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    #драконы #Майкл Суэнвик #технофэнтези

    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»: финал культового технофэнтези

    12 марта 2021
    Евгения Сафонова
    12.03.2021
    3880
    3 минуты на чтение
    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» 
    #драконы #Майкл Суэнвик #технофэнтези

    Кейтлин — эльф-полукровка и офицер Драконьего корпуса Её Величества, дитя смертной женщины и эльфийского лорда. Примесь человеческой крови позволяет ей летать на железном драконе (вернее, драконице) и нести почётную службу на благо дивной страны фейри. Всё меняется, когда её несправедливо обвиняют в убийстве собственного брата. Понимая, что стала частью грандиозного заговора, Кейтлин пускается в бега. Но не так-то просто скрыться от властей и бывших сестёр по оружию, особенно когда в твоё тело незваным гостем пролезла ещё одна душа — бойкой старушки из мира смертных, которой слишком не хотелось умирать.

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    Michael Swanwick
    The Iron Dragon’s Mother
    Роман
    Жанр: технофэнтези
    Художник: С. Шикин
    Переводчик: Д. Кальницкая
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фантастики. Майкл Суэнвик»
    416 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Майкл Суэнвик «Дочь железного дракона»
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    Если выход «Драконов Вавилона», второй книги цикла, от «Дочери железного дракона» отделяло пятнадцать лет, то третью и заключительную книгу серии нам пришлось ждать «всего» одиннадцать. И хотя, по-хорошему, каждый роман был самодостаточным и в продолжении не нуждался, в связке они работают ещё лучше.

    Каждая история раскрывает новые грани диковинного мира, где вражеские территории бомбардируют с помощью железных драконов, мороки легко принять за настоящих людей, а фейри носят кроссовки и гоняют на мотоциклах. В исполнении Суэнвика мифические существа кажутся одновременно приземлёнными и бесконечно чуждыми; декорации, приближенные к нашей реальности, не отменяют нечеловеческой природы тех, кто в них обитает.

    Да и в самих декорациях остаётся слишком много волшебного и сюрреалистичного, чтобы читатель мог забыть, что находится в сказке — пусть даже ни разу не доброй. Впрочем, при всей колоритности местных мифических созданий мы в основном наблюдаем их в качестве второстепенных персонажей. На главных ролях вот уже в третий раз выступают герои, в чьих жилах течёт людская кровь. Они — не только наши глаза, но и наш ориентир в причудливых землях фейри, где границы морального и аморального, материального и невещественного, понятного и загадочного размыты почти полностью. Суэнвик в который раз подтверждает, что женские образы — его конёк, и недаром все ведущие роли в этой истории отданы женщинам.

    Как и в случае с Джейн из «Дочери железного дракона», что предстаёт живой мятущейся душой со своими достоинствами и недостатками, образ Кейтлин получился изумительно объёмным, сильным без перегибов, вызывающим сочувствие и восхищение. Её «соседка по голове», саркастичная Хелен, с первых же страниц блещет харизмой; следить за перепалками двух непростых личностей, вынужденных делить одно тело, — сплошное удовольствие (и к тому же обеспечивает немало минут здорового смеха). Не отстают от главных героинь и другие персонажи. Чего стоят девушка-трикстер Ворон или малышка Эсме, с которой мы впервые встретились в «Драконах Вавилона».

    Можно было бы ещё многое сказать о метком авторском слоге; изящной игре с мифами (включая славянские — недаром драконицу Кейтлин зовут Змеёй Горынычной) и классикой фэнтезийного жанра; остроумных отсылках к Толкину, Ле Гуин, Сюзанне Кларк и иже с ними. Но скажем в заключение лишь самое важное. «Мать железного дракона» — отличное завершение цикла и замечательный роман сам по себе. Он затрагивает те же вечные экзистенциальные вопросы, что и «Дочь железного дракона»: о сути человеческой души, об изнанке нашего бытия, о судьбе и бунте против неё, — а также поднимает новые. В лихих дорожных приключениях Кейтлин и Хелен нашлось место и философии, и фатализму, и сказке, и неприглядной реальности. Но даже за похотью, предательствами и цинизмом между строк «Матери железного дракона» не забывается и не теряется главное — любовь к жестокому, грязному и прекрасному миру. Конечно же, отнюдь не вымышленному. И мысль о том, что эту любовь не убить никаким драконам — даже тем, что живут в душе каждого из нас.

    Итог: достойная заключительная часть серии, которая смело может претендовать на звание культовой, и отличная самостоятельная история о фейри, сильных женщинах, путешествиях реальных и метафизических. И, конечно, о драконах — настоящих и внутренних.

    Тайна Дома Сан-Мерси

    Эльфийский род, к которому принадлежит Кейтлин, носит имя Сан-Мерси. Естественно, это ещё одна отсылка, и на сей раз — к балладе Джона Китса La Belle Dame sans Merci, что переводится с французского как «Безжалостная красавица». В ней рассказывается о рыцаре, которому не повезло встретить эльфийскую деву, навек лишившую его покоя и обрёкшую на вечные бесцельные странствия.

    Хелен вспомнила о своем плане побега. Но ей не успеть!
    Свет меркнул, умирал, от него осталась лишь искра.
    Охваченная паникой Хелен сконцентрировалась на далекой светящейся точке и прыгнула.
    Она не знала, что по ее душу прилетели драконы.
    Они не знали об этом тоже.

    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» 
    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»
    Стоит ли читать?
    Если вы любите самобытное, умное, взрослое технофэнтези или просто соскучились по фирменному стилю Суэнвика — однозначно.
    Удачно
    мир и сеттинг
    персонажи
    игра с мифами
    мысли и философия
    Неудачно
    чуть расшатанная структура
    9
    Отлично

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    Евгения Сафонова
    Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые.

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