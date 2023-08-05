Читаем книгу Atomic Heart и узнаём историю «Предприятия 3826»

У нас на сайте — отрывок из недавнего романа по видеоигре Atomic Heart, который рассказывает предысторию «Предприятия 3826». Электронная версия уже вышла в Букмейте. В отрывке рассказывается о гениальности академика Сеченова и походе в театр с кибернетическими артистами, в числе которых оказались балерины-близняшки.

Легендарное «Предприятие 3826» — от изобретения полимера до дня запуска «Коллектива 2.0»!

Добро пожаловать в альтернативный Советский Союз! В 1936 году профессор Сеченов изобрёл полимер — уникальный носитель информации нового вида, не требующий цифровых кодов и электрических сигналов. Дальнейшие исследования позволяют совершить ряд гениальных открытий и фантастически ускорить развитие робототехники. «Предприятие 3826», сеть научно-производственных комплексов, начинает свою работу под руководством лучших умов СССР.

Научный прогресс ведет страну в идеальное будущее. Но что случится, если технологии выйдут из-под контроля человека?

Две изящные сверкающие золотым блеском кибернетические балерины, похожие друг на друга словно близнецы, синхронно порхали по сцене, совершая сложные балетные па, идеальные батманы и высокие прыжки в полном шпагате. Безупречно исполнив балетную программу, стальные близняшки столь же синхронно поклонились зрителям и упорхнули за кулисы. Зал взорвался овацией.

— Если бы я не знал, что они роботы, — Штокхаузен, сидевший в первом ряду, аплодировал вместе со всеми, — то сказал бы, что это живые профессиональные балерины в хорошем гриме и реквизите!

— Действительно уникально! – согласилась Филатова. — Однако столь убедительной синхронностью может похвастать не каждая балетная труппа.

— Гениальное программирование, — подхватил Штокхаузен, обернувшись к Петрову. — Виктор, это твоя работа?

Представление было посвящено возвращению первого советского лунохода. Совместный проект комплексов «Королёв» и «Челомей» увенчался грандиозным успехом. Советская ракета с луноходом на борту стартовала седьмого ноября, в знаменательную для советского народа дату, благополучно прилунилась и высадила луноход. Тот преодолел около километра по лунной поверхности, взял пробы грунта и вышел из строя под действием внешних факторов, не учтенных конструкторами в силу того, что прежде никто на Луне не бывал.

Но гений инженеров Предприятия 3826 не подвёл и здесь: автоматика лунохода зафиксировала поломку и успела развернуть солнечные батареи. Сутки луноход накапливал заряд, после чего специалистам Центра Управления Полётов удалось восстановить с ним связь и наладить управление. Луноход сумел вернуться к ракете и самостоятельно вкатился на борт. Лунный старт прошёл успешно, и ракета вернулась на Землю. Недавно отстроенный комплекс «Попов» отслеживал её вплоть до вхождения в атмосферу, и после выпуска парашютов к ракете немедленно устремился один из громадных «Кондоров-4», дежуривших в небе в ожидании спуска.

Красавица-ракета, увенчанная гроздьями белоснежных и оранжевых парашютных куполов, под прицелами телекамер плавно опустилась на поверхность могучей аэроплатформы и замерла в вертикальном положении, символизируя готовность немедленно устремиться в космос вновь. Очередной триумф Предприятия 3826 вышел не только знаковым, но и красивым. Академики Королёв и Челомей на состоявшейся сразу после посадки пресс-конференции заявили, что в ближайшем будущем их комплексы приступают к совместной программе «Буран», призванной разработать многоразовый космический ракетолёт, который будет иметь возможность осуществлять выход на орбиту и последующее приземление самостоятельно, без дополнительных ракетоносителей.

— Вскоре у СССР появится такси на орбиту! – провозгласил академик Королёв под бурные аплодисменты журналистов.

На следующий день образцы лунного грунта поступили на исследование в соответствующие комплексы Предприятия 3826, и уже к вечеру научный совет во главе с Сеченовым принял решение о создании ещё одного направления в рамках глобальной советской космической программы – комплексы «Павлов» и «Вавилов» масштабные исследования в области адаптации растений и животных к внеземным атмосферам.

По поводу свершившегося триумфа советской науки правительство объявило праздничный день, посвященный научным достижениям и техническому прогрессу. По всей стране проводились научные мероприятия, при библиотеках ученые читали познавательные лекции всем желающим, в ВУЗах проводились физико-математические игры, сеть и телевещание демонстрировало научно-фантастические картины.

На Предприятии 3826 устроили концерт Театра имени Плисецкой, и Штокхаузен вытащил на представление Петрова с Филатовой. Девушке балет понравился, её спутник притворялся, что тоже в восторге, однако Штокхаузен знал приятеля слишком хорошо, чтобы не заметить его недовольства. В чем причина, Штокхаузен выяснять не стал, беспокоясь совсем о другом.

— Нет, я их не программировал, — ответил Петров. — Это личные роботы Дмитрия Сергеевича, Они появились у него недавно, он сам ими занимается. Насколько мне удалось выяснить, парни из АПО тоже не касались их ПО, академик Сеченов сделал всё сам. Я не знал, что он ещё и программист, каких поискать!

Петров говорил с уважением, но в его глазах Штокхаузен увидел знакомое выражение. Понятно! Петрова опять гложут мысли о том, что кто-то может быть лучше, чем он сам. Из-за таких, де, уникумов таланты вроде него постоянно недооценены, потому что им не дают возможности развернуться во всей своей красе. Завистливый болван! И кому завидует?! Сеченову! Подумать только, каков червяк! И как только Филатова позволила себе опуститься до таких любовных отношений?!

— Дмитрий Сергеевич, — с гордостью объяснила Филатова, — выдающийся ученый и талантливая многогранная личность. А ещё он ценитель и знаток балета, и программировал этих близняшек через полимеры, а не посредством программ…

Она запнулась и перешла на шепот.

— Впрочем, говорить об этом в общественном месте не положено! Мы сможем обсудить это позднее, в рабочей обстановке. Скажите, Михаэль, — Филатова посмотрела на Штокхаузена: — где сейчас Дмитрий Сергеевич? Я ожидала увидеть его на этом концерте.

— К сожалению после того, как академика Сеченова назначили министром кибернетической промышленности и торговли, свободного времени у него фактически не осталось. — Штокхаузен печально вздохнул. — У Дмитрия Сергеевича и так со свободным временем было далеко не роскошно, а теперь…

Он многозначительно развел руками и грустно улыбнулся Филатовой.

— Это печально, — Филатова зааплодировала следующим кибернетическим артистам, появляющимся на театральных подмостках. — Но есть и светлая сторона этой медали: академик Сеченов умеет использовать своё время с величайшей пользой, как никто другой! Его вклад в мировую науку я могу с чистой совестью сравнить с величайшими учеными в истории, уровня Архимеда, Ньютона и Леонардо да Винчи!