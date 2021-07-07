Ник. Горькавый «Курьер-619»

Выполняя рядовой заказ, космический курьер Джер попадает в необычное общество: адресат посылки профессор Мамаев, его коллеги и внучка принимают паренька как равного и посвящают во все детали своей работы. Планируют же они небывалый эксперимент — открытие червоточины из нынешнего 2252 года в 2013-й, в день катастрофы, пагубно повлиявшей на дальнейшее развитие цивилизации. Возможно, им даже удастся предотвратить трагедию! Однако у некоторых людей на изобретение профессора свои планы…

Роман

Жанр: юношеская космоопера

Художник: Т. Верняйская

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Звёздный портал»

384 стр., 2000 экз.

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Сергей Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов»

фильм «Москва — Кассиопея» (1974)

Новый фантастический роман от автора знаменитой «Астровитянки» — любопытный пример того, как избыток хорошего может привести к не самому удачному итогу. Например, очевидная образованность автора, известного учёного, — вещь, конечно, замечательная. Но что скажете о тоннах словно вырванных из энциклопедии сведений, погребающих под собой несчастного читателя на первых же страницах вроде как остросюжетной космооперы? Продуманная любовная линия — тоже неплохо. Только оборачивается это двумя практчески одинаковыми романами между «умненькими детишками», с непременным обменом вызубренными фактами и неловкими намёками на интимные отношения.

Или вот герои… Благородный и привлекательный протагонист — это хорошо? Несомненно. Вот только парень из самых низов, с детства завербованный на самоубийственную копеечную работу, цитирующий Плутарха и способный общаться с богачами и интеллектуалами, словно на светском рауте, — это что вообще? Конечно, бывают исключения — знаменитый фильм «Умница Уилл Хантинг», основанный на реальных предпосылках, тому пример, но даже гениальный герой ленты был далеко не пай-мальчиком. Увы, Джер смотрится не реальным подростком, пускай и из будущего, а чисто плакатным персонажем. Прочитав в буквальном смысле тысячи книг и, надо думать, преисполнившись мудрости веков, он по поводу и без щеголяет цитатами классиков и заумными терминами, он «слишком горд, чтобы просить», и достаточно благороден, чтобы снисходительно относиться к условностям общества. Избалованная и язвительная аристократка Николетта, внучка профессора, на таком чрезмерно идеальном фоне кажется куда более интересной — но лишь до тех пор, пока не пропитывается влиянием Джера и сама не превращается в образцовую девочку-отличницу из советских книжек. Вторая пара действующих лиц, наши современники из Челябинска Кирилл и Юля, смотрятся словно калька этих двоих. Причём настолько точная, что до самого конца романа пребываешь в уверенности, будто в сюжет затесалась мистика и сейчас речь пойдёт о реинкарнации.

Можно было бы решить, что автор намеренно идеализирует центральных персонажей — нужно же подавать пример молодому поколению. Но и все остальные положительные герои ведут себя точно так же. Они показательно умничают, читают мораль будто с листа и в целом работают ходячими инфографиками (только что указку в руки не берут и к читателю не поворачиваются — мы всё же не в кино). Изъясняются они всё больше монологами на полстраницы, при этом обязательно излагая или научную теорию, или устройство какого-либо механизма, или, на худой конец, исторические подробности. Причём поводом к разглагольствованиям может послужить сущая мелочь — например, кубик льда (это не преувеличение).

Не менее картонными вышли и злодеи. «Плохие парни», как водится, принадлежат к мафиозной группировке, развязны и туповаты, ну и конечно, с головы до пят упакованы в «фирменные» шмотки — надо полагать, приверженность известным брендам присуща только злодеям.

Что обидно, местами у автора попадаются неплохие идеи: например, количество слогов в имени, зависящее от социального происхождения (Джер, как можно понять, почти «неприкасаемый»), или нестандартная концепция альтернативных реальностей. Только вот всё остальное — стандартное донельзя. Роман собрал чуть ли не все все штампы советской и постсоветской юношеской фантастики: гениальный старик-профессор, героические самопожертвования, симпатичный ИскИн, талантливая молодёжь со взором горящим, неловкие заигрывания этой самой молодёжи, подобающие сейчас разве что персонажам школьного аниме, неказистые шутки о политике, на всё готовый ради благой цели незнакомец-доброжелатель…

Итог: ну очень патетичное бытописание совершенно сказочных подростков — земных и марсианских, в прошлом и будущем. Перед нами словно новеллизация плаката «Слава науке!», и те, кому интересен сюжет книги, а не хаотичное энциклопедическое буйство, могут её просто пролистать по диагонали, ничего при этом не упустив.