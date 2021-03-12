Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»: финал культового технофэнтези

Кейтлин — эльф-полукровка и офицер Драконьего корпуса Её Величества, дитя смертной женщины и эльфийского лорда. Примесь человеческой крови позволяет ей летать на железном драконе (вернее, драконице) и нести почётную службу на благо дивной страны фейри. Всё меняется, когда её несправедливо обвиняют в убийстве собственного брата. Понимая, что стала частью грандиозного заговора, Кейтлин пускается в бега. Но не так-то просто скрыться от властей и бывших сестёр по оружию, особенно когда в твоё тело незваным гостем пролезла ещё одна душа — бойкой старушки из мира смертных, которой слишком не хотелось умирать.

Michael Swanwick

The Iron Dragon’s Mother

Роман

Жанр: технофэнтези

Художник: С. Шикин

Переводчик: Д. Кальницкая

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021

Серия: «Звёзды новой фантастики. Майкл Суэнвик»

416 стр., 3000 экз.

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Майкл Суэнвик «Дочь железного дракона»

Тэд Уильямс «Война цветов»

Если выход «Драконов Вавилона», второй книги цикла, от «Дочери железного дракона» отделяло пятнадцать лет, то третью и заключительную книгу серии нам пришлось ждать «всего» одиннадцать. И хотя, по-хорошему, каждый роман был самодостаточным и в продолжении не нуждался, в связке они работают ещё лучше.

Каждая история раскрывает новые грани диковинного мира, где вражеские территории бомбардируют с помощью железных драконов, мороки легко принять за настоящих людей, а фейри носят кроссовки и гоняют на мотоциклах. В исполнении Суэнвика мифические существа кажутся одновременно приземлёнными и бесконечно чуждыми; декорации, приближенные к нашей реальности, не отменяют нечеловеческой природы тех, кто в них обитает.

Да и в самих декорациях остаётся слишком много волшебного и сюрреалистичного, чтобы читатель мог забыть, что находится в сказке — пусть даже ни разу не доброй. Впрочем, при всей колоритности местных мифических созданий мы в основном наблюдаем их в качестве второстепенных персонажей. На главных ролях вот уже в третий раз выступают герои, в чьих жилах течёт людская кровь. Они — не только наши глаза, но и наш ориентир в причудливых землях фейри, где границы морального и аморального, материального и невещественного, понятного и загадочного размыты почти полностью. Суэнвик в который раз подтверждает, что женские образы — его конёк, и недаром все ведущие роли в этой истории отданы женщинам.

Как и в случае с Джейн из «Дочери железного дракона», что предстаёт живой мятущейся душой со своими достоинствами и недостатками, образ Кейтлин получился изумительно объёмным, сильным без перегибов, вызывающим сочувствие и восхищение. Её «соседка по голове», саркастичная Хелен, с первых же страниц блещет харизмой; следить за перепалками двух непростых личностей, вынужденных делить одно тело, — сплошное удовольствие (и к тому же обеспечивает немало минут здорового смеха). Не отстают от главных героинь и другие персонажи. Чего стоят девушка-трикстер Ворон или малышка Эсме, с которой мы впервые встретились в «Драконах Вавилона».

Можно было бы ещё многое сказать о метком авторском слоге; изящной игре с мифами (включая славянские — недаром драконицу Кейтлин зовут Змеёй Горынычной) и классикой фэнтезийного жанра; остроумных отсылках к Толкину, Ле Гуин, Сюзанне Кларк и иже с ними. Но скажем в заключение лишь самое важное. «Мать железного дракона» — отличное завершение цикла и замечательный роман сам по себе. Он затрагивает те же вечные экзистенциальные вопросы, что и «Дочь железного дракона»: о сути человеческой души, об изнанке нашего бытия, о судьбе и бунте против неё, — а также поднимает новые. В лихих дорожных приключениях Кейтлин и Хелен нашлось место и философии, и фатализму, и сказке, и неприглядной реальности. Но даже за похотью, предательствами и цинизмом между строк «Матери железного дракона» не забывается и не теряется главное — любовь к жестокому, грязному и прекрасному миру. Конечно же, отнюдь не вымышленному. И мысль о том, что эту любовь не убить никаким драконам — даже тем, что живут в душе каждого из нас.

Итог: достойная заключительная часть серии, которая смело может претендовать на звание культовой, и отличная самостоятельная история о фейри, сильных женщинах, путешествиях реальных и метафизических. И, конечно, о драконах — настоящих и внутренних.

Тайна Дома Сан-Мерси Эльфийский род, к которому принадлежит Кейтлин, носит имя Сан-Мерси. Естественно, это ещё одна отсылка, и на сей раз — к балладе Джона Китса La Belle Dame sans Merci, что переводится с французского как «Безжалостная красавица». В ней рассказывается о рыцаре, которому не повезло встретить эльфийскую деву, навек лишившую его покоя и обрёкшую на вечные бесцельные странствия.

Хелен вспомнила о своем плане побега. Но ей не успеть!

Свет меркнул, умирал, от него осталась лишь искра.

Охваченная паникой Хелен сконцентрировалась на далекой светящейся точке и прыгнула.

Она не знала, что по ее душу прилетели драконы.

Они не знали об этом тоже.