Обсуждаем книжные итоги 2021 года в 42-м выпуске Фантастического подкаста

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Редакционные книжные итоги за прошедший год мы уже подвели, а теперь пришло время поболтать о личном. Какая фантастика и фэнтези зацепили больше всего? Что хочется порекомендовать и почему? На какие книги обратили внимание наши читатели? Обо всём этом в очередном выпуске подкаста беседуют Александр Стрепетилов, Дмитрий Злотницкий и Роман Файницкий.

Кстати, как вы и просили — музыки стало меньше!

Все упомянутые книги Яна Летт «Отсутствие Анны», Аластер Рейнольдс «Алмазные псы», Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Работа над ошибками», Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце», Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах», Джефф Вандермеер «Странная Птица. Мёртвые астронавты», Терри Пратчетт «Мерцание экрана», Иван Филиппов «Тень», Алёна Харитонова, Екатерина Казакова «Ходящие в ночи. Жнецы страданий», сборник «Битва за Лукоморье», Брендон Сандерсон «Ритм войны», Джо Аберкромби «Мудрость толпы», Алан Мур «Иерусалим», Ребекка Куанг «Пылающий бог», Адриан Чайковски «Дети руин», Шелли Паркер-Чан «Та, которая стала солнцем», Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее», Ромен Люказо «Лаций. Мир ноэмов», Алексей Пехов «Ткущие мрак», Павел Корнев «Резонанс», Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Г.Л. Олди «Карп и Дракон», Дмитрий Глуховский «Пост», Евгения Сафонова «Кукольная королева», Александр Пелевин «Покров 17», Вера Камша «Красное на красном», Шамиль Идиатуллин «Возвращение пионера».

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