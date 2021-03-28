Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

Серая стража под командованием Натаниэля Эверсона расследует убийство одного из членов Ордена. Магнус узнаёт о скором пришествии кровожадного демона. Тем временем с востока, из Чащи, приходят тревожные сведения о том, что склавяне собираются в очередной поход. И, по всей видимости, это будет не простой набег…

Marcin A. Guzek

Szare Płaszcze: Rubież

Роман

Жанр: героико-эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: В. Остапенко

Переводчик: В. Кумок

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Польская фантастика»

352 стр., 5000 экз.

«Орден Серых Плащей», часть 2

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В прошлом году издательство fanzon познакомило русскоязычных читателей с первым томом трилогии молодого польского фантаста Марцина А. Гузека. Вскоре вышел и второй, получивший в переводе название «Граница Империи». По меркам дебюта первый том был неплох, хотя приятные впечатления портило несколько обидных огрехов. И, к сожалению, во второй книге недостатки начального романа проявились ещё отчётливее.

Главное достоинство прозы Гузека, лёгкость слога, никуда не делось, и вторая книга проглатывается так же быстро, как и первая. Но если в первой части лёгкость сопровождал драйв, а главные герои в каждой главе ввязывались в новое приключение, то в «Границе Империи» повествование ощутимо провисает в середине, и весь драйв куда-то теряется.

«Командория 54» напоминала первый сезон телесериала, где каждая глава была словно отдельный эпизод с завершённой локальной историей и сквозной сюжетной линией. В «Границе Империи» разделение на главы-эпизоды осталось, но повествование обрело бóльшую целостность, и на первый план вышел именно сквозной сюжет. Вот только лихие приключения рекрутов Ордена сменились скучными поездками, переговорами, интригами и подготовкой к битве с финальными боссами.

Сюжет «Границы Империи» в принципе напоминает прохождение компьютерной ролевой игры. В самом начале герои узнают о стоящих перед ними задачах, но затем как будто переключаются на выполнение побочных квестов и вспоминают о магистральной линии только перед самым финалом.

При этом финал вроде как драматичный, вот только вся драма теряется впустую, поскольку читатель не испытывает к главным героям книги ровно никаких чувств. Эдвин и Люциус превратились в персонажей-функций, Магнус облачился во внушительных размеров сюжетную броню, а Натаниэль окончательно стал Марти Сью, который играючи справляется с любой проблемой. Хуже всего удались новые персонажи, которых автор просто бросает в повествование, не удосуживаясь хоть самую малость раскрыть их характеры. Единственное исключение составляет разве что наёмный рыцарь Вильгельм, который достойно смотрится даже на фоне «старичков».

Ещё в «Границе Империи» Гузек наконец-то начинает рисовать более подробные наброски своего мира. Читатель узнаёт несколько важных деталей о создании Серой стражи и происхождении таинственной Чумы, едва не угробившей Империю, а в финале повествование и вовсе на несколько страниц покидает рубежи государства и переносится в центральные области. Однако даже так картина мира по-прежнему остаётся в крайне зачаточном состоянии, а некоторые элементы типа контрабандного обмена магических артефактов на склавянские обереги не имеют никакого смысла.

Склавяне, кстати, играют в сюжете романа куда более важную роль, чем представлялось по первой книге. Если после прочтения «Командории 54» складывалось впечатление, что магистральный конфликт будет разворачиваться между Империей и склавянами, то из второго романа ясно, что и внутри Империи, и внутри склавянских племён хватает разных фракций, которые могут стать Серой страже как надёжными союзниками, так и злейшими врагами.

Итог: «Граница Империи» показывает, что Марцин Гузек хоть и растёт как писатель, но недостаточно быстро. Книга по-прежнему читается влёт, но персонажи остались картонными, в повествовании поубавилось драйва, а магистральный конфликт всё ещё непонятен.

Финал Стражи Конца истории ждать не нужно. Издательство fanzon уже выпустило «Славу Империи», заключительную часть трилогии. К слову, на русском языке роман вышел даже раньше, чем в родной для писателя Польше.

Охрану составляли трое наемников, не слишком довольных конкуренцией: двое братьев, представившихся как Трут и Огниво, и странствующий рыцарь со Спорных Земель. Братья были местными, с Границы, и подчеркивали это на каждом шагу. Терпеть не могли склавян, приезжих из других частей Империи, богатых, бедных, детей, стариков… Остальных просто не любили.