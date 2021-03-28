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    #героическое фэнтези #польская фантастика

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

    28 марта 2021
    Алексей Ионов
    28.03.2021
    20383
    3 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #польская фантастика

    Серая стража под командованием Натаниэля Эверсона расследует убийство одного из членов Ордена. Магнус узнаёт о скором пришествии кровожадного демона. Тем временем с востока, из Чащи, приходят тревожные сведения о том, что склавяне собираются в очередной поход. И, по всей видимости, это будет не простой набег…

    Первый том

    Читаем фэнтези: Марцин Гузек «Застава на окраине Империи. Командория 54»

    Марцин А. Гузек «Застава на окраине Империи. Командория 54». Тёмное фэнтези о рыцарях-легионерах

     Алексей Ионов |  09.07.2020

    Тёмное фэнтези, написанное в лучших традициях жанра.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»

    Marcin A. Guzek
    Szare Płaszcze: Rubież
    Роман
    Жанр: героико-эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художник: В. Остапенко
    Переводчик: В. Кумок
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020
    Серия: «Fanzon. Польская фантастика»
    352 стр., 5000 экз.
    «Орден Серых Плащей», часть 2
    Похоже на:
    Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья: Север — Юг»
    Анджей Сапковский «Башня шутов»

    В прошлом году издательство fanzon познакомило русскоязычных читателей с первым томом трилогии молодого польского фантаста Марцина А. Гузека. Вскоре вышел и второй, получивший в переводе название «Граница Империи». По меркам дебюта первый том был неплох, хотя приятные впечатления портило несколько обидных огрехов. И, к сожалению, во второй книге недостатки начального романа проявились ещё отчётливее.

    Главное достоинство прозы Гузека, лёгкость слога, никуда не делось, и вторая книга проглатывается так же быстро, как и первая. Но если в первой части лёгкость сопровождал драйв, а главные герои в каждой главе ввязывались в новое приключение, то в «Границе Империи» повествование ощутимо провисает в середине, и весь драйв куда-то теряется.

    «Командория 54» напоминала первый сезон телесериала, где каждая глава была словно отдельный эпизод с завершённой локальной историей и сквозной сюжетной линией. В «Границе Империи» разделение на главы-эпизоды осталось, но повествование обрело бóльшую целостность, и на первый план вышел именно сквозной сюжет. Вот только лихие приключения рекрутов Ордена сменились скучными поездками, переговорами, интригами и подготовкой к битве с финальными боссами.

    Сюжет «Границы Империи» в принципе напоминает прохождение компьютерной ролевой игры. В самом начале герои узнают о стоящих перед ними задачах, но затем как будто переключаются на выполнение побочных квестов и вспоминают о магистральной линии только перед самым финалом.

    При этом финал вроде как драматичный, вот только вся драма теряется впустую, поскольку читатель не испытывает к главным героям книги ровно никаких чувств. Эдвин и Люциус превратились в персонажей-функций, Магнус облачился во внушительных размеров сюжетную броню, а Натаниэль окончательно стал Марти Сью, который играючи справляется с любой проблемой. Хуже всего удались новые персонажи, которых автор просто бросает в повествование, не удосуживаясь хоть самую малость раскрыть их характеры. Единственное исключение составляет разве что наёмный рыцарь Вильгельм, который достойно смотрится даже на фоне «старичков».

    Ещё в «Границе Империи» Гузек наконец-то начинает рисовать более подробные наброски своего мира. Читатель узнаёт несколько важных деталей о создании Серой стражи и происхождении таинственной Чумы, едва не угробившей Империю, а в финале повествование и вовсе на несколько страниц покидает рубежи государства и переносится в центральные области. Однако даже так картина мира по-прежнему остаётся в крайне зачаточном состоянии, а некоторые элементы типа контрабандного обмена магических артефактов на склавянские обереги не имеют никакого смысла.

    Склавяне, кстати, играют в сюжете романа куда более важную роль, чем представлялось по первой книге. Если после прочтения «Командории 54» складывалось впечатление, что магистральный конфликт будет разворачиваться между Империей и склавянами, то из второго романа ясно, что и внутри Империи, и внутри склавянских племён хватает разных фракций, которые могут стать Серой страже как надёжными союзниками, так и злейшими врагами.

    Итог: «Граница Империи» показывает, что Марцин Гузек хоть и растёт как писатель, но недостаточно быстро. Книга по-прежнему читается влёт, но персонажи остались картонными, в повествовании поубавилось драйва, а магистральный конфликт всё ещё непонятен.

    Финал Стражи

    Конца истории ждать не нужно. Издательство fanzon уже выпустило «Славу Империи», заключительную часть трилогии. К слову, на русском языке роман вышел даже раньше, чем в родной для писателя Польше.

    Охрану составляли трое наемников, не слишком довольных конкуренцией: двое братьев, представившихся как Трут и Огниво, и странствующий рыцарь со Спорных Земель. Братья были местными, с Границы, и подчеркивали это на каждом шагу. Терпеть не могли склавян, приезжих из других частей Империи, богатых, бедных, детей, стариков… Остальных просто не любили.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»
    Марцин А. Гузек «Граница Империи»
    Стоит ли читать?
    Только если вы остались в восторге от первого тома и жаждете узнать, чем же всё закончится.
    Удачно
    динамичное повествование
    потенциально интересный мир
    драматичный финал
    Неудачно
    картонные персонажи
    половина книги — подготовка к финальному боссу
    мир недостаточно раскрыт
    6
    Неплохо

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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