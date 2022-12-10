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    #Брайан Стейвли #эпическое фэнтези

    Брайан Стейвли «Последние узы смерти». Финальный аккорд битвы за империю

    10 декабря 2022
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    10.12.2022
    82
    3 минуты на чтение
    #Брайан Стейвли #эпическое фэнтези

    Аннурская империя с трудом сдерживает натиск варваров, стремящихся её уничтожить,— лишь благодаря талантам полководца, к которому Адер уй-Малкениан, занявшая трон покойного отца, не испытывает ни малейшего доверия. Не может она положиться и на брата, который вырос вдали от неё, в монастыре, и отрёкся от трона в попытке создать республику. А за кулисами войн и интриг смертных кипит многовековая борьба древних божественных сил, стремящихся переустроить мир по собственному разумению.

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    Фэнтези о политике, детективном расследовании и полётах на гигантских птицах. Новым словом в жанре его не назовёшь — но это хорошее старое слово.

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    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

     Дмитрий Злотницкий |  11.09.2022

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Брайан Стейвли «Последние узы смерти»

    Brian Staveley
    The Last Mortal Bond
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2016
    Художник: В. Еклерис
    Переводчик: Г. Соловьева
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
    Серия: «Звёзды новой фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    768 с., 4000 экз.
    «Хроники Нетёсаного трона», часть 3
    Похоже на:
    Девин Мэдсон, цикл «Возрождённая империя»
    Тэд Уильямс, цикл «Память, Скорбь и Шип»

    Начало трилогии «Хроники Нетёсаного трона» можно было назвать эпическим лишь с изрядной натяжкой. Автор сосредоточил всё внимание на трёх главных героях — отпрысках правителя могущественной империи Аннур, погибшего от рук неизвестного убийцы. Брайан Стейвли обстоятельно знакомил нас с главными героями, показывал, как им приходится преждевременно повзрослеть из-за смертельных опасностей и политических интриг. Однако автор не торопился переходить от частных историй протагонистов к глобальным событиям — хотя чувствовалось, что задел для этого Стейвли создаёт, прописывая своему миру богатую и бурную предысторию.

    И действительно, на страницах второго тома цикла, «Огненной крови», сюжет начал стремительно набирать размах. Были там и опасные приключения, и обострившаяся политическая борьба, и начало масштабной войны. Масла в огонь не на шутку разгорающихся конфликтов подливало и то, что наследники династии Малкенианов не испытывали доверия друг к другу и сильно расходились в целях и средствах. Вдобавок становилось понятно, что в конфликт вовлечены ненавидящие смертных представители древней расы, которая считается вымершей, и могущественные маги, что некогда правили человечеством и оставили о себе весьма дурную память, смерти и даже боги, воплотившиеся в людских телах. Роман получился крайне насыщенным событиями и динамичным, но Стейвли сплёл столь много сюжетных нитей в тугой клубок, что распутать его за один том казалось задачей крайне непростой. Тем не менее писатель взялся завершить историю всё же в формате трилогии.

    Неудивительно, что даже по сравнению с весьма насыщенным вторым томом в «Последних узах смерти» и плотность событий, и темп повествования возрастают ещё сильнее. Автор не даёт героям ни страницы передышки, ловко чередуя боевые сцены с интересными экскурсами в тайны прошлого и сильными психологическими встрясками. Нельзя не похвалить автора за то, что в стремительном движении к финалу он не концентрируется только на сюжетных перипетиях, а по-прежнему уделяет много внимания внутреннему миру главных героев. Интересных протагонистов с уверенностью можно назвать одним из главных козырей трилогии, и в третьем романе здорово чувствуется, какой большой путь каждый из них прошёл, сильно повзрослев за это время. «Последние узы смерти» получились не только увлекательными, но и по-настоящему драматичными благодаря тому, что к центральным героям проникаешься неподдельными эмоциями — за их судьбами невозможно следить безучастно.

    К сожалению, подобного нельзя сказать о нескольких персонажах, которые выступают в «Хрониках Нетёсаного трона» антагонистами. В принципе, они получились довольно колоритными и интригующими, но в предыдущих томах автор не раскрыл их полностью. В «Последних узах смерти» Стейвли уделяет Рану ил Торнье и Длинному Кулаку чуть больше внимания, знакомя наконец читателя с их целями и мотивами. Но происходит это буквально за несколько сцен, и после завершения романа не покидает ощущение, что потенциал этих персонажей автор полностью не реализовал. Тем более что речь идёт о древних созданиях, чьё мышление должно значительно отличаться от человеческого, — на страницах трилогии Стейвли это не раз озвучивает, но толком так и не показывает.

    Итог: достойная трилогия получила сильное завершение.При этом, разрешив конфликт, автор оставил простор для продолжения, ведь придуманный им мир — точно один из тех, куда мы захотим вернуться.

    История убийцы

    К трилогии «Хроники Нетёсаного трона» примыкает одиночный роман-приквел Skullsworn, который «Азбука» также планирует издать на русском языке. Его главной героиней выступает служительница бога смерти Пирре, которую по праву можно назвать одной из самых колоритных и запоминающихся героинь второго плана в основном цикле.

    В сердце любой власти — тайна. Людям видится, что власть в руках правителя, в её руках, что она, Адер, отнимает её у народа. Видимость обманчива. Власть — это то, что народ даёт, даёт добровольно, пусть бы и не сознавая того, пусть бы и нехотя. Богатый купец, платящий налог на каждую кипу сукна, раб, день за днём живущий под ярмом, моряк, позволяющий чиновникам короны обыскать своё судно, солдаты, держащие строй, как бы ни был нелеп и безумен приказ, — все эти люди дают правителю власть. Приносят, как приносят жертву.

    Брайан Стейвли «Последние узы смерти»
    Брайан Стейвли «Последние узы смерти»
    Стоит ли читать?
    И роман, и всю трилогию можно смело рекомендовать всем ценителям эпического фэнтези.
    Удачно
    драматичный и увлекательный сюжет
    развитие главных героев
    боевые сцены
    Неудачно
    недостаточно раскрытые антагонисты
    8
    Оценка

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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