Настольные игры, которые выйдут в 2022 году. Ведьмак, Нечто, Дюна и Ктулху

2021 год продолжил нездоровые тенденции, заданные его предшественником. Как будто мировой пандемии было мало — к ней добавился ещё и кризис контейнерных перевозок и разрыв цепочек поставок. Миллионы людей в разных странах не могут дождаться вещей, созданных на китайских фабриках. В том числе и любители настольных игр. Множество новинок, которых мы ждали до конца 2021 года, переехали на первые месяцы 2022-го (вы найдёте их в конце текста). Остаётся надеяться, что самые интересные игры этого списка не постигнет та же участь.

Ведьмак: Старый мир

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель: GaGa Games

Эпичное настольное приключение от Лукаша Возняка отправит игроков в мир ведьмаков и чудовищ за много лет до рождения Геральта из Ривии, так что известных вам персонажей тут не ждите. Зато будет много другого знакомого: ведьмачьи школы, тренирующие охотников на монстров, чародеи, короли и различные расы. Правда, в основе всего этого всё-таки компьютерные игры от CD Projekt RED, а не книжный цикл Анджея Сапковского.

Игроки берут на себя роли ведьмаков из разных школ и отправляются за чеканную монету избавлять людей от чудовищ. Победит тот, кто первым наберёт достаточное количество трофеев. Для этого придётся путешествовать по большому открытому миру, прокачивать личную колоду умений и сражаться с монстрами (а иногда и друг с другом). Приятно, что на русском языке базовая игра будет издана сразу со всеми доступными на данный момент дополнениями. Игроки заочно показали, что верят в успех «Старого мира» — сборы на предзаказах били рекорды и за рубежом, и в России.

Машина погоды

Рейтинг BGG — 8.2

Издатель: Crowd Games

Выход новой игры от Витала Ласерды — всегда событие для любителей сложных и мозголомных экономических стратегий. Очень высокий порог вхождения и запутанные правила со множеством нюансов давно не пугают поклонников творчества Ласерды: они знают, что, пройдя через все преграды, получат невероятно глубокую и вариативную евроигру. В этот раз нас ждёт будущее, в котором люди научились управлять погодой. Вот как высказался об игре сам создатель:

«Думаю, “Машина погоды” — уникальная игра. Все механизмы работают очень своеобразным и оригинальным образом, но они жёстко переплетены и используются для достижения одной цели — исправления погодных катаклизмов. Я не могу припомнить ни одной другой игры на размещение рабочих, которая предлагала бы подобные механики и связи».

Darkest Dungeon

Рейтинг BGG — 7.3

Издатель: Hobby World

Настольная игра по мотивам популярного компьютерного рогалика собрала на Кикстартере более $5,6 млн, что очень достойно на перенасыщенном рынке. Она привлекла внимание огромным количеством миниатюр и тщательно воссозданной мрачной атмосферой игры-прародительницы: авторы настолки называют себя ярыми фанатами компьютерной версии и постарались как можно тщательнее перенести все её основные аспекты. Это кооперативная игра, участники которой исследуют случайно созданные подземелья. Прохождение разбито на 11 заданий — по три на каждый уровень сложности плюс финальное Темнейшее подземелье. При этом одна партия длится около полутора часов.

У персонажей есть несколько параметров, влияющих на физическое и психическое состояние. Чтобы выжить в этом мрачном мире, необходимо прокачивать умения героев, молиться для избавления от стресса и откачивать поверженных бедолаг в городе.

Спящие боги

Рейтинг BGG — 8.6

Издатель: «Лавка игр»

В этой кооперативной игре вам предстоит бороздить моря, проходить разнообразные квесты, сражаться с врагами, копить ресурсы — и всё ради того, чтобы вернуть домой ваш корабль. Автор и художник «Спящих богов» Райан Локет уже обрёл известность благодаря играм «Выше и ниже» и «Дальше и ближе». Знакомые с ними игроки помнят, что Локет любит смешивать разные жанры. Так произошло и с новой игрой: в «Спящих богах» есть и размещение рабочих, и менеджмент ресурсов, и книга приключений, и прокачка персонажей, и мощная нарративная составляющая.

При этом правила игры не слишком сложные, так что отправиться в приключение могут игроки с самым разным уровнем игрового опыта. Прохождение полной кампании займет около 15 часов, причём при повторном прохождении игроки увидят немало новых сюжетных событий, так что игру нельзя назвать одноразовой.

Pax Renaissance

Рейтинг BGG — 8.6

Издатель: Crowd Games

Эпоха Возрождения. Вы банкир и точно знаете, что нужно изменить в мире. Более того — у вас есть средства, чтобы делать это так, как вам захочется. Свои взгляды и интересы вы транслируете очень просто — наличными. Можете финансировать королей и республики, спонсировать крестовые походы, вступать в заговоры или дать волю инквизиции. Ваш выбор определяет, перейдёт ли Европа в яркую новую эпоху или продолжит томиться в мрачном феодализме.

В этой экономической стратегии вы будете приобретать на рынке, продавать и активировать карты, чтобы получать прибыль с торговых путей. Исходя из ваших действий, мир ждёт четыре варианта развития событий: империализм, глобализация торговли, религиозный тоталитаризм или эпоха Просвещения. Куда вы придёте, полностью зависит от вас и других участников партии.

Трикерион

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель: Crowd Games

Игроки соревнуются за звание величайшего иллюзиониста. Но процесс состоит не только из фокусов и магии — придётся расклеивать афиши, приобретать реквизит, расширять команду, копить деньги и тщательно планировать все свои действия. В основе геймплея лежит механика тайного выставления рабочих. Изюминка в том, что рабочие делятся на несколько типов и имеют разное количество очков действий. Локаций на поле много, но, конечно, главное — успеть выучить новые номера и показать их на представлении.

«Трикерион» — во всех смыслах тяжёлая игра. Во-первых, рейтинг её сложности на BGG — 4.22 из 5, а значит, эта стратегия рекомендуется только для опытных игроков. Во-вторых, в России локализуют «Полное издание» — увесистую коробку, включающую в себя базу и несколько дополнений.

Нечто

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель: Hobby World

Настольная игра, основанная на культовом фильме Джона Карпентера 1982 года. Авторы смешали разные механики, чтобы воссоздать ту же нагнетающую атмосферу паранойи и саспенса, что была в оригинальной картине. Естественно, не обойдётся без скрытых ролей: один игрок втайне играет за Нечто, а остальные в начале игры — обычные незадачливые полярники. Цель Нечто — погубить других и не дать выжившим сбежать с базы, или же прикинуться человеком и попытаться сбежать вместе с ними, чтобы распространить заразу по планете.

На игровом поле будут те же комнаты, что и в фильме, и каждая выполняет свою функцию. Игроки-люди должны искать еду и поддерживать работу генератора, иначе им не избежать холода, голода и темноты. Инопланетный пришелец может попытаться в открытую осложнить жизнь людям, или наоборот — маскироваться, чтобы в неожиданный момент заразить полярников.

Бухта торговцев

Рейтинг BGG — 7.7

Издатель: «Фабрика Игр»

Невероятно красивая и яркая семейная стратегия, главная фишка которой — полная асимметрия. Игроки берут на себя роли торговцев, каждый из которых пытается заработать больше всех денег на продаже уникальных товаров.

Способы игры за разных торговцев принципиально отличаются. Алхимик создает зелья, собирая в правильной последовательности цепочки разноцветных шариков-ингредиентов. Кузнец куёт оружие и доспехи, размещая выпавшие на кубиках значения. Капитан перемещается по морям с помощью ронделя-компаса, ловит рыбу и ищет сокровища. Хрономант создает порталы во времени, собирая в других эпохах артефакты и реликвии. И это только в базовой коробке!

В продажу одновременно поступят и целых четыре дополнения, в каждом из которых нас ждёт еще один торговец: хозяин таверны, оракул, драконолог и главарь разбойников. Игровой процесс за каждого из них также совершенно не похож на другие варианты.

Слишком много костей

Рейтинг BGG — 8.4

Издатель: «Лавка игр»

Очень оригинальная кооперативная игра про гирлоков (существ вроде гоблинов), сражающихся с различными монстрами. Битвы представляют собой непростые тактические задачи, которые можно решить, грамотно прокачивая героя и правильно координируя шаги с соратниками. Все действия (атаки, движения, применение умений, развитие навыков и многое другое) осуществляются с помощью кастомных кубов, которых (название не соврало) действительно много!

А ещё эта игра прославилась благодаря запредельному качеству компонентов: в ней почти нет картона, зато есть неопреновые планшеты, пластиковые карты, покерные фишки с портретами гирлоков и монстров и, конечно, целые россыпи разноцветных костей.

Beast

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель: GaGa Games

Атмосферно оформленная игра, основанная на механике скрытного перемещения. Один из игроков становится зверем — опасным монстром, таящимся в глубинах лесов. Остальные возьмут на себя роль охотников, которым поручено выследить и убить существо, наводящее ужас на всю округу. При этом зверь здесь не просто убегает и прячется: он может охотиться на скот и диких животных, нападать на людей, оказавшихся слишком далеко от города, призывать на помощь кровожадных мистических существ — охотники быстро поймут, что легко могут поменяться местами со своей целью. В состав игры входит несколько совершенно разных зверей и охотников. У каждого — свои способности и возможности для развития, что даёт большой простор выбора стратегии.

Великая стена

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель: Crowd Games

Стратегия, в которой игрокам предстоит возглавить оборону Древнего Китая от безжалостных монгольских орд. Авторы игры — прославленная студия Awaken Realms, уже подарившая нам такие хиты, как «Немезида», «Оскверненный Грааль» и «Это моя война», так что к новинке приковано пристальное внимание настольного сообщества.

Как и все игры издательства, «Великая стена» великолепно оформлена: россыпь миниатюр воинов четырёх кланов, фигурные ресурсы, карты с аутентичными иллюстрациями, но главное — растущая на наших глазах в течение партии Великая Китайская стена. Основная механика игры — размещение рабочих, которых надо отправлять в нужные места, чтобы защищать или строить стену. Игрокам придётся часто кооперироваться против общего врага, однако победитель всё равно может быть только один. Базовая игра появится на отечественном рынке одновременно с несколькими дополнениями.

Unfathomable

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель: Hobby World

Игра, ставшая своеобразным переизданием блестящего настольного хита 2008 года Battlestar Galactica, созданного по мотивам одноимённого телесериала — в нём игроки пытались спасти свой звёздный крейсер от катастрофы вопреки усилиям скрывающихся среди них сайлонов, которые преследовали прямо противоположные цели.

В новой же версии мы переносимся в 1913 год и мир «Мифов Ктулху». Пассажирам парохода «Атлантика» начали сниться необычные кошмары, а по палубам и каютам поползли слухи о неких тёмных фигурах, преследующих пароход прямо под водой. Напряжение достигает пика, когда в часовне обнаруживают труп, а вокруг него — следы странного ритуала. Участникам круиза необходимо вычислить скрывающихся среди них культистов и благополучно доплыть до пункта назначения… или перейти на сторону Древних богов.

Вечная зима: Палеоиндейцы

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель: GaGa Games

Стратегия о суровой жизни первобытных людей Северной Америки. Взяв под опеку собственное племя, игроки будут бороться с голодом, холодом и племенами соперников. Игра предлагает сочетание нескольких популярных механик: размещение рабочих, сбор колоды и менеджмент ресурсов. Ваши полудикие подопечные будут охотиться, разведывать земли, разбивать стоянки, развивать культуру и осваивать новые ремёсла. В конце партии вы даже возведёте собственные мегалиты — величественные каменные сооружения, которым суждено простоять долгие тысячелетия. Игра прекрасно оформлена популярным «настольным» художником Михайло Димитриевски. База появится в продаже одновременно с дополнениями.

Nemesis: Lockdown

Рейтинг BGG — 8.3

Издатель: Hobby World

Самостоятельное дополнение для космического хоррора «Немезида». Действие Lockdown разворачивается уже не на борту космического корабля, а на Марсе. На секретной базе тоже неспокойно — инопланетяне не собираются позволять жалким землянам пользоваться их планетой. База имеет несколько уровней, связанных между собой лифтами. Новая механика позволяет отключать электричество на отдельных этажах. Но только при свете игроки смогут пользоваться улучшенными кубами в бою. Также в игре появится новая механика «Красная тревога», предметы, комнаты, расширенный соло-режим с обновлённым приложением и новые персонажи инопланетной расы, которые создавались совместно с сообществом фанатов игры. Изменений столько, что, по сути, Lockdown — уже совершенно другая игра.

Super Fantasy Brawl

Рейтинг BGG — 7.8

Издатель: «Лавка игр»

Очень динамичное противостояние (дуэльное или два на два) с шикарными компонентами. На поле битвы сходятся фэнтези-герои, каждый из которых обладает уникальными способностями. Игроки набирают команду из трёх бойцов и стараются первыми получить пять победных очков. Они даются за убийства персонажей противника или выполнение особых целей (обычно связанных с контролем определённых гексов). Цели постоянно меняются, так что и без того недлинные партии проходят жарко, азартно и, несмотря на полное отсутствие рандома, частенько непредсказуемо.

Кубитос

Рейтинг BGG — 7.6

Издатель: «Лавка игр»

Игроки участвуют в ежегодном розыгрыше Кубического Кубка, пытаясь завоевать звание чемпиона. У каждого есть участник соревнования и команда поддержки, которая представлена ​​горстью бросаемых кубиков. В общем, в «Кубитосе» всё очень кубическое!

Каждый ход вы бросаете кости и используете результаты, чтобы двигать атлета вперёд по треку, покупать новые кубики и использовать способности — но надо быть осторожным и не жадничать слишком сильно, иначе все полученные результаты могут «сгореть». Гоночное поле можно проходить по-разному: пойти по короткому, но достаточно пустому маршруту или двигаться по краям, собирая множество бонусов. Главное — помнить, что выигрывает тот, кто придёт к финишу первым!

Амулет

Рейтинга BGG пока нет

Издатель: «Лавка игр»

Отечественный проект, сочетающий элементы ролевой игры и евростратегии. Герои игроков разгуливают по карте волшебного мира, выполняя действия в локациях, время от времени сокрушают монстров, оплачивают новые умения на древе развития персонажа опытом и получают за всё это очки, которые и определят победителя. Битвы проходят весьма оригинальным способом: изображение противника необходимо перекрыть тетрисоподобными тайлами оружия. Оружие имеет не только разные формы, но и свои особенности — одно может дать дополнительный опыт, другое заколдовано и лечит героя, третье приносит золотую монету и т.д. Игра уже получила множество хвалебных отзывов на прошедшей в 2021 году выставке в Эссене.

Дюна: Тайны Великих Домов

Рейтинг BGG — 5.8

Издатель: GaGa Games

Оригинальная игра по вселенной «Дюны». По жанру это и близко не стратегия: геймплей основан на механике игры «Детектив: Игра о современном расследовании» Игнация Тшевичека. Три истории погрузят игроков в мир Фрэнка Герберта. Обсуждая совместные действия, игроки могут влиять на повороты сюжета и прокачивать своих персонажей — от миссии к миссии они будут изучать новые навыки, чтобы ещё эффективнее торговать Пряностью, получать больше времени и выгоднее обменивать ресурсы.

Арракис захвачен Харконненами, герцог Лето Атрейдес мёртв, а его сын исчез в пустыне. Игрокам предстоит прокрасться в оставленный без присмотра орнитоптер, подслушать разговоры солдат, украсть бумаги с информацией о планах Харконненов и стать глазами и ушами сопротивления, чтобы освободить песчаную планету.

Холст

Рейтинг BGG — 7.5

Издатель: «Лавка игр»

Невероятно красивый филлер, в котором игроки берут на себя роли художников. Главная изюминка игры — уникальные прозрачные карты с деталями картин. Поместив карту фона в специальный протектор, творцы каждый ход добавляют к своим шедеврам новые и новые детали. В итоге в конце партии каждый подсчитывает очки за свои уникальные произведения искусства.

Азул. Сад королевы

Рейтинг BGG — 7.7

Издатель: «Звезда»

Линейка самых популярных абстрактов продолжает пополняться! Её поклонники уже выкладывали плитку в португальском дворце, собирали красочные витражи и украшали летний павильон. Теперь дело дошло до сада, принадлежащего королеве Марии Арагонской. Игрокам предстоит посадить диковинные растения и деревья, гармонично расположить садовые скульптуры и фонтаны, заселить сад певчими птицами и бабочками. Для этого нужно тщательно продумывать планировку и, используя механику драфта, выбирать красочные плитки для украшения сада.

Maximum Apocalypse

Рейтинг BGG — 7.6

Издатель: GaGa Games

Кооперативная карточная игра в жанре rogue-like. Игровая карта генерируется случайным образом и меняется каждую партию. Уникальным героям предстоит исследовать карту, экипировать оружие, собирать ресурсы и сражаться с монстрами. Если удастся найти достаточно бензина и заправить фургон — герои переживут сценарий, однако не только чудовища, но и голод постоянно угрожает их жизням.

Властители

Рейтинга BGG пока нет

Издатель: «Звезда»

В оригинале игра имеет подзаголовок «Искусство управления государством», и он очень точно передаёт суть игрового процесса. События разворачиваются в Италии в период расцвета городов-государств. Игроки становятся представителями знатных итальянских семейств. Основная механика в игре — рондель, причём у каждого игрока он свой. На нём располагается пять возможных действий, и в начале каждого хода маркер действия бесплатно можно переместить только на одно или два деления. За остальные шаги придётся расплачиваться золотыми флоринами.

Флот. Улов кубов

Рейтинг BGG — 8.2

Издатель: Crowd Games

Казалось бы, в жанре roll’n’write, который обрёл большую популярность за последние годы, уже сложно придумать что-то новое. Знай себе кидай кубики и записывай результаты, выпавшие на гранях, так, чтобы получить больше всех победных очков. Однако «Флот» не зря заслужил свои высокие рейтинги.

Во-первых, у него нетипичный сеттинг: вместо очередного строительства города нас ждёт ловля рыбы. Во-вторых, игровой процесс очень разнообразен: предстоит строить суда, приобретать лицензии на ловлю трески, креветок, крабов и других морских созданий. А ещё застраивать портовую зону, торговать рыбой на рынке и делать много всего другого, орудуя карандашом сразу на двух листах.