Что почитать после «Довода»? Свежие книги про путешествия во времени

Совсем недавно вышел фильм «Довод» Кристофера Нолана, первый блокбастер на большом экране после длительного перерыва, вызванного пандемией. Возможно, вы уже успели сходить на него или ещё только собираетесь. И наверняка вы знаете, что этот фильм посвящён необычным манипуляциям со временем. Не линейным путешествиям в духе «Назад в будущее», а весьма необычным перемещениям, в которые складывается пространственно-временной континуум. Если вам после просмотра фильма захочется больше подобных историй, предлагаем вашему вниманию несколько интересных фантастических книг на тему манипуляций со временем.

Том Светерлич «Исчезнувший мир»

В основу романа «Исчезнувший мир» Тома Светерлича легла идея перемещения по гипотетическим вариантам будущего. Это не «лифт», который ездит между будущим, прошлым и настоящим, а американские горки, охватывающие бесчисленное количество вариантов возможного. И в результате понятие «возможное» существенно расширяется.

По сюжету романа возможность таких путешествий во времени была открыта в XX веке и, разумеется, строго засекречена. «Ныряют» в будущее специально обученные агенты для того, чтобы заимствовать из будущего технологии, знания о потенциальных угрозах или информацию о раскрытых преступлениях. Главное — не заходить слишком далеко, чтобы не встретиться с Рубежом, как назвали конец света, маячащий во всех вариантах будущего. Но последнее расследование Шеннон Мосс связано с ним, даже если она поначалу не знает, как.

Наблюдая за тем, как Шеннон раз за разом погружается в будущее, нам предстоит вместе с ней ответить на вопрос: что вообще определяет реальность? В конце концов, древо вероятностей развития событий способно смутить разум даже у бывалого спецагента. Кроме того роман подкупает превосходно проработанной детективной линией, где все развешенные ружья рано или поздно выстрелят, а осколки мозаики с ответами раскиданы по всему сюжету.

Нил Стивенсон и Николь Галланд «Взлет и падение ДОДО»

Этот роман сложно однозначно определить в категорию научной фантастики, хотя именно этого ждали от Стивенсона, взявшегося за тему путешествий во времени. Изрядная часть сюжета «Взлета и падения ДОДО» посвящена встрече магии с технологиями, хаоса с порядком. И, разумеется, некоторой путанице во временных линиях, если с ними начать активно взаимодействовать.

ДОДО — название секретной организации, которая усердно трудилась над возрождением магии, сошедшей на нет в середине XIX века. До того её существование значительно влияло на масштабные мировые события, и Соединённые Штаты, конечно, были рады поставить такие возможности себе на службу. Силы «ведьм новой эры» в итоге сосредотачиваются на путешествиях во времени, чтобы аккуратно менять прошлое в удобную для правительства сторону.

Под обложкой «Взлета и падения ДОДО» вас ждёт не просто детективный триллер, который рассказывает, как далеко могут завести временные парадоксы. Это ещё и возможность подглядеть в замочную скважину за работой бюро, которое занимается путешествиями по четвёртому измерению. Тут очень увлекательно описан процесс становления организации и иронично показаны будни её сотрудников.

Блейк Крауч «Возвращение»

Одна из тех книг, о которых очень сложно рассказать подробно, чтобы не проспойлерить сюрпризы, которые она готовит для читателей. Скажем только, что речь пойдёт о синдроме ложной памяти, который сводит людей с ума. О нескольких временных линиях, которые однажды пересекутся. О детективе Барри Саттоне и нейробиологе Хелене Смит: персонажах, на которых падёт невыносимое бремя.

Особенности работы человеческого мозга не менее важны для сюжета, чем путешествия во времени. Когда люди убивают себя от тоски по возлюбленным и детям, которых у них никогда не было, вспомнив целые десятилетия жизни с ними — это в высшей степени тревожно. Но где же источник такой аномалии? Неужели в исследованиях Хелены, которая так стремилась сохранить память больных сохранить память Альцгеймером? Впрочем, её амбиции не ограничивались этим.

Это, без сомнения, очень тревожная книга. «Возвращение» смешивает смелую научную фантастику и детективный триллер. Если вы решите погрузиться в память Барри и Хелены о том, чего (к счастью, вероятно) никогда не было, будьте готовы как следует задуматься и испугаться. А ещё к тому, что оторваться очень сложно.

Марк Лоуренс «Убийство одним словом»

Книга, которую Амазон охарактеризовал так: «Первому игроку приготовиться» встречает «Очень странные дела». Как и в сериале, тут есть небольшая компания подростков из середины 1980-х, играющих в D&D, девушка в смертельной опасности и происходит… нечто загадочное. Как и работа Эрнеста Клайна, это определённо отличная книга для гиков, наполненная всевозможными отсылками к фантастике, кино и играм. Главного героя зовут Ник, он чрезвычайно умён и болен раком. И ещё влюблён и готов не только рассказать вам о законах физики, но сломать их, если потребуется. Не то чтобы это было легко (Нику 15, он долговяз и довольно нелеп), просто может оказаться необходимо.

Но ареной динамичного путешествия предстают не различные виртуальные реальности, а само время. Каждая книга в этой подборке напоминает, что шутить со временем — опасная идея. Но, пожалуй, только One Word Kill так умело строит конфликт и начинает сюжет с последствий этих шуток. Путешествия во времени от Марка Лоуренса и их последствия действительно головокружительны и запутаны. А в «главных ролях» прописанные с большой любовью живые, искренние подростки. Они фантазируют, взрослеют, мечтают, боятся… Мелкие бытовые зарисовки отлично дополняют историю. А вместе с ними— любопытные странности и проблемы, непривычные для жанра фантастики и путешествий во времени. Вроде наркоторговли.

Элан Мэстай «Все наши ложные “сегодня”»

Идея романа может показаться простой на первый взгляд. Ничем не примечательный опечаленный юноша с разбитым сердцем и машина времени… Что могло пойти не так? Даже если юноша — его зовут Том Баррен — живёт в великолепной утопической альтернативной реальности, люди остаются людьми. Они переживают, они делают ошибки. И в случае Тома эта ошибка может привести к тому, что будущее изменится до неузнаваемости, если сделана в опорной точке. Оказавшись в 2016 году, Том в шоке от того, насколько мрачен мир, в котором мы живём. Но именно этот мрачный мир содержит в себе лекарство от разбитого сердца.

Посчитать роман научно-фантастической мелодрамой будет ошибкой. Да, читателю предстоит очень близко познакомиться с внутренним миром главного героя, хотя и его драма скорее о глобальном ощущении «нужности», о поиске правильного места в разных реальностях и временах. В то же время, это действительно умная хронофантастика, которая одновременно обыгрывает классические ходы и сюжеты, но не забывает и о свежих решениях. Читателей ждёт много интересных технических деталей и вопросов, которые будет интересно задать самому себе. Если вы ищете книгу о путешествиях во времени без лишнего экшена, но с обилием этических сложностей — «Все наши ложные “сегодня”», возможно, ждут именно вас.