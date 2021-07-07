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    #научная фантастика #Ник Горькавый #подростковая фантастика #советская фантастика

    Ник Горькавый «Курьер-619»: где чего-то слишком много — жди печального итога!

    7 июля 2021
    07.07.2021
    1794
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #Ник Горькавый #подростковая фантастика #советская фантастика

    Выполняя рядовой заказ, космический курьер Джер попадает в необычное общество: адресат посылки профессор Мамаев, его коллеги и внучка принимают паренька как равного и посвящают во все детали своей работы. Планируют же они небывалый эксперимент — открытие червоточины из нынешнего 2252 года в 2013-й, в день катастрофы, пагубно повлиявшей на дальнейшее развитие цивилизации. Возможно, им даже удастся предотвратить трагедию! Однако у некоторых людей на изобретение профессора свои планы…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 12

    Роман
    Жанр: юношеская космоопера
    Художник: Т. Верняйская
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: «Звёздный портал»
    384 стр., 2000 экз.
    Похоже на:
    Сергей Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов»
    фильм «Москва — Кассиопея» (1974)

    Новый фантастический роман от автора знаменитой «Астровитянки» — любопытный пример того, как избыток хорошего может привести к не самому удачному итогу. Например, очевидная образованность автора, известного учёного, — вещь, конечно, замечательная. Но что скажете о тоннах словно вырванных из энциклопедии сведений, погребающих под собой несчастного читателя на первых же страницах вроде как остросюжетной космооперы? Продуманная любовная линия — тоже неплохо. Только оборачивается это двумя практчески одинаковыми романами между «умненькими детишками», с непременным обменом вызубренными фактами и неловкими намёками на интимные отношения.

    Или вот герои… Благородный и привлекательный протагонист — это хорошо? Несомненно. Вот только парень из самых низов, с детства завербованный на самоубийственную копеечную работу, цитирующий Плутарха и способный общаться с богачами и интеллектуалами, словно на светском рауте, — это что вообще? Конечно, бывают исключения — знаменитый фильм «Умница Уилл Хантинг», основанный на реальных предпосылках, тому пример, но даже гениальный герой ленты был далеко не пай-мальчиком. Увы, Джер смотрится не реальным подростком, пускай и из будущего, а чисто плакатным персонажем. Прочитав в буквальном смысле тысячи книг и, надо думать, преисполнившись мудрости веков, он по поводу и без щеголяет цитатами классиков и заумными терминами, он «слишком горд, чтобы просить», и достаточно благороден, чтобы снисходительно относиться к условностям общества. Избалованная и язвительная аристократка Николетта, внучка профессора, на таком чрезмерно идеальном фоне кажется куда более интересной — но лишь до тех пор, пока не пропитывается влиянием Джера и сама не превращается в образцовую девочку-отличницу из советских книжек. Вторая пара действующих лиц, наши современники из Челябинска Кирилл и Юля, смотрятся словно калька этих двоих. Причём настолько точная, что до самого конца романа пребываешь в уверенности, будто в сюжет затесалась мистика и сейчас речь пойдёт о реинкарнации.

    Можно было бы решить, что автор намеренно идеализирует центральных персонажей — нужно же подавать пример молодому поколению. Но и все остальные положительные герои ведут себя точно так же. Они показательно умничают, читают мораль будто с листа и в целом работают ходячими инфографиками (только что указку в руки не берут и к читателю не поворачиваются — мы всё же не в кино). Изъясняются они всё больше монологами на полстраницы, при этом обязательно излагая или научную теорию, или устройство какого-либо механизма, или, на худой конец, исторические подробности. Причём поводом к разглагольствованиям может послужить сущая мелочь — например, кубик льда (это не преувеличение).

    Не менее картонными вышли и злодеи. «Плохие парни», как водится, принадлежат к мафиозной группировке, развязны и туповаты, ну и конечно, с головы до пят упакованы в «фирменные» шмотки — надо полагать, приверженность известным брендам присуща только злодеям.

    Что обидно, местами у автора попадаются неплохие идеи: например, количество слогов в имени, зависящее от социального происхождения (Джер, как можно понять, почти «неприкасаемый»), или нестандартная концепция альтернативных реальностей. Только вот всё остальное — стандартное донельзя. Роман собрал чуть ли не все все штампы советской и постсоветской юношеской фантастики: гениальный старик-профессор, героические самопожертвования, симпатичный ИскИн, талантливая молодёжь со взором горящим, неловкие заигрывания этой самой молодёжи, подобающие сейчас разве что персонажам школьного аниме, неказистые шутки о политике, на всё готовый ради благой цели незнакомец-доброжелатель…

    Итог: ну очень патетичное бытописание совершенно сказочных подростков — земных и марсианских, в прошлом и будущем. Перед нами словно новеллизация плаката «Слава науке!», и те, кому интересен сюжет книги, а не хаотичное энциклопедическое буйство, могут её просто пролистать по диагонали, ничего при этом не упустив.
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 12
    Ник. Горькавый «Курьер-619»
    Стоит ли читать?
    Тем, кто ностальгирует по советской фантастике, можно попробовать.
    Удачно
    нацеленные на знания герои
    множество познавательных сведений
    несколько интересных научных концепций
    Неудачно
    неправдоподобная высокоморальность персонажей
    вторичный сюжет
    переизбыток хаотично поданных фактов
    перебор с назидательностью
    6
    Неплохо

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