Брайан Стейвли «Последние узы смерти»

Аннурская империя с трудом сдерживает натиск варваров, стремящихся её уничтожить,— лишь благодаря талантам полководца, к которому Адер уй-Малкениан, занявшая трон покойного отца, не испытывает ни малейшего доверия. Не может она положиться и на брата, который вырос вдали от неё, в монастыре, и отрёкся от трона в попытке создать республику. А за кулисами войн и интриг смертных кипит многовековая борьба древних божественных сил, стремящихся переустроить мир по собственному разумению.

Brian Staveley

The Last Mortal Bond

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2016

Художник: В. Еклерис

Переводчик: Г. Соловьева

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

768 с., 4000 экз.

«Хроники Нетёсаного трона», часть 3

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Начало трилогии «Хроники Нетёсаного трона» можно было назвать эпическим лишь с изрядной натяжкой. Автор сосредоточил всё внимание на трёх главных героях — отпрысках правителя могущественной империи Аннур, погибшего от рук неизвестного убийцы. Брайан Стейвли обстоятельно знакомил нас с главными героями, показывал, как им приходится преждевременно повзрослеть из-за смертельных опасностей и политических интриг. Однако автор не торопился переходить от частных историй протагонистов к глобальным событиям — хотя чувствовалось, что задел для этого Стейвли создаёт, прописывая своему миру богатую и бурную предысторию.

И действительно, на страницах второго тома цикла, «Огненной крови», сюжет начал стремительно набирать размах. Были там и опасные приключения, и обострившаяся политическая борьба, и начало масштабной войны. Масла в огонь не на шутку разгорающихся конфликтов подливало и то, что наследники династии Малкенианов не испытывали доверия друг к другу и сильно расходились в целях и средствах. Вдобавок становилось понятно, что в конфликт вовлечены ненавидящие смертных представители древней расы, которая считается вымершей, и могущественные маги, что некогда правили человечеством и оставили о себе весьма дурную память, смерти и даже боги, воплотившиеся в людских телах. Роман получился крайне насыщенным событиями и динамичным, но Стейвли сплёл столь много сюжетных нитей в тугой клубок, что распутать его за один том казалось задачей крайне непростой. Тем не менее писатель взялся завершить историю всё же в формате трилогии.

Неудивительно, что даже по сравнению с весьма насыщенным вторым томом в «Последних узах смерти» и плотность событий, и темп повествования возрастают ещё сильнее. Автор не даёт героям ни страницы передышки, ловко чередуя боевые сцены с интересными экскурсами в тайны прошлого и сильными психологическими встрясками. Нельзя не похвалить автора за то, что в стремительном движении к финалу он не концентрируется только на сюжетных перипетиях, а по-прежнему уделяет много внимания внутреннему миру главных героев. Интересных протагонистов с уверенностью можно назвать одним из главных козырей трилогии, и в третьем романе здорово чувствуется, какой большой путь каждый из них прошёл, сильно повзрослев за это время. «Последние узы смерти» получились не только увлекательными, но и по-настоящему драматичными благодаря тому, что к центральным героям проникаешься неподдельными эмоциями — за их судьбами невозможно следить безучастно.

К сожалению, подобного нельзя сказать о нескольких персонажах, которые выступают в «Хрониках Нетёсаного трона» антагонистами. В принципе, они получились довольно колоритными и интригующими, но в предыдущих томах автор не раскрыл их полностью. В «Последних узах смерти» Стейвли уделяет Рану ил Торнье и Длинному Кулаку чуть больше внимания, знакомя наконец читателя с их целями и мотивами. Но происходит это буквально за несколько сцен, и после завершения романа не покидает ощущение, что потенциал этих персонажей автор полностью не реализовал. Тем более что речь идёт о древних созданиях, чьё мышление должно значительно отличаться от человеческого, — на страницах трилогии Стейвли это не раз озвучивает, но толком так и не показывает.

Итог: достойная трилогия получила сильное завершение.При этом, разрешив конфликт, автор оставил простор для продолжения, ведь придуманный им мир — точно один из тех, куда мы захотим вернуться.

История убийцы К трилогии «Хроники Нетёсаного трона» примыкает одиночный роман-приквел Skullsworn, который «Азбука» также планирует издать на русском языке. Его главной героиней выступает служительница бога смерти Пирре, которую по праву можно назвать одной из самых колоритных и запоминающихся героинь второго плана в основном цикле.

В сердце любой власти — тайна. Людям видится, что власть в руках правителя, в её руках, что она, Адер, отнимает её у народа. Видимость обманчива. Власть — это то, что народ даёт, даёт добровольно, пусть бы и не сознавая того, пусть бы и нехотя. Богатый купец, платящий налог на каждую кипу сукна, раб, день за днём живущий под ярмом, моряк, позволяющий чиновникам короны обыскать своё судно, солдаты, держащие строй, как бы ни был нелеп и безумен приказ, — все эти люди дают правителю власть. Приносят, как приносят жертву.