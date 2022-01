Лучшие настольные игры 2021 года

На первый взгляд кажется, что прошлый год из-за пандемии вновь был неудачным для индустрии настольных игр. Мы столкнулись с многочисленными задержками и переносами из-за контейнерного кризиса, а также с подорожанием картона. Однако в конце года крупнейшие российские издательства отчитались об итогах года, и выяснилось, что хобби только набирает обороты: было выпущено ещё больше игр и дополнений, проведено больше предзаказов, выросли тиражи и продажи. Совершенно неожиданно с полок магазинов сметали даже очень дорогостоящие игры, так что издатели обратили свой взор на полные и делюкс-издания, кикстартерные версии тоже потихоньку перестают быть редкостью. Так что не будем прибедняться: в 2021 году нам было во что поиграть! А самые достойные игры попали в наши итоги.

Лучший америтреш

Претенденты: «Зомбицид. Вторая редакция», «Предназначение», «Bloodborne. Настольная игра», «Забытые моря», «Мрачная гавань: Челюсти льва»

Серия Unmatchted

В этой номинации в 2021 году оказалось много сильных претендентов на победу: новые части хитов «Мрачная гавань» и «Зомбицид», переложение в настольный формат видеоигры Bloodborne и две очень разные игры с использованием приложения — разудалое пиратское приключение «Забытые моря» и мрачное фэнтези «Предназначение».

Но их всёх с лёгкостью положили на обе лопатки король Артур, Шерлок Холмс, Робин Гуд, граф Дракула и другие герои настольного файтинга Unmatchted. Уже «Битва легенд», вышедшая в начале года, обрела множество поклонников, а дополнение и второй выпуск «Туман над мостовой» увеличили их число в разы. Фанаты ценят Unmatchted за очень простые правила, которые можно объяснить другу за 5 минут, за стремительные, наполненные экшеном партии и разнообразие тактик ведения боя. Схлестнув на поле боя двух бойцов из разных произведений — каждый герой демонстрирует уникальный стиль боя — можно определить победителя максимум за 15 минут. После этого хочется тут же выбрать следующего и крикнуть: «Round two. Fight!»

Лучший еврогейм

Претенденты: «На Марсе», «Костёр», «Крио»

«Руины острова Арнак»

За звание лучшей настольной стратегии 2021 года боролись две игры о покорении других планет и одна об очаровательном фэнтези-мире. Но их обошёл еврогейм об экспедициях на неизведанный остров.

«Руины острова Арнак» наделали много шуму задолго до выхода, ещё на выставке в Эссене 2020 года, где впервые были представлены публике. А стоило игре попасть на прилавки магазинов, как тут же посыпались хвалебные отзывы и награды. Эта игра — образец хорошей семейной стратегии: она сочетает яркое оформление, романтичный неизбитый сеттинг и несложные правила с разнообразными стратегиями победы. Игроки могут сделать упор на исследование локаций и сражения с их фантастическими стражами, вложить побольше ресурсов в изучение древнего храма или удачно собрать личную колоду из карт предметов и артефактов. Интересное сочетание механик размещения рабочих, колодостроения и менеджмента ресурсов долго не даёт заскучать.

А если этого мало — в 2022 году на русском языке выйдет дополнение, дающее игрокам асимметричных лидеров экспедиций. С ним Арнак снова начнёт удивлять!

Лучшая кооперативная игра

Претенденты: «Зомбицид. Вторая редакция», «Отголоски», «Забытые моря», «Мрачная гавань: Челюсти льва», «Гарри Поттер: Битва за Хогвартс», «Экипаж: Погружение в бездну»

«Палео»

Кооперативы по-прежнему любимы и востребованы игроками, ведь в таких играх можно сплотиться в одну команду и вместе ощутить радость победы, да и проигрывать не так обидно. В 2021 году можно было вместе с друзьями выживать в зомби- или мыше-апокалипсисе, защищать Хогвартс и Мрачную гавань, плавать на пиратском корабле или играть во вторую часть молчаливой игры на выкладывание цифр.

А в «Палео» надо стать единым племенем первобытных людей, которых подстерегает множество опасностей: голод, холод, хищники и враждебные соседи. Чтобы победить, нужно подробно обсуждать каждый ход, глядя на рубашки выпавших карт действий: решать, кто из вас попытается добыть еды в лесу, кто отправится на охоту к реке, а кто смастерит что-то полезное в безопасной пещере. И даже так доисторический мир всё равно преподнесёт сюрпризы! За оригинальную механику и интересные сценарии разного уровня сложности «Палео» становится нашим победителем.

Самый необычный геймплей

Претенденты: «Дилемма короля», «Поиски планеты Х», «Палео», Unmatchted.

«Инициатива»

Многие критики и обзорщики считают, что все механики в настольных играх давно изобретены и новым авторам остаётся лишь смешивать их в разном сочетании. Тем не менее каждый год хотя бы нескольким играм удаётся нас удивить необычным геймплеем, из-за которого их трудно отнести к определённому жанру. Например, «Дилемма короля» практически полностью состоит из переговоров, решающих судьбу средневекового королевства, а «Поиски планеты Х» построены чисто на дедуктивном методе.

Но больше всего в прошлом году нас удивил игровой процесс «Инициативы», первой игры от издательства Unexpected Game, основанного знаменитым Кори Коничкой. Она оказалась кооперативным квестом, где надо разгадывать шифры. Это игра в игре: по сюжету мы играем за подростков, которые нашли на барахолке настольную игру «Ключ». Начав играть в неё, они с удивлением обнаруживают, что в их реальной жизни происходят странные события. Историю мы узнаём из толстого буклета комиксов, который надо читать между партиями, а в самой игре предстоит собирать на поле нужные глифы, чтобы расшифровать ключевую фразу или последовательность цифр.

Коробка «Инициативы» просто набита загадками и шифрами: они попадаются на картах, в комиксе, в буклете правил, даже на самой коробке! За это непередаваемое чувство постоянного удивления мы объявляем «Инициативу» самой необычной игрой 2021 года.

Лучшее дополнение

Претенденты: «Властелин Колец: Странствия в Средиземье. Тёмные тропы»; «Ужас Аркхэма. Карточная игра»: цикл «Нарушенный круг»; дополнения к «Немезиде»: «Карноморфы» и «Кошмары»; дополнения к Res Arcana: «Жемчужная империя» и «Свет и Тьма»; дополнения к «Особнякам безумия»: «Святилище сумерек» и «Путь змеи».

«Сумерки империи. Четвёртая редакция: Пророчество королей»

Хороших дополнений в 2021 году вышло много, но все они привносили в базовые игры лишь небольшие изменения: одну-две свежие механики, несколько сценариев или новых монстров. А вот «Пророчество королей» — по-настоящему эпическое дополнение, которое по составу даст фору многим оригинальным играм! В его составе есть семь новых рас, возможность играть ввосьмером, новые фрагменты поля, свежие механики, связанная с артефактами, исследованиями, новый вид войск, и целая россыпь карт, добавляющая что-то новое буквально в каждую колоду — планет, разведки, действий, политики, целей и так далее! За такой основательный подход к делу мы вручаем «Пророчеству королей» звание лучшего дополнения года.

Лучшая нефантастическая игра

Претенденты: «Прага. Сердце империи», «Столкновение цивилизаций. Монументальное издание», «Поляна», «Виконты Западного королевства» и «Паладины Западного королевства», «Халлертау», «МикроМакро. Город улик».

«Pax Pamir. Большая игра»

В этой номинации каждый год хватает достойных кандидатов, ведь выходит множество настольных игр о строительстве городов («Прага. Сердце империи»), управлении фермой («Халлертау»), красивой природе («Поляна») или реальной истории (сюда подходят и «Столкновение цивилизаций», и «Виконты» с «Паладинами»). Ещё обратите внимание на очень необычный детектив «МикроМакро», который имел шансы победить и в категории «Самый необычный геймплей».

Но победителем может быть только один, и мы отдадим эту честь стратегии «Pax Pamir. Большая игра». Первое, что привлекает внимание здесь, — необычное оформление: тканевое игровое поле и гипсовые фигурки-блоки. На карте Афганистана сошлись интересы России, Британии и самих афганцев, пытающихся использовать могучие империи в своих целях. В игре более ста карт с иллюстрациями и историческими справками, недаром автор игры Коул Верле — учёный, который глубоко разбирается в исторических документах при создании игр.

Лучшая нелокализованная новинка

Претенденты: Oath: Chronicles of Empire and Exile, Sleeping Gods, Ankh: Gods of Egypt, Descent: Legends of the Dark, Unfathomable, Ark Nova, Cloud Age, Dominant Species Marine, Mind MGMT.

Merchants Cove

В 2021 году на список номинантов в этой категории смотреть особенно приятно, ведь о локализации большинства игр из него уже заявили крупнейшие российские издательства, а на некоторые игры даже успели провести предзаказы. Так что мы точно сможем в новом году исследовать загадочный новый мир в «Спящих богах», столкнуть лбами египетских богов в «Анхе», исследовать опасные подземелья в Descent и поискать культиста на борту корабля в Unfathomable.

То же касается и победителя, который после локализации будет называться «Бухта торговцев». Нас ждёт уникальная асимметрия: каждый игрок возьмёт под управление своего торговца, и его механики будут разительно отличаться от прочих! Кузнец займётся выставлением кубиков-рабочих, алхимик станет создавать цепочки из шариков-ингредиентов, капитан — бороздить моря с помощью непредсказуемого компаса, а хрономант — создавать временные порталы. И это только в базовой версии, а ведь она поступит в продажу сразу с четырьмя дополнениями, каждое из которых содержит нового оригинального торговца. И всё это — в прекрасном оформлении. Вручаем награду и с нетерпением ждём на русском языке!

Настольная игра года

Претенденты: «Мрачная гавань: Челюсти льва», «Unmatched: Битва легенд» и «Туман над мостовой», «Руины острова Арнак», «Дилемма короля».

«Дюна. Империя»

2021 год в мире фантастики прошёл под знаком «Дюны»! Мы с опасением ждали фильма Дени Вильнёва, переживали из-за его переноса, восхищённо глазели на долгожданное зрелище на больших экранах, обсуждали, перечитывали книги и… раскладывали настольную битву за Арракис на своих столах.

Игру «Дюна. Империя» не стоит воспринимать как сопутствующий фильму товар, созданный только для подогрева популярности. Это глубокая стратегия с очень интересным сочетанием механик выставления рабочих, колодостроения и прямого противостояния между игроками. В отличие от большинства мирных еврогеймов, в которых все копаются в своих огородах, в «Империи» каждый раунд заканчивается сражением. Но во вселенной Фрэнка Герберта совершенно не обязательно побеждает самый сильный. Можно набрать победных очков, заручившись поддержкой различных фракций (здесь и фримены, и Бене Гессерит, и КООАМ, и сам император) или начав контролировать поступление пряности.

За разнообразие стратегий, напряжённые, наполненные агрессивным противостоянием партии и бережный перенос не только внешнего облика, но и духа Дюны в настольный формат мы вручаем «Дюне. Империи» звание лучшей игры 2021 года!