков на приключения в Терриноте в играх Descent и «Рунбаунд», а CGE рассказывает о суровых буднях Темных Властелинов в Dungeon Lords и Dungeon Petz. У молодого американского издательства Thunderworks Games тоже есть свой мир. Правда, довольно стандартный: условное Средневековье, магия, «классические» D&D-шные расы — гномы, эльфы, кобольды, гноллы и так далее. Естественно, такому миру очень нужны герои — и в «Пути героя», первой игре в этом сеттинге, игроки занимались созданием самых сильных и талантливых воителей. Еще любому миру требуется карта — нарисовать её можно в игре «Картографы» (обе настолки, кстати, уже выпущены на русском языке). И, к сожалению, у любого героя есть шанс свернуть на неверную дорожку — тогда добро пожаловать в третью игру, «Взаперти», где вам предстоит… сидеть в фэнтезийной тюрьме Кулбаке.

Тип игры: экономическая стратегия, еврогейм Автор: Станислав Кордонский Художники: Лукаш Рибейру, Джон Ариоса Издатель: Thunderworks Games Издатель в России: Hobby World, 2020 Количество игроков: 1–5 (оптимальное: 4–5) Возраст игроков: от 10 лет Время игры: 60–90 минут Похоже на: Dungeon Lords • Dungeon Petz • «Путь героя»

К счастью, вы будете не жалкой шестёркой, пытающейся выжить в тюремной иерархии, — о нет, вы станете главарём целой банды отъявленных головорезов. Шестеро бандитов готовы выполнять ваши приказания, в основном — какую часть тюрьмы им контролировать на этом ходу. Ведь в своей основе «Взаперти» — это еврогейм на выставление рабочих.

Первое, что бросается в глаза, — замечательное оформление. Иллюстрации на поле и картах нарисованы яркими сочными красками, а жетоны банд игроки расставляют на пластиковой подставке, выполненной в виде тюремных камер, где томятся разделённые по расовому признаку преступники. Единственное, что подкачало, — фишки ресурсов. Их в игре четыре вида: мусор, зелья, железо и золото, также в процессе можно копить силу и получать подозрение от стражи — и все это разнообразие выполнено в виде стандартных разноцветных кубиков. А как здорово смотрелись бы ресурсы разной формы, ведь после игр вроде «Эверделла» игроки уже разбалованы!

Каждый раунд начинается с фазы переклички, в которой игроки отправляют своих приспешников в разные локации. Уголовники у вас в команде разные: посильнее и послабее, а также один громила, который может накачаться в ходе игры, и один проныра, который никогда не вызывает подозрений у стражи. Послать их можно в семь разных комнат, и в зависимости от того, у какой банды в итоге окажется силовое преимущество, будут распределены награды. Победитель в качалке сможет сделать сильнее своего громилу и взять жетон первого игрока.

В канализации все накопают хоть немного мусора, в лазарете самому сильному и самому слабому достанутся зелья (первый, видимо, отнял силой, а со вторым поделилась добрая медсестра). В кузнице можно получить железа, в лавке — обменять ресурсы, в столовой — привлечь на свою сторону наёмника. В камерах, пока стража не видит, за ресурсы создаются предметы, приносящие победные очки: отмычки, меченые кости, кастеты, «настучаки» и прочие важные в тюремном обиходе вещи. Наконец, последняя локация, библиотека, — особенная. По своей воле уважающие себя преступники туда ни за что не пойдут. Но вот если они облажались в других комнатах — самое время отправить их подучиться. Карты книг — одноразовые действия, которые могут очень помочь в нужный момент.

После получения наград кто-то, возможно, огребёт проблем от охранников, если набрал слишком много кубиков подозрения (выражается это в потере победных очков), и начнется новый раунд. В конце шестого в Кулбак прибудет король, который отправит самую крутую банду сразиться за свободу на арене Колизея (интересно, не про это ли будет следующая игра Thunderworks Games?).

На первый взгляд, «Взаперти» — типичное евро на размещение рабочих и управление ресурсами, если бы не один маленький нюанс: два жетона банд из шести можно положить на поле взакрытую. Это в корне меняет ощущения от игрового процесса. «Блеф» и «азарт» — не те слова, которыми обычно описывают экономические стратегии, но здесь именно такой случай! Никогда нельзя быть до конца уверенным, отвлекает ли соперник ваше внимание, например, от качалки — или, наоборот, уже поставил туда самого сильного приспешника. Хочет ли он заполучить самого полезного наёмника или на самом деле собирается умыкнуть из-под носа полезный предмет.

Несмотря на яркое оформление и юмористическую тематику, нельзя сказать, что «Взаперти» — несерьёзная стратегия. Да, правила освоить просто, но для достижения победы есть разные пути. Можно сделать ставку на дорогие предметы или собирать правильных наёмников (дварфы и крысолюды, например, дают тем больше очков, чем больше их в вашей команде). А можно удачно сочетать эти методы: сектанты дадут дополнительные очки победы за любой ваш предмет, а демоны — только за определённые. А еще есть три достижения, выбираемые случайным образом на каждую игру, так что партии не будут одинаковыми.

Давно известно: есть «хардкорные» настольные игры для опытных игроков, а есть лёгкий «семейный» сегмент. «Взаперти» занимает очень удачное срединное положение: благодаря простым правилам и веселому настрою игра прекрасно подойдет для того, чтобы отдохнуть в компании друзей. А в компании гиков она же может стать жестким противостоянием, с попытками просчитать действия соперников и уводом самых полезных карт у них из-под носа. Так что эта коробочка может прижиться на самых разных полках.