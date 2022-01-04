Лучшие книги 2021 года: фантастика, фэнтези и мистика

Завершился 2021 год, который принёс много всякого-разного, приятного и не очень. Однако чего-чего, а книжных новинок было в достатке и на любой вкус. Потому, как повелось в последние годы, выбрать самые лучшие из этого изобилия оказалось непросто. В некоторых номинациях победителя отделила от соперников буквально пара-тройка баллов. Напоминаем, мы подводим Итоги года, не разделяя книги наших и иностранных авторов (кроме одной специализированной номинации отечественной фантастики). Причём год выхода оригинального издания также не имеет значения. Лучшие — значит лучшие.

Джо Аберкромби «Мудрость толпы»

♥ Фэнтези года. Претенденты: Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней», Брендон Сандерсон «Ритм войны», Джосайя Бэнкрофт «Король отверженных», Йон Колфер «Последний дракон»

В фэнтезийной номинации собрались сильные претенденты — псевдоисторическое фэнтези Гая Гэвриела Кея, очередной вклад в эпическую космерскую вселенную Брендона Сандерсона, оригинальный стимпанк Джосайи Бэнкрофта, ироничный криминальный роман Йона Колфера.

Финальный разрыв между Аберкромби и Кеем составил всего балл, так что впору говорить сразу о двух победителях. Однако роман Кея слишком вторичен по отношению к другим его книгам — сильная вещь, но у автора бывали и получше. Впрочем, роман Аберкромби тоже не может похвастать особой оригинальностью. Зато это заключительная книга масштабной трилогии «Эпоха безумия», которая подводит черту под определённым периодом истории вселенной Земного Круга.

Бурные и кровавые события романа, напоминающие перипетии Великой французской революции, одновременно открывают путь в новую эпоху мира Аберкромби. Ведь после событий «Мудрости толпы» ничего уже не станет прежним — Союз и прилегающие земли обречены на серьёзные изменения, как это случилось и в реальной истории. А значит, грядущие книги писателя просто обязаны быть ещё более напряжёнными и увлекательными. Хотя даже без взгляда на перспективу роман Аберкромби оставляет сильное впечатление.

Стивен Кинг «Позже»

♥ Мистика и хоррор года. Претенденты: Бром «Косиног. История о колдовстве», Эд Курц «И создал из ребра я новый мир», Алексей Иванов «Тени тевтонов», Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»

Среди номинантов оказалась историческая мистика знаменитого художника Брома, естественно, с его же выразительными иллюстрациями, южный готический хоррор Эда Курца, ещё одна мистика от Алексея Иванова с уклоном в историю и разноплановый — от сплаттерпанка до мистического вестерна — сборник Джо Р. Лансдейла. Победил же последний пока на сегодня роман Стивена Кинга «Позже» — уже ставший типичным для Короля ужасов мистический детектив с сильным уклоном в психологию.

В первую очередь это роман взросления, заставляющий вспомнить целую плеяду сходных книг, начиная с классической «Над пропастью во ржи». Причём роман во многом сентиментальный и, несмотря на страшноватые элементы, весьма оптимистичный. Конечно, «Позже» вряд ли можно считать одной из вершин творчества Кинга. Однако уровень Короля — и литературный, и психологический — так высок, что даже далеко не самое звёздное его произведение, как правило, значительно превосходит книги конкурентов. Во всяком случае, для множества читательских сердец так точно.

Терри Пратчетт «Мерцание экрана»

♥ Авторский сборник года. Претенденты: Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах», Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее», Аластер Рейнольдс «Алмазные псы», Шамиль Идиатуллин «Всë как у людей»

Прошлогодние авторские сборники тоже оказались как на подбор хороши — отличная космическая фантастика мэтра «твёрдой» НФ Питера Уоттса, собрание лучшей малой формы ранее малоизвестного у нас американского классика Р.А. Лафферти, дополнение к серии космооперы «Пространство Откровения» Аластера Рейнольдса, мультижанровые рассказы Шамиля Идиатуллина.

Победил же очень пёстрый сборник от мэтра фэнтези, сэра Терри Пратчетта. «Мерцание экрана» сполна демонстрирует все грани таланта покойного писателя — от самого первого рассказа, написанного в тринадцать лет, до нескольких ранее не публиковавшихся фрагментов истории Плоского мира. Жанры тоже представлены самые разные — стихи, фельетоны, детские сказки, сатира, фэнтези, космическая опера, киберпанк… Из-за такой эклектики, как жанровой, так и хронологической, сборник, конечно, получился достаточно неровный. Зато он помогает лучше понять эволюцию Пратчетта как писателя, да и как мыслителя, пожалуй, тоже.

«Битва за Лукоморье. Книга 1»

♥ Антология года. Претенденты: «Лучшая фантастика», «Наваждение. Лучшая фантастика — 2022», «Сияние во тьме»

В число претендентов вошли: ежегодная антология НФ от Джонатана Стрэна, также ежегодный сборник лучших рассказов от издательства «АСТ» и собрание хорроров, составленное шведским фэном Хансом-Оке Лилем в честь двадцатилетия его популярного сайта о Стивене Кинге.

Победила же межавторская антология «Битва за Лукоморье», главными создателями которой стали Роман Папсуев и Вера Камша. Антология основана на «Сказках старой Руси» — беллетризированном артбуке Романа Папсуева, и у читателя востребованном, и критикам понравившемся. На сей раз художник в сотрудничестве с несколькими писателями выпустил полноценную антологию рассказов — естественно, иллюстрированную. Причём, хотя формально рассказы можно отнести к славянскому фэнтези, по использованным приёмам они сильно разнятся — от хоррора до детектива. Как итог — очень самобытный сборник, схема которого выгодно отличается от привычной для тематической или ежегодной антологии.

Глеб Кащеев «Лабрис»

♥ Детско-юношеская фантастика года. Претенденты: Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии», К.С. Пакат «И тьма взойдёт», Екатерина Соболь «Танамор. Призрачный сыщик», Холли Рейс «Полночные близнецы»

Среди номинантов — познавательная хроноопера Финна Сеттерхольма, авантюрное фэнтези К.С. Пакат, мистический детектив Екатерины Соболь, городская фантазия Холли Рейс.

А победителем — причём довольно неожиданным — оказался роман отечественного автора Глеба Кащеева «Лабрис». По жанру это мистический детектив с изрядным оттенком нравоучительной драмы. Главная героиня — симпатичная, решительная и толковая барышня, оказавшись в совершенно невообразимой ситуации, не просто выходит из неё с честью, но и умудряется вывести на чистую воду очень неприятных и, самое главное, крайне опасных личностей.

Причём автору удался образ не только героини — к явным удачам книги относятся практически все её персонажи. Особенно радует их, как правило, вменяемое поведение — ведь читая многие книги юношеской фантастики, можно подумать, что нелогичность и неадекватность их молодых героев стали какой-то фишкой YA. Антураж и сюжет романа тоже не подкачали — в общем, на удивление приятная книга оказалась.

Алан Мур «Иерусалим»

♥ Магический реализм года. Претенденты: Эрин Моргенштерн «Беззвёздное море», Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками», Сосукэ Нацукава «Кот, который любил книги», Яна Летт «Отсутствие Анны»

Среди «странной» фантастики, которую мы обычно причисляем к расплывчатой категории магического реализма, за победу спорили причудливая фантазия Эрин Моргенштерн, философская фантастика Марины и Сергея Дяченко, литературный квест Сосукэ Нацукавы и психологическая драма Яны Летт.

Победила же масштабная книга знаменитого комиксиста Алана Мура «Иерусалим», даже сюжет которой сложно описать. В центре романа — один из районов английского города Нортгемптона под названием Боро, где в разные эпохи живут сотни персонажей. От вполне реальных политиков, философов, поэтов до ангелов, демонов и прочих волшебных созданий. Автор фактически показывает всю историю человечества, проводя для этого как смысловые, так и стилистические эксперименты. Перед нами действительно магический реализм, причём самой высокой пробы — а значит, увы, литература достаточно элитарная, с высоким порогом вхождения. Ну что поделать, таков уж формат…

«Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Артефакты и легендарные земли»

♥ Иллюстрированная книга года. Претенденты: «Вселенная гномов», «Дюна: Иллюстрированная история создания классики научной фантастики», «Мир драконов. Первые огни»

Среди претендентов в этой категории — две книги французов Лорана и Оливье Суйе, нестандартные, с большим числом картинок справочники о гномах и драконах. Сюда же вклинилась иллюстрированная история новой экранизации «Дюны» от исполнительного продюсера ленты Тани Лапойнт.

А победителем стала вторая часть масштабного проекта Артёма Агеева, Юрия Купцова, Алексея Лотермана и М. С. Парфёнова «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» — первая часть уже выигрывала нашу премию в 2019 году. И если предыдущая книга была посвящена монстрам вселенной Лавкрафта, то продолжение носит подзаголовок «Артефакты и легендарные земли».

Структура тома не изменилась — на каждом развороте статья про локацию или предмет, сопровождаемая красочной полностраничной иллюстрацией. Информация подробная, поданная с бережным отношением к первоисточнику, так что книга действительно настоящий справочник для всех поклонников миров Ктулху. Также кроме картинок стоит отметить оформление страниц в лавкрафтианском стиле — здесь и колдовские руны, и пятна крови. В общем, эталон иллюстрированной энциклопедии, не иначе.

Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее»

♥ Самая долгожданная книга года. Претенденты: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками», Пэт Кэдиган «Искусники», Р. Скотт Бэккер «Нечестивый Консульт»

В этой номинации мы традиционно отмечаем книги, которые по разным причинам запоздали к нашему читателю — например, переведённые с большим временным отставанием. А иногда авторы долго тянут с продолжением (да-да, Мартин и Ротфусс будут здесь явными фаворитами!). На сей раз в числе претендентов оказалось внезапное продолжение Vita Nostra супругов Дяченко, изданный у нас с двадцатилетним опозданием классический киберпанк Пэт Кэдиган и финал некогда популярной фэнтезийной эпопеи Р. Скотта Бэккера.

Главным же опоздавшим стал сборник Р. А. Лафферти «Дни, полные любви

и смерти. Лучшее». Ранее у нас переводили лишь несколько рассказов этого автора, который высоко котируется среди американских фантастов и считается одной из главных звёзд, загоревшихся на самом излёте Золотого века. Причём по стилю и духу Лафферти вообще сложно с кем-либо сравнить — ближе всего он, пожалуй, к Нилу Гейману и Чайне Мьевилю. Сейчас, конечно, и фантастические допущения Лафферти, и его стилистические выкрутасы кажутся не столь уж оригинальными — но не стоит забывать, что писал он свои рассказы гораздо раньше нынешних мэтров. Так что здорово, что наш читатель получил возможность достаточно полно ознакомиться с этим незаурядным автором, чей расцвет пришёлся на середину прошлого века.

Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»

♥ Отечественная книга года. Претенденты: Дмитрий Глуховский «Пост», Шамиль Идиатуллин «Всë как у людей», антология «Битва за Лукоморье. Книга 1», Глеб Кащеев «Лабрис»

Претенденты в этой категории оказались разноплановые — очередной постапокалипсис Дмитрия Глуховского, мультижанровая малая проза Шамиля Идиатуллина, рождённая из артбука тематическая антология псевдославянского фэнтези, нравоучительная юношеская мистика Глеба Кащеева. Победил же роман Марины и Сергея Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками» — совершенно неожиданное продолжение культовой книги более чем десятилетней давности.

Оригинал имел хоть и открытый, но вполне логичный финал. В новом романе соавторы его фактически обнуляют, отчего вторая часть становится похожа не столько на сиквел, сколько на ремейк. Приём в плане сюжета спорный, но ведь неспроста авторы больше внимания уделили философскому содержанию книги. Потому тем, кому нравится в фантастике не экшен, а схватка идей и этических абстракций, роман, безусловно, понравится.

Энди Вейер «Проект “Аве Мария”»

♥ Книга года. Претенденты: Джо Аберкромби «Мудрость толпы», Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее», Алан Мур «Иерусалим», Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»

и ♥ Научная фантастика года. Претенденты: Ромен Люказо «Лаций. Мир ноэмов», Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах», Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце», Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»

Как правило, Книгой года становится победитель одной из жанровых категорий. Нынешний лауреат также первенствовал и в номинации научной фантастики, где собралась весьма сильная компания: оригинальная философская драма в космической оболочке от Ромена Люказо, сборник «твёрдой» НФ Питера Уоттса, «мягкая» гуманистическая фантастика Кадзуо Исигуро и остросюжетная космоопера Кристофера Руоккио.

Претендентами же на титул лучшей Книги 2021 года стали фэнтезийная эпопея Джо Аберкромби, сборник малоизвестного у нас доселе классика жанра Р. А. Лафферти, эталон магреализма от Алана Мура и философская фантастика Марины и Сергея Дяченко. А чемпионом (как научно-фантастическим, так и абсолютным) оказался роман Энди Вейера «Проект “Аве Мария”», который в оригинале вышел только весной 2021 года.

Самая свежая книга автора «Марсианина» отчасти напоминает его знаменитое произведение. Даже сюжеты схожи — одинокий астронавт, попавший в экстремальные условия, пытается выжить, используя подручные средства и научные знания, при этом не теряя самообладания и чувства юмора. Хотя ставки гораздо более высоки — речь не просто о выживании отдельного индивидуума, но и о контакте с иным разумом. Причём от конечного результата во многом зависит судьба всей человеческой цивилизации. А потому и саспенс в новом романе Вейера куда более выразителен, чем в том же «Марсианине».

Среди явных достоинств книги — и уже типичная для автора максимальная достоверность, какая только возможна для НФ. Причём читателю, чтобы сполна проникнуться происходящим и оценить остроумные находки главного героя, достаточно хотя бы поверхностных знаний из школьного курса естественных наук. Таким подходом Энди Вейер выгодно выделяется на фоне более высоколобых коллег, пишущих «твёрдую» НФ — слишком научную, а оттого уж совсем суховатую. Но главное, Вейер не стесняется смотреть в будущее со светлым оптимизмом, напоминая этим авторов как Золотого века, так и советской фантастики. А такой настрой, вызывающий в читательском сердце тёплые чувства, в наше время бесконечных обид и раздоров уже дорогого стоит.

Наконец, ещё один весомый плюс, который делает «Проект “Аве Мария”» отличной книгой — перед нами фантастика для всех, яркая, живая, естественная, без излишних соплей и чрезмерного внимания к девиациям человеческого сознания. Неудивительно, что роман уже успел стать международным бестселлером и получил несколько наград, которые присуждаются прежде всего самими читателями — Dragon Awards и The Goodreads Choice Awards. Хотя ни «Хьюго», ни «Небьюлы» книге не видать — догадайтесь, почему? Зато к наградам Энди Вейера присоединяется и наш виртуальный приз — как научно-фантастический, так и общий. «Проект “Аве Мария”» — Книга 2021 года!